Тунис - Япония, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В воскресенье, 21 июня, в мексиканской Гуадалупе пройдет матч второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу. На арене «ББВА» встретятся сборные Туниса и Японии. Стартовый свисток румынского арбитра Ковача прозвучит в 07:00 по московскому времени. Рассмотрим предложения ведущих букмекеров России на игру в поиске интересных вариантов для пари.
Сборная Туниса еще не набирала очков на Кубке мира, но уже «отличилась». Француз Сабри Лямуши стал первым тренером в истории, который был уволен после всего одного матча на чемпионате мира. Чиновники национальной федерации футбола не простили специалисту разгромное поражение от шведов - 1:5. Теперь вывести тунисцев из группы попытается соотечественник Лямуши - Эрве Ренар. От результатов двух оставшихся туров напрямую зависит его ближайшее будущее. Пробьется в плей-офф - сохранит свой пост, нет - отправится на выход за земляком.
Последние пять матчей сборной Туниса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Швеция
5:1
|Тунис
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
|Тунис
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Австрия
1:0
|Тунис
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Канада
0:0
|Тунис
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Гаити
0:1
|Тунис
Товарищеский матч
Сборная Японии произвела гораздо более благоприятное впечатление на старте ЧМ-2026. В первом туре представитель Азии дал бой традиционно классной и амбициозной команде Нидерландов. Наградой за отвагу «самураям» стал спасительный поздний гол Даити Камады. 2:2 с таким крутым соперником - обнадеживающее начало для японцев.
Беспроигрышная серия ребят Хадзиме Мориясу насчитывает уже восемь матчей и включает победы над такими топами, как Бразилия (3:2) и Англия (1:0). О честолюбии сборной Японии они красноречиво говорят.
Последние пять матчей сборной Японии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Нидерланды
2:2
Япония
ЧМ-2026
|31.05.2026
|Япония
1:0
Исландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Шотландия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Япония
3:0
Боливия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Тунис
|1
|0
|5
|3-8
|Япония
|5
|0
|1
|8-3
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Японцы на ходу и не проигрывают с сентября прошлого года. Тунисцы, наоборот, в подавленном состоянии: за три последних матча команда пропустила 11 мячей, в ответ забив только один. Если подумываете о ставке на победу азиатов, то самый высокий коэффициент на этот исход дает БЕТСИТИ.
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Сбалансированный. После крупного поражения на старте турнира африканцы постараются надежнее отработать в обороне. Да и японцам рисковать сверх меры смысла нет. До старта на ЧМ они выиграли три матча подряд со счетом 1:0. При таких раскладах перспективным выглядит комбо: 2Х и тотал меньше 2.5.
Рискованный. Учитывая проблемы тунисцев в атаке (всего один забитый мяч в четырех матчах и два - в пяти) и склонность японцев к сухим победам, можно рассмотреть вариант, при котором голом отличатся только азиаты. В PARI этот исход котируется за 2.25.
Из вышесказанного плавно вытекает вывод, что минимальная победа Японии во втором туре - наиболее реальный исход.
Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Японии.
В линии Winline этот исход котируется за 4.90.