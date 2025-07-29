Татсуро Таира — Хьюн Сук Пак, 3 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC должен был стать поединок японца Татсуро Таиры и иракца Амира Альбази, но последний за неделю до шоу снялся из-за травмы. На замену вышел Хьюн Сун Пак из Южной Кореи. Чем завершится новое рейтинговое противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?
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Таира
Пак
Япония
Страна
Южная Корея
25
Возраст
29
17
Бои
10
16 (5 / 7 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (4 / 5 / 1)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
6
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
—
170
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
167,5
96,5
Размах ног (см)
93
В детстве занимался бейсболом, затем перешел в кикбоксинг и японские единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2018 года. В 2021-м стал чемпионом Shooto в наилегчайшем весе, в 2022-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые шесть боев. В последнем поединке в октябре потерпел первое поражение в карьере, уступив Брэндону Ройвалу раздельным решением судей.
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Начал заниматься смешанными единоборствами в 24-летнем возрасте по возвращении из армии. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Стал чемпионом Double G FC в наилегчайшем весе, после чего выиграл первый сезон шоу Road to UFC в этой же категории и получил контракт с промоушеном. В дальнейшем под эгидой промоушена победил в обоих боях. В последнем поединке в мае одолел Карлоса Эрнандеса удушающим приемом в первом раунде.
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Выход Пака на замену не должен сильно смущать в контексте короткого уведомления — через неделю у него был запланирован бой. Однако обстоятельства нового поединка, конечно, остаются экстремальными. Впрочем, соперник у непобежденного корейца в любом случае был бы топовым (изначально — Стив Эрцег).
Разумеется, оппозиции такого уровня у Пака еще не было. Есть сомнения, что он готов к победе над универсальным и крепким Таирой. Японец здорово зарекомендовал себя в UFC, а единственное поражение потерпел в очень близком бою с Ройвалом.
Полагаем, Таира всё-таки подтвердит статус фаворита и заберет победу. Но экстремально быстрой развязки не ждем, тем более что Пак наверняка будет конкурентоспособен, пока хватит сил. Попробуем рассмотреть ставку на П1 + ТБ (1,5), когда линия букмекеров расширится.
Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Таира — Пак стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы