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ГлавнаяПрогнозыСтефанос Циципас – Новак Джокович, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

Стефанос Циципас – Новак Джокович, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Несколько лет назад это вполне могла быть афиша финала
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Стефанос Циципас
  • Новак Джокович
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В среду, 1 июля, во втором круге Уимблдона-2026 встретятся грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. Несколько лет назад оба были в топе мирового рейтинга, но теперь ситуация иная. Сумеет ли грек обыграть легенду на фоне провального этапа карьеры?

Дата / Время: 01.07.2026, не ранее 19:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Стефанос Циципас (27 лет, 87-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юго Гастон (Франция) – 6:1, 6:4, 6:2

Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

Победитель этого матча в третьем круге встретится с сильнейшим из пары Артур Риндеркнеш (Франция, 25) – Мартин Дамм-младший (США)

Стефанос Циципас

Бывшая третья ракетка мира. Выиграл 12 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе один на траве. Дважды доходил до финалов турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне лучший результат показал на хардовых соревнованиях в Дохе, где пробился в четвертьфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 17 победы при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2018 и 2023 гг., когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели 14 официальных очных матчей. Джокович выиграл все шесть встреч на грунте. На харде он одержал столько же побед, Циципас – две.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом серба. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на его победу и 5,30 на успех грека.

Ставки на тоталы

Последние 10 очных матчей спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (37,5), и на ТМ (37,5)

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ЦиципасаПобеда ДжоковичаТБ (37,5)ТМ (37,5)
WINLINE5,301,161,901,90

Прогноз и ставка

Несколько лет назад это была бы грандиозная афиша. Но сейчас блеск обоих померк. Безусловно, к Джоковичу это относится в меньшей степени. Он по-прежнему входит в число сильнейших теннисистов мира, но возраст сказывается всё чаще и всё сильнее. А вот карьера Циципаса угодила в крутое пике. Это привело к тому, что перед Уимблдоном грек окончательно перестал работать с отцом как с тренером.

И что мы уже увидели в Лондоне? Циципас напомнил себя прежнего в первом круге. Он не дал Гастону заработать ни одного брейк-пойнта и разгромил соперника максимально уверенно. Да, уровень оппозиции весьма слабый, но эта победа важна для грека ментально. 

Джокович, напротив, изрядно помучился на старте. Матч с У Ибином продлился четыре сета, серб прошел через несколько кризисных моментов. Возвращаемся к фактору возраста – важно, насколько ветеран восстановился ко второму кругу.

Резюмируя, матч выглядит очень сложным для прогнозирования. На бумаге, Джокович – явный фаворит, тем более на траве. На этом покрытии он большую часть карьеры демонстрировал феноменальные результаты даже по собственным меркам. Но свежий и почувствовавший уверенность Циципас, похоже, способен наконец-то конкурировать на высоком уровне. С учетом коэффициентов рискнем заиграть плюсовую фору по геймам именно через грека.

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