Швейцария – Швеция, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Швейцария – Швеция, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Только хозяева турнира не потеряли ни очка на групповом этапе
Сборная Швейцарии по хоккею без потерь прошла групповой этап домашнего чемпионата мира 2026 г. Продлить серию побед команда попробует в четвертьфинале, где сойдется со шведами. Сумеют ли скандинавы остановить соперников?

Швейцария

28.05.2025, Чт

21:20 МСК

Швеция

П1 - 1,73

Х - 4,50

П2 - 3,90

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Швейцарии:

26.05.2026Швейцария

4:2

Финляндия

Чемпионат мира

23.05.2026Швейцария

9:0

Венгрия

Чемпионат мира

21.05.2026Швейцария

4:1

Великобритания

Чемпионат мира

20.05.2026Австрия

0:9

Швейцария

Чемпионат мира

18.05.2026Германия

1:6

Швейцария

Чемпионат мира

Последние игры сборной Швеции:

26.05.2026Швеция

4:2

Словакия

Чемпионат мира

23.05.2026Норвегия

3:2

Швеция

Чемпионат мира

22.05.2026Швеция

3:0

Италия

Чемпионат мира

20.05.2026Швеция

6:0

Словения

Чемпионат мира

18.05.2026Швеция

3:4

Чехия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Положение после всех семи туров

Группа A

 

1. Швейцария

7

7000

39:7

21

2. Финляндия

7

6010

31:11

18

3. Латвия

7

4030

24:17

12

4. США

7

3130

25:21

11

5. Германия

7

3031

23:22

10

6. Австрия

7

3040

17:29

9

7. Венгрия

7

1060

14:38

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

1. Канада

7

6100

33:13

20

2. Норвегия

7

4111

25:14

15

3. Чехия

7

4021

19:17

13

4. Швеция

7

4030

27:16

12

5. Словакия

7

3130

21:19

11

6. Дания

7

1141

15:26

6

7. Словения

7

1141

13:25

6

8. Италия

7

0061

5:28

1

Прогноз на матч

Сборная Швейцарии провела групповой этап если не идеально, то близко к этому. Все семь матчей выиграны в основное время. Команда больше всех забила (39) и меньше всех пропустила (7). Швейцарцы хороши в обороне, стремительно и качественно переходят в атаку, ярко и вариативно комбинируют. А заодно их гонит вперед поддержка болельщиков.

Шведы же едва не вылетели после группового этапа. Задачу по выходу в плей-офф они выполнили только в заключительном туре. Пожалуй, самый очевидный козырь скандинавов – реализация большинства. Девять шайб они забросили при численном преимуществе. Но в остальном сборная Швеции действительно выглядит андердогом на фоне швейцарцев.

Впрочем, в таких дуэлях в плей-офф ставка на исход представляется слишком рискованный. Предпочтем заиграть ТБ (4,5) – пять шайб на двоих в исполнении столь мастеровитых команд мы точно можем ожидать.

Трансляции

Смотреть встречу Швейцария – Швеция на территории РФ можно будет на каналах холдинга «Матч», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

Составы команд

Сборная Швейцарии

Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба «Давос»);

Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).

Главный тренер: Ян Кадо.

Сборная Швеции

Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);

Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);

Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Нью-Йорк Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).

Главный тренер: Сэм Галлам.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,50 и 3,90 соответственно. Выигрыш команды Швейцарии идет за солидные 1,73.

loading