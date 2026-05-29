Швейцария – Норвегия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Швейцарии остаётся единственной командой, которая выиграла все матчи турнира в основное время. Она же лидирует по количеству заброшенных шайб, оставаясь параллельно и наименее пропускающей. Швейцарцы хороши и командно, и индивидуально. У них очень вариативная игра с быстрым переходом из обороны в атаку. А поддержка домашних трибун добавляет команде куража.

Да, норвежцы проводят во многом исторический турнир, но трудно представить, за счет чего именно они способны остановить швейцарцев. Понятно, что скандинавы будут упираться до последнего, но всё же ждем победу хозяев в основное время. Для повышения коэффициента дополним этот маркет индивидуальным тоталом швейцарцев.