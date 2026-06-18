Уругвай - Кабо-Верде, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Майами сойдутся сборные Уругвая и Кабо-Верде. Это матч второго тура чемпионата мира по футболу в группе H. После первого игрового дня турнирная таблица в этом квартете выглядит крайне неожиданно: все четыре команды набрали поровну очков - по одному. А это значит, что шансы на выход в плей-офф сохраняют все. Характер игры во Флориде наверняка будет соответствовать названию арены - «Хард Рок»!
Сборная Уругвая провела в 2026 году всего три матча - меньше всех из участников ЧМ-2026 - и ни разу не выиграла. Мало того, все три встречи она завершила вничью! Безвыигрышная серия двукратных чемпионов мира насчитывает уже пять игр. В последний раз они побеждали в октябре 2025-го - 2:1 в матче с Узбекистаном.
На бумаге уругвайцы считались фаворитами стартового матча с Саудовской Аравией, а в действительности с трудом избежали поражения, сравняв счет на 80-й минуте (1:1). Никакой другой задачи, кроме победной, на игру с Кабо-Верде они ставить перед собой не могут.
Последние пять матчей сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2026
|Саудовская Аравия
1:1
Уругвай
ЧМ-2026
|31.03.2026
|Алжир
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Англия
1:1
Уругвай
Товарищеский матч
|19.11.2025
|США
5:1
Уругвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Мексика
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
Кабовердианцы впервые в истории квалифицировались на Кубок мира, но этим достижением не удовлетворились. Как бы ни завершился нынешний чемпионат, островитяне уже вправе гордиться собой. Их ничья со сборной Испании - главная сенсация первого тура ЧМ-2026. Естественно, что после такого успеха аппетиты новичка турнира резко увеличились и теперь они преисполнены желания дальше переписывать историю и пробиваться в плей-офф. Следующий соперник Ленини, Беншимола и компании выглядит не так устрашающе, как предыдущий.
Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Кабо-Верде
3:0
Бермуды
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Кабо-Верде
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Кабо-Верде
1:1, пен. 4:2
Сербия
Серия ФИФА
|27.03.2026
|Чили
4:2
Кабо-Верде
Серия ФИФА
Ранее команды не встречались.
Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Уругвая и Кабо-Верде: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Невзирая на все проблемы Уругвая и воодушевление кабовердианцев, победа двукратного чемпиона мира объективно представляется наиболее вероятным исходом встречи. А самый высокий коэффициент на П1 мы обнаружили в Марафоне (1.49).
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Сбалансированный. Уругвайцы в принципе мало пропускают. Ноябрьский срыв (1:5 от США) - исключение из правил. Из последних 10 матчей шесть у них шесть были «сухими» и семь - «низовыми». Сборная Кабо-Верде за четыре предыдущие игры пропустила только раз, причем три последние отыграла на ноль. При таких раскладах перспективным выглядит комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.
Рискованный. Учитывая тренд на ничью в последних матчах сборной Уругвая и в целом в этой группе, можно допустить, что и в Чикаго команды не выявят победителя. Если что, наиболее привлекательный коэффициент ничью установил БЕТСИТИ (4.20).
Аналитики ведущих БК находят наиболее очевидными два варианта победы Уругвая - 1:0 и 2:0. Первый котируется в Winline за 4.50, второй - за 5.00.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Уругвая.
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