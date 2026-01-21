Никита Цзю – Майкл Зерафа, 16 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В пятницу, 16 января, Никита Цзю, сын легендарного Константина Цзю, проведет очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперником в бою за пояс WBO International в среднем весе (до 72,6 кг) будет Майкл Зерафа. Кто окажется сильнее в битве двух австралийцев?
Цзю
Зерафа
Австралия
Страна
Австралия
27
Возраст
33
11
Бои
39
11 (9)
Победы (нокауты)
34 (22)
0
Поражения (нокауты)
5 (2)
11
Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec
9
177
Рост (см)
180
178
Размах рук (см)
182
Левша
Стойка
Правша
Младший брат бывшего чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея (Тима) Цзю. Занимается боксом с детства, но после юниорских успехов в 16 лет ушел из спорта, после чего возобновил карьеру в 23-летнем возрасте. С 2022 года провел 11 боев и все выиграл. В последнем поединке в августе одолел Лулзима Исмаили, который не вышел на второй раунд.
На профессиональном ринге выступает с 2011 года. Выигрывал несколько региональных и континентальных поясов. Становился чемпионом Содружества в первом среднем весе, брал титулы WBA Oceania в этой же категории и в среднем дивизионе. В 2024 году проиграл Эрисланди Ларе в бою за звание чемпиона мира WBA в средней категории. Затем одержал три досрочные победы и забрал пояс WBO Inter-Continental в среднем весе. В последнем поединке в августе в первом раунде нокаутировал Майки Далмана и защитил титул.
Безусловно, Зерафа – самый статусный соперник в карьере Цзю. У более молодого австралийца шикарный потенциал, но стандартная проблема – низкий уровень оппозиции. Сложно с уверенностью предсказать, насколько Цзю справится с таким вызовом.
Впрочем, букмекеры верят именно в непобежденного боксера. На его стороне интенсивность, подвижность и агрессивный стиль. Высока и его ударная мощь, но здесь и Зерафа может доставить немало проблем. Если Цзю будет заигрываться и забывать про оборону, его опытный соперник способен сполна этим воспользоваться.
Резюмируя, видим риск в ставке на результат. Более резонным кажется, например, рассмотреть линию тотала. Поединок рассчитан на десять раундов, и мы рискнем предположить, что как минимум до седьмого боксеры доберутся. Все-таки у них достаточно класса, чтобы избежать критичных ошибок до этого момента.
Турнир на арене «Brisbane Entertainment Centre» в Брисбене (Австралия) начнется в пятницу, 16 января, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю – Зерафа стоит ожидать не ранее 14:00 мск.
Официальной прямой трансляции на территории России не будет.
Полный кард