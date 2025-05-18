Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 21 мая: где смотреть финал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
21 мая, в среду, в финале Лиги Европы сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». То, что в главном матче второго по значимости европейского клубного турнира встретятся 16-я и 17-я команды Английской премьер-лиги, иначе как триумфом АПЛ не назвать. Победитель получит не только почетный трофей, но и билет в Лигу чемпионов-2025/26. Оцениваем баланс сил соперников и присматриваемся к перспективным ставкам на игру.
Турнир: Лига Европы УЕФА, Финал
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|52
|46
|93
|247-312
|«Манчестер Юнайтед»
|93
|46
|52
|312-247
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2025
|«Астон Вилла»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|11.05.2025
|«Тоттенхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|08.05.2025
|«Буде Глимт»
0:2
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Вест Хэм»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|01.05.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Буде Глимт»
Лига Европы
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|11.05.2025
|«МЮ»
0:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|04.05.2025
|«МЮ»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Брентфорд»
4:3
«МЮ»
АПЛ
|01.05.2025
|«Атлетик»
0:3
«МЮ»
Лига Европы
Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|19.12.2024
|«Тоттенхэм»
4:3
«МЮ»
Кубок лиги
|29.09.2024
|«МЮ»
0:3
«Тоттенхэм»
АПЛ
|14.01.2024
|«МЮ»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|19.08.2023
|«Тоттенхэм»
2:0
«МЮ»
АПЛ
«Тоттенхэм»:
1/8 финала
1-й матч: «Аз Алкмар» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) - 1:0
2-й матч: «Тоттенхэм» (Англия) - «АЗ Алкмар» (Нидерланды) - 3:1
Четвертьфинал
1-й матч: «Тоттенхэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:1
2-й матч: «Айнтрахт» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:1
Полуфинал
1-й матч: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1
2-й матч: «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:2
«МЮ»:
1/8 финала
1-й матч: «Реал Сосьедад» (Испания) - «МЮ» (Англия) - 1:1
2-й матч: «МЮ» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 4:1
Четвертьфинал
1-й матч: «Лион» (Франция) - «МЮ» (Англия) - 2:2
2-й матч: «МЮ» (Англия) - «Лион» (Франция) - 5:4 ДВ
Полуфинал
1-й матч: «Атлетик» (Испания) - «МЮ» (Англия) - 0:3
2-й матч: «МЮ» (Англия) - «Атлетик» (Испания) - 4:1
Со стадионом «Сан-Мамес Баррия» у «Манчестер Юнайтед» связаны самые теплые воспоминания, которые еще свежи в памяти. На стадии полуфинала «красные дьяволы» разгромили здесь местный «Атлетик», поставив крест на надеждах хозяев поля принять участие в домашнем финале. К слову, крупно победил «МЮ» и в ответной встрече на «Олд Траффорд», а полуфинальный раунд, судя по цифрам на табло, стал для команды Рубена Аморима самым простым этапом плей-офф.
К решающему матчу соперники подходят после поражений в национальном первенстве, в турнирной таблице которого располагаются на 16-17-х местах (ниже только клубы, вылетающие из АПЛ). «МЮ» уступил в Лондоне с минимальным счетом мощно проводящему концовку чемпионата «Челси», а «шпоры» проиграли в Бирмингеме максимально мотивированной на финише «Астон Вилле». Вряд ли эти результаты следует считать показательными или симптоматичными.
Статистика последних встреч финалистов выглядит пугающей для «МЮ». В пяти последних матчах с «Тоттенхэмом» «манкунианцы» не проиграли лишь однажды, сыграв в январе прошлого года вничью на своем поле. Но и эти цифры не стоит воспринимать близко к сердцу, ведь предстоящая игра - кубковая.
Именно в кубковых матчах сегодняшний «Манчестер Юнайтед» проявляет себя лучше всего. Именно в играх на вылет команда Аморима демонстрирует свои лучшие качества, добившись рядя ярчайших побед над топовыми соперниками. При прочих равных, умение провести на высочайшем уровне отдельно взятый матч является весомой причиной назвать «МЮ» фаворитом в борьбе за трофей в Бильбао. Не факт, что двух таймов «красным дьяволам» хватит, но пойдем на приемлемый риск и спрогнозируем победу клуба из Манчестера в основное время.
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Потери
«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Мэддисон, Бергвалль, Скарлетт, Кулушевски, Вернер (все - травмы)
«МЮ»: Мартинес, Дало, Хевен, Дало, Зиркзее, Коллайер, де Лигт (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «МЮ»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|4. Дансо
23. Шоу
Защитник
|Защитник
|14. Грей
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
15. Иоро
Защитник
|Защитник
|24. Спенс
13. Доргу
Защитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сарр
37. Майну
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
18. Каземиро
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Одобер
17. Гарначо
Нападающий
|Полузащитник
|11. Тель
8. Фернандеш
Нападающий
|Нападающий
|9. Ришарлисон
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Главный тренер
В линии FONBET примерное равенство в коэффициентах на успех каждой из команд. Победа «Тоттенхэма» котируется за 2.75, а «МЮ» - за 2.60. Предложение на ничью в основное время весьма щедрое- 3.40.
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Судя по котировкам, эксперты не верят, что соперникам хватит двух таймов для выявления победителя. Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.
Финал ЛЕ-2024 игрался в Дублине. В нем итальянская «Аталанта» нанесла сокрушительное поражение немецкому «Байеру» - 3:0.
Решающий матч турнира будет сыгран на домашнем стадионе «Атлетика» из Бильбао - «Сан-Мамес Баррия», способном принять 53289 болельщиков.
«Тоттенхэм» дважды завоевывал почетный трофей, когда тот еще именовался Кубком УЕФА. «Шпоры» побеждали в финале-1972 английский «Вулверхэмптон», а в 1984-м были сильней бельгийского «Андерлехта». Еще один финал второго по статусу европейского клубного турнира с участием «Тоттенхэма» случился в 1974-м году. В нем лондонцы уступили голландскому «Фейеноорду».
Для манкунианцев более привычно выступать в Лиге чемпионов, но и в ЛЕ у «красных дьяволов» успехи имеются. В 2017-м «МЮ» выиграл в финале у «Аякса», а в 2021-м проиграл испанскому «Вильярреалу».
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