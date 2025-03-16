Тампа-Бэй — Филадельфия, 18 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В двух последних матчах этих соперников для выявления победителя не хватало основного времени, и «Летчики» дважды брали вверх в серии буллитов. Последняя встреча команд состоялась месяц назад. На этот раз «Лайтнинг» постараются взять реванш.

Фактор своей площадки и более высокий игровой уровень позволяют назвать «Тампу-Бэй» очевидным фаворитом встречи. По всем основным игровым показателям хозяева предстоящего матча впереди. Реализация бросков, надежность вратарей, игра в неравных составах - в каждом из этих компонентов «Молнии» превосходят «Филадельфию». Где-то немного, а где-то значительно. Делаем выбор в пользу победы хозяев, которым, рискнем предположить, хватит для этого трех периодов.