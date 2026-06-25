Турция - США, 26 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь с четверга на пятницу на чемпионате мира по футболу 2026 года завершится предварительный этап в группе D. В Инглвуде хозяева турнира, сборная США, примет команду Турции. В турнирном отношении эта игра уже практически ничего не решает - тем больше простора для сюрпризов и перспективных пари содержит!
Сборная Турции провалила старт на мировом первенстве: две игры – два поражения и потеря даже теоретических шансов на плей-офф. В первом туре турки встречались с Австралией в Ванкувере и уступили 0:2 — голы на счету Нестори Иранкунды и Коннора Меткалфа. До матча фаворитами считались именно подопечные Винченцо Монтеллы, однако на поле они выглядели бледно: владели инициативой, но в завершении их катастрофически подводила реализация.
Второй матч, против Парагвая в Санта-Кларе, обернулся еще более болезненным ударом. Уже на второй минуте турки пропустили от Матиаса Галарсы — это гол оказался самым быстрым на турнире на тот момент. В конце первого тайма парагвайцы остались вдесятером после удаления Мигеля Альмирона, однако численное преимущество не помогло туркам. Они нанесли 32 удара по воротам за игру, но так и не сумели огорчить соперника. Всего же на турнире европейцы вхолостую нанесли уже 62 удара – катастрофическая реализация!
Последние пять матчей сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Турция
0:1
Парагвай
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Австралия
2:0
Турция
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Венесуэла
1:2
Турция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Турция
4:0
Северная Македония
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Косово
0:1
Турция
Стыковой матч ЧМ-2026
Сборная США, напротив, досрочно гарантировала себе место в раунде плей-офф. В первом туре в Лос-Анджелесе американцы не оставили камня на камне от Парагвая, разгромив соперника со счетом 4:1. Фоларин Балогун оформил дубль еще в первом тайме и вошел в историю как первый игрок сборной США с 1930 года, забивший два мяча в одной встрече чемпионата мира. Криштиан Пулишич поучаствовал в автоголе соперников, а Джованни Рейна поставил эффектную точку мощным выстрелом издали.
Второй тур против Австралии в Сиэтле прошел для хозяев не менее уверенно — 2:0. Уже на 11-й минуте Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота после прострела Балогуна. Перед перерывом американцы разыграли угловой, и 21-летний Алекс Фримен добил мяч в сетку — после видеопросмотра взятие ворот подтвердили. Во второй половине встречи подопечные Почеттино без проблем удержали преимущество, а голкипер Фриз несколько раз выручил команду в опасных моментах.
Набрав шесть очков, сборная США впервые с 1930 года открыла турнир двумя победами кряду. Американцы не только досрочно вышли в 1/16 финала, но и гарантировали себе первую строчку в группе D.
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2026
|США
2:0
Австралия
ЧМ-2026
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Турция
|2
|1
|2
|7-7
|США
|2
|1
|2
|7-7
Специально для вас редакция подготовила три варианта прогноза на матч разной степени реалистичности.
Консервативный. Американцы досрочно решили все задачи на групповой турнир, но на глазах у 70 тысяч своих зрителей не позволят себе схалтурить в третьем туре. Должный настрой команды на игру Маурисио Почеттино сохранит напрашивающейся ротацией состава. Команды США на подъеме и постарается удержаться на этой эмоциональной волне перед 1/16 финала. Это само по себе серьезный стимул не уступить.
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Сбалансированный. Сборная Турции нанесла невероятное число ударов по воротам соперников в первых двух турах. Рано или поздно это количество должно трансформироваться в качество. Верим, что в третьем туре команду Монтеллы пусть и запоздало, но все же прорвет. Обмен голами тут выглядит более чем реалистичным сценарием.
Рискованный. Очевидно, что самолюбие турок сильно уязвлено. Они постараются хотя бы напоследок показать Америке, на что способны. Мотивация европейцев в паре априори выше, чем у соперника. Это обстоятельство повышает шансы команды Монтеллы как минимум на Х1.##prediction:big:5832:Турция_-_США._Х1##
В свете всего выше сказанного, считаем результативную ничью одним из наиболее вероятных исходов матча. Предположительно, она должна устроить обе стороны.
Ожидаемый счет — ничья 1:1