Оливер Тарвет — Карлос Алькарас, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Соперники из разных весовых категорий, чем и объясняется столь нижкий коэффициент от букмекера на победу второй ракетки мира. Смущает разве то, как Алькарас прошел первый круг турнира. Испанцу потребовалось пять сетов и 277 минут, чтобы сломить сопротивление не входящего в первую сотню мирового рейтинга итальянца Фабио Фоньини. Вряд ли это можно отнести к симптомам игрового кризиса, но проблемы с настроем на борьбу в матче с 733-й ракеткой мира вполне возможны.

Отсюда наш выбор. Далеко не факт, что молодому британцу удастся взять хоть один сет в матче с одной из главных звезд мирового тенниса, но зацепить несколько геймов и не проиграть с разгромным счетом Тарвет постарается. Останавливаемся на том, что в матче будет сыграно не меньше 29 геймов (ТБ 28.5).