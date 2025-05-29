ОАЭ - Узбекистан, 5 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Команда Тимура Кападзе уверенно движется навстречу первому в истории Узбекистана чемпионату мира. Второй раунд отбора она благополучно преодолела и теперь близка к успеху в третьем. Для прямой квалификации на ЧМ-2026 узбекистанцам нужно занять одно из двух первых мест. Для досрочной брони как минимум второго им достаточно просто не проиграть в Абу-Даби. Либо же обыграть на финише катарцев дома.

Естественно, что тянуть с решением задачи до последнего тура никому не нравится. Хусанов, Файзуллаев и компания постараются закрыть все вопросы с квалификацией уже в Эмиратах. Все-таки и по составу, и по результатам последних выступлений гости выглядят предпочтительнее хозяев.

В первом круге Узбекистан обыграл ОАЭ дома со счетом 1:0. В третьем раунде отбора это самый популярный счет у парней Кападзе - каждый второй матч завершают с ним. Учитывая огромное давление на обе команды, ждем чего-то подобного и в ближайший четверг. Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит более чем реальным вариантом.