Турция - США, 26 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Турция

Сборная Турции провалила старт на мировом первенстве: две игры – два поражения и потеря даже теоретических шансов на плей-офф. В первом туре турки встречались с Австралией в Ванкувере и уступили 0:2 — голы на счету Нестори Иранкунды и Коннора Меткалфа. До матча фаворитами считались именно подопечные Винченцо Монтеллы, однако на поле они выглядели бледно: владели инициативой, но в завершении их катастрофически подводила реализация.

Второй матч, против Парагвая в Санта-Кларе, обернулся еще более болезненным ударом. Уже на второй минуте турки пропустили от Матиаса Галарсы — это гол оказался самым быстрым на турнире на тот момент. В конце первого тайма парагвайцы остались вдесятером после удаления Мигеля Альмирона, однако численное преимущество не помогло туркам. Они нанесли 32 удара по воротам за игру, но так и не сумели огорчить соперника. Всего же на турнире европейцы вхолостую нанесли уже 62 удара – катастрофическая реализация!

Последние пять матчей сборной Турции: