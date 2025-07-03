Оливер Тарвет — Карлос Алькарас, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

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В среду, 2 июля, свой второй матч на Уимблдоне проведет Карлос Алькарас, являющийся действующим обладателем чемпионского титула. Его соперником станет британец Оливер Тарвет. Игра испанца в первом круге оставила много вопросов. Как будет на этот раз?
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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Оливер Тарвет (21 год, 733-я ракетка мира)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)
Британец первый год находится в профессионалах. Максимальное место в рейтинге - 624. Побед в турнирах АТР на счету теннисиста не значится. Уимблдон - первый турнир в 2025 году, в котором Тарвет принимает участие. Баланс матчей в сезоне: 1 победа - 0 поражений.
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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 47 матчей: 42 победы и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
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Это будет первая встреча соперников на турнирах.
Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно больше 28 геймов (ТБ 28.5) можно с коэффициентом 1.93. ТМ 28.5 предложен в линии за 1.87.
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Соперники из разных весовых категорий, чем и объясняется столь нижкий коэффициент от букмекера на победу второй ракетки мира. Смущает разве то, как Алькарас прошел первый круг турнира. Испанцу потребовалось пять сетов и 277 минут, чтобы сломить сопротивление не входящего в первую сотню мирового рейтинга итальянца Фабио Фоньини. Вряд ли это можно отнести к симптомам игрового кризиса, но проблемы с настроем на борьбу в матче с 733-й ракеткой мира вполне возможны.
Отсюда наш выбор. Далеко не факт, что молодому британцу удастся взять хоть один сет в матче с одной из главных звезд мирового тенниса, но зацепить несколько геймов и не проиграть с разгромным счетом Тарвет постарается. Останавливаемся на том, что в матче будет сыграно не меньше 29 геймов (ТБ 28.5).