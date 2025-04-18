Урал — Краснодар, 26 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Второй круг чемпионата России “Краснодар” начинает в статусе единоличного лидера турнира. В воскресенье его ожидает потенциально опасный матч - мало того, что на выезде, так еще и против своего бывшего тренера. Остановит ли Гончаренко “быков”?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Урал» (Екатеринбург)
26.11.2023, Вс
14:00 МСК
«Краснодар»
|П1 - 3.65
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|5
|8
|14
|31-54
|«Краснодар»
|14
|8
|5
|54-31
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.11.2023
|«Крылья Советов»
3:1
«Урал»
РПЛ
|06.11.2023
|«Урал»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|02.11.2023
|«Ростов»
2:1
«Урал»
Кубок России
|29.10.2023
|«Динамо»
2:1
«Урал»
РПЛ
|22.10.2023
|«Урал»
1:4
«Сочи»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Турнир
|11.11.2023
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.11.2023
|«Краснодар»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|01.11.2023
|«Спартак»
2:3
«Краснодар»
Кубок России
|29.10.2023
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.10.2023
|«Балтика»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
После 15-го тура “Краснодар” сохранил первую строчку в таблицы, тогда как “Урал” остался на 12-м месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|2. Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|3. Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|4. Крылья Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|5. ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|6. Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|7. Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|8. Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|9. Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|10. Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|11. Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|12. Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|13. Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|14. Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|15. Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|16. Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
Начиная с 2015 года “Урал” только раз одолел “Краснодар” в рамках РПЛ - 1:0 в августе 2020-го. 11 раз екатеринбуржцы за это время уступили “быкам” и всего четырежды сыграли вничью.
В текущем чемпионате безвыигрышная серия уральцев достигла уже 10 туров, причем за четыре последних они не взяли ни очка. Но южане в случае неудачи рискуют лишиться долгожданного лидерства, поэтому не станут делать поблажек середняку. Поставим на чистую победу кандидата в чемпионы.
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Посмотреть игру «Урал» - «Краснодар» можно будет можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер и на ресурсах некоторых букмекеров.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|Видеотрансляция
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|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Газинский (дисквалификация), Мишкич (травма)
«Краснодар»: Кайо (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Урал»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|15. Кулаков
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|46. Мамин
|4. Хуниор Алонсо
|Защитник
|Защитник
|4. Эмерсон
|3. Тормена
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кики
|6. Рамирес
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бикфалви
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|75. Сунгатулин
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Аюпов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Дмитриев
|19. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Юшин
|90. Кобнан
|Нападающий
|Нападающий
|79. Каштанов
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Владимир Ивич
|Главный тренер
Линию PARI на этот матч отличают высокие коэффициенты. На победу хозяев в БК можно поставить за 3.65, на ничью - за 3.40. Даже на успех лидера и фаворита котировка выше двойки!
Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение в паре гостям. “Краснодар” уже семь матчей не проигрывает “Уралу” во всех турнирах (пять побед, две ничьи).
Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Екатеринбурга. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 200 рублей.
Да, паспорт болельщика требуется на всех матчах РПЛ.
«Урал» одержал волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам Эммерсона (30 минута), Егорычева (59) и Каштанова (86). У «Краснодара» Кордоба забил мяч (21), а после матча получил красную карточку.
Партнерский проект