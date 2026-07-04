США – Бельгия, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Обе команды выиграли свои группы, но затем по-разному прошли 1/16 финала. Если американцы стартовали в плей-офф с уверенной победы над Боснией и Герцеговиной, то сборная Бельгии на камбэке в дополнительное время одолела Сенегал. Разбираемся, сумеют ли хозяева соревнований выбить вторую подряд европейскую команду.
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после 1/16 финала выглядит так:
На первом чемпионате мира в 1930 г. сборная США выиграла бронзу. Это остается её лучшим результатом. На прошлом ЧМ-2022 в Катаре американцы вылетели в 1/8 финала. Путевку на нынешний турнир 17-я команда рейтинга ФИФА получила без квалификации – на правах хозяйки.
В двух стартовых матчах ЧМ-2026 сборная США одержала две победы – над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0). Обеспечив себе первое место в группе, американцы проиграли Турции (2:3). В плей-офф команда стартовала с победы над Боснией и Герцеговиной (2:0). Три мяча в составе сборной США забил Фоларин Балогун. По голу в активе Себастьяна Берхалтера, Джованни Рейны, Малика Тилльмана, Остона Трасти и Алекса Фримена. Еще дважды соперники американцев срезали мяч в собственные ворота.
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.07.2026
|США
2:0
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Турция
3:2
США
ЧМ-2026
|19.06.2026
|США
2:0
Австралия
ЧМ-2026
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
Сборная Бельгии в четвертый раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира. Лучший результат был показан в России-2018 – бронзовые медали. В Катаре-2022 команда не смогла выйти в плей-офф. В отборочном цикле ЧМ-2026 бельгийцы выиграли группу с Уэльсом, Северной Македонией, Казахстаном и Лихтенштейном, одержав пять побед при трех поражениях. В рейтинге ФИФА «красные дьяволы» занимают девятое место.
В первых двух турах ЧМ-2026 бельгийцы оформили две ничьи – с Египтом (1:1) и Ираном (0:0). Затем была разгромлена сборная Новой Зеландии (5:1). В 1/16 финала бельгийцы уступали Сенегалу со счетом 0:2, но отыгрались в концовке, а затем в дополнительное время вырвали победу (3:2). Дубль на старте плей-офф оформил Юри Тилеманс. Также по два мяча на ЧМ-2026 уже забили Ромелу Лукаку и Леандро Троссард. По одному голу в активе Кевина Де Брюйне и Алексиса Салемакерса. Еще в одном случае соперники бельгийцев срезали мяч в свои ворота.
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2026
|Бельгия
3:2 (доп. время)
Сенегал
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Новая Зеландия
1:5
Бельгия
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Бельгия
0:0
Иран
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
Тунис
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|1
|0
|6
|8-15
|Бельгия
|6
|0
|1
|15-8
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч США и Бельгии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная США – очень тренерская. Маурисио Почеттино создал боеспособный коллектив, который способен навязывать борьбу даже грандам. Американцы вариативно действуют в нападении и играют довольно результативно. На нынешнем турнире они забивали минимум дважды в каждом матче. И даже без Балогуна, который получил красную карточку в игре с Боснией и Герцеговиной, атакующий потенциал хозяев поля велик. Неслучайно именно сборная США чаще других на ЧМ-2026 выполняет передачи, направленные на прорыв оборонительного блока.
Бельгийцы же отнюдь не представляют образец надежной защиты на нынешнем турнире. По оборонительным показателям они не входят в число лидеров. Да и в целом команда Руди Гарсии в каждой игре выдает затяжные бледные отрезки. Рискнем предположить, что американцы, гонимые своими болельщиками, и в этом матче отметятся голом.
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Сбалансированный. При этом атакующий потенциал бельгийцев тоже высок. Это с запасом самая бьющая команда турнира – 92 удара за четыре матча (26 – в створ). По xG (ожидаемым голам) у бельгийцев восьмой результат – 8,29. Забито девять мячей, следовательно, реализация на хорошем уровне. Вот только надо учитывать, что пять голов получили новозеландцы. С более крепкими соперниками нападение бельгийцев разгоняется труднее.
Резюмируя, ждем обмена голами в предстоящем матче. Хорошим подспорьем здесь выглядит и товарищеская встреча команд в марте. Тогда бельгийцы выиграли со счетом 5:2.
Рискованный. С учетом атакующего потенциала и не самой сбалансированной обороны обеих команд можно ждать не просто обмен голами, а «верховой» футбол. Коэффициенты на классический ТБ (2,5) идут почти на уровне 1,8.
Сборная Бельгии не впечатлила аналитиков на ЧМ-2026, поэтому не получила статус фаворита на фоне США. Коэффициенты на победу обеих команд почти одинаковы. Неудивительно, что самый вероятный исход в линии на точный счет – ничья 1:1 в основное время. Но мы рискнем предположить, что сборная США с помощью куража, прессинга и быстрой атаки завладеет преимуществом и решит вопрос с выходом в 1/4 финала.
Ожидаемый счет – 2:1 в пользу сборной США.