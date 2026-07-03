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Фрэнсис Тиафо – Александр Бублик, 4 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Тяжелая проверка для первой ракетки Казахстана
Александр Бокулёв

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Фрэнсис Тиафо
  • Александр Бублик
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В субботу, 4 июля, в третьем круге Уимблдона-2026 встретятся американец Фрэнсис Тиафо и казахстанец Александр Бублик. Сумеет ли уроженец Гатчины обыграть представителя США?

Дата / Время: 04.07.2026, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, корт №1 (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Фрэнсис Тиафо (28 лет, 19-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: Теренс Атман (Франция) – 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4
  • 2-й круг: Ян Чоински (Великобритания) – 4:6, 6:2, 7:5, 6:2

Александр Бублик (29 лет, 11-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Танаси Коккинакис (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Кириан Жаке (Франция) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)

Победитель этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшим из пары Тейлор Фритц (США, 6) – Лоренцо Сонего (Италия)

Фрэнсис Тиафо

Выиграл четыре турнира ATP, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Галле. Также дошел до финала в Акапулько на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом. Всего в 2026 г. одержал 31 победу при 12 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2022 г., когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик

До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух травяных. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге. На этом же покрытии дошел до полуфинала в Роттердаме, а на грунте и траве – в Женеве и Штутгарте соответственно. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в в 2023 г., когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча. И на траве, и на харде оба одержали по одной победе.

Ставки на исход

Букмекеры не выделяют явного фаворита. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,80 на победу американца и 2,00 на успех казахстанца.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,87 на ТБ (41,5) и 1,93 на ТМ (41,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ТиафоПобеда БубликаТБ (41,5)ТМ (41,5)
WINLINE1,802,001,871,93

Прогноз и ставка

Матчи Бублика остаются сложными для прогнозов. Казахстанец закрепился в мировом топе, но стабильности ему по-прежнему не хватает. Локальные и глобальные провалы случаются непредсказуемо. И почти равные коэффициенты в предстоящей встрече выглядят даже авансом для Бублика.

Дело в том, что Тиафо как раз набрал прекрасный и стабильный ход на траве. Одержал девять побед при одном поражении, взял титул в Галле. Американец действует на корте очень цепко и динамично. Бублику для конкурентного матча необходимо не проседать на подаче, которая остается его главным козырем.

Рискнем предположить, что казахстанцу удастся не провалиться и поддержать хороший ход, набранный на предыдущих стадиях. В таком случае мы вправе рассчитывать на затяжной и интригующий матч, который продлится не менее 39 геймов.

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