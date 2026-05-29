Швейцария – Норвегия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Швейцария – Норвегия, прогноз на 30 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2026 по хоккею

Без шансов для скандинавов?
Александр Бокулёв
Швейцария - Норвегия
Швейцария - Норвегия
Сборная Швейцарии выиграла все восемь матчей на чемпионате мира 2026 г. по хоккею. Сумеют ли хозяева соревнований продолжить эту серию и обыграть в полуфинале Норвегию?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швейцария

30.05.2025, Сб

16:20 МСК

Норвегия

П1 - 1,19

Х - 8,00

П2 - 11,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2026Швейцария

3:1

Швеция

Чемпионат мира

26.05.2026Швейцария

4:2

Финляндия

Чемпионат мира

23.05.2026Швейцария

9:0

Венгрия

Чемпионат мира

21.05.2026Швейцария

4:1

Великобритания

Чемпионат мира

20.05.2026Австрия

0:9

Швейцария

Чемпионат мира

Последние игры сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2026Норвегия

2:0

Латвия

Чемпионат мира

26.05.2026Норвегия

4:3 ОТ

Дания

Чемпионат мира

25.05.2026Чехия

1:4

Норвегия

Чемпионат мира

23.05.2026Норвегия

3:2

Швеция

Чемпионат мира

21.05.2026Канада

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

Место в группе

Положение после всех семи туров

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Результаты плей-офф

1/4 финала

  • Финляндия – Чехия. 4:1
  • Канада – США. 4:0
  • Норвегия – Латвия. 2:0
  • Швейцария – Швеция. 3:1

1/2 финала

  • Швейцария – Норвегия
  • Канада – Финляндия

Прогноз на матч

Сборная Швейцарии остаётся единственной командой, которая выиграла все матчи турнира в основное время. Она же лидирует по количеству заброшенных шайб, оставаясь параллельно и наименее пропускающей. Швейцарцы хороши и командно, и индивидуально. У них очень вариативная игра с быстрым переходом из обороны в атаку. А поддержка домашних трибун добавляет команде куража.

Да, норвежцы проводят во многом исторический турнир, но трудно представить, за счет чего именно они способны остановить швейцарцев. Понятно, что скандинавы будут упираться до последнего, но всё же ждем победу хозяев в основное время. Для повышения коэффициента дополним этот маркет индивидуальным тоталом швейцарцев.

Трансляции

Смотреть встречу Швейцария – Норвегии на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч», где эфир начнется в 17:00 по московскому времени. В полном объеме противостояние покажут на «Матч! Игра».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно, начало в 17:00
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Швейцарии

Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба «Давос»);

Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).

Главный тренер: Ян Кадо.

Сборная Норвегии

Вратари: Тобиас Норманн («Фрелунда»), Матиас Скьерпен Арнкверн («Валеренга»), Хенрик Хаукеланн («Штраубинг»);

Защитники: Сандер Хуррод, Адриан Саксруд-Даниэльссен (оба «Сторхамар»), Стиан Солберг («Сан-Диего»), Кристиан Косастул («Фриск Аскер»), Макс Крогдаль («Шеллефтео»), Кристиан Остби («Ставангер»), Йоханнес Йоханнесен («Лахти»);

Нападающие: Ховар Эстрем Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен (оба «Юргорден»), Миккель Эби Ольсен («Оскарсхамн»), Ноа Стеен («Эребру»), Петтер Вестерхейм («Мальмё»), Мартин Реннильд, Якоб Берглунд, Андреас Мартинсен (все «Сторхамар»), Эйрик Сальстен («Изерлон»), Томас Ольсен («Юкурит»), Миккель Эриксен («Ферьестад»), Патрик Эльвсвеен («Ставангер»), Микаэль Брандсегг-Нюгор («Детройт»), Маркус Викингстад («Айсбарен»), Тинус Коблар («Лександс»), Эскильд Бакке Ольсен («Линчепинг»).

Главный тренер: Петтер Торесен.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Норвегии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 8,00 и 11,00 соответственно. Выигрыш команды Швейцарии идет за скромные 1,19.

loading