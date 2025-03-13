Унион - Бавария, 15 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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Лидер чемпионата Германии по футболу в 26-м туре сыграет в Берлине с «Унионом». Команда из Мюнхена с видимой легкостью прошла в первой стадии плей-офф Лиги чемпионов «Байер» (5:0 по сумме двух матчей), а теперь постарается увеличить отрыв от леверкузенцев в чемпионской гонке в Бундеслиге. Сможет ли притормозить гранда клуб из нижней части турнирной таблицы?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Унион» (Берлин)
15.03.2024, Сб
17:30 МСК
«Бавария» (Мюнхен)
|П1 - 8.00
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Турнир: Бундеслига, 26-й тур
Стадион: «Ан дер Альтен Ферстерай» (Берлин, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Унион»
|55
|16
|11
|209-85
|«Бавария»
|11
|16
|55
|85-209
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Бавария»
2:3
«Бохум»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
28.03.2025
«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Униона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Айнтрахт»
1:2
«Унион»
Бундеслига
|02.03.2025
|«Унион»
0:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Боруссия Д»
6:0
«Унион»
Бундеслига
15.02.2025
«Унион»
1:2
«Боруссия М»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Хоффенхайм»
0:4
«Унион»
Бундеслига
Последние пять матчей «Униона» и «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
02.11.2024
«Бавария»
3:0
«Унион»
Бундеслига
|20.04.2024
|«Унион»
1:5
«Бавария»
Бундеслига
24.01.2024
«Бавария»
1:0
«Унион»
Бундеслига
26.02.2023
«Бавария»
3:0
«Унион»
Бундеслига
03.09.2022
«Унион»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
Перед 26-м туром мюнхенский клуб с приличным отрывом лидирует в чемпионате. Берлинская команда занимает 13-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|25
|19
|4
|2
|74-23
|61
|2. Байер
|25
|15
|8
|2
|55-30
|53
|3. Майнц
|25
|13
|5
|7
|42-26
|44
|4. Айнтрахт
|25
|12
|6
|7
|51-39
|42
|5. Фрайбург
|25
|12
|5
|8
|34-36
|41
|6. Лейпциг
|25
|10
|9
|6
|39-33
|39
|7. Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|49-39
|38
|8. Штутгарт
|25
|10
|7
|8
|44-39
|37
|9. Боруссия М
|25
|11
|4
|10
|39-38
|37
|10. Боруссия Д
|25
|10
|5
|10
|45-39
|35
|11. Аугсбург
|25
|9
|8
|8
|28-35
|35
|12. Вердер
|25
|9
|6
|10
|38-49
|33
|13. Унион
|25
|7
|6
|12
|23-37
|27
|14. Хоффенхайм
|25
|6
|8
|11
|32-47
|26
|15. Санкт-Паули
|25
|6
|4
|15
|19-30
|22
|16. Бохум
|25
|4
|6
|15
|25-50
|18
|17. Хольштайн
|25
|4
|5
|16
|37-61
|17
|18. Хайденхайм
|25
|4
|4
|17
|28-51
|16
«Бавария» неотвратимо движется к очередному чемпионскому титулу. В предыдущем туре команда Венсана Компани сенсационно проиграла на своем поле «Бохуму», но сохранила отрыв от ближайшего преследователя в восемь очков. Второй раз подряд мюнхенский гранд вряд ли допустит осечку. Да и соперник у гостей традиционно удобный.
«Унион» в непродолжительной пока истории противостояния с «Баварией» не побеждал ни разу. В первом круге команда Штеффена Баумгарта крупно уступила в Мюнхене (3:0), а предыдущая встреча соперников в Берлине завершилась поражением хозяев (1:5).
Берлинцы имеют один из самых скромных показателей результативности в Бундеслиге - всего 23 гола в 25 матчах. Реже ворота соперников в первенстве поражает лишь Санкт-Паули (19). Но общая результативность предстоящего матча должна быть на уровне, благодаря стараниям игроков «Баварии». Возможно, свой гол найдут и хозяева. Останавливаем выбор на победе гостей при общей результативности выше двух мячей.
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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Берлине в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Бавария»: Нойер, Бухман (травма)
«Унион»: Сков, Кемляйн, Огбемудиа, Штайн, Фогт (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Унион» - «Бавария»:
|Позиция
|«Унион»
«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|1. Реннов
40. Урбиг
Вратарь
|Защитник
|18. Юранович
19. Дэвис
Защитник
|Защитник
|5. Дуки
3. Джэ
Защитник
|Защитник
|4. Лейте
2. Юпамекано
Защитник
|Защитник
|19. Хаберер
27. Лаймер
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Роте
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Хедира
8. Горецка
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ен
42. Мусиала
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Холлербах
17. Олисе
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Скарке
11. Коман
Полузащитник
|Нападающий
|23. Илич
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Штеффен Баумгарт
Венсан Компани
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.00. Угаданные 1:2 сулят девятикратное увеличение номинала пари.
Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Берлине в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят примерно три забитых мяча. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.58. Такой же кэф предлагается за ТМ 3.5. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.90.
Партнерский проект