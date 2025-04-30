Трактор — Динамо Москва, прогноз на 30 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
В среду, 30 апреля, продолжится полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». Сумеет ли столичная команда сравнять счет и не дать сопернику уйти в отрыв?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала
Стадион: «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
Счет в серии: 1-0
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Трактор»
|26
|2
|37
|168-190
|«Динамо»
|37
|2
|26
|190-168
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.04.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|20.04.2025
|«Трактор»
3:1
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Динамо» (Минск)
2:3
«Трактор»
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Динамо» (Минск)
8:0
«Трактор»
Кубок Гагарина
|14.04.2025
|«Трактор»
4:3 ОТ
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.04.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|22.04.2025
|«Ак Барс»
1:6
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|20.04.2025
|«Динамо» (Москва)
4:3
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Ак Барс»
2:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Ак Барс»
1:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
1/2 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 0-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 1-0
Мы верно предположили, что первая встреча команд пробьет ТБ (4,5). Тотал был превзойден с запасом — семь заброшенных шайб. При этом «Трактор» вновь выдал камбэк и подтвердил статус, пожалуй, самой волевой команды нынешнего плей-офф. Это же делает челябинцев довольно непредсказуемым, особенными для ставок.
Так что в этот раз мы вновь не будем играть на исход. Более того, повторим ставку ТБ (4,5), так как явных причин для снижения результативности не просматривается.
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
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|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Трактор»: нет
«Динамо»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2,40, ничья идет за 4,00, выигрыш «Динамо» — за 2,70.
Партнерский проект