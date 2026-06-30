США - Босния и Герцеговина, 2 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная США досрочно обеспечила себе выход в плей-офф – за тур до финиша группового этапа. В стартовом матче в Лос-Анджелесе звездно-полосатые разгромили Парагвай – 4:1, а Фоларин Балогун стал первым с 1930 года автором дубля в составе американской команды на Кубке мира.

Австралийцев парни Почеттино обыграли тоже достаточно уверенно – 2:0. На 11-й минуте Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота после подачи Балогуна с фланга. Под конец тайма хозяева эффектно разыграли угловой, и Алекс Фримен добил мяч в сетку. Сборная США впервые с 1930 года стартовала на ЧМ с двух побед подряд и досрочно добыла путевку в 1/16 финала.

Неудивительно, что в третьем туре американцы позволили себе немного расслабиться, уступив туркам со счетом 2:3. Правда, и этого поражения могло не случиться, если бы не сверхпоздний, на восьмой добавленной минуте, гол Айхана.

Последние пять матчей сборной США: