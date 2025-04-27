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26 апреля 21:18ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Трактор — Динамо Москва, прогноз на 28 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

В прошлом сезоне челябинцы выбили столичную команду
Александр Бокулёв

В субботу, 28 апреля, стартует вторая полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Челябинский «Трактор» начнет противостояние с московским «Динамо» на своей площадке. Поможет ли хозяевам домашний лед?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Трактор» (Челябинск)

28.04.2025, Пн

17:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2,40

Х - 3,70

П2 - 2,70

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала

Стадион: «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)

Счет в серии: 0-0

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Трактор»25237164-187
«Динамо»37225187-164

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Трактор»

3:1

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

18.04.2025«Динамо» (Минск)

2:3

«Трактор»

Кубок Гагарина

16.04.2025«Динамо» (Минск)

8:0

«Трактор»

Кубок Гагарина

14.04.2025«Трактор»

4:3 ОТ

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

12.04.2025«Трактор»

4:2

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Динамо М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2025«Ак Барс»

1:6

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

20.04.2025«Динамо» (Москва)

4:3

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

18.04.2025«Ак Барс»

2:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

16.04.2025«Ак Барс»

1:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

14.04.2025«Динамо» (Москва)

0:2

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/2 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 0-0

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 0-0

Прогноз на матч

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Да, сезон новый, но фактор реванша нельзя сбрасывать со счетов. Год назад «Трактор» выбил «Динамо» во втором раунде, не уступив ни разу. И это был серьезный удар по столичной команде, на который она явно хочет ответить.

Все шансы для этого у динамовцев есть, так как их запас прочности, пожалуй, выше. Бело-голубые образцово перевернули противостояние с «Ак Барсом» в прошлом раунде и после двух поражений вышли на серию из четырех побед, последняя из которых была выездной и разгромной. 

«Трактор» же дошел до полуфинала Кубка Гагарина во многом за счет характера. Челябинцы умеют возвращаться в ускользающие матчи и устраивать камбэки, однако системности в их игре меньше, чем у «Динамо». Отсюда и явные провалы вроде 0:8 от минчан в прошлом раунде.

Рискнем предположить, что «Трактор» в предстоящем матче даст соперникам немало шансов, но и сам вновь на зубах будет бороться и огрызаться. Ждем как минимум пять голов в основное время, тем более что соответствующий тотал зашел в восьми последних очных матчах команд.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Динамо» (Москва) будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Трактор»: нет

«Динамо»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2,40, ничья идет за 3,70, выигрыш «Динамо» — за 2,70.

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