Швейцария – Швеция, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Швейцарии провела групповой этап если не идеально, то близко к этому. Все семь матчей выиграны в основное время. Команда больше всех забила (39) и меньше всех пропустила (7). Швейцарцы хороши в обороне, стремительно и качественно переходят в атаку, ярко и вариативно комбинируют. А заодно их гонит вперед поддержка болельщиков.

Шведы же едва не вылетели после группового этапа. Задачу по выходу в плей-офф они выполнили только в заключительном туре. Пожалуй, самый очевидный козырь скандинавов – реализация большинства. Девять шайб они забросили при численном преимуществе. Но в остальном сборная Швеции действительно выглядит андердогом на фоне швейцарцев.

Впрочем, в таких дуэлях в плей-офф ставка на исход представляется слишком рискованный. Предпочтем заиграть ТБ (4,5) – пять шайб на двоих в исполнении столь мастеровитых команд мы точно можем ожидать.