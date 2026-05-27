Швейцария – Швеция, прогноз на 28 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею без потерь прошла групповой этап домашнего чемпионата мира 2026 г. Продлить серию побед команда попробует в четвертьфинале, где сойдется со шведами. Сумеют ли скандинавы остановить соперников?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Швейцария
4:2
Финляндия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Швейцария
9:0
Венгрия
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Швейцария
4:1
Великобритания
Чемпионат мира
|20.05.2026
|Австрия
0:9
Швейцария
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Германия
1:6
Швейцария
Чемпионат мира
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2026
|Швеция
4:2
Словакия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Норвегия
3:2
Швеция
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Швеция
3:0
Италия
Чемпионат мира
|20.05.2026
|Швеция
6:0
Словения
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Швеция
3:4
Чехия
Чемпионат мира
Положение после всех семи туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|7
|0
|0
|0
39:7
21
|2. Финляндия
7
|6
|0
|1
|0
31:11
18
|3. Латвия
7
|4
|0
|3
|0
24:17
12
|4. США
7
|3
|1
|3
|0
25:21
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|6. Австрия
7
|3
|0
|4
|0
17:29
9
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
14:38
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|1
|0
|0
33:13
20
|2. Норвегия
7
|4
|1
|1
|1
25:14
15
|3. Чехия
7
|4
|0
|2
|1
19:17
13
|4. Швеция
7
|4
|0
|3
|0
27:16
12
|5. Словакия
7
|3
|1
|3
|0
21:19
11
|6. Дания
7
|1
|1
|4
|1
15:26
6
|7. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
Сборная Швейцарии провела групповой этап если не идеально, то близко к этому. Все семь матчей выиграны в основное время. Команда больше всех забила (39) и меньше всех пропустила (7). Швейцарцы хороши в обороне, стремительно и качественно переходят в атаку, ярко и вариативно комбинируют. А заодно их гонит вперед поддержка болельщиков.
Шведы же едва не вылетели после группового этапа. Задачу по выходу в плей-офф они выполнили только в заключительном туре. Пожалуй, самый очевидный козырь скандинавов – реализация большинства. Девять шайб они забросили при численном преимуществе. Но в остальном сборная Швеции действительно выглядит андердогом на фоне швейцарцев.
Впрочем, в таких дуэлях в плей-офф ставка на исход представляется слишком рискованный. Предпочтем заиграть ТБ (4,5) – пять шайб на двоих в исполнении столь мастеровитых команд мы точно можем ожидать.
Смотреть встречу Швейцария – Швеция на территории РФ можно будет на каналах холдинга «Матч», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба – «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба – «Давос»);
Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все – «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба – «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все – «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).
Главный тренер: Ян Кадо.
Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);
Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);
Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Нью-Йорк Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).
Главный тренер: Сэм Галлам.
Выигрыш команды Швейцарии идет за солидные 1,73.