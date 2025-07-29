Татсуро Таира — Хьюн Сук Пак, 3 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Выход Пака на замену не должен сильно смущать в контексте короткого уведомления — через неделю у него был запланирован бой. Однако обстоятельства нового поединка, конечно, остаются экстремальными. Впрочем, соперник у непобежденного корейца в любом случае был бы топовым (изначально — Стив Эрцег).

Разумеется, оппозиции такого уровня у Пака еще не было. Есть сомнения, что он готов к победе над универсальным и крепким Таирой. Японец здорово зарекомендовал себя в UFC, а единственное поражение потерпел в очень близком бою с Ройвалом.

Полагаем, Таира всё-таки подтвердит статус фаворита и заберет победу. Но экстремально быстрой развязки не ждем, тем более что Пак наверняка будет конкурентоспособен, пока хватит сил. Попробуем рассмотреть ставку на П1 + ТБ (1,5), когда линия букмекеров расширится.