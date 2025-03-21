Юта — Тампа-Бэй, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
21 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити «Юта» примет «Тампу-Бэй». Эта встреча станет первой в истории противостояния команд. Хозяева рассчитывают по итогам регулярного первенства получить путевку в плей-офф. «Молнии» же стремятся улучшить собственное турнирное положение, чтобы получить в первом кубковом раунде преимущество своей площадки. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые котировки в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Юта»
23.03.2025, Вс
00:01 МСК
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|П1 - 2.51
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Дельта-центр» (Солт-Лэйк-Сити, США)
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Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Юта»
5:2
«Баффало»
|19.03.2025
|«Эдмонтон»
7:1
«Юта»
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
|15.03.2025
|«Сиэтл»
4:2
«Юта»
|13.03.2025
|«Юта»
3:2
«Анахайм»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Даллас»
2:3 Б
«Тампа-Бэй»
|18.03.2025
|«Тампа-Бэй»
2:0
«Филадельфия»
|16.03.2025
|«Бостон»
2:6
«Тампа-Бэй»
|14.03.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Тампа-Бэй»
|12.03.2025
|«Каролина»
4:1
«Тампа-Бэй»
«Юта»
|Показатель
«Тампа»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Келлер
|75
Кучеров
96
|Снайпер (голы)
|Гюнтер
|25
Гюнцель
33
|Ассистент (передачи)
|Келлер
|51
Кучеров
67
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Веймелка
|2.55
Василевский
2.33
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Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|69
|39
|6
|1
|3
|5
|15
|251-178
|100
|2. Каролина
|68
|37
|5
|0
|2
|2
|22
|220-179
|88
|3. Флорида
|69
|35
|3
|4
|0
|3
|24
|222-184
|87
|4. Торонто
|69
|34
|7
|1
|1
|2
|24
|222-203
|87
|5. Тампа-Бэй
|68
|34
|4
|2
|2
|3
|23
|239-181
|85
|6. Нью-Джерси
|70
|33
|3
|1
|1
|5
|27
|209-183
|80
|7. Оттава
|68
|27
|8
|1
|2
|3
|27
|199-198
|77
|8. Монреаль
|68
|24
|7
|2
|2
|6
|27
|206-223
|74
|9. Айлендерс
|68
|25
|5
|2
|1
|7
|28
|187-201
|72
|10. Рейнджерс
|70
|30
|2
|1
|0
|6
|31
|208-210
|72
|11. Коламбус
|68
|23
|4
|4
|1
|8
|28
|218-224
|71
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|70
|23
|7
|0
|1
|8
|31
|187-226
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|70
|17
|6
|5
|3
|5
|34
|193-237
|64
|16. Баффало
|67
|21
|3
|3
|1
|5
|34
|211-237
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|68
|35
|6
|2
|2
|2
|21
|231-180
|90
|3. Вегас
|68
|37
|2
|1
|3
|5
|20
|227-185
|88
|4. Колорадо
|70
|36
|5
|1
|2
|1
|25
|234-200
|87
|5. Эдмонтон
|69
|29
|11
|0
|1
|4
|24
|224-199
|85
|6. Лос-Анджелес
|67
|32
|4
|1
|3
|6
|21
|189-173
|83
|7. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|8. Сент-Луис
|70
|25
|6
|4
|1
|6
|28
|210-206
|77
|9. Ванкувер
|69
|25
|5
|2
|1
|11
|25
|194-209
|76
|10. Калгари
|68
|26
|3
|3
|2
|9
|25
|178-200
|75
|11. Юта
|69
|23
|7
|1
|3
|8
|27
|196-207
|73
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|68
|21
|3
|1
|0
|8
|35
|173-222
|58
|15. Чикаго
|69
|17
|2
|1
|2
|7
|40
|185-246
|49
|16. Сан-Хосе
|69
|13
|4
|1
|4
|5
|42
|179-258
|45
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»
«Юта»: Бортуццо, О'Брайен, Вялимяки (все - травма)
«Тампа-Бэй»: нет потерь
В предыдущих матчах команд, проходивших в пятницу, здорово проявили себя российские игроки. Защитник Михаил Сергачев провел, пожалуй, лучший матч в сезоне. Два гола россиянина помогли дома «Юте» уверенно переиграть «Баффало». В тот же день «Тампа» гостила у мощного «Далласа» и дожала «Звезд» в серии буллитов. Самое непосредственное участие в организации голов «Молний» принял лидер команды Никита Кучеров. Нападающий записал на свой счет результативный бал за участие в атаке, приведшей к первому взятию ворот техасцев в первом периоде. В серии буллитов россиянин забил уже сам, сделав это в самый ответственный момент серии. Не реализуй форвард свою попытку - победу праздновал бы «Даллас».
Сейчас на счету Кучерова 96 (29+67) очков за результативность. Нет сомнений, что уже совсем скоро он разменяет сотню, что в текущем сезоне успели сделать только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» - 101 (49+52) и Натан Маккиннон из «Колорадо» - 105 (28+77). Теоретически возможно, что рубежа в 100 баллов Кучеров достигнет в Солт-Лейке.
В большинстве матчей регулярки сейчас идет разделение соперников на две категории: уже обеспечивших себе выход в плей-офф и отчаянно нуждающихся для этого в очках. «Юта» - классический представитель второй группы. «Тампа» за перспективы попадания в розыгрыш Кубка Стэнли может не беспокоиться, но зачетные баллы крайне необходимы «Лайтнинг». Победа над «Ютой» позволит команде Кучерова и Василевского обойти в турнирных таблицах Востока и Атлантического дивизиона «Торонто». Если так произойдет, то «Тампа-Бэй» окажется на месте, за которое полагается преимущество своей площадки в седьмой встрече в первом раунде плей-офф.
С мотивацией у соперников, как выяснилось, нет. «Юта» непременно попытается разыграть домашнюю карту, но класс гостей все же чуть выше. За победу «Тампы» в основное время предложен заманчивый коэффициент. Его и возьмем.
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Кучеров является самым результативным игроком «Лайтнинг» и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Лиги. На счету форварда в 64-х играх 96 (29+67) очков. Андрей Василевский является первым номером «Молний». У него 114 пропущенных голов в 54-х встречах.
В списках травмированных 26-летний защитник не фигурирует, а, значит, обязательно примет участие в игре. Предыдущий матч (на своем льду с «Баффало» - 5:2) стал для Сергачева лучшим в сезоне. Михаил забил два гола и стал самым результативным игроком матча. Всего на счету оборонца в текущем регулярном первенстве 45 (13+32) балла в 64-х встречах.
Прогноз на матч «Монреаль» - «Колорадо»
Букмекеры считают, что зрителям не придется скучать на трибунах, дожидаясь заброшенных шайб. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.70. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за весомые 3.20.
Партнерский проект