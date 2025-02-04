Валенсия — Барселона, 6 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 6 февраля, в четвертьфинале Кубка Испании по футболу встретятся «Валенсия» и «Барселона». «Летучие мыши» переживают не лучшие времена. Команда Карлоса Корберана находится в турнирной таблице Ла Лиги в зоне вылета, так что выход в полуфинал национального кубка станет бальзамом на душу валенсийских болельщиков. Но каталонцы вряд ли захотят сделать такой подарок хозяевам поля, которых всего пару недель назад разгромили в Барселоне со счетом 7:1.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Валенсия» (Валенсия)
06.02.2025, Чт
23:30 МСК
«Барселона» (Барселона)
|П1 - 7.30
Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Валенсия»
|59
|57
|113
|332-450
|«Барселона»
|113
|57
|59
|450-332
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Валенсия»
|2:1
|«Сельта»
|Примера
|26.01.2025
|«Барселона»
|7:1
|«Валенсия»
|Примера
|19.01.2025
|«Валенсия»
|1:0
|«Реал Сосьедад»
|Примера
|14.01.2025
|«Оуренсе»
|0:2
|«Валенсия»
|Кубок Испании
|11.01.2025
|«Севилья»
|1:1
|«Валенсия»
|Примера
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Барселона»
|1:0
|«Алавес»
|Примера
|29.01.2025
|«Барселона»
|2:2
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Барселона»
|7:1
|«Валенсия»
|Примера
|21.01.2025
|«Бенфика»
|4:5
|«Барселона»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Хетафе»
|1:1
|«Барселона»
|Примера
Последние пять матчей «Валенсии» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Барселона»
|7:1
|«Валенсия»
|Примера
|17.08.2024
|«Валенсия»
1:2
«Барселона»
Примера
|29.04.2024
|«Барселона»
|4:2
|«Валенсия»
|Примера
|16.12.2023
|«Валенсия»
|1:1
|«Барселона»
|Примера
|05.03.2023
|«Барселона»
|1:0
|«Валенсия»
|Примерна
На сердцах болельщиков «Валенсии» еще не зажила рана после разгрома (7:1), который их команде учинила на своем поле «Барса» две недели назад. Но результат той встречи вряд ли можно назвать закономерным. «Летучие мыши» крайне редко пропускают больше двух мячей за игру, да и каталонцы не часто забивают по семь голов. Плюсом для валенсийцев станет и фактор своего поля, на котором команда Карлоса Корберана в текущем сезоне Ла Лиги пропустила больше двух голов лишь однажды («Лас-Пальмас» - 2:3).
При этом статус фаворита в в предстоящей встрече у «Барселоны» никто не забирает. Претендент на чемпионство в Примере встречается с командой из зоны вылета. И пусть кубковые матчи по характеру частенько отличаются от игр национального первенства, шансов на победу от этого у хозяев больше не становится. 1:7 на «Месталье» не ждем, но делаем выбор в пользу уверенной победы каталонцев с форой.
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В прямом эфире встречу между «Валенсией» и «Барселоной» покажет телеканал «МАТЧ!». Игру можно посмотреть и на ресурсах некоторых букмекеров, и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
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|Winline
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|Регистрация в системе букмекера
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Валенсия»: Корреа (травма)
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Ольмо, Кристенсен (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Барселона»:
|Позиция
|«Валенсия»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|13. Дмитриевски
|25. Щенсны
|Вратарь
|Защитник
|20. Фулкье
|23. Кунде
|Защитник
|Защитник
|15. Таррега
|4. Араухо
|Защитник
|Защитник
|21. Васкес
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|24. Гонсеровски
|3. Бальде
|Защитник
|Полузащитник
|16. Лопес
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Герра
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барренечеа
|6. Гави
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Риоха
|19. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|10. Алмейда
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|9. Дуро
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Карлос Корберан
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили солидный коэффициент на выигрыш хозяев поля - 7.30. Вероятность победы «Барселоны» котируется за 1.420. Заключить пари на ничью можно поставить за 4.70.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей со счетом 0:2, предлагая коэффициент 8.50. За 1:2 дают 9.00. Заключить пари на 0:3 можно за 10.00.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
За явным преимуществом в этом рейтинге лидирует «Барселона», 31 раз побеждавшая в турнире. 24 раза трофей завоевывал «Атлетик» из Бильбао, 20 - мадридский «Реал». «Атлетико» в этом рейтинге занимает четвертое место, имея на своем счету 10 побед, последняя из которых случилась в 2013 году. А еще у «матрасников» 9 проигранных финалов. «Хетафе» почетный титул не покорялся никогда, но команда дважды в своей истории доходила до финала.
Партнерский проект