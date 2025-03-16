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16 марта 9:31ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Тампа-Бэй — Филадельфия, 18 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Сможет ли Никита Кучеров выиграть гонку лучших бомбардиров лиги?
Руслан Ипполитов

 

В ночь на вторник, 18 марта, «Тампа-Бэй» примет на своем льду «Филадельфию». «Молнии» могут особо не беспокоиться за перспективы выхода в плей-офф, но имеют возможность улучшить турнирное положение и получить более высокий номер при посеве. Следят болельщики и за личной статистикой Никиты Кучерова. Лидер «Тампы» пока уступает в текущем сезоне по набранным очкам только Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» и Натану Маккиннону из «Колорадо».

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

18.03.2025, Вт

02:00 МСК

«Филадельфия Флайерз»

П1 - 1.76

Х - 4.69

П2 - 3.49

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Амали-Арена» (Тампа, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй»3219182-151
«Филадельфия»1932151-182

Последние пять матчей «Тампы-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Бостон»

2:6

«Тампа-Бэй»

14.03.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Тампа-Бэй»

12.03.2025«Каролина»

4:1

«Тампа-Бэй»

08.03.2025«Тампа-Бэй»

0:4

«Бостон»

07.03.2025«Тампа-Бэй»

6:5

«Баффало»

Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Филадельфия»

0:5

«Каролина»

14.03.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Тампа-Бэй»

12.03.2025«Филадельфия»

2:5

«Оттава»

09.03.2025«Филадельфия»

1:3

«Нью-Джерси»

08.03.2025«Филадельфия»

1:4

«Сиэтл»

Последние пять матчей «Тампы-Бэй» и «Филадельфии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.03.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Тампа-Бэй»

08.11.2024«Тампа-Бэй»

1:2 Б

«Филадельфия»

10.03.2024«Тампа-Бэй»

7:0

«Филадельфия»

28.02.2024«Филадельфия»

6:2

«Тампа-Бэй»

24.01.2024«Филадельфия»

3:6

«Тампа-Бэй»

Лидеры

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«Лайтнинг»

Показатель

«Флайерз»

Показатель

Бомбардир (очки)Кучеров93

Конекны

64

Снайпер (голы)Пойнт32

Конекны

22

Ассистент (передачи)Кучеров65

Конекны

42

Вратарь (коэфф. надежности)Василевский2.28

Эрссон

3.02

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6735240323219-18085
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6730210628203-20172
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6623530629191-21168
12. Бостон6823701730184-21868
13. Айлендерс6523421728175-19466
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Потери

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«Тампа-Бэй»: нет потерь

«Филадельфия»: Хэтэуэй, Эллис, Ристолайнен (все - травма)

Прогноз на матч

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В двух последних матчах этих соперников для выявления победителя не хватало основного времени, и «Летчики» дважды брали вверх в серии буллитов. Последняя встреча команд состоялась месяц назад. На этот раз «Лайтнинг» постараются взять реванш.

Фактор своей площадки и более высокий игровой уровень позволяют назвать «Тампу-Бэй» очевидным фаворитом встречи. По всем основным игровым показателям хозяева предстоящего матча впереди. Реализация бросков, надежность вратарей, игра в неравных составах - в каждом из этих компонентов «Молнии» превосходят «Филадельфию». Где-то немного, а где-то значительно. Делаем выбор в пользу победы хозяев, которым, рискнем предположить, хватит для этого трех периодов.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Лиги Ставок оценивают шансы «Тампы» на победу в основное время коэффициентом 1.76. Вероятность успеха гостей котируется за 3.49. На ничью можно заключить пари за 4.69.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Никита Кучеров?

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Лидер и главный бомбардир «Столичных» в списке травмированных не значится и непременно примет участие в игре. 

Выйдут ли «Тампа-Бэй» и «Филадельфия» в плей-офф?

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«Тампа» уже обеспечила себе путевку в следующую стадию, а вероятность участия «Фили» в плей-офф стремится к нулю. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

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