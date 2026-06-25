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ГлавнаяПрогнозыТурция - США, 26 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Турция - США, 26 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Турок прорвет наконец-то?
Валентин Васильев

Турция - США

Команды

26 июня 2026 (05:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай»  (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.62
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Турция - США

В ночь с четверга на пятницу на чемпионате мира по футболу 2026 года завершится предварительный этап в группе D. В Инглвуде хозяева турнира, сборная США, примет команду Турции. В турнирном отношении эта игра уже практически ничего не решает - тем больше простора для сюрпризов и перспективных пари содержит!

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline3.804.001.931.662.22
БЕТСИТИ3.804.101.901.652.26
PARI 3.854.201.901.652.25

Турция

Сборная Турции провалила старт на мировом первенстве: две игры – два поражения и потеря даже теоретических шансов на плей-офф. В первом туре турки встречались с Австралией в Ванкувере и уступили 0:2 — голы на счету Нестори Иранкунды и Коннора Меткалфа. До матча фаворитами считались именно подопечные Винченцо Монтеллы, однако на поле они выглядели бледно: владели инициативой, но в завершении их катастрофически подводила реализация.

Второй матч, против Парагвая в Санта-Кларе, обернулся еще более болезненным ударом. Уже на второй минуте турки пропустили от Матиаса Галарсы — это гол оказался самым быстрым на турнире на тот момент. В конце первого тайма парагвайцы остались вдесятером после удаления Мигеля Альмирона, однако численное преимущество не помогло туркам. Они нанесли 32 удара по воротам за игру, но так и не сумели огорчить соперника. Всего же на турнире европейцы вхолостую нанесли уже 62 удара – катастрофическая реализация!

Последние пять матчей сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Турция

0:1

Парагвай

ЧМ-2026

14.06.2026Австралия

2:0

Турция

ЧМ-2026

07.06.2026Венесуэла

1:2

Турция

Товарищеский матч

01.06.2026Турция

4:0

Северная Македония

Товарищеский матч

31.03.2026Косово

0:1

Турция

Стыковой матч ЧМ-2026

США

Сборная США, напротив, досрочно гарантировала себе место в раунде плей-офф. В первом туре в Лос-Анджелесе американцы не оставили камня на камне от Парагвая, разгромив соперника со счетом 4:1. Фоларин Балогун оформил дубль еще в первом тайме и вошел в историю как первый игрок сборной США с 1930 года, забивший два мяча в одной встрече чемпионата мира. Криштиан Пулишич поучаствовал в автоголе соперников, а Джованни Рейна поставил эффектную точку мощным выстрелом издали.

Второй тур против Австралии в Сиэтле прошел для хозяев не менее уверенно — 2:0. Уже на 11-й минуте Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота после прострела Балогуна. Перед перерывом американцы разыграли угловой, и 21-летний Алекс Фримен добил мяч в сетку — после видеопросмотра взятие ворот подтвердили. Во второй половине встречи подопечные Почеттино без проблем удержали преимущество, а голкипер Фриз несколько раз выручил команду в опасных моментах.

Набрав шесть очков, сборная США впервые с 1930 года открыла турнир двумя победами кряду. Американцы не только досрочно вышли в 1/16 финала, но и гарантировали себе первую строчку в группе D. 

Последние пять матчей сборной  США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2026США

2:0

Австралия

ЧМ-2026

13.06.2026США

4:1

Парагвай

ЧМ-2026

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

01.04.2026США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Турция2127-7
США2127-7

Прогнозы на матч

Специально для вас редакция подготовила три варианта прогноза на матч разной степени реалистичности. 

Консервативный. Американцы досрочно решили все задачи на групповой турнир, но на глазах у 70 тысяч своих зрителей не позволят себе схалтурить в третьем туре. Должный настрой команды на игру Маурисио Почеттино сохранит напрашивающейся ротацией состава. Команды США на подъеме и постарается удержаться на этой эмоциональной волне перед 1/16 финала. Это само по себе серьезный стимул не уступить.

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Сбалансированный. Сборная Турции нанесла невероятное число ударов по воротам соперников в первых двух турах. Рано или поздно это количество должно трансформироваться в качество. Верим, что в третьем туре команду Монтеллы пусть и запоздало, но все же прорвет. Обмен голами тут выглядит более чем реалистичным сценарием.

Рискованный. Очевидно, что самолюбие турок сильно уязвлено. Они постараются хотя бы напоследок показать Америке, на что способны. Мотивация европейцев в паре априори выше, чем у соперника. Это обстоятельство повышает шансы команды Монтеллы как минимум на Х1.##prediction:big:5832:Турция_-_США._Х1##

Прогноз на точный счет

В свете всего выше сказанного, считаем результативную ничью одним из наиболее вероятных исходов матча. Предположительно, она должна устроить обе стороны.

Ожидаемый счет — ничья 1:1

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