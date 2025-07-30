Гэрри Тонон — Шамиль Гасанов, 2 августа: прогноз на бой турнира ONE, трансляция и полный кард

Тонон — опытный и очень титулованный джитсер. В ММА он ожидаемо делает ставку на работу в партере, но постепенно прогрессирует и в стойке. Первый бой с Гасановым показал, что американец способен сабмитить даже столь качественных вольников.

Наверняка россиянин сделал соответствующие выводы и провел работу над ошибками. Если она получилась успешной, то у Гасанова есть все шансы взять реванш. В последних боях россиянин действовал довольно аккуратно и рационально, поэтому не ждем от него риска и в этот раз. Полагаем, поединок получится конкурентным и дойдет как минимум до третьего раунда.