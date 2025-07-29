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29 июля 18:30ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Татсуро Таира — Хьюн Сук Пак, 3 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Впервые шоу промоушена возглавят два азиатских спортсмена
Александр Бокулёв
Источник: UFC Korea
Источник: UFC Korea

Главным событием ближайшего турнира UFC должен был стать поединок японца Татсуро Таиры и иракца Амира Альбази, но последний за неделю до шоу снялся из-за травмы. На замену вышел Хьюн Сун Пак из Южной Кореи. Чем завершится новое рейтинговое противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?

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Статистика

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Таира

 

Пак

Япония

Страна

Южная Корея

25

Возраст

29

17

Бои

10

16 (5 / 7 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (4 / 5 / 1)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

6

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

170

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

167,5

96,5

Размах ног (см)

93

Татсуро Таира

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В детстве занимался бейсболом, затем перешел в кикбоксинг и японские единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2018 года. В 2021-м стал чемпионом Shooto в наилегчайшем весе, в 2022-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые шесть боев. В последнем поединке в октябре потерпел первое поражение в карьере, уступив Брэндону Ройвалу раздельным решением судей.

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Хьюн Сук Пак

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Начал заниматься смешанными единоборствами в 24-летнем возрасте по возвращении из армии. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Стал чемпионом Double G FC в наилегчайшем весе, после чего выиграл первый сезон шоу Road to UFC в этой же категории и получил контракт с промоушеном. В дальнейшем под эгидой промоушена победил в обоих боях. В последнем поединке в мае одолел Карлоса Эрнандеса удушающим приемом в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТаирыПобеда ПакаТМ (3,5)ТБ (3,5)
WINLINE1,253,451,702,03

Прогноз на бой

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Выход Пака на замену не должен сильно смущать в контексте короткого уведомления — через неделю у него был запланирован бой. Однако обстоятельства нового поединка, конечно, остаются экстремальными. Впрочем, соперник у непобежденного корейца в любом случае был бы топовым (изначально — Стив Эрцег).

Разумеется, оппозиции такого уровня у Пака еще не было. Есть сомнения, что он готов к победе над универсальным и крепким Таирой. Японец здорово зарекомендовал себя в UFC, а единственное поражение потерпел в очень близком бою с Ройвалом.

Полагаем, Таира всё-таки подтвердит статус фаворита и заберет победу. Но экстремально быстрой развязки не ждем, тем более что Пак наверняка будет конкурентоспособен, пока хватит сил. Попробуем рассмотреть ставку на П1 + ТБ (1,5), когда линия букмекеров расширится.

Полный кард, где смотреть бой Таира Пак

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Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Таира Пак стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Татсуро Таира (Япония) Хьюн Сук Пак (Южная Корея). Наилегчайший вес;
  • Матеуш Ребецкий (Польша) Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;
  • Элвес Бренер (Бразилия) — Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) — Нора Корнолл (Франция). Женский легчайший вес;
  • Нил Мэгни (США) — Элизеу дос Сантос (Бразилия). Полусредний вес;
  • Дэнни Силва (США) — Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Ринья Накамура (Япония) — Натан Флетчер (Англия). Легчайший вес;
  • Родолфо Виейра (Бразилия) — Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Ник Клайн (США) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) — Кетлен Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес.

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