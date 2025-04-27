Удинезе — Болонья, 28 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Кроме фактора своего поля на чашу весов «Удинезе» перед стартовым свистком на стадионе «Блюэнерджи» положить больше просто нечего. Команда Косты Руньяича лишена какой-либо турнирной мотивации и спокойно доигрывает сезон, рассчитывая удачней выступить в следующем. Подобное положение дел находит яркое отражение в результатах - удинцы проиграли пять своих последних матчей в Серии А, забив в этих встречах всего один гол. Стоит отметить, что в обидчиках у «Удине» были не только миланские гранды, но и «Дженоа» с «Вероной».

«Болонья» идет совсем по другому пути. Команда Винченцо Итальяно пытается отстоять место в четверке сильнейших, на которое с надеждой посматривают на финише сезона и две римские команды, и «Ювентус». При этом нельзя сказать, что «Болонья» занимает чужое место в турнирной таблице. По игре болонцы как минимум не уступают ни одному их конкурентов.

Уязвимым местом «Болоньи» можно назвать необходимость сражаться на два фронта. На неделе «красно-черные» вышли в финал Кубка Италии, одолев в полуфинале «Эмполи» (5:1 по сумме двух матчей). Команде Итальяно откровенно повезло с жребием, но близость титула, которыми болонцы не избалованы, не может не сказываться на настрое игроков. Главный матч года «Болонья» все же сыграет в финале кубка с «Миланом» 14 мая в Риме. И пока этот гештальт не закрыт, вряд ли можно рассчитывать на то, что мысли об этой игре не мешали игрокам.

Впрочем, ближайший соперник выглядит довольно легкой добычей. Лишенная мотивацией команда Руньяича весной не только забыла, как набирать очки, но и как забивать. Делаем довольно легкий и обоснованный выбор в пользу победы «Болоньи», резонно предполагая, что отличится в этой встрече удастся только гостям.