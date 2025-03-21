Юта — Тампа-Бэй, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В предыдущих матчах команд, проходивших в пятницу, здорово проявили себя российские игроки. Защитник Михаил Сергачев провел, пожалуй, лучший матч в сезоне. Два гола россиянина помогли дома «Юте» уверенно переиграть «Баффало». В тот же день «Тампа» гостила у мощного «Далласа» и дожала «Звезд» в серии буллитов. Самое непосредственное участие в организации голов «Молний» принял лидер команды Никита Кучеров. Нападающий записал на свой счет результативный бал за участие в атаке, приведшей к первому взятию ворот техасцев в первом периоде. В серии буллитов россиянин забил уже сам, сделав это в самый ответственный момент серии. Не реализуй форвард свою попытку - победу праздновал бы «Даллас».

Сейчас на счету Кучерова 96 (29+67) очков за результативность. Нет сомнений, что уже совсем скоро он разменяет сотню, что в текущем сезоне успели сделать только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» - 101 (49+52) и Натан Маккиннон из «Колорадо» - 105 (28+77). Теоретически возможно, что рубежа в 100 баллов Кучеров достигнет в Солт-Лейке.

В большинстве матчей регулярки сейчас идет разделение соперников на две категории: уже обеспечивших себе выход в плей-офф и отчаянно нуждающихся для этого в очках. «Юта» - классический представитель второй группы. «Тампа» за перспективы попадания в розыгрыш Кубка Стэнли может не беспокоиться, но зачетные баллы крайне необходимы «Лайтнинг». Победа над «Ютой» позволит команде Кучерова и Василевского обойти в турнирных таблицах Востока и Атлантического дивизиона «Торонто». Если так произойдет, то «Тампа-Бэй» окажется на месте, за которое полагается преимущество своей площадки в седьмой встрече в первом раунде плей-офф.

С мотивацией у соперников, как выяснилось, нет. «Юта» непременно попытается разыграть домашнюю карту, но класс гостей все же чуть выше. За победу «Тампы» в основное время предложен заманчивый коэффициент. Его и возьмем.