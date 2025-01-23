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10 января 14:15ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Удинезе - Аталанта, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Клуб из Бергамо может вернуться на первую строчку
Руслан Ипполитов

В субботу, 11 января, в рамках 20-го туре чемпионата Италии по футболу «Аталанта» пожалует в гости к «Удинезе».  Победа в Удине позволит команде Джан Пьеро Гасперини вновь возглавить чемпионскую гонку в Серии А.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Удинезе» (Удине)

11.01.2025, Сб

17:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо)

П1 - 5.30

Х - 4.10

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)

Главный судья: Маурицио Мариани

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Форма команд

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История матчей:

 КомандаПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Удинезе»323231119-139
«Аталанта»313232139-119

Последние пять матчей «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Верона»

0:0

«Удинезе»

Серия А

29.12.2024«Удинезе»

2:2

«Торино»

Серия А

23.12.2024«Фиорентина»

1:2

«Удинезе»

Серия А

19.12.2024«Интер»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

14.12.2024«Удинезе»

1:3

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии

28.12.2024«Лацио»

1:1

«Аталанта»

Серия А

22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

18.12.2024«Аталанта»

6:1

«Чезена»

Кубок Италии

14.12.2024«Кальяри»

0:1

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Удинезе» и «Аталанты» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Аталанта»

2:1

«Удинезе»

Серия А

27.01.2024«Аталанта»

2:0

«Удинезе»

Серия А

12.11.2023«Удинезе»

1:1

«Аталанта»

Серия А

04.03.2023«Аталанта»

0:0

«Удинезе»

Серия А

09.10.2022«Удинезе»

2:2

«Аталанта»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 20-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи19142330-1244
2. Аталанта18132343-2041
3. Интер17124145-1540
4. Лацио19112633-2735
5. Ювентус18711030-1532
6. Фиорентина1895431-1832
7. Болонья1777325-2128
8. Милан1776426-1727
9. Удинезе1974823-2825
10. Рома1965826-2423
11. Торино1956819-2421
12. Дженоа1948716-2720
13. Эмполи1948718-2220
14. Верона19611224-4219
15. Парма1947825-3419
16. Комо1846820-3018
17. Лечче19451011-3117
18. Кальяри19451018-3217
19. Венеция19351118-3214
20. Монца19171117-2710

Прогноз на матч

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Одного взгляда взглянуть на турнирную таблицу, чтобы понять, насколько разнятся решаемые соперниками задачи. «Аталанта» ведет реальную борьбу за медали, в том числе и самого высшего достоинства, а удинцы, судя по возможностям и темпу прохождения турнирной дистанции, едва ли принципиально изменят свое положение в турнирной таблице. Победа позволит команде Гасперини вновь подняться на вершину. Пусть лидером по потерянным очкам остается «Интер», посмотреть на конкурентов с верху вниз для ребят из Бергамо лишним точно не будет.

Имя фаворита предстоящей встречи вопросов не вызывает, пусть «Аталанта» в играх с «Удинезе» и перебарщивает с мирными исходами. Гости в этот вечер на стадионе «Блюэнерджи» имеют намного больше шансов на победу, но ждать разгрома едва ли приходится. Проблематично играть и с форой, ведь совсем не факт, что «Аталанте» удастся выиграть с разницей больше, чем в один мяч.

А вот на общей результативностью поразмыслить уместно. Обе команды редко уходят с поля без забитых и пропущенных голов. Делаем выбор в пользу ставки, что забьют оба соперника, не пытаясь угадать точный счет и разницу.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Удинезе»:  Лукка (дисквалификация), Окойе, Дэвис, Деулофеу, Хианетти, Саррага (все - травмы)

«Аталанта»: Скамакка, Куадрадо, Ретеги (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:

Позиция«Удинезе»

«Аталанта»

Позиция

Вратарь90. Сава

29. Карнезекки

Вратарь

Защитник28. Соле

3. Коссуну

Защитник

Защитник31. Кристенсен

19. Джимсити

Защитник

Защитник29. Бийол

23. Колашинац

Защитник

Полузащитник33. Земура

16. Белланова

Полузащитник

Полузащитник5. Пайеро

22. Руджери

Полузащитник

Полузащитник 25. Карлстрем

15. Де Рон

Полузащитник 

Полузащитник8. Ловрич

13. Эдерсон

Полузащитник

Полузащитник19. Эхизибуэ

24. Самарджич

Нападающий

Нападающий7. Санчес

17. Де Кателаро

Нападающий

Нападающий10. Товен

11. Лукман

Нападающий

Главный тренерКоста Руньяич

Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Удинезе» аналитики БК PARI оценивают крайне щедрым коэффициентом 5.30, что красноречиво говорит о вероятности подобного исхода. На ничью можно поставить за 4.10, а на выигрыш «Аталанты» - за 1.65.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Удинезе» - «Аталанта»?

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Аналитики однозначно ставят в этом матче на гостей. Дело не только в разности в классе, но и в мотивации.

Где бесплатно смотреть матч «Удинезе» - «Аталанта»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.62

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

На чемпионство «Удинезе» можно поставить с коэффициентом 5000.00.

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