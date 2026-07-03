Фрэнсис Тиафо – Александр Бублик, 4 июля: прогноз на матч Уимблдона

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В субботу, 4 июля, в третьем круге Уимблдона-2026 встретятся американец Фрэнсис Тиафо и казахстанец Александр Бублик. Сумеет ли уроженец Гатчины обыграть представителя США?
Дата / Время: 04.07.2026, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, корт №1 (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Фрэнсис Тиафо (28 лет, 19-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Александр Бублик (29 лет, 11-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшим из пары Тейлор Фритц (США, 6) – Лоренцо Сонего (Италия)
Выиграл четыре турнира ATP, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Галле. Также дошел до финала в Акапулько на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом. Всего в 2026 г. одержал 31 победу при 12 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2022 г., когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел во втором раунде.
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До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух травяных. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге. На этом же покрытии дошел до полуфинала в Роттердаме, а на грунте и траве – в Женеве и Штутгарте соответственно. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в в 2023 г., когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.
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Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча. И на траве, и на харде оба одержали по одной победе.
Букмекеры не выделяют явного фаворита. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,80 на победу американца и 2,00 на успех казахстанца.
Все очные матчи спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,87 на ТБ (41,5) и 1,93 на ТМ (41,5).
Матчи Бублика остаются сложными для прогнозов. Казахстанец закрепился в мировом топе, но стабильности ему по-прежнему не хватает. Локальные и глобальные провалы случаются непредсказуемо. И почти равные коэффициенты в предстоящей встрече выглядят даже авансом для Бублика.
Дело в том, что Тиафо как раз набрал прекрасный и стабильный ход на траве. Одержал девять побед при одном поражении, взял титул в Галле. Американец действует на корте очень цепко и динамично. Бублику для конкурентного матча необходимо не проседать на подаче, которая остается его главным козырем.
Рискнем предположить, что казахстанцу удастся не провалиться и поддержать хороший ход, набранный на предыдущих стадиях. В таком случае мы вправе рассчитывать на затяжной и интригующий матч, который продлится не менее 39 геймов.