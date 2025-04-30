Трактор — Динамо Москва, прогноз на 30 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Мы верно предположили, что первая встреча команд пробьет ТБ (4,5). Тотал был превзойден с запасом — семь заброшенных шайб. При этом «Трактор» вновь выдал камбэк и подтвердил статус, пожалуй, самой волевой команды нынешнего плей-офф. Это же делает челябинцев довольно непредсказуемым, особенными для ставок.

Так что в этот раз мы вновь не будем играть на исход. Более того, повторим ставку ТБ (4,5), так как явных причин для снижения результативности не просматривается.