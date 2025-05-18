Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 21 мая: где смотреть финал Лиги Европы, прогноз, составы

Со стадионом «Сан-Мамес Баррия» у «Манчестер Юнайтед» связаны самые теплые воспоминания, которые еще свежи в памяти. На стадии полуфинала «красные дьяволы» разгромили здесь местный «Атлетик», поставив крест на надеждах хозяев поля принять участие в домашнем финале. К слову, крупно победил «МЮ» и в ответной встрече на «Олд Траффорд», а полуфинальный раунд, судя по цифрам на табло, стал для команды Рубена Аморима самым простым этапом плей-офф.

К решающему матчу соперники подходят после поражений в национальном первенстве, в турнирной таблице которого располагаются на 16-17-х местах (ниже только клубы, вылетающие из АПЛ). «МЮ» уступил в Лондоне с минимальным счетом мощно проводящему концовку чемпионата «Челси», а «шпоры» проиграли в Бирмингеме максимально мотивированной на финише «Астон Вилле». Вряд ли эти результаты следует считать показательными или симптоматичными.

Статистика последних встреч финалистов выглядит пугающей для «МЮ». В пяти последних матчах с «Тоттенхэмом» «манкунианцы» не проиграли лишь однажды, сыграв в январе прошлого года вничью на своем поле. Но и эти цифры не стоит воспринимать близко к сердцу, ведь предстоящая игра - кубковая.

Именно в кубковых матчах сегодняшний «Манчестер Юнайтед» проявляет себя лучше всего. Именно в играх на вылет команда Аморима демонстрирует свои лучшие качества, добившись рядя ярчайших побед над топовыми соперниками. При прочих равных, умение провести на высочайшем уровне отдельно взятый матч является весомой причиной назвать «МЮ» фаворитом в борьбе за трофей в Бильбао. Не факт, что двух таймов «красным дьяволам» хватит, но пойдем на приемлемый риск и спрогнозируем победу клуба из Манчестера в основное время.