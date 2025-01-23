Удинезе - Аталанта, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В субботу, 11 января, в рамках 20-го туре чемпионата Италии по футболу «Аталанта» пожалует в гости к «Удинезе». Победа в Удине позволит команде Джан Пьеро Гасперини вновь возглавить чемпионскую гонку в Серии А.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Удинезе» (Удине)
11.01.2025, Сб
17:00 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 5.30
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)
Главный судья: Маурицио Мариани
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История матчей:
|Команда
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Удинезе»
|32
|32
|31
|119-139
|«Аталанта»
|31
|32
|32
|139-119
Последние пять матчей «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Верона»
0:0
«Удинезе»
Серия А
|29.12.2024
|«Удинезе»
2:2
«Торино»
Серия А
|23.12.2024
|«Фиорентина»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|19.12.2024
|«Интер»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Удинезе»
1:3
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии
|28.12.2024
|«Лацио»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
|18.12.2024
|«Аталанта»
6:1
«Чезена»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Кальяри»
0:1
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Удинезе» и «Аталанты» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Аталанта»
2:1
«Удинезе»
Серия А
|27.01.2024
|«Аталанта»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|12.11.2023
|«Удинезе»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|04.03.2023
|«Аталанта»
0:0
«Удинезе»
Серия А
|09.10.2022
|«Удинезе»
2:2
«Аталанта»
Серия А
Перед 20-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|2. Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|3. Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4. Лацио
|19
|11
|2
|6
|33-27
|35
|5. Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|6. Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7. Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|8. Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|9. Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|10. Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|11. Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|12. Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|13. Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|14. Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|15. Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|16. Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|17. Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|18. Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|19. Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|20. Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Одного взгляда взглянуть на турнирную таблицу, чтобы понять, насколько разнятся решаемые соперниками задачи. «Аталанта» ведет реальную борьбу за медали, в том числе и самого высшего достоинства, а удинцы, судя по возможностям и темпу прохождения турнирной дистанции, едва ли принципиально изменят свое положение в турнирной таблице. Победа позволит команде Гасперини вновь подняться на вершину. Пусть лидером по потерянным очкам остается «Интер», посмотреть на конкурентов с верху вниз для ребят из Бергамо лишним точно не будет.
Имя фаворита предстоящей встречи вопросов не вызывает, пусть «Аталанта» в играх с «Удинезе» и перебарщивает с мирными исходами. Гости в этот вечер на стадионе «Блюэнерджи» имеют намного больше шансов на победу, но ждать разгрома едва ли приходится. Проблематично играть и с форой, ведь совсем не факт, что «Аталанте» удастся выиграть с разницей больше, чем в один мяч.
А вот на общей результативностью поразмыслить уместно. Обе команды редко уходят с поля без забитых и пропущенных голов. Делаем выбор в пользу ставки, что забьют оба соперника, не пытаясь угадать точный счет и разницу.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Удинезе»: Лукка (дисквалификация), Окойе, Дэвис, Деулофеу, Хианетти, Саррага (все - травмы)
«Аталанта»: Скамакка, Куадрадо, Ретеги (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Удинезе»
«Аталанта»
Позиция
|Вратарь
|90. Сава
29. Карнезекки
Вратарь
|Защитник
|28. Соле
3. Коссуну
Защитник
|Защитник
|31. Кристенсен
19. Джимсити
Защитник
|Защитник
|29. Бийол
23. Колашинац
Защитник
|Полузащитник
|33. Земура
16. Белланова
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Пайеро
22. Руджери
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Карлстрем
15. Де Рон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Ловрич
13. Эдерсон
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эхизибуэ
24. Самарджич
Нападающий
|Нападающий
|7. Санчес
17. Де Кателаро
Нападающий
|Нападающий
|10. Товен
11. Лукман
Нападающий
|Главный тренер
|Коста Руньяич
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Вероятность победы «Удинезе» аналитики БК PARI оценивают крайне щедрым коэффициентом 5.30, что красноречиво говорит о вероятности подобного исхода. На ничью можно поставить за 4.10, а на выигрыш «Аталанты» - за 1.65.
Аналитики однозначно ставят в этом матче на гостей. Дело не только в разности в классе, но и в мотивации.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.62
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
На чемпионство «Удинезе» можно поставить с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект