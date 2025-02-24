Тоттенхэм - Манчестер Сити, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В среду, 26 февраля, состоятся сразу пять матчей 27-го тура английской Премьер-лиги. Пока еще действующего чемпиона страны ожидает априори непростой выезд в столицу. Рассмотрим противостояние «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» на предмет интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тоттенхэм» (Лондон)
26.02.2024, Ср
22:30 МСК
«Манчестер Сити» (Манчестер)
|П1 - 3.35
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|68
|37
|68
|242-266
|«Манчестер Сити»
|68
|37
|68
|266-242
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Ипсвич»
1:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|09.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Тоттенхэм»
Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Брентфорд»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Лейтон Ориент»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Манчестер Сити»
0:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.10.2024
|«Тоттенхэм»
2:1
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|14.05.2025
|«Тоттенхэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|26.01.2024
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|03.12.2023
|«Манчестер Сити»
3:3
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
Даже после двух побед подряд «Тоттенхэм» остается далеко от зоны УЕФА. «Манчестер Сити» сильно рискует снова выпасть из топ-4.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4. Манчестер Сити
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5. Ньюкасл
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
«Тоттенхэм» в 2025 году поражает бескомпромиссностью. Команда Ангелоса Постекоглу либо побеждает, либо проигрывает - ничьих не признает. За 13 матчей у нее семь выигрышей и шесть поражений. За весь чемпионат лондонцы всего трижды делили очки с соперниками. Такую же нелюбовь к ничьим питает только «Саутгемптон», но у него проигрышей в разы меньше - потому и лежит на дне таблицы.
К домашней встрече с чемпионом «шпоры» подходят в приподнятом настроении: победы над «МЮ» и «Ипсвичем» не слишком сказались на турнирных перспективах команды, но укрепили уверенность игроков в собственных силах, подорванную двумя поражениями.
А «Манчестер Сити» на выходные снова разочаровал - теперь домашним поражением от «Ливерпуля». После него отставание чемпиона от лидера сезона достигло катастрофических 20 очков. Понятно, что титул «горожане» не защитят - им бы в четверке просто удержаться. Но самолюбие звезд Гвардиолы сильно задето, и для них дело принципа не уступить в Лондоне. Холанд и компания не забыли ноябрьское унижение от «Тоттенхэм» - 0:4 на «Этихаде». Они постараются взять реванш. Да и с турнирной точки зрения очки гостям нужнее.
Наш комбинированный прогноз на матч: обе забьют, «Ман Сити» не проиграет.
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Потери
«Тоттенхэм»: Ришарлисон, ван де Вен, Соланке, Ромеро, Дрэгушин (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Бобб, Стоунз, Аканджи, Родри (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|31. Кински
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|23. Порро
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|14. Грей
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|33. Дэвис
|45. Хусанов
|Защитник
|Полузащитник
|24. Спенс
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Кулушевски
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Мур
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Тель
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мин
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Несмотря на последние результаты команд и фактор поля, аналитики отдают предпочтение в паре гостям. В случае успеха «Манчестер Сити» FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на 1.92. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 4.30, а на победу хозяев - за 3.35.
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В линии на точный счет наиболее низкий коэффициент зафиксирован напротив счета 1:1. Если игра так и закончится, FONBET выплатит выигрыш по соответствующим пари в 10-кратном размере.
Легальных видеотрансляций АПЛ на российских каналах нет.
После победы «Ливерпуля» в Манчестере коэффициент на его триумф в сезоне упал «ниже плинтуса» - с 1.25 до 1.06. Котировки на «Арсенал» выросли в два с половиной раза - с 3.80 до 9.00. На повторение чемпионства «Сити» можно поставить за 75.00.
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