Тунис - Япония, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Японцы на ходу и не проигрывают с сентября прошлого года. Тунисцы, наоборот, в подавленном состоянии: за три последних матча команда пропустила 11 мячей, в ответ забив только один. Если подумываете о ставке на победу азиатов, то самый высокий коэффициент на этот исход дает БЕТСИТИ .

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Сбалансированный. После крупного поражения на старте турнира африканцы постараются надежнее отработать в обороне. Да и японцам рисковать сверх меры смысла нет. До старта на ЧМ они выиграли три матча подряд со счетом 1:0. При таких раскладах перспективным выглядит комбо: 2Х и тотал меньше 2.5.