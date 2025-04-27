Удинезе — Болонья, 28 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В последний игровой день 34-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Удинезе» и «Болонья». Хозяева на финише сезона не имеют турнирных задач, находясь довольно далеко и о зоны еврокубков, и от зоны вылета. А вот гости ведут напряженную борьбу за место в квартете сильнейшим, которое сохранят за собой, если победят в Удине. Оцениваем шансы соперников.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Турнир: Серия А, 34-й тур
Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)
Главный арбитр: Фабио Мареска
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Удинезе»
|32
|27
|35
|116-143
|«Болонья»
|35
|27
|32
|143-116
Последние пять матчей «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Торино»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|11.04.2025
|«Удинезе»
0:4
«Милан»
Серия А
|04.04.2025
|«Дженоа»
1:0
«Удинезе»
Серия А
|30.03.2025
|«Интер»
2:1
«Удинезе»
Серия А
|15.03.2025
|«Удинезе»
0:1
«Верона»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.04.2025
|«Болонья»
2:1
«Эмполи»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
|13.04.2025
|«Аталанта»
2:0
«Болонья»
Серия А
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|01.04.2025
|«Эмполи»
0:3
«Болонья»
Кубок Италии
«Болонья» перед 34-м туром занимает 4-ю строчку, а «Удинезе» - 11-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2. Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3. Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4. Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5. Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6. Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7. Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8. Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9. Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10. Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11. Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12. Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13. Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14. Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15. Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16. Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17. Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18. Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19. Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20. Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
Кроме фактора своего поля на чашу весов «Удинезе» перед стартовым свистком на стадионе «Блюэнерджи» положить больше просто нечего. Команда Косты Руньяича лишена какой-либо турнирной мотивации и спокойно доигрывает сезон, рассчитывая удачней выступить в следующем. Подобное положение дел находит яркое отражение в результатах - удинцы проиграли пять своих последних матчей в Серии А, забив в этих встречах всего один гол. Стоит отметить, что в обидчиках у «Удине» были не только миланские гранды, но и «Дженоа» с «Вероной».
«Болонья» идет совсем по другому пути. Команда Винченцо Итальяно пытается отстоять место в четверке сильнейших, на которое с надеждой посматривают на финише сезона и две римские команды, и «Ювентус». При этом нельзя сказать, что «Болонья» занимает чужое место в турнирной таблице. По игре болонцы как минимум не уступают ни одному их конкурентов.
Уязвимым местом «Болоньи» можно назвать необходимость сражаться на два фронта. На неделе «красно-черные» вышли в финал Кубка Италии, одолев в полуфинале «Эмполи» (5:1 по сумме двух матчей). Команде Итальяно откровенно повезло с жребием, но близость титула, которыми болонцы не избалованы, не может не сказываться на настрое игроков. Главный матч года «Болонья» все же сыграет в финале кубка с «Миланом» 14 мая в Риме. И пока этот гештальт не закрыт, вряд ли можно рассчитывать на то, что мысли об этой игре не мешали игрокам.
Впрочем, ближайший соперник выглядит довольно легкой добычей. Лишенная мотивацией команда Руньяича весной не только забыла, как набирать очки, но и как забивать. Делаем довольно легкий и обоснованный выбор в пользу победы «Болоньи», резонно предполагая, что отличится в этой встрече удастся только гостям.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Удине в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Удинезе»: Бийол (дисквалификация). Туре, Земура, Лукка (все - травма).
«Болонья»: Казале, Хольм, Фергюсон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Удинезе» - «Болонья»:
|Позиция
|«Удинезе»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|40. Окойе
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|27. Кабазель
33. Миранда
Защитник
|Защитник
|28. Соле
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|19. Эхизибуэ
31. Бекема
Защитник
|Полузащитник
|11. Камара
14. Калабрия
Защитник
|Полузащитник
|32. Эккеленкамп
20. Эбишер
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Карлстрем
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Ловрич
21. Одгор
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Атта
11. Ндой
Нападающий
|Полузащитник
|5. Пайеро
7. Орсолини
Нападающий
|Нападающий
|21. Браво
9. Кастро
Нападающий
|Главный тренер
|Коста Руньяич
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.60) предложен за победу гостей 0:1.
ТБ 2.5 можно взять за 2.24. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.63. Очевидно, что эксперты не ждут больше двух голов в этой встрече.
Эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 2.05.
Партнерский проект