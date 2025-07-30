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29 июля 13:28ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваONE Championship

Гэрри Тонон — Шамиль Гасанов, 2 августа: прогноз на бой турнира ONE, трансляция и полный кард

Американец нанес россиянину единственное поражение в карьере
Александр Бокулёв
Источник: ONE Championship
Источник: ONE Championship

В ночь на субботу, 2 августа, по московскому времени в Таиланде состоится очередной турнир промоушена ONE Championship. Соглавным событием вечера назначен поединок американца Гэрри Тонона и россиянина Шамиля Гасанова в полулегком весе (до 65,8 кг). Сумеет ли отечественный спортсмен взять реванш за поражение двухлетней давности?

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Статистика

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Тонон

 

Гасанов

США

Страна

Россия

33

Возраст

29

10

Бои

14

9 (2 / 6 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (0 / 7 / 6)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

Место в рейтинге полулегкого дивизиона ONE

3

178

Рост (см)

171

175

Размах рук (см)

173

Гэрри Тонон

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Обладатель черного пояса второго дана по бразильскому джиу-джитсу, многократный чемпион мира по этому виду спорта. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Всю карьеру провел в ONE, бился в полусредней, легкой и полулегкой категориях. Единственное поражение потерпел в марте 2022 года, когда уступил Тану Ли в поединке за пояс в полулегком весе. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем бою в январе 2025 года одолел Мартина Нгуйена удушающим приемом в первом раунде.

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Шамиль Гасанов

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Уроженец поселка Верхний Яшкуль Республики Калмыкия, чемпион мира по джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. В ONE пришел в 2022-м, единственное поражение потерпел от Тонона. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале одолел Мартина Нгуйена единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТононаПобеда ГасановаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET2,251,602,001,72

Прогноз на бой

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Тонон — опытный и очень титулованный джитсер. В ММА он ожидаемо делает ставку на работу в партере, но постепенно прогрессирует и в стойке. Первый бой с Гасановым показал, что американец способен сабмитить даже столь качественных вольников. 

Наверняка россиянин сделал соответствующие выводы и провел работу над ошибками. Если она получилась успешной, то у Гасанова есть все шансы взять реванш. В последних боях россиянин действовал довольно аккуратно и рационально, поэтому не ждем от него риска и в этот раз. Полагаем, поединок получится конкурентным и дойдет как минимум до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Тонон Гасанов II

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Турнир ONE Fight Night 34 пройдет на «Lumpinee Stadium» в Бангкоке (Таиланд). Шоу стартует в субботу, 2 августа, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Тонон Гасанов II стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Полный кард

  • Региан Эрсел (Суринам) Джордж Джарвис (Англия). Легкий вес. Муай-тай. Титульный бой;
  • Гэрри Тонон (США) Шамиль Гасанов (Россия). Полулегкий вес. ММА;
  • Бен Тайнан (Канада) — Кирилл Грищенко (Беларусь). Тяжелый вес. ММА;
  • Анна Ярунсак (Таиланд) — Теодора Кирилова (Болгария). Атомный вес. Муай-тай;
  • Рунграви Ситсонгпинонг (Таиланд) — Юссеф Ассуик (Дания / Марокко). Легкий вес. Муай-тай;
  • Кан Джи Вон (Южная Корея) — Рюго Такеучи (Япония). Тяжелый вес. ММА;
  • Джереми Пакатив (Филиппины) — Эльбек Алышов (Азербайджан). Легчайший вес. ММА;
  • Суаким Сор Джор Тонгпраджин (Таиланд) — Зафер Сайик (Турция). Легчайший вес. Муай-тай;
  • Эллис Бадр Барбоса (Великобритания) — Шамиль Адухов (Россия). Минимальный вес. Муай-тай.

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