ОАЭ - Узбекистан, 5 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В азиатской зоне отбора чемпионата мира по футболу 2026 года наступает кульминация. До финиша решающего, третьего этапа квалификации осталось всего два игровых дня. Первой из представителей постсоветского пространства путевку на Кубок мира может получить сборная Узбекистана. Рассказываем, что ей для этого нужно и какие интересные варианты для пари таит линия букмекеров на игру в Абу-Даби.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 9-й тур
Стадион: «Аль-Нахян» (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ОАЭ
|9
|4
|5
|25-20
|Узбекистан
|5
|4
|9
|20-25
Последние пять игр сборной ОАЭ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2024
|КНДР
1:2
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2025
|Иран
2:0
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|27.12.2024
|ОАЭ
1:1
Оман
Кубок Персидского залива
|24.12.2024
|ОАЭ
1:2
Кувейт
Кубок Персидского залива
|21.12.2024
|ОАЭ
1:1
Катар
Кубок Персидского залива
Последние пять игр сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Иран
2:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2024
|Узбекистан
1:0
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|27.01.2025
|Узбекистан
0:0
Иордания
Товарищеский матч
|19.11.2024
|КНДР
0:1
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|Катар
3:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборных ОАЭ и Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.10.2024
|Узбекистан
1:0
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2020
|ОАЭ
1:2
Узбекистан
Товарищеский матч
|14.11.2017
|ОАЭ
1:0
Узбекистан
Товарищеский матч
|14.10.2014
|ОАЭ
0:4
Узбекистан
Товарищеский матч
|12.10.2012
|ОАЭ
2:2
Узбекистан
Товарищеский матч
После восьми туров команды ОАЭ и Узбекистана находятся по соседству в турнирной таблице, но лишь победа оставляет первым шанс на прямую путевку в финал.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|8
|6
|2
|0
|16-7
|20
|2. Узбекистан
|8
|5
|2
|1
|11-7
|17
|3. ОАЭ
|8
|4
|1
|3
|14-7
|13
|4. Катар
|8
|3
|1
|4
|16-21
|10
|5. Кыргызстан
|8
|2
|0
|6
|9-15
|6
|6. КНДР
|8
|0
|2
|6
|7-16
|2
Команда Тимура Кападзе уверенно движется навстречу первому в истории Узбекистана чемпионату мира. Второй раунд отбора она благополучно преодолела и теперь близка к успеху в третьем. Для прямой квалификации на ЧМ-2026 узбекистанцам нужно занять одно из двух первых мест. Для досрочной брони как минимум второго им достаточно просто не проиграть в Абу-Даби. Либо же обыграть на финише катарцев дома.
Естественно, что тянуть с решением задачи до последнего тура никому не нравится. Хусанов, Файзуллаев и компания постараются закрыть все вопросы с квалификацией уже в Эмиратах. Все-таки и по составу, и по результатам последних выступлений гости выглядят предпочтительнее хозяев.
В первом круге Узбекистан обыграл ОАЭ дома со счетом 1:0. В третьем раунде отбора это самый популярный счет у парней Кападзе - каждый второй матч завершают с ним. Учитывая огромное давление на обе команды, ждем чего-то подобного и в ближайший четверг. Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит более чем реальным вариантом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Ира будет транслироваться иностранными телеканалами, доступными через сервисы IP-TV. Графические онлайн-трансляции можно найти на сайтах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Winline дает высокие коэффициенты на успех обеих команд - 2.27 на Узбекистан и 3.10 - на ОАЭ. Ничья в компании котируется за 3.15.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Аналитики ждут упорной игры, но отдают небольшое преимущество гостям. Transfermarkt оценивает состав гостей на 20 млн евро выше хозяйского (68 млн против 48 млн).
Легальные букмекеры России предлагают следить за игрой по графическим онлайнам. Спортивные СМИ проведут текстовые трансляции из Эмиратов.
По результатам третьего отборочного этапа напрямую квалификацию пройдут шесть национальных сборных — по два лучших представителя от каждой группы. Команды, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу в следующем квалификационном раунде.
Сборная Узбекистана семь раз пыталась пробиться через квалификацию чемпионатов мира, однако пока ей не удалось выйти в финальную стадию турнира. Есть надежда, что восьмая попытка окажется удачной.
23-й чемпионат мира по футболу состоится одновременно в трех странах: США, Канаде и Мексике.
Партнерский проект