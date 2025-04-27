Трактор — Динамо Москва, прогноз на 28 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Да, сезон новый, но фактор реванша нельзя сбрасывать со счетов. Год назад «Трактор» выбил «Динамо» во втором раунде, не уступив ни разу. И это был серьезный удар по столичной команде, на который она явно хочет ответить.

Все шансы для этого у динамовцев есть, так как их запас прочности, пожалуй, выше. Бело-голубые образцово перевернули противостояние с «Ак Барсом» в прошлом раунде и после двух поражений вышли на серию из четырех побед, последняя из которых была выездной и разгромной.

«Трактор» же дошел до полуфинала Кубка Гагарина во многом за счет характера. Челябинцы умеют возвращаться в ускользающие матчи и устраивать камбэки, однако системности в их игре меньше, чем у «Динамо». Отсюда и явные провалы вроде 0:8 от минчан в прошлом раунде.

Рискнем предположить, что «Трактор» в предстоящем матче даст соперникам немало шансов, но и сам вновь на зубах будет бороться и огрызаться. Ждем как минимум пять голов в основное время, тем более что соответствующий тотал зашел в восьми последних очных матчах команд.