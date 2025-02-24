Тоттенхэм - Манчестер Сити, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Тоттенхэм» в 2025 году поражает бескомпромиссностью. Команда Ангелоса Постекоглу либо побеждает, либо проигрывает - ничьих не признает. За 13 матчей у нее семь выигрышей и шесть поражений. За весь чемпионат лондонцы всего трижды делили очки с соперниками. Такую же нелюбовь к ничьим питает только «Саутгемптон», но у него проигрышей в разы меньше - потому и лежит на дне таблицы.

К домашней встрече с чемпионом «шпоры» подходят в приподнятом настроении: победы над «МЮ» и «Ипсвичем» не слишком сказались на турнирных перспективах команды, но укрепили уверенность игроков в собственных силах, подорванную двумя поражениями.

А «Манчестер Сити» на выходные снова разочаровал - теперь домашним поражением от «Ливерпуля». После него отставание чемпиона от лидера сезона достигло катастрофических 20 очков. Понятно, что титул «горожане» не защитят - им бы в четверке просто удержаться. Но самолюбие звезд Гвардиолы сильно задето, и для них дело принципа не уступить в Лондоне. Холанд и компания не забыли ноябрьское унижение от «Тоттенхэм» - 0:4 на «Этихаде». Они постараются взять реванш. Да и с турнирной точки зрения очки гостям нужнее.

Наш комбинированный прогноз на матч: обе забьют, «Ман Сити» не проиграет.