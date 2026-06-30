Стефанос Циципас – Новак Джокович, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

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В среду, 1 июля, во втором круге Уимблдона-2026 встретятся грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. Несколько лет назад оба были в топе мирового рейтинга, но теперь ситуация иная. Сумеет ли грек обыграть легенду на фоне провального этапа карьеры?
Дата / Время: 01.07.2026, не ранее 19:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Стефанос Циципас (27 лет, 87-я ракетка мира)
Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча в третьем круге встретится с сильнейшим из пары Артур Риндеркнеш (Франция, 25) – Мартин Дамм-младший (США)
Бывшая третья ракетка мира. Выиграл 12 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе один на траве. Дважды доходил до финалов турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне лучший результат показал на хардовых соревнованиях в Дохе, где пробился в четвертьфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 17 победы при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2018 и 2023 гг., когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.
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Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели 14 официальных очных матчей. Джокович выиграл все шесть встреч на грунте. На харде он одержал столько же побед, Циципас – две.
Букмекеры считают явным фаворитом серба. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на его победу и 5,30 на успех грека.
Последние 10 очных матчей спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (37,5), и на ТМ (37,5)
Несколько лет назад это была бы грандиозная афиша. Но сейчас блеск обоих померк. Безусловно, к Джоковичу это относится в меньшей степени. Он по-прежнему входит в число сильнейших теннисистов мира, но возраст сказывается всё чаще и всё сильнее. А вот карьера Циципаса угодила в крутое пике. Это привело к тому, что перед Уимблдоном грек окончательно перестал работать с отцом как с тренером.
И что мы уже увидели в Лондоне? Циципас напомнил себя прежнего в первом круге. Он не дал Гастону заработать ни одного брейк-пойнта и разгромил соперника максимально уверенно. Да, уровень оппозиции весьма слабый, но эта победа важна для грека ментально.
Джокович, напротив, изрядно помучился на старте. Матч с У Ибином продлился четыре сета, серб прошел через несколько кризисных моментов. Возвращаемся к фактору возраста – важно, насколько ветеран восстановился ко второму кругу.
Резюмируя, матч выглядит очень сложным для прогнозирования. На бумаге, Джокович – явный фаворит, тем более на траве. На этом покрытии он большую часть карьеры демонстрировал феноменальные результаты даже по собственным меркам. Но свежий и почувствовавший уверенность Циципас, похоже, способен наконец-то конкурировать на высоком уровне. С учетом коэффициентов рискнем заиграть плюсовую фору по геймам именно через грека.