Швейцария – Норвегия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Швейцарии выиграла все восемь матчей на чемпионате мира 2026 г. по хоккею. Сумеют ли хозяева соревнований продолжить эту серию и обыграть в полуфинале Норвегию?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2026
|Швейцария
3:1
Швеция
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Швейцария
4:2
Финляндия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Швейцария
9:0
Венгрия
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Швейцария
4:1
Великобритания
Чемпионат мира
|20.05.2026
|Австрия
0:9
Швейцария
Чемпионат мира
Последние игры сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2026
|Норвегия
2:0
Латвия
Чемпионат мира
|26.05.2026
|Норвегия
4:3 ОТ
Дания
Чемпионат мира
|25.05.2026
|Чехия
1:4
Норвегия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Норвегия
3:2
Швеция
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Канада
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
1/4 финала
1/2 финала
Сборная Швейцарии остаётся единственной командой, которая выиграла все матчи турнира в основное время. Она же лидирует по количеству заброшенных шайб, оставаясь параллельно и наименее пропускающей. Швейцарцы хороши и командно, и индивидуально. У них очень вариативная игра с быстрым переходом из обороны в атаку. А поддержка домашних трибун добавляет команде куража.
Да, норвежцы проводят во многом исторический турнир, но трудно представить, за счет чего именно они способны остановить швейцарцев. Понятно, что скандинавы будут упираться до последнего, но всё же ждем победу хозяев в основное время. Для повышения коэффициента дополним этот маркет индивидуальным тоталом швейцарцев.
Смотреть встречу Швейцария – Норвегии на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где эфир начнется в 17:00 по московскому времени. В полном объеме противостояние покажут на «Матч! Игра».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно, начало в 17:00
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба – «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба – «Давос»);
Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все – «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба – «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все – «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).
Главный тренер: Ян Кадо.
Вратари: Тобиас Норманн («Фрелунда»), Матиас Скьерпен Арнкверн («Валеренга»), Хенрик Хаукеланн («Штраубинг»);
Защитники: Сандер Хуррод, Адриан Саксруд-Даниэльссен (оба – «Сторхамар»), Стиан Солберг («Сан-Диего»), Кристиан Косастул («Фриск Аскер»), Макс Крогдаль («Шеллефтео»), Кристиан Остби («Ставангер»), Йоханнес Йоханнесен («Лахти»);
Нападающие: Ховар Эстрем Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен (оба – «Юргорден»), Миккель Эби Ольсен («Оскарсхамн»), Ноа Стеен («Эребру»), Петтер Вестерхейм («Мальмё»), Мартин Реннильд, Якоб Берглунд, Андреас Мартинсен (все – «Сторхамар»), Эйрик Сальстен («Изерлон»), Томас Ольсен («Юкурит»), Миккель Эриксен («Ферьестад»), Патрик Эльвсвеен («Ставангер»), Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт»), Маркус Викингстад («Айсбарен»), Тинус Коблар («Лександс»), Эскильд Бакке Ольсен («Линчепинг»).
Главный тренер: Петтер Торесен.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Норвегии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 8,00 и 11,00 соответственно. Выигрыш команды Швейцарии идет за скромные 1,19.