Унион - Бавария, 15 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Бавария» неотвратимо движется к очередному чемпионскому титулу. В предыдущем туре команда Венсана Компани сенсационно проиграла на своем поле «Бохуму», но сохранила отрыв от ближайшего преследователя в восемь очков. Второй раз подряд мюнхенский гранд вряд ли допустит осечку. Да и соперник у гостей традиционно удобный.

«Унион» в непродолжительной пока истории противостояния с «Баварией» не побеждал ни разу. В первом круге команда Штеффена Баумгарта крупно уступила в Мюнхене (3:0), а предыдущая встреча соперников в Берлине завершилась поражением хозяев (1:5).

Берлинцы имеют один из самых скромных показателей результативности в Бундеслиге - всего 23 гола в 25 матчах. Реже ворота соперников в первенстве поражает лишь Санкт-Паули (19). Но общая результативность предстоящего матча должна быть на уровне, благодаря стараниям игроков «Баварии». Возможно, свой гол найдут и хозяева. Останавливаем выбор на победе гостей при общей результативности выше двух мячей.