Гэрри Тонон — Шамиль Гасанов, 2 августа: прогноз на бой турнира ONE, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на субботу, 2 августа, по московскому времени в Таиланде состоится очередной турнир промоушена ONE Championship. Соглавным событием вечера назначен поединок американца Гэрри Тонона и россиянина Шамиля Гасанова в полулегком весе (до 65,8 кг). Сумеет ли отечественный спортсмен взять реванш за поражение двухлетней давности?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Тонон
Гасанов
США
Страна
Россия
33
Возраст
29
10
Бои
14
9 (2 / 6 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (0 / 7 / 6)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
—
Место в рейтинге полулегкого дивизиона ONE
3
178
Рост (см)
171
175
Размах рук (см)
173
Обладатель черного пояса второго дана по бразильскому джиу-джитсу, многократный чемпион мира по этому виду спорта. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Всю карьеру провел в ONE, бился в полусредней, легкой и полулегкой категориях. Единственное поражение потерпел в марте 2022 года, когда уступил Тану Ли в поединке за пояс в полулегком весе. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем бою в январе 2025 года одолел Мартина Нгуйена удушающим приемом в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец поселка Верхний Яшкуль Республики Калмыкия, чемпион мира по джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. В ONE пришел в 2022-м, единственное поражение потерпел от Тонона. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале одолел Мартина Нгуйена единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Тонон — опытный и очень титулованный джитсер. В ММА он ожидаемо делает ставку на работу в партере, но постепенно прогрессирует и в стойке. Первый бой с Гасановым показал, что американец способен сабмитить даже столь качественных вольников.
Наверняка россиянин сделал соответствующие выводы и провел работу над ошибками. Если она получилась успешной, то у Гасанова есть все шансы взять реванш. В последних боях россиянин действовал довольно аккуратно и рационально, поэтому не ждем от него риска и в этот раз. Полагаем, поединок получится конкурентным и дойдет как минимум до третьего раунда.
Турнир ONE Fight Night 34 пройдет на «Lumpinee Stadium» в Бангкоке (Таиланд). Шоу стартует в субботу, 2 августа, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Тонон — Гасанов II стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Полный кард