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27 апреля 12:33ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Удинезе — Болонья, 28 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Болонья» сражается за путевку в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

В последний игровой день 34-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Удинезе» и «Болонья». Хозяева на финише сезона не имеют турнирных задач, находясь довольно далеко и о зоны еврокубков, и от зоны вылета. А вот гости ведут напряженную борьбу за место в квартете сильнейшим, которое сохранят за собой, если победят в Удине. Оцениваем шансы соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Удинезе» (Удине)

28.04.2024, Пн

19:30 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 4.50

Х - 3.50

П2 - 1.88

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Турнир:  Серия А, 34-й тур

Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)

Главный арбитр: Фабио Мареска

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Удинезе» 322735116-143
«Болонья»352732143-116

Последние пять матчей «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Торино»

2:0

«Удинезе» 

Серия А

11.04.2025«Удинезе» 

0:4

«Милан»

Серия А

04.04.2025«Дженоа»

1:0

«Удинезе» 

Серия А

30.03.2025«Интер»

2:1

«Удинезе» 

Серия А

15.03.2025«Удинезе» 

0:1

«Верона»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2025«Болонья»

2:1

«Эмполи»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

13.04.2025«Аталанта»

2:0

«Болонья»

Серия А

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

01.04.2025«Эмполи»

0:3

«Болонья»

Кубок Италии

Турнирное положение

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«Болонья» перед 34-м туром занимает 4-ю строчку, а «Удинезе» - 11-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер33218472-3271
2. Наполи33218452-2571
3. Аталанта33197766-3064
4. Болонья331612552-3760
5. Ювентус331514449-3159
6. Лацио33178855-4359
7. Рома33169848-3257
8. Фиорентина33168951-3356
9. Милан331491051-3851
10. Торино3310131038-3743
11. Удинезе331171536-4840
12. Комо331091443-4839
13. Дженоа339121229-4039
14. Верона33951930-6032
15. Парма336131438-5131
16. Кальяри33791733-4930
17. Лечче33681923-5526
18. Венеция334131627-4625
19. Эмполи334131626-5225
20. Монца33292225-5715

Прогноз на матч

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Кроме фактора своего поля на чашу весов «Удинезе» перед стартовым свистком на стадионе «Блюэнерджи» положить больше просто нечего. Команда Косты Руньяича лишена какой-либо турнирной мотивации и спокойно доигрывает сезон, рассчитывая удачней выступить в следующем. Подобное положение дел находит яркое отражение в результатах - удинцы проиграли пять своих последних матчей в Серии А, забив в этих встречах всего один гол. Стоит отметить, что в обидчиках у «Удине» были не только миланские гранды, но и «Дженоа» с «Вероной».

«Болонья» идет совсем по другому пути. Команда Винченцо Итальяно пытается отстоять место в четверке сильнейших, на которое с надеждой посматривают на финише сезона и две римские команды, и «Ювентус». При этом нельзя сказать, что «Болонья» занимает чужое место в турнирной таблице. По игре болонцы как минимум не уступают ни одному их конкурентов.

Уязвимым местом «Болоньи» можно назвать необходимость сражаться на два фронта. На неделе «красно-черные» вышли в финал Кубка Италии, одолев в полуфинале «Эмполи» (5:1 по сумме двух матчей). Команде Итальяно откровенно повезло с жребием, но близость титула, которыми болонцы не избалованы, не может не сказываться на настрое игроков. Главный матч года «Болонья» все же сыграет в финале кубка с «Миланом» 14 мая в Риме. И пока этот гештальт не закрыт, вряд ли можно рассчитывать на то, что мысли об этой игре не мешали игрокам.

Впрочем, ближайший соперник выглядит довольно легкой добычей. Лишенная мотивацией команда Руньяича весной не только забыла, как набирать очки, но и как забивать. Делаем довольно легкий и обоснованный выбор в пользу победы «Болоньи», резонно предполагая, что отличится в этой встрече удастся только гостям. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Удине в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Удинезе»: Бийол (дисквалификация). Туре, Земура, Лукка (все - травма).

«Болонья»: Казале, Хольм, Фергюсон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Удинезе» - «Болонья»:

Позиция«Удинезе»

«Болонья»

Позиция

Вратарь40. Окойе

34. Равалья

Вратарь

Защитник27. Кабазель

33. Миранда

Защитник

Защитник28. Соле

26. Лукуми

Защитник

Защитник19. Эхизибуэ

31. Бекема

Защитник

Полузащитник11. Камара

14. Калабрия

Защитник

Полузащитник32. Эккеленкамп

20. Эбишер

Полузащитник

Полузащитник 25. Карлстрем

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 8. Ловрич

21. Одгор

Полузащитник

Полузащитник14. Атта

11. Ндой

Нападающий

Полузащитник5. Пайеро

7. Орсолини

Нападающий

Нападающий21. Браво

9. Кастро

Нападающий

Главный тренерКоста Руньяич

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекер рассчитает по коэффициенту 4.50 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 1.88. Заключить пари на ничью можно за 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Удинезе» - «Болонья»?

Самый скромный коэффициент (5.60) предложен за победу гостей 0:1. 

Много ли голов будет в матче «Удинезе» - «Болонья»?

ТБ 2.5 можно взять за 2.24. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.63. Очевидно, что эксперты не ждут больше двух голов в этой встрече.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 2.05.  

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