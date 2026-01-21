Никита Цзю – Майкл Зерафа, 16 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Безусловно, Зерафа – самый статусный соперник в карьере Цзю. У более молодого австралийца шикарный потенциал, но стандартная проблема – низкий уровень оппозиции. Сложно с уверенностью предсказать, насколько Цзю справится с таким вызовом.

Впрочем, букмекеры верят именно в непобежденного боксера. На его стороне интенсивность, подвижность и агрессивный стиль. Высока и его ударная мощь, но здесь и Зерафа может доставить немало проблем. Если Цзю будет заигрываться и забывать про оборону, его опытный соперник способен сполна этим воспользоваться.

Резюмируя, видим риск в ставке на результат. Более резонным кажется, например, рассмотреть линию тотала. Поединок рассчитан на десять раундов, и мы рискнем предположить, что как минимум до седьмого боксеры доберутся. Все-таки у них достаточно класса, чтобы избежать критичных ошибок до этого момента.