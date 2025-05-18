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18 мая 11:04ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 21 мая: где смотреть финал Лиги Европы, прогноз, составы

16-я и 17-я команды АПЛ сразятся в еврокубковом финале
Руслан Ипполитов

21 мая, в среду, в финале Лиги Европы сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». То, что в главном матче второго по значимости европейского клубного турнира встретятся 16-я и 17-я команды Английской премьер-лиги, иначе как триумфом АПЛ не назвать. Победитель получит не только почетный трофей, но и билет в Лигу чемпионов-2025/26. Оцениваем баланс сил соперников и присматриваемся к перспективным ставкам на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

21.05.2025, Ср

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

П1 - 2.75

Х - 3.40

П2 - 2.60

Турнир: Лига Европы УЕФА, Финал

Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»524693247-312
«Манчестер Юнайтед»934652312-247

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2025«Астон Вилла»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

11.05.2025«Тоттенхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

08.05.2025«Буде Глимт»

0:2

«Тоттенхэм»

Лига Европы

04.05.2025«Вест Хэм»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

01.05.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Буде Глимт»

Лига Европы

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2025«Челси»

1:0

«МЮ»

АПЛ

11.05.2025«МЮ»

0:2

«Вест Хэм»

АПЛ

04.05.2025«МЮ»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

04.05.2025«Брентфорд»

4:3

«МЮ»

АПЛ

01.05.2025«Атлетик»

0:3

«МЮ»

Лига Европы

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

19.12.2024«Тоттенхэм»

4:3

«МЮ»

Кубок лиги

29.09.2024«МЮ»

0:3

«Тоттенхэм»

АПЛ

14.01.2024«МЮ»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

19.08.2023«Тоттенхэм»

2:0

«МЮ»

АПЛ

Путь к финалу

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«Тоттенхэм»:

1/8 финала

1-й матч: «Аз Алкмар» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) - 1:0

2-й матч: «Тоттенхэм» (Англия) - «АЗ Алкмар» (Нидерланды) - 3:1

Четвертьфинал

1-й матч: «Тоттенхэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:1

2-й матч: «Айнтрахт» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:1

Полуфинал

1-й матч: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1

2-й матч: «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:2

«МЮ»:

1/8 финала

1-й матч: «Реал Сосьедад» (Испания) - «МЮ» (Англия) - 1:1

2-й матч: «МЮ» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 4:1

Четвертьфинал

1-й матч: «Лион» (Франция) - «МЮ» (Англия) - 2:2

2-й матч: «МЮ» (Англия) - «Лион» (Франция) - 5:4 ДВ

Полуфинал

1-й матч: «Атлетик» (Испания) - «МЮ» (Англия) - 0:3

2-й матч: «МЮ» (Англия) - «Атлетик» (Испания) - 4:1

Прогноз на матч

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Со стадионом «Сан-Мамес Баррия» у «Манчестер Юнайтед» связаны самые теплые воспоминания, которые еще свежи в памяти. На стадии полуфинала «красные дьяволы» разгромили здесь местный «Атлетик», поставив крест на надеждах хозяев поля принять участие в домашнем финале. К слову, крупно победил «МЮ» и в ответной встрече на «Олд Траффорд», а полуфинальный раунд, судя по цифрам на табло, стал для команды Рубена Аморима самым простым этапом плей-офф.

К решающему матчу соперники подходят после поражений в национальном первенстве, в турнирной таблице которого располагаются на 16-17-х местах (ниже только клубы, вылетающие из АПЛ). «МЮ» уступил в Лондоне с минимальным счетом мощно проводящему концовку чемпионата «Челси», а «шпоры» проиграли в Бирмингеме  максимально мотивированной на финише «Астон Вилле». Вряд ли эти результаты следует считать показательными или симптоматичными.

Статистика последних встреч финалистов выглядит пугающей для «МЮ». В пяти последних матчах с «Тоттенхэмом» «манкунианцы» не проиграли лишь однажды, сыграв в январе прошлого года вничью на своем поле. Но и эти цифры не стоит воспринимать близко к сердцу, ведь предстоящая игра - кубковая.

Именно в кубковых матчах сегодняшний «Манчестер Юнайтед» проявляет себя лучше всего. Именно в играх на вылет команда Аморима демонстрирует свои лучшие качества, добившись рядя ярчайших побед над топовыми соперниками. При прочих равных, умение провести на высочайшем уровне отдельно взятый матч является весомой причиной назвать «МЮ» фаворитом в борьбе за трофей в Бильбао. Не факт, что двух таймов «красным дьяволам» хватит, но пойдем на приемлемый риск и спрогнозируем победу клуба из Манчестера в основное время.   

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Мэддисон, Бергвалль, Скарлетт, Кулушевски, Вернер (все - травмы)

«МЮ»: Мартинес, Дало, Хевен, Дало, Зиркзее, Коллайер, де Лигт (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «МЮ»:

Позиция«Тоттенхэм»

«МЮ»

Позиция

Вратарь1. Викарио

24. Онана

Вратарь

Защитник4. Дансо

23. Шоу

Защитник

Защитник14. Грей

5. Магуайр

Защитник

Защитник17. Ромеро

15. Иоро

Защитник

Защитник24. Спенс

13. Доргу

Защитник

Полузащитник 30. Бентанкур

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 29. Сарр

37. Майну

Полузащитник 

Полузащитник8. Биссума

18. Каземиро

Полузащитник

Полузащитник28. Одобер

17. Гарначо

Нападающий

Полузащитник11. Тель

8. Фернандеш

Нападающий

Нападающий9. Ришарлисон

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерАнгелос Постекоглу

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии FONBET примерное равенство в коэффициентах на успех каждой из команд. Победа «Тоттенхэма» котируется за 2.75, а «МЮ» - за 2.60. Предложение на ничью в основное время весьма щедрое- 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм» - «МЮ»?

Судя по котировкам, эксперты не верят, что соперникам хватит двух таймов для выявления победителя. Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.

Кто действующий победитель Лиги Европы?

Финал ЛЕ-2024 игрался в Дублине. В нем итальянская «Аталанта» нанесла сокрушительное поражение немецкому «Байеру» - 3:0.

Где пройдет финал?

Решающий матч турнира будет сыгран на домашнем стадионе «Атлетика» из Бильбао - «Сан-Мамес Баррия», способном принять 53289 болельщиков.

Выигрывал ли «Тоттенхэм» Лигу Европы ранее?

«Тоттенхэм» дважды завоевывал почетный трофей, когда тот еще именовался Кубком УЕФА. «Шпоры» побеждали в финале-1972 английский «Вулверхэмптон», а в 1984-м были сильней бельгийского «Андерлехта». Еще один финал второго по статусу европейского клубного турнира с  участием «Тоттенхэма» случился в 1974-м году. В нем лондонцы уступили голландскому «Фейеноорду». 

Выигрывал ли «МЮ» Лигу Европы ранее?

Для манкунианцев более привычно выступать в Лиге чемпионов, но и в ЛЕ у «красных дьяволов» успехи имеются. В 2017-м «МЮ» выиграл в финале у «Аякса», а в 2021-м проиграл испанскому «Вильярреалу». 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных