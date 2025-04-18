Урал — Краснодар, 26 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Начиная с 2015 года “Урал” только раз одолел “Краснодар” в рамках РПЛ - 1:0 в августе 2020-го. 11 раз екатеринбуржцы за это время уступили “быкам” и всего четырежды сыграли вничью.

В текущем чемпионате безвыигрышная серия уральцев достигла уже 10 туров, причем за четыре последних они не взяли ни очка. Но южане в случае неудачи рискуют лишиться долгожданного лидерства, поэтому не станут делать поблажек середняку. Поставим на чистую победу кандидата в чемпионы.