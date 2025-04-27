Трактор — Динамо Москва, прогноз на 28 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
В субботу, 28 апреля, стартует вторая полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Челябинский «Трактор» начнет противостояние с московским «Динамо» на своей площадке. Поможет ли хозяевам домашний лед?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала
Стадион: «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
Счет в серии: 0-0
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Трактор»
|25
|2
|37
|164-187
|«Динамо»
|37
|2
|25
|187-164
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Трактор»
3:1
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Динамо» (Минск)
2:3
«Трактор»
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Динамо» (Минск)
8:0
«Трактор»
Кубок Гагарина
|14.04.2025
|«Трактор»
4:3 ОТ
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Трактор»
4:2
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2025
|«Ак Барс»
1:6
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|20.04.2025
|«Динамо» (Москва)
4:3
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Ак Барс»
2:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Ак Барс»
1:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|14.04.2025
|«Динамо» (Москва)
0:2
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
1/2 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 0-0
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 0-0
Да, сезон новый, но фактор реванша нельзя сбрасывать со счетов. Год назад «Трактор» выбил «Динамо» во втором раунде, не уступив ни разу. И это был серьезный удар по столичной команде, на который она явно хочет ответить.
Все шансы для этого у динамовцев есть, так как их запас прочности, пожалуй, выше. Бело-голубые образцово перевернули противостояние с «Ак Барсом» в прошлом раунде и после двух поражений вышли на серию из четырех побед, последняя из которых была выездной и разгромной.
«Трактор» же дошел до полуфинала Кубка Гагарина во многом за счет характера. Челябинцы умеют возвращаться в ускользающие матчи и устраивать камбэки, однако системности в их игре меньше, чем у «Динамо». Отсюда и явные провалы вроде 0:8 от минчан в прошлом раунде.
Рискнем предположить, что «Трактор» в предстоящем матче даст соперникам немало шансов, но и сам вновь на зубах будет бороться и огрызаться. Ждем как минимум пять голов в основное время, тем более что соответствующий тотал зашел в восьми последних очных матчах команд.
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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Динамо» (Москва) будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Трактор»: нет
«Динамо»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2,40, ничья идет за 3,70, выигрыш «Динамо» — за 2,70.
Партнерский проект