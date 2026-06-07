Илия Топурия – Джастин Гэтжи, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC пройдет в Белом доме и станет во многом историческим событием. Возглавит его титульный поединок в легком весе (до 70,3 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи. Чем завершится противостояние регулярного и временного чемпионов?
Топурия
Гэтжи
|Грузия
Страна
США
|29
Возраст
37
|17
Бои
32
|17 (7 / 8 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (20 / 1 / 6)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 2 / 0)
|Чемпион
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
1 (временный чемпион)
|170
Рост (см)
180,5
|175
Размах рук (см)
178
|94
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Германии, в детстве переехал в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой. В 15 лет перебрался в Испанию, гражданином которой теперь является. Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 г. Преимущественно дерется в полулегком весе, но в Cage Warriors бился за пояс в легчайшей категории, однако не получил его из-за проваленной весогонки.
В 2020 г. дебютировал в UFC, где выиграл все восемь боев. В феврале 2024 г. стал чемпионом в полулегком весе. Один раз защитил титул, после чего освободил его и перешел в легкую категорию. В последнем поединке в июне 2025 г. дебютировал в новом дивизионе, нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом. Занимает второе место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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С четырех лет занимался борьбой, добился в этом спорте больших успехов на студенческом уровне. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA, в 2014 г. стал первым чемпионом WSOF в легком весе. Защитив титул пять раз, в 2017-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. В мае 2020 г. забрал временный пояс в легком весе. В объединительном поединке уступил Хабибу Нурмагомедову, который после этого завершил карьеру.
Затем одолел Майкла Чендлера, но проиграл в новом титульном бою Чарльзу Оливейре. В июле 2023 г. забрал символический пояс BMF. Уступил его Максу Холлоуэю в первой же защите. После этого вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в январе одолел Пэдди Пимблетта единогласным решением судей и вновь стал временным чемпионом.
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Гэтжи – опытный и крутой ударник, который давно обитает в топе легкого дивизиона UFC. Но коэффициенты для него разгромны, и это довольно ожидаемо. Почему? Да хотя бы потому, что Топурия – вероятно, ещё более эталонный ударник, но моложе и с гораздо меньшим накопленным уроном. Потенциально у грузина будет преимущество в скорости и тайминге. Для разнообразия он может подключить борьбу, но вряд ли до этого дойдет.
Пробить Гэтжи – задача вполне реализуемая. Её уже не раз воплощали в жизнь. С возрастом американец стал менее безбашенным и вариативнее работает с тактикой, но его стиль в любом случае подразумевает высокий риск улететь в нокаут. На опыте, мастерстве и инстинктах временный чемпион может избежать быстрого поражения, но выстоять пять раундов против Топурии – вряд ли.
Впрочем, и к грузину есть вопросы. Базовый – каким он вернется после простоя. Конечно, в таком возрасте соревновательные паузы обычно переносятся легче, но соревновательный тонус всё же потерян. Да и простой был связан с эмоционально сложной историей – скандальным разводом. Есть вероятность, что лучшую версию Топурии мы не увидим. Плюс у Гэтжи, разумеется, всегда есть опция или лаки-панча, или просто отменного нокаутирующего попадания.
Резюмируя, не списываем ветерана в утиль. Шансы на нокаут у него есть всегда. Но в бою с Топурией для такой победы должно сойтись слишком много факторов. Разумеется, вероятнее всего сам грузин финиширует соперника. Либо с запасом перебьет его на полной дистанции. Играем комбинацию из победы Топурии и начала второго раунда. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому главный бой Топурия – Гэтжи стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
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