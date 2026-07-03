Фрэнсис Тиафо – Александр Бублик, 4 июля: прогноз на матч Уимблдона

Матчи Бублика остаются сложными для прогнозов. Казахстанец закрепился в мировом топе, но стабильности ему по-прежнему не хватает. Локальные и глобальные провалы случаются непредсказуемо. И почти равные коэффициенты в предстоящей встрече выглядят даже авансом для Бублика.

Дело в том, что Тиафо как раз набрал прекрасный и стабильный ход на траве. Одержал девять побед при одном поражении, взял титул в Галле. Американец действует на корте очень цепко и динамично. Бублику для конкурентного матча необходимо не проседать на подаче, которая остается его главным козырем.

Рискнем предположить, что казахстанцу удастся не провалиться и поддержать хороший ход, набранный на предыдущих стадиях. В таком случае мы вправе рассчитывать на затяжной и интригующий матч, который продлится не менее 39 геймов.