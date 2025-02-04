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4 февраля 11:04ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Валенсия — Барселона, 6 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Чем ответят валенсийцы после недавних 7:1 в Барселоне?
Руслан Ипполитов

В четверг, 6 февраля, в четвертьфинале Кубка Испании по футболу встретятся «Валенсия» и «Барселона». «Летучие мыши» переживают не лучшие времена. Команда Карлоса Корберана находится в турнирной таблице Ла Лиги в зоне вылета, так что выход в полуфинал национального кубка станет бальзамом на душу валенсийских болельщиков. Но каталонцы вряд ли захотят сделать такой подарок хозяевам поля, которых всего пару недель назад разгромили в Барселоне со счетом 7:1. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Валенсия» (Валенсия)

06.02.2025, Чт

23:30 МСК

«Барселона» (Барселона)

П1 - 7.30

Х - 4.70

П2 - 1.42

Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)

Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Валенсия»5957113332-450
«Барселона»1135759450-332

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Валенсия»2:1«Сельта»Примера
26.01.2025«Барселона»7:1«Валенсия»Примера
19.01.2025«Валенсия»1:0«Реал Сосьедад»Примера
14.01.2025«Оуренсе»0:2«Валенсия»Кубок Испании
11.01.2025«Севилья»1:1«Валенсия»Примера

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Барселона»1:0«Алавес»Примера
29.01.2025«Барселона»2:2«Аталанта»Лига чемпионов
26.01.2025«Барселона»7:1«Валенсия»Примера
21.01.2025«Бенфика»4:5«Барселона»Лига чемпионов
18.01.2025«Хетафе»1:1«Барселона»Примера

Последние пять матчей «Валенсии» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Барселона»7:1«Валенсия»Примера
17.08.2024«Валенсия»

1:2

«Барселона»

Примера

29.04.2024«Барселона»4:2«Валенсия»Примера
16.12.2023«Валенсия»1:1«Барселона»Примера
05.03.2023«Барселона»1:0«Валенсия»Примерна

Прогноз на матч

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На сердцах болельщиков «Валенсии» еще не зажила рана после разгрома (7:1), который их команде учинила на своем поле «Барса» две недели назад. Но результат той встречи вряд ли можно назвать закономерным. «Летучие мыши» крайне редко пропускают больше двух мячей за игру, да и каталонцы не часто забивают по семь голов. Плюсом для валенсийцев станет и фактор своего поля, на котором команда Карлоса Корберана в текущем сезоне Ла Лиги пропустила больше двух голов лишь однажды («Лас-Пальмас» - 2:3).

При этом статус фаворита в в предстоящей встрече у «Барселоны» никто не забирает. Претендент на чемпионство в Примере встречается с командой из зоны вылета. И пусть кубковые матчи по характеру частенько отличаются от игр национального первенства, шансов на победу от этого у хозяев больше не становится. 1:7 на «Месталье» не ждем, но делаем выбор в пользу уверенной победы каталонцев с форой.  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Валенсией» и «Барселоной» покажет телеканал «МАТЧ!». Игру можно посмотреть и на ресурсах некоторых букмекеров, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Валенсия»: Корреа (травма)

«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Ольмо, Кристенсен (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Барселона»:

Позиция«Валенсия»«Барселона»Позиция
Вратарь13. Дмитриевски25. ЩенсныВратарь
Защитник20. Фулкье23. КундеЗащитник
Защитник15. Таррега4. АраухоЗащитник
Защитник21. Васкес2. КубарсиЗащитник
Защитник24. Гонсеровски3. БальдеЗащитник
Полузащитник16. Лопес8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 8. Герра21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник5. Барренечеа6. ГавиПолузащитник
Нападающий22. Риоха19. ЯмальНападающий
Нападающий10. Алмейда11. РафиньяНападающий
Нападающий9. Дуро9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерКарлос КорберанХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили солидный коэффициент на выигрыш хозяев поля - 7.30. Вероятность победы «Барселоны» котируется за 1.420. Заключить пари на ничью можно поставить за 4.70.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Валенсия» - «Барселона»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей со счетом 0:2, предлагая коэффициент 8.50. За 1:2 дают 9.00. Заключить пари на 0:3 можно за 10.00.

Где бесплатно смотреть матч «Валенсия» - «Барселона»?

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

Кто чаще всего выигрывал Кубок Испании?

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За явным преимуществом в этом рейтинге лидирует «Барселона», 31 раз побеждавшая в турнире. 24 раза трофей завоевывал «Атлетик» из Бильбао, 20 - мадридский «Реал». «Атлетико» в этом рейтинге занимает четвертое место, имея на своем счету 10 побед, последняя из которых случилась в 2013 году. А еще у «матрасников» 9 проигранных финалов. «Хетафе» почетный титул не покорялся никогда, но команда дважды в своей истории доходила до финала. 

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