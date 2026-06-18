Уругвай - Кабо-Верде, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Уругвая и Кабо-Верде: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Невзирая на все проблемы Уругвая и воодушевление кабовердианцев, победа двукратного чемпиона мира объективно представляется наиболее вероятным исходом встречи. А самый высокий коэффициент на П1 мы обнаружили в Марафоне (1.49).

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Сбалансированный. Уругвайцы в принципе мало пропускают. Ноябрьский срыв (1:5 от США) - исключение из правил. Из последних 10 матчей шесть у них шесть были «сухими» и семь - «низовыми». Сборная Кабо-Верде за четыре предыдущие игры пропустила только раз, причем три последние отыграла на ноль. При таких раскладах перспективным выглядит комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.