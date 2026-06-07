Илия Топурия – Джастин Гэтжи, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Гэтжи – опытный и крутой ударник, который давно обитает в топе легкого дивизиона UFC. Но коэффициенты для него разгромны, и это довольно ожидаемо. Почему? Да хотя бы потому, что Топурия – вероятно, ещё более эталонный ударник, но моложе и с гораздо меньшим накопленным уроном. Потенциально у грузина будет преимущество в скорости и тайминге. Для разнообразия он может подключить борьбу, но вряд ли до этого дойдет.

Пробить Гэтжи – задача вполне реализуемая. Её уже не раз воплощали в жизнь. С возрастом американец стал менее безбашенным и вариативнее работает с тактикой, но его стиль в любом случае подразумевает высокий риск улететь в нокаут. На опыте, мастерстве и инстинктах временный чемпион может избежать быстрого поражения, но выстоять пять раундов против Топурии – вряд ли.

Впрочем, и к грузину есть вопросы. Базовый – каким он вернется после простоя. Конечно, в таком возрасте соревновательные паузы обычно переносятся легче, но соревновательный тонус всё же потерян. Да и простой был связан с эмоционально сложной историей – скандальным разводом. Есть вероятность, что лучшую версию Топурии мы не увидим. Плюс у Гэтжи, разумеется, всегда есть опция или лаки-панча, или просто отменного нокаутирующего попадания.

Резюмируя, не списываем ветерана в утиль. Шансы на нокаут у него есть всегда. Но в бою с Топурией для такой победы должно сойтись слишком много факторов. Разумеется, вероятнее всего сам грузин финиширует соперника. Либо с запасом перебьет его на полной дистанции. Играем комбинацию из победы Топурии и начала второго раунда. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.