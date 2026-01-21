Ведомости
Никита Цзю – Майкл Зерафа, 16 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Солидное повышение оппозиции для сына Кости Цзю
Александр Бокулёв
В пятницу, 16 января, Никита Цзю, сын легендарного Константина Цзю, проведет очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперником в бою за пояс WBO International в среднем весе (до 72,6 кг) будет Майкл Зерафа. Кто окажется сильнее в битве двух австралийцев?

Статистика

Свернуть

Цзю

 

Зерафа

Австралия

Страна

Австралия

27

Возраст

33

11

Бои

39

11 (9)

Победы (нокауты)

34 (22)

0

Поражения (нокауты)

5 (2)

11

Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec

9

177

Рост (см)

180

178

Размах рук (см)

182

Левша

Стойка

Правша

Никита Цзю

Свернуть

Младший брат бывшего чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея (Тима) Цзю. Занимается боксом с детства, но после юниорских успехов в 16 лет ушел из спорта, после чего возобновил карьеру в 23-летнем возрасте. С 2022 года провел 11 боев и все выиграл. В последнем поединке в августе одолел Лулзима Исмаили, который не вышел на второй раунд.

Майкл Зерафа

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2011 года. Выигрывал несколько региональных и континентальных поясов. Становился чемпионом Содружества в первом среднем весе, брал титулы WBA Oceania в этой же категории и в среднем дивизионе. В 2024 году проиграл Эрисланди Ларе в бою за звание чемпиона мира WBA в средней категории. Затем одержал три досрочные победы и забрал пояс WBO Inter-Continental в среднем весе. В последнем поединке в августе в первом раунде нокаутировал Майки Далмана и защитил титул.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЦзюПобеда ЗерафыДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,652,251,572,25

Прогноз на бой

Свернуть

Безусловно, Зерафа – самый статусный соперник в карьере Цзю. У более молодого австралийца шикарный потенциал, но стандартная проблема – низкий уровень оппозиции. Сложно с уверенностью предсказать, насколько Цзю справится с таким вызовом.

Впрочем, букмекеры верят именно в непобежденного боксера. На его стороне интенсивность, подвижность и агрессивный стиль. Высока и его ударная мощь, но здесь и Зерафа может доставить немало проблем. Если Цзю будет заигрываться и забывать про оборону, его опытный соперник способен сполна этим воспользоваться. 

Резюмируя, видим риск в ставке на результат. Более резонным кажется, например, рассмотреть линию тотала. Поединок рассчитан на десять раундов, и мы рискнем предположить, что как минимум до седьмого боксеры доберутся. Все-таки у них достаточно класса, чтобы избежать критичных ошибок до этого момента.

Где смотреть бой Цзю – Зерафа

Свернуть

Турнир на арене «Brisbane Entertainment Centre» в Брисбене (Австралия) начнется в пятницу, 16 января, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю – Зерафа стоит ожидать не ранее 14:00 мск.

Официальной прямой трансляции на территории России не будет.

Полный кард

  • Никита Цзю (Австралия) – Майкл Зерафа (Австралия). Средний вес. Бой за WBO International;
  • Демси Маккин (Австралия) – Тоесе Воусиуту (Австралия). Тяжелый вес;
  • Нельсон Асофа-Соломона (Австралия) – Джереми Латимор (Австралия). Тяжелый вес;
  • Стефан Ивич (Австралия) – Лиам Таливаа (Австралия). Тяжелый вес. Бой за титул чемпиона Австралии;
  • Лиам Уилсон (Австралия) – Родекс Пиала (Филиппины). Второй полулегкий вес. Бой за пояс WBO International;
  • Рахим Мундин (Австралия) – Джоффри Мэттьюс (Австралия). Средний вес;
  • Макс Ривз (Австралия) – Сонни Абид (Франция). Средний вес;
  • Билли Полкингорн (Австралия) – Джомар Паливен (Филиппины). Легкий вес;
  • Блейк Уэллс (Австралия) – Айниваэр Йилисиати (Китай). Средний вес. Бой за пояс IBF Pan Pacific;
  • Джек Джавед (Австралия) – Зефи Ваоту'уа (Австралия). Первый средний вес.

