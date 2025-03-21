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21 марта 13:45ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Юта — Тампа-Бэй, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Когда Никита Кучеров достигнет рубежа в 100 результативных очков?
Руслан Ипполитов

 

21 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити «Юта» примет «Тампу-Бэй». Эта встреча станет первой в истории противостояния команд. Хозяева рассчитывают по итогам регулярного первенства получить путевку в плей-офф. «Молнии» же стремятся улучшить собственное турнирное положение, чтобы получить в первом кубковом раунде преимущество своей площадки. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем заманчивые котировки в линиях букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Юта»

23.03.2025, Вс

00:01 МСК

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

П1 - 2.51

Х - 4.22

П2 - 2.41

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Дельта-центр» (Солт-Лэйк-Сити, США)

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Форма команд

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Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Юта»

5:2

«Баффало»

19.03.2025«Эдмонтон»

7:1

«Юта»

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

15.03.2025«Сиэтл»

4:2

«Юта»

13.03.2025«Юта»

3:2

«Анахайм»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Даллас»

2:3 Б

«Тампа-Бэй»

18.03.2025«Тампа-Бэй»

2:0

«Филадельфия»

16.03.2025«Бостон»

2:6

«Тампа-Бэй»

14.03.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Тампа-Бэй»

12.03.2025«Каролина»

4:1

«Тампа-Бэй»

Лидеры

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«Юта»

Показатель

«Тампа»

Показатель

Бомбардир (очки)Келлер75

Кучеров

96

Снайпер (голы)Гюнтер25

Гюнцель

33

Ассистент (передачи)Келлер51

Кучеров

67

Вратарь (коэфф. надежности)Веймелка2.55

Василевский

2.33

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Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6939613515251-178100
2. Каролина6837502222220-17988
3. Флорида6935340324222-18487
4. Торонто6934711224222-20387
5. Тампа-Бэй6834422323239-18185
6. Нью-Джерси7033311527209-18380
7. Оттава6827812327199-19877
8. Монреаль6824722627206-22374
9. Айлендерс6825521728187-20172
10. Рейнджерс7030210631208-21072
11. Коламбус6823441828218-22471
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон7023701831187-22669
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия7017653534193-23764
16. Баффало6721331534211-23760

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6835622221231-18090
3. Вегас6837213520227-18588
4. Колорадо7036512125234-20087
5. Эдмонтон69291101424224-19985
6. Лос-Анджелес6732413621189-17383
7. Миннесота6931532325191-19483
8. Сент-Луис7025641628210-20677
9. Ванкувер69255211125194-20976
10. Калгари6826332925178-20075
11. Юта6923713827196-20773
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6821310835173-22258
15. Чикаго6917212740185-24649
16. Сан-Хосе6913414542179-25845
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»

Потери

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«Юта»: Бортуццо, О'Брайен, Вялимяки (все - травма)

«Тампа-Бэй»: нет потерь

Прогноз на матч

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В предыдущих матчах команд, проходивших в пятницу, здорово проявили себя российские игроки. Защитник Михаил Сергачев провел, пожалуй, лучший матч в сезоне. Два гола россиянина помогли дома «Юте» уверенно переиграть «Баффало». В тот же день «Тампа» гостила у мощного «Далласа» и дожала «Звезд» в серии буллитов. Самое непосредственное участие в организации голов «Молний» принял лидер команды Никита Кучеров. Нападающий записал на свой счет результативный бал за участие в атаке, приведшей к первому взятию ворот техасцев в первом периоде. В серии буллитов россиянин забил уже сам, сделав это в самый ответственный момент серии. Не реализуй форвард свою попытку - победу праздновал бы «Даллас».

 Сейчас на счету Кучерова 96 (29+67) очков за результативность. Нет сомнений, что уже совсем скоро он разменяет сотню, что в текущем сезоне успели сделать только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» - 101 (49+52) и Натан Маккиннон из «Колорадо» - 105 (28+77). Теоретически возможно, что рубежа в 100 баллов Кучеров достигнет в Солт-Лейке.

В большинстве матчей регулярки сейчас идет разделение соперников на две категории: уже обеспечивших себе выход в плей-офф и отчаянно нуждающихся для этого в очках.  «Юта» - классический представитель второй группы. «Тампа» за перспективы попадания в розыгрыш Кубка Стэнли может не беспокоиться, но зачетные баллы крайне необходимы «Лайтнинг». Победа над «Ютой» позволит команде Кучерова и Василевского обойти в турнирных таблицах Востока и Атлантического дивизиона «Торонто». Если так произойдет, то «Тампа-Бэй» окажется на месте, за которое полагается преимущество своей площадки в седьмой встрече в первом раунде плей-офф.

С мотивацией у соперников, как выяснилось, нет. «Юта» непременно попытается разыграть домашнюю карту, но класс гостей все же чуть выше. За победу «Тампы» в основное время предложен заманчивый коэффициент. Его и возьмем.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline считают шансы соперников на победу примерно равными. На победу «Юты» установлен коэффициент 2.51. Успех в основное время «Коламбуса» котируется за 2.41. На ничью есть возможность заключить пари с кэфом 4.22.

Вопросы и ответы

Сыграют ли за «Тампу-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров?

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Кучеров является самым результативным игроком «Лайтнинг» и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Лиги. На счету форварда в 64-х играх 96 (29+67) очков. Андрей Василевский является первым номером «Молний». У него 114 пропущенных голов в 54-х встречах.

Сыграет ли за «Юту» Михаил Сергачев?

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В списках травмированных 26-летний защитник не фигурирует, а, значит, обязательно примет участие в игре. Предыдущий матч (на своем льду с «Баффало» - 5:2) стал для Сергачева лучшим в сезоне. Михаил забил два гола и стал самым результативным игроком матча. Всего на счету оборонца в текущем регулярном первенстве 45 (13+32) балла в 64-х встречах.

Прогноз на матч «Монреаль» - «Колорадо»

Будет ли много голов в матче «Юта» - «Тампа-Бэй»?

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Букмекеры считают, что зрителям не придется скучать на трибунах, дожидаясь заброшенных шайб. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.70. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за весомые 3.20.  

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