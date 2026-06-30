США - Босния и Герцеговина, 2 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В четверга в 03:00 по московскому времени в Санта-Кларе (штат Калифорния) стартует матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины. Крупнейшие легальные букмекеры опубликовали широкие линии на игру. Расклады трейдеров подскажут, чего можно ожидать от четвертого матча хозяев турнира.
Сборная США досрочно обеспечила себе выход в плей-офф – за тур до финиша группового этапа. В стартовом матче в Лос-Анджелесе звездно-полосатые разгромили Парагвай – 4:1, а Фоларин Балогун стал первым с 1930 года автором дубля в составе американской команды на Кубке мира.
Австралийцев парни Почеттино обыграли тоже достаточно уверенно – 2:0. На 11-й минуте Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота после подачи Балогуна с фланга. Под конец тайма хозяева эффектно разыграли угловой, и Алекс Фримен добил мяч в сетку. Сборная США впервые с 1930 года стартовала на ЧМ с двух побед подряд и досрочно добыла путевку в 1/16 финала.
Неудивительно, что в третьем туре американцы позволили себе немного расслабиться, уступив туркам со счетом 2:3. Правда, и этого поражения могло не случиться, если бы не сверхпоздний, на восьмой добавленной минуте, гол Айхана.
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Турция
3:2
США
ЧМ-2026
|19.06.2026
|США
2:0
Австралия
ЧМ-2026
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
Сборная Боснии и Герцеговины выдала по-своему уникальную серию – шесть ничьих подряд, начиная с ноября 2025 г. Однако две из них оказались для команды Сергея Барбареза равносильны полноценным победам: команды Уэльса и Италии в стыковых матчах она убрала с пути в сериях послематчевых пенальти.
С ничьей же боснийцы стартовали и на ЧМ-2026 – 1:1 против Канады. Во втором туре они крупно уступили швейцарцам (1:4), но все-таки квалифицировались в 1/16 финала по квоте третьих мест – благодаря победе над Катаром (3:1).
Как бы ни закончилось американское приключение для этого поколения сборной Боснии, свой след в истории национального футбола она уже оставила. Первый плей-офф Кубка мира – большое достижение.
Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Босния и Герцеговина
3:1
Катар
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Панама
1:1
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Босния и Герцеговина
0:0
Северная Македония
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|2
|1
|0
|5-3
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|2
|3-5
Специально для вас редакция подготовила три варианта прогноза на матч разной степени реалистичности. А лучшие бонусы легальных букмекерских компаний на ЧМ-2026 можно посмотреть на отдельной странице.
Консервативный. Сборная Боснии и Герцеговины уже может быть довольна собой: порог плей-офф впервые преодолен. У американцев, в теории, мотивационная составляющая должна быть выше, не говоря уже об уровне поддержки трибун. Штаты ждут от команды Почеттино дальнейшего продвижения по дистанции турнира. Коэффициенты на победу США во всех конторах практически идентичны, но в Winline чуточку выше (1.37).
Сбалансированный. Обе команды крайне редко играют на ноль что в атаке, что в обороне. За последние 10 матчей и те, и другие всего по разу сохранили свои ворота в неприкосновенности. У американцев на этой дистанции восемь игр с обменом голами, у боснийцев - девять. Поэтому наш выбор на матч: обе забьют.
Рискованный. Учитывая склонность боснийцев к ничьим (шесть случаев за 10 матчей) и примерное равенство сил в паре, можно допустить, что основного времени для выявления победителя командам не хватит. БЕТСИТИ оценил вероятность такого исхода высоким коэффициентом 4.90.
Аналитики находят наиболее вероятным исходом матча победу сборной США со счетом 1:0 (коэффициент 5.60) или 2:0 (5.40). Но коль скоро мы ожидаем результативных действий от обеих команд, то и прогноз выберем соответствующий.
Ожидаемый счет — ничья 1:1.