США – Бельгия, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч США и Бельгии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная США – очень тренерская. Маурисио Почеттино создал боеспособный коллектив, который способен навязывать борьбу даже грандам. Американцы вариативно действуют в нападении и играют довольно результативно. На нынешнем турнире они забивали минимум дважды в каждом матче. И даже без Балогуна, который получил красную карточку в игре с Боснией и Герцеговиной, атакующий потенциал хозяев поля велик. Неслучайно именно сборная США чаще других на ЧМ-2026 выполняет передачи, направленные на прорыв оборонительного блока.

Бельгийцы же отнюдь не представляют образец надежной защиты на нынешнем турнире. По оборонительным показателям они не входят в число лидеров. Да и в целом команда Руди Гарсии в каждой игре выдает затяжные бледные отрезки. Рискнем предположить, что американцы, гонимые своими болельщиками, и в этом матче отметятся голом.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице .

Сбалансированный. При этом атакующий потенциал бельгийцев тоже высок. Это с запасом самая бьющая команда турнира – 92 удара за четыре матча (26 – в створ). По xG (ожидаемым голам) у бельгийцев восьмой результат – 8,29. Забито девять мячей, следовательно, реализация на хорошем уровне. Вот только надо учитывать, что пять голов получили новозеландцы. С более крепкими соперниками нападение бельгийцев разгоняется труднее.

Резюмируя, ждем обмена голами в предстоящем матче. Хорошим подспорьем здесь выглядит и товарищеская встреча команд в марте. Тогда бельгийцы выиграли со счетом 5:2.

Рискованный. С учетом атакующего потенциала и не самой сбалансированной обороны обеих команд можно ждать не просто обмен голами, а «верховой» футбол. Коэффициенты на классический ТБ (2,5) идут почти на уровне 1,8.