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Уругвай - Кабо-Верде, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Одну сенсацию на этом турнире команда Ленини и Беншимола уже преподнесла
Валентин Васильев

Уругвай - Кабо Верде

Команды

22 июня 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х + тотал меньше 2.5
Прогноз

1.77
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Уругвай - Кабо-Верде
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Уругвай - Кабо-Верде

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В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Майами сойдутся сборные Уругвая и Кабо-Верде. Это матч второго тура чемпионата мира по футболу в группе H. После первого игрового дня турнирная таблица в этом квартете выглядит крайне неожиданно: все четыре команды набрали поровну очков - по одному. А это значит, что шансы на выход в плей-офф сохраняют все. Характер игры во Флориде наверняка будет соответствовать названию арены - «Хард Рок»!

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1.464.007.402.161.64
Марафон1.494.157.702.251.666
БЕТСИТИ1.464.208.402.281.64

Уругвай

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Сборная Уругвая провела в 2026 году всего три матча - меньше всех из участников ЧМ-2026 - и ни разу не выиграла. Мало того, все три встречи она завершила вничью! Безвыигрышная серия двукратных чемпионов мира насчитывает уже пять игр. В последний раз они побеждали в октябре 2025-го - 2:1 в матче с Узбекистаном.

На бумаге уругвайцы считались фаворитами стартового матча с Саудовской Аравией, а в действительности с трудом избежали поражения, сравняв счет на 80-й минуте (1:1). Никакой другой задачи, кроме победной, на игру с Кабо-Верде они ставить перед собой не могут.

Последние пять матчей сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2026Саудовская Аравия

1:1

Уругвай

ЧМ-2026

31.03.2026Алжир

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

28.03.2026Англия

1:1

Уругвай

Товарищеский матч

19.11.2025США

5:1

Уругвай

Товарищеский матч

16.11.2025Мексика

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

Кабо-Верде

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Кабовердианцы впервые в истории квалифицировались на Кубок мира, но этим достижением не удовлетворились. Как бы ни завершился нынешний чемпионат, островитяне уже вправе гордиться собой. Их ничья со сборной Испании - главная сенсация первого тура ЧМ-2026. Естественно, что после такого успеха аппетиты новичка турнира резко увеличились и теперь они преисполнены желания дальше переписывать историю и пробиваться в плей-офф. Следующий соперник Ленини, Беншимола и компании выглядит не так устрашающе, как предыдущий.  

Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

06.06.2026Кабо-Верде

3:0

Бермуды

Товарищеский матч

31.05.2026Кабо-Верде

3:0

Сербия

Товарищеский матч

30.03.2026Кабо-Верде

1:1, пен. 4:2

Сербия

Серия ФИФА

27.03.2026Чили

4:2

Кабо-Верде

Серия ФИФА

Личные встречи

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Ранее команды не встречались.

Прогнозы на матч

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Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Уругвая и Кабо-Верде: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Невзирая на все проблемы Уругвая и воодушевление кабовердианцев, победа двукратного чемпиона мира объективно представляется наиболее вероятным исходом встречи. А самый высокий коэффициент на П1 мы обнаружили в Марафоне (1.49).

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Сбалансированный. Уругвайцы в принципе мало пропускают. Ноябрьский срыв (1:5 от США) - исключение из правил. Из последних 10 матчей шесть у них шесть были «сухими» и семь - «низовыми». Сборная Кабо-Верде за четыре предыдущие игры пропустила только раз, причем три последние отыграла на ноль. При таких раскладах перспективным выглядит комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.

Рискованный. Учитывая тренд на ничью в последних матчах сборной Уругвая и в целом в этой группе, можно допустить, что и в Чикаго команды не выявят победителя.  Если что, наиболее привлекательный коэффициент ничью установил БЕТСИТИ (4.20).

Прогноз на точный счет

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Аналитики ведущих БК находят наиболее очевидными два варианта победы Уругвая - 1:0 и 2:0. Первый котируется в Winline за 4.50, второй - за 5.00. 

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Уругвая.

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