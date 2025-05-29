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28 мая 14:09ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

ОАЭ - Узбекистан, 5 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Узбекистана - в одном шаге от финальной стадии Кубка мира!
Валентин Васильев

В азиатской зоне отбора чемпионата мира по футболу 2026 года наступает кульминация. До финиша решающего, третьего этапа квалификации осталось всего два игровых дня. Первой из представителей постсоветского пространства путевку на Кубок мира может получить сборная Узбекистана. Рассказываем, что ей для этого нужно и какие интересные варианты для пари таит линия букмекеров на игру в Абу-Даби. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ОАЭ
Место в рейтинге ФИФА: 65

05.06.2025, Чт

19:00 МСК

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 57

П1 - 3.10

Х - 3.15

П2 - 2.27

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 9-й тур

Стадион: «Аль-Нахян» (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ОАЭ94525-20
Узбекистан 54920-25

Последние пять игр сборной ОАЭ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2024КНДР

1:2

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

20.03.2025Иран

2:0

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

27.12.2024ОАЭ

1:1

Оман

Кубок Персидского залива

24.12.2024ОАЭ

1:2

Кувейт

Кубок Персидского залива

21.12.2024ОАЭ

1:1

Катар

Кубок Персидского залива

Последние пять игр сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025Иран

2:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

20.03.2024Узбекистан

1:0

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

27.01.2025Узбекистан

0:0

Иордания

Товарищеский матч

19.11.2024КНДР

0:1

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

14.11.2024Катар

3:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборных ОАЭ и Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.10.2024Узбекистан

1:0

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

12.10.2020ОАЭ

1:2

Узбекистан

Товарищеский матч

14.11.2017ОАЭ

1:0

Узбекистан

Товарищеский матч

14.10.2014ОАЭ

0:4

Узбекистан

Товарищеский матч

12.10.2012ОАЭ

2:2

Узбекистан

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После восьми туров команды ОАЭ и Узбекистана находятся по соседству в турнирной таблице, но лишь победа оставляет первым шанс на прямую путевку в финал.

КомандыИВНПМО
1. Иран862016-720
2. Узбекистан852111-717
3. ОАЭ841314-713
4. Катар831416-2110
5. Кыргызстан82069-156
6. КНДР80267-162

Прогноз на матч

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Команда Тимура Кападзе уверенно движется навстречу первому в истории Узбекистана чемпионату мира. Второй раунд отбора она благополучно преодолела и теперь близка к успеху в третьем. Для прямой квалификации на ЧМ-2026  узбекистанцам нужно занять одно из двух первых мест. Для досрочной брони как минимум второго им достаточно просто не проиграть в Абу-Даби. Либо же обыграть на финише катарцев дома. 

Естественно, что тянуть с решением задачи до последнего тура никому не нравится. Хусанов, Файзуллаев и компания постараются закрыть все вопросы с квалификацией уже в Эмиратах. Все-таки и по составу, и по результатам последних выступлений гости выглядят предпочтительнее хозяев. 

В первом круге Узбекистан обыграл ОАЭ дома со счетом 1:0. В третьем раунде отбора это самый популярный счет у парней Кападзе - каждый второй матч завершают с ним. Учитывая огромное давление на обе команды, ждем чего-то подобного и в ближайший четверг. Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит более чем реальным вариантом. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Ира будет транслироваться иностранными телеканалами, доступными через сервисы IP-TV. Графические онлайн-трансляции можно найти на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Winline дает высокие коэффициенты на успех обеих команд - 2.27 на Узбекистан и 3.10 - на ОАЭ. Ничья в компании котируется за 3.15.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ОАЭ - Узбекистан?

Аналитики ждут упорной игры, но отдают небольшое преимущество гостям. Transfermarkt оценивает состав гостей на 20 млн евро выше хозяйского (68 млн против 48 млн).

Где бесплатно смотреть матч ОАЭ  - Узбекистан?

Легальные букмекеры России предлагают следить за игрой по графическим онлайнам. Спортивные СМИ проведут текстовые трансляции из Эмиратов. 

Количество участников ЧМ-2026

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По результатам третьего отборочного этапа напрямую квалификацию пройдут шесть национальных сборных — по два лучших представителя от каждой группы. Команды, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу в следующем квалификационном раунде.

Участвовала ли сборная Узбекистана на чемпионатах мира?

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Сборная Узбекистана семь раз пыталась пробиться через квалификацию чемпионатов мира, однако пока ей не удалось выйти в финальную стадию турнира. Есть надежда, что восьмая попытка окажется удачной.

Место проведения чемпионата мира 2026 года

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23-й чемпионат мира по футболу состоится одновременно в трех странах: США, Канаде и Мексике.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных