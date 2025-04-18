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22 ноября 10:44ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Урал — Краснодар, 26 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Опасный выезд для лидера - в гости к бывшему тренеру
Валентин Васильев

Второй круг чемпионата России “Краснодар” начинает в статусе единоличного лидера турнира. В воскресенье его ожидает потенциально опасный матч - мало того, что на выезде, так еще и против своего бывшего тренера. Остановит ли Гончаренко “быков”?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург) 

26.11.2023, Вс

14:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 3.65

Х - 3.40

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»581431-54
«Краснодар»148554-31

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.11.2023«Крылья Советов»

3:1

«Урал»

РПЛ

06.11.2023«Урал»

0:1

«Рубин»

РПЛ

02.11.2023«Ростов»

2:1

«Урал»

Кубок России

29.10.2023«Динамо»

2:1

«Урал»

РПЛ

22.10.2023«Урал»

1:4

«Сочи»

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2Турнир
11.11.2023«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

05.11.2023«Краснодар»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

01.11.2023«Спартак»

2:3

«Краснодар»

Кубок России

29.10.2023ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

21.10.2023«Балтика»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

Турнирная таблица

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После 15-го тура “Краснодар” сохранил первую строчку в таблицы, тогда как “Урал” остался на 12-м месте. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1595124-1032
2. Зенит1593330-1430
3. Динамо1567224-1925
4. Крылья Советов1574431-2125
5. ЦСКА1567227-2025
6. Спартак1573521-2224
7. Локомотив1566321-1924
8. Рубин1564515-2022
9. Пари НН1563614-1421
10. Факел1554614-1719
11. Ростов1545623-2717
12. Урал1544715-2416
13. Оренбург1534816-2413
14. Балтика1533912-2112
15. Ахмат1533915-2112
16. Сочи15311116-2510

Прогноз на матч

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Начиная с 2015 года “Урал” только раз одолел “Краснодар” в рамках РПЛ - 1:0 в августе 2020-го. 11 раз екатеринбуржцы за это время уступили “быкам” и всего четырежды сыграли вничью. 

В текущем чемпионате безвыигрышная серия уральцев достигла уже 10 туров, причем за четыре последних они не взяли ни очка. Но южане в случае неудачи рискуют лишиться долгожданного лидерства, поэтому не станут делать поблажек середняку. Поставим на чистую победу кандидата в чемпионы.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
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Трансляции

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Посмотреть игру «Урал» - «Краснодар» можно будет можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: Газинский (дисквалификация), Мишкич (травма)

«Краснодар»: Кайо (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Краснодар»:

Позиция«Урал»«Краснодар»Позиция
Вратарь1. Помазун39. СафоновВратарь
Защитник15. Кулаков82. ВолковЗащитник
Защитник46. Мамин4. Хуниор АлонсоЗащитник
Защитник4. Эмерсон3. ТорменаЗащитник
Полузащитник25. Кики6. РамиресПолузащитник
Полузащитник10. Бикфалви88. КривцовПолузащитник
Полузащитник 75. Сунгатулин53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник55. Аюпов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник21. Дмитриев19. БатчиПолузащитник
Нападающий7. Юшин90. КобнанНападающий
Нападающий79. Каштанов9. КордобаНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоВладимир ИвичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Линию PARI на этот матч отличают высокие коэффициенты. На победу хозяев в БК можно поставить за 3.65, на ничью - за 3.40. Даже на успех лидера и фаворита  котировка выше двойки!

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Урал» - «Краснодар»?

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение в паре гостям. “Краснодар” уже семь матчей не проигрывает “Уралу” во всех турнирах (пять побед, две ничьи).

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Краснодар»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Екатеринбурга. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline. 

Где купить билеты на матч «Урал» - «Краснодар»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 200 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика требуется на всех матчах РПЛ.

UPD: результат

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«Урал» одержал волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам Эммерсона (30 минута), Егорычева (59) и Каштанова (86). У «Краснодара» Кордоба забил мяч (21), а после матча получил красную карточку.

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