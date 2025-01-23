Удинезе - Аталанта, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Одного взгляда взглянуть на турнирную таблицу, чтобы понять, насколько разнятся решаемые соперниками задачи. «Аталанта» ведет реальную борьбу за медали, в том числе и самого высшего достоинства, а удинцы, судя по возможностям и темпу прохождения турнирной дистанции, едва ли принципиально изменят свое положение в турнирной таблице. Победа позволит команде Гасперини вновь подняться на вершину. Пусть лидером по потерянным очкам остается «Интер», посмотреть на конкурентов с верху вниз для ребят из Бергамо лишним точно не будет.

Имя фаворита предстоящей встречи вопросов не вызывает, пусть «Аталанта» в играх с «Удинезе» и перебарщивает с мирными исходами. Гости в этот вечер на стадионе «Блюэнерджи» имеют намного больше шансов на победу, но ждать разгрома едва ли приходится. Проблематично играть и с форой, ведь совсем не факт, что «Аталанте» удастся выиграть с разницей больше, чем в один мяч.

А вот на общей результативностью поразмыслить уместно. Обе команды редко уходят с поля без забитых и пропущенных голов. Делаем выбор в пользу ставки, что забьют оба соперника, не пытаясь угадать точный счет и разницу.