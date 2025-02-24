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24 февраля 14:10ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Тоттенхэм - Манчестер Сити, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Сити» будет мстить за домашнее унижение
Валентин Васильев

В среду, 26 февраля, состоятся сразу пять матчей 27-го тура английской Премьер-лиги. Пока еще действующего чемпиона страны ожидает априори непростой выезд в столицу. Рассмотрим  противостояние «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» на предмет интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон) 

26.02.2024, Ср

22:30 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

П1 - 3.35

Х - 4.30

П2 - 1.92

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 27-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»683768242-266
«Манчестер Сити»683768266-242

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Ипсвич»

1:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

09.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Тоттенхэм»

Кубок Англии

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

02.02.2025«Брентфорд»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

15.02.2025«Манчестер Сити»

4:0

«Ньюкасл»

АПЛ

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

08.02.2025«Лейтон Ориент»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Манчестер Сити»

0:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.10.2024«Тоттенхэм»

2:1

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

14.05.2025«Тоттенхэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

26.01.2024«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

03.12.2023«Манчестер Сити»

3:3

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

Турнирное положение

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Даже после двух побед подряд «Тоттенхэм» остается далеко от зоны УЕФА. «Манчестер Сити» сильно рискует снова выпасть из топ-4.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль27197164-2664
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест26145744-3347
4. Манчестер Сити26135852-3744
5. Ньюкасл26135846-3644
6. Борнмут26127744-3043
7. Челси26127748-3643
8. Астон Вилла27119739-4142
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

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«Тоттенхэм» в 2025 году поражает бескомпромиссностью. Команда Ангелоса Постекоглу либо побеждает, либо проигрывает - ничьих не признает. За 13 матчей у нее семь выигрышей и шесть поражений. За весь чемпионат лондонцы всего трижды делили очки с соперниками. Такую же нелюбовь к ничьим питает только «Саутгемптон», но у него проигрышей в разы меньше - потому и лежит на дне таблицы. 

К домашней встрече с чемпионом «шпоры» подходят в приподнятом настроении: победы над «МЮ» и «Ипсвичем» не слишком сказались на турнирных перспективах команды, но укрепили уверенность игроков в собственных силах, подорванную двумя поражениями.

А «Манчестер Сити» на выходные снова разочаровал - теперь домашним поражением от «Ливерпуля». После него отставание чемпиона от лидера сезона достигло катастрофических 20 очков. Понятно, что титул «горожане» не защитят - им бы в четверке просто удержаться. Но самолюбие звезд Гвардиолы сильно задето, и для них дело принципа не уступить в Лондоне. Холанд и компания не забыли ноябрьское унижение от «Тоттенхэм» - 0:4 на «Этихаде». Они постараются взять реванш. Да и с турнирной точки зрения очки гостям нужнее.

Наш комбинированный прогноз на матч: обе забьют, «Ман Сити» не проиграет. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Ришарлисон, ван де Вен, Соланке, Ромеро, Дрэгушин (все - травмы)

«Манчестер Сити»:  Бобб, Стоунз, Аканджи, Родри (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Тоттенхэм»«МС»Позиция
Вратарь31. Кински31. ЭдерсонВратарь
Защитник23. Порро82. ЛьюисЗащитник
Защитник14. Грей3. ДиашЗащитник
Защитник33. Дэвис45. ХусановЗащитник
Полузащитник24. Спенс24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник30. Бентанкур8. КовачичПолузащитник
Полузащитник 21. Кулушевски47. ФоденПолузащитник 
Полузащитник8. Биссума20. СилваПолузащитник
Полузащитник47. Мур17. Де БрейнеПолузащитник
Полузащитник11. Тель19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий7. Мин9. ХоландНападающий
Главный тренерАнгелос ПостекоглуХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на последние результаты команд и фактор поля, аналитики отдают предпочтение в паре гостям. В случае успеха «Манчестер Сити» FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на 1.92. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 4.30, а на победу хозяев - за 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Тоттенхэм»  - «Манчестер Сити»?

В линии на точный счет наиболее низкий коэффициент зафиксирован напротив счета 1:1. Если игра так и закончится, FONBET выплатит выигрыш по соответствующим пари в 10-кратном размере.

Где смотреть бесплатно матч «Тоттенхэм»  - «Манчестер Сити»?

Легальных видеотрансляций АПЛ на российских каналах нет. 

Кто станет чемпионом Англии?

После победы «Ливерпуля» в Манчестере коэффициент на его триумф в сезоне упал «ниже плинтуса» - с 1.25 до 1.06. Котировки на «Арсенал» выросли в два с половиной раза - с 3.80 до 9.00. На повторение чемпионства «Сити» можно поставить за 75.00.

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