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13 марта 10:57ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Унион - Бавария, 15 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Берлинский клуб еще ни разу не побеждал баварцев
Руслан Ипполитов

Лидер чемпионата Германии по футболу в 26-м туре сыграет в Берлине с «Унионом». Команда из Мюнхена с видимой легкостью прошла в первой стадии плей-офф Лиги чемпионов «Байер» (5:0 по сумме двух матчей), а теперь постарается увеличить отрыв от леверкузенцев в чемпионской гонке в Бундеслиге. Сможет ли притормозить гранда клуб из нижней части турнирной таблицы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Унион» (Берлин)

15.03.2024, Сб

17:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен) 

П1 - 8.00

Х - 5.10

П2 - 1.35

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Турнир:  Бундеслига, 26-й тур

Стадион:  «Ан дер Альтен Ферстерай» (Берлин, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Унион» 551611209-85
«Бавария»11165585-209

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Бавария»

2:3

«Бохум»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

28.03.2025

«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Униона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Айнтрахт»

1:2

«Унион» 

Бундеслига

02.03.2025 «Унион» 

0:1

«Хольштайн»

Бундеслига

22.02.2025«Боруссия Д»

6:0

 «Унион» 

Бундеслига

15.02.2025

 «Унион» 

1:2

«Боруссия М»

Бундеслига

08.02.2025«Хоффенхайм»

0:4

 «Унион» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Униона» и «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024

«Бавария»

3:0

 «Унион» 

Бундеслига

20.04.2024 «Унион» 

1:5

«Бавария»

Бундеслига

24.01.2024

«Бавария»

1:0

 «Унион» 

Бундеслига

26.02.2023

«Бавария»

3:0

 «Унион» 

Бундеслига

03.09.2022

 «Унион» 

1:1

«Бавария»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед 26-м туром мюнхенский клуб с приличным отрывом лидирует в чемпионате. Берлинская команда занимает 13-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария25194274-2361
2. Байер25158255-3053
3. Майнц25135742-2644
4. Айнтрахт25126751-3942
5. Фрайбург25125834-3641
6. Лейпциг25109639-3339
7. Вольфсбург25108749-3938
8. Штутгарт25107844-3937
9. Боруссия М251141039-3837
10. Боруссия Д251051045-3935
11. Аугсбург2598828-3535
12. Вердер25961038-4933
13. Унион25761223-3727
14. Хоффенхайм25681132-4726
15. Санкт-Паули25641519-3022
16. Бохум25461525-5018
17. Хольштайн25451637-6117
18. Хайденхайм25441728-5116

Прогноз на матч

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«Бавария» неотвратимо движется к очередному чемпионскому титулу. В предыдущем туре команда Венсана Компани сенсационно проиграла на своем поле «Бохуму», но сохранила отрыв от ближайшего преследователя в восемь очков. Второй раз подряд мюнхенский гранд вряд ли допустит осечку. Да и соперник у гостей традиционно удобный.

«Унион» в непродолжительной пока истории противостояния с «Баварией» не побеждал ни разу. В первом круге команда Штеффена Баумгарта крупно уступила в Мюнхене (3:0), а предыдущая встреча соперников в Берлине завершилась поражением хозяев (1:5). 

Берлинцы имеют один из самых скромных показателей результативности в Бундеслиге - всего 23 гола в 25 матчах. Реже ворота соперников в первенстве поражает лишь Санкт-Паули (19). Но общая результативность предстоящего матча должна быть на уровне, благодаря стараниям игроков «Баварии». Возможно, свой гол найдут и хозяева. Останавливаем выбор на победе гостей при общей результативности выше двух мячей.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Берлине в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Нойер, Бухман (травма)

«Унион»: Сков, Кемляйн, Огбемудиа, Штайн, Фогт (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Унион» - «Бавария»:

Позиция«Унион»

«Бавария»

Позиция

Вратарь1. Реннов

40. Урбиг

Вратарь

Защитник18. Юранович

19. Дэвис

Защитник

Защитник5. Дуки

3. Джэ

Защитник

Защитник4. Лейте 

2. Юпамекано

Защитник

Защитник19. Хаберер

27. Лаймер

Полузащитник

Полузащитник15. Роте

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 8. Хедира

8. Горецка

Полузащитник 

Полузащитник 11. Ен

42. Мусиала

Полузащитник

Полузащитник 16. Холлербах

17. Олисе

Полузащитник

Полузащитник21. Скарке

11. Коман

Полузащитник

Нападающий23. Илич

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерШтеффен Баумгарт

Венсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET умножит на 8.50 номинал сыгравшей ставки на победу «Униона». Коэффициент на лидера Бундеслиги - весьма скромные 1.35. Ничья котируется за 5.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Унион» - «Бавария»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.00. Угаданные 1:2 сулят девятикратное увеличение номинала пари.

Где бесплатно смотреть матч «Унион» - «Бавария»?

Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Берлине в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли много голов в матче «Унион» - «Бавария»?

Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят примерно три забитых мяча. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.58. Такой же кэф предлагается за ТМ 3.5. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.90.

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