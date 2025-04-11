Валенсия — Севилья, 11 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 11 апреля, «Валенсия» и «Севилья» открывают игровую программу 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Именитые команды проводят не лучший сезон в Ла Лиге и занимают места в нижней части турнирной таблицы. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Валенсия» (Валенсия)
11.04.2025, Пт
22:00 МСК
«Севилья» (Севилья)
|П1 - 2.25
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур
Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Валенсия»
86
25
30
333-162
|«Севилья»
30
25
86
162-333
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Реал»
1:2
«Валенсия»
Примера
|30.03.2025
|«Валенсия»
1:0
«Мальорка»
Примера
|15.03.2025
|«Жирона»
1:1
«Валенсия»
Примера
|08.03.2025
|«Валенсия»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|02.03.2025
|«Осасуна»
3:3
«Валенсия»
Примера
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Севилья»
|1:2
|«Атлетико»
|Примера
|30.03.2025
|«Бетис»
|2:1
|«Севилья»
|Примера
|16.03.2025
|«Севилья»
0:1
«Атлетик»
Примера
|09.03.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Севилья»
Примера
|01.03.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Севилья»
Примера
Последние пять матчей «Валенсии» и «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Севилья»
1:1
«Валенсия»
Примера
|17.02.2024
|«Валенсия»
0:0
«Севилья»
Примера
|11.08.2023
|«Севилья»
1:2
«Валенсия»
Примера
|16.04.2023
|«Валенсия»
0:2
«Севилья»
Примера
|18.10.2022
|«Севилья»
1:1
«Валенсия»
Примера
«Валенсия» и «Севилья» занимают места в нижней части турнирной таблицы - 14-е и 12-е соответственно.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|30
|21
|4
|5
|83-29
|67
|2. Реал Мадрид
|30
|19
|6
|5
|63-31
|63
|3. Атлетико
|30
|17
|9
|4
|49-24
|60
|4. Атлетик
|30
|14
|12
|4
|46-24
|54
|5. Бетис
|30
|13
|9
|8
|41-37
|48
|6. Вильярреал
|29
|13
|9
|7
|51-39
|48
|7. Сельта
|30
|12
|7
|11
|44-43
|43
|8. Реал Сосьедад
|30
|12
|5
|13
|30-32
|41
|9. Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-37
|40
|10. Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|33-35
|40
|11. Хетафе
|30
|10
|9
|11
|30-25
|39
|12. Севилья
|30
|9
|9
|12
|34-41
|36
|13. Осасуна
|30
|7
|14
|9
|34-43
|35
|14. Валенсия
|30
|8
|10
|12
|34-47
|34
|15. Жирона
|30
|9
|7
|14
|37-46
|34
|16. Эспаньол
|29
|8
|8
|13
|31-40
|32
|17. Алавес
|30
|7
|9
|14
|33-44
|30
|18. Леганес
|30
|6
|10
|14
|29-47
|28
|19. Лас-Пальмас
|30
|6
|8
|16
|34-51
|26
|20. Вальядолид
|30
|4
|4
|22
|19-69
|16
«Валенсия» за последний месяц не проиграла ни одного матча из пяти, одержав три победы. В предыдущем туре на выезде был сенсационно повержен мадридский «Реал», что позволило «летучим мышам» значительно улучшить турнирное положение и удалиться от опасной зоны. «Севилья» в трех последних матчах Примеры встречалась исключительно с командами из первой пятерки, но это является слабым утешением после трех поражений.
Встречи этих команд редко получаются результативными. В последний раз рубеж в три гола был преодолен четыре года назад. Учитывая последние результаты соперников и статистику личных встреч, предположим, что победа достанется хозяевам поля, а голов на «Месталье» будет забито не больше двух.
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«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Валенсии в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
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Потери
«Валенсия»: Коррея, Хайме (оба - травмы)
«Севилья»: Куасси (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Севилья»:
|Позиция
|«Валенсия»
«Севилья»
Позиция
|Вратарь
|25. Мамардашвили
13. Нюланд
Вратарь
|Защитник
|4. Дьякаби
4. Салас
Защитник
|Защитник
|15. Таррега
22. Баде
Защитник
|Защитник
|3. Москера
6. Гудель
Защитник
|Защитник
|21. Васкес
3. Педроса
Защитник
|Полузащитник
|16. Лопес
20. Соу
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Герра
12. Локонга
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Вайя
17. Ньигес
Полузащитник
|Нападающий
|10. Алмейда
11. Лукебакио
Полузащитник
|Нападающий
|11. Мир
5. Варгас
Полузащитник
|Нападающий
|9. Дуро
7. Ромеро
Нападающий
|Главный тренер
|Карлос Корберан
Гарсия Пимьента
Главный тренер
На победу хозяев можно заключить пари за 2.25. На ничью предлагается поставить по котировке 3.05. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит умножение номинала на 3.50.
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Эксперты PARI предлагают одинаковый коэффициент ничьи 0:0 и 1:1 - 6.00.
«МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Валенсии в прямом эфире.
Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.23. Дальше в топе фаворитов сезона идут «Реал» (4.50) и «Атлетико» (30.00).
Партнерский проект