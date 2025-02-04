Валенсия — Барселона, 6 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

На сердцах болельщиков «Валенсии» еще не зажила рана после разгрома (7:1), который их команде учинила на своем поле «Барса» две недели назад. Но результат той встречи вряд ли можно назвать закономерным. «Летучие мыши» крайне редко пропускают больше двух мячей за игру, да и каталонцы не часто забивают по семь голов. Плюсом для валенсийцев станет и фактор своего поля, на котором команда Карлоса Корберана в текущем сезоне Ла Лиги пропустила больше двух голов лишь однажды («Лас-Пальмас» - 2:3).

При этом статус фаворита в в предстоящей встрече у «Барселоны» никто не забирает. Претендент на чемпионство в Примере встречается с командой из зоны вылета. И пусть кубковые матчи по характеру частенько отличаются от игр национального первенства, шансов на победу от этого у хозяев больше не становится. 1:7 на «Месталье» не ждем, но делаем выбор в пользу уверенной победы каталонцев с форой.