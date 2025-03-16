Тампа-Бэй — Филадельфия, 18 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на вторник, 18 марта, «Тампа-Бэй» примет на своем льду «Филадельфию». «Молнии» могут особо не беспокоиться за перспективы выхода в плей-офф, но имеют возможность улучшить турнирное положение и получить более высокий номер при посеве. Следят болельщики и за личной статистикой Никиты Кучерова. Лидер «Тампы» пока уступает в текущем сезоне по набранным очкам только Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» и Натану Маккиннону из «Колорадо».
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
18.03.2025, Вт
02:00 МСК
«Филадельфия Флайерз»
|П1 - 1.76
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Амали-Арена» (Тампа, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй»
|32
|19
|182-151
|«Филадельфия»
|19
|32
|151-182
Последние пять матчей «Тампы-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Бостон»
2:6
«Тампа-Бэй»
|14.03.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Тампа-Бэй»
|12.03.2025
|«Каролина»
4:1
«Тампа-Бэй»
|08.03.2025
|«Тампа-Бэй»
0:4
«Бостон»
|07.03.2025
|«Тампа-Бэй»
6:5
«Баффало»
Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Филадельфия»
0:5
«Каролина»
|14.03.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Тампа-Бэй»
|12.03.2025
|«Филадельфия»
2:5
«Оттава»
|09.03.2025
|«Филадельфия»
1:3
«Нью-Джерси»
|08.03.2025
|«Филадельфия»
1:4
«Сиэтл»
Последние пять матчей «Тампы-Бэй» и «Филадельфии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.03.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Тампа-Бэй»
|08.11.2024
|«Тампа-Бэй»
1:2 Б
«Филадельфия»
|10.03.2024
|«Тампа-Бэй»
7:0
«Филадельфия»
|28.02.2024
|«Филадельфия»
6:2
«Тампа-Бэй»
|24.01.2024
|«Филадельфия»
3:6
«Тампа-Бэй»
«Лайтнинг»
|Показатель
«Флайерз»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кучеров
|93
Конекны
64
|Снайпер (голы)
|Пойнт
|32
Конекны
22
|Ассистент (передачи)
|Кучеров
|65
Конекны
42
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Василевский
|2.28
Эрссон
3.02
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|67
|35
|2
|4
|0
|3
|23
|219-180
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|67
|30
|2
|1
|0
|6
|28
|203-201
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|66
|23
|5
|3
|0
|6
|29
|191-211
|68
|12. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|13. Айлендерс
|65
|23
|4
|2
|1
|7
|28
|175-194
|66
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
«Тампа-Бэй»: нет потерь
«Филадельфия»: Хэтэуэй, Эллис, Ристолайнен (все - травма)
В двух последних матчах этих соперников для выявления победителя не хватало основного времени, и «Летчики» дважды брали вверх в серии буллитов. Последняя встреча команд состоялась месяц назад. На этот раз «Лайтнинг» постараются взять реванш.
Фактор своей площадки и более высокий игровой уровень позволяют назвать «Тампу-Бэй» очевидным фаворитом встречи. По всем основным игровым показателям хозяева предстоящего матча впереди. Реализация бросков, надежность вратарей, игра в неравных составах - в каждом из этих компонентов «Молнии» превосходят «Филадельфию». Где-то немного, а где-то значительно. Делаем выбор в пользу победы хозяев, которым, рискнем предположить, хватит для этого трех периодов.
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|«Спорт-Экспресс»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Аналитики Лиги Ставок оценивают шансы «Тампы» на победу в основное время коэффициентом 1.76. Вероятность успеха гостей котируется за 3.49. На ничью можно заключить пари за 4.69.
Лидер и главный бомбардир «Столичных» в списке травмированных не значится и непременно примет участие в игре.
«Тампа» уже обеспечила себе путевку в следующую стадию, а вероятность участия «Фили» в плей-офф стремится к нулю.
Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:
«Флорида» - 8.00
«Даллас» - 8.00
«Эдмонтон» - 8.50
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