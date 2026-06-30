Стефанос Циципас – Новак Джокович, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

Несколько лет назад это была бы грандиозная афиша. Но сейчас блеск обоих померк. Безусловно, к Джоковичу это относится в меньшей степени. Он по-прежнему входит в число сильнейших теннисистов мира, но возраст сказывается всё чаще и всё сильнее. А вот карьера Циципаса угодила в крутое пике. Это привело к тому, что перед Уимблдоном грек окончательно перестал работать с отцом как с тренером.

И что мы уже увидели в Лондоне? Циципас напомнил себя прежнего в первом круге. Он не дал Гастону заработать ни одного брейк-пойнта и разгромил соперника максимально уверенно. Да, уровень оппозиции весьма слабый, но эта победа важна для грека ментально.

Джокович, напротив, изрядно помучился на старте. Матч с У Ибином продлился четыре сета, серб прошел через несколько кризисных моментов. Возвращаемся к фактору возраста – важно, насколько ветеран восстановился ко второму кругу.

Резюмируя, матч выглядит очень сложным для прогнозирования. На бумаге, Джокович – явный фаворит, тем более на траве. На этом покрытии он большую часть карьеры демонстрировал феноменальные результаты даже по собственным меркам. Но свежий и почувствовавший уверенность Циципас, похоже, способен наконец-то конкурировать на высоком уровне. С учетом коэффициентов рискнем заиграть плюсовую фору по геймам именно через грека.