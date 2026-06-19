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ГлавнаяПрогнозыТунис - Япония, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Тунис - Япония, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Шоковая терапия не поможет африканцам?
Валентин Васильев

Швеция - Тунис

Команды

15 июня 2026, 05:00 МСК

Начало

Стадион «ББВА»   (Гуадалупе, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х и тотал больше 1.5
Прогноз

1.63
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Тунис - Япония

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В воскресенье, 21 июня, в мексиканской Гуадалупе пройдет матч второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу. На арене «ББВА» встретятся сборные Туниса и Японии. Стартовый свисток румынского арбитра Ковача прозвучит в 07:00 по московскому времени. Рассмотрим предложения ведущих букмекеров России на игру в поиске интересных вариантов для пари.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
PARI 6.804.101.522.081.75
Winline6.203.951.522.091.71
БЕТСИТИ6.704.001.562.101.75

Тунис

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Сборная Туниса еще не набирала очков на Кубке мира, но уже «отличилась».  Француз Сабри Лямуши стал первым тренером в истории, который был уволен после всего одного матча на чемпионате мира. Чиновники национальной федерации футбола не простили специалисту разгромное поражение от шведов - 1:5.  Теперь вывести тунисцев из группы попытается соотечественник Лямуши - Эрве Ренар. От результатов двух оставшихся туров напрямую зависит его ближайшее будущее. Пробьется в плей-офф - сохранит свой пост, нет - отправится на выход за земляком. 

Последние пять матчей сборной Туниса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026Швеция

5:1

Тунис

ЧМ-2026

06.06.2026Бельгия

5:0

Тунис

Товарищеский матч

01.06.2026Австрия

1:0

Тунис

Товарищеский матч

01.04.2026Канада

0:0

Тунис

Товарищеский матч

29.03.2026Гаити

0:1

Тунис

Товарищеский матч

Япония

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Сборная Японии произвела гораздо более благоприятное впечатление на старте ЧМ-2026. В первом туре представитель Азии дал бой традиционно классной и амбициозной команде Нидерландов. Наградой за отвагу «самураям» стал спасительный поздний гол Даити Камады. 2:2 с таким крутым соперником - обнадеживающее начало для японцев.

Беспроигрышная серия ребят Хадзиме Мориясу насчитывает уже восемь матчей и включает победы над такими топами, как Бразилия (3:2) и Англия (1:0). О честолюбии сборной Японии они красноречиво говорят.

Последние пять матчей сборной Японии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Нидерланды

2:2

Япония

ЧМ-2026

31.05.2026Япония

1:0

Исландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

28.03.2026Шотландия

0:1

Япония

Товарищеский матч

27.03.2026Япония

3:0

Боливия

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Тунис1053-8
Япония5018-3

Прогнозы на матч

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Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Японцы на ходу и не проигрывают с сентября прошлого года. Тунисцы, наоборот, в подавленном состоянии: за три последних матча команда пропустила 11 мячей, в ответ забив только один. Если подумываете о ставке на победу азиатов, то самый высокий коэффициент на этот исход дает БЕТСИТИ.

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Сбалансированный. После крупного поражения на старте турнира африканцы постараются надежнее отработать в обороне. Да и японцам рисковать сверх меры смысла нет. До старта на ЧМ они выиграли три матча подряд со счетом 1:0. При таких раскладах перспективным выглядит комбо: 2Х и тотал меньше 2.5.

Рискованный. Учитывая проблемы тунисцев в атаке (всего один забитый мяч в четырех матчах и два - в пяти) и склонность японцев к сухим победам, можно рассмотреть вариант, при котором голом отличатся только азиаты.  В PARI этот исход котируется за 2.25.

Прогноз на точный счет

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Из вышесказанного плавно вытекает вывод, что минимальная победа Японии во втором туре - наиболее реальный исход. 

Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Японии.

В линии Winline этот исход котируется за 4.90.

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