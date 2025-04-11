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10 апреля 10:14ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Валенсия — Севилья, 11 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Матчи этих команд редко получаются результативными
Руслан Ипполитов

В пятницу, 11 апреля, «Валенсия» и «Севилья» открывают игровую программу 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Именитые команды проводят не лучший сезон в Ла Лиге и занимают места в нижней части турнирной таблицы. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Валенсия» (Валенсия)

11.04.2025, Пт

22:00 МСК

«Севилья» (Севилья) 

П1 - 2.25

Х - 3.05

П2 - 3.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур

Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Валенсия»

86

25

30

333-162

«Севилья»

30

25

86

162-333

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Реал»

1:2

«Валенсия»

Примера

30.03.2025«Валенсия»

1:0

«Мальорка»

Примера

15.03.2025«Жирона»

1:1

«Валенсия»

Примера

08.03.2025«Валенсия»

2:1

«Вальядолид»

Примера

02.03.2025«Осасуна»

3:3

«Валенсия»

Примера

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Севилья»1:2«Атлетико»Примера
30.03.2025«Бетис»2:1«Севилья»Примера
16.03.2025«Севилья»

0:1

«Атлетик»

Примера

09.03.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Севилья»

Примера

01.03.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Севилья»

Примера

Последние пять матчей «Валенсии» и «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Севилья»

1:1

«Валенсия»

Примера

17.02.2024«Валенсия»

0:0

«Севилья»

Примера

11.08.2023«Севилья»

1:2

«Валенсия»

Примера

16.04.2023«Валенсия»

0:2

«Севилья»

Примера

18.10.2022«Севилья»

1:1

«Валенсия»

Примера

Турнирное положение

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«Валенсия» и «Севилья» занимают места в нижней части турнирной таблицы - 14-е и 12-е соответственно.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона30214583-2967
2. Реал Мадрид30196563-3163
3. Атлетико30179449-2460
4. Атлетик301412446-2454
5. Бетис30139841-3748
6. Вильярреал29139751-3948
7. Сельта301271144-4343
8. Реал Сосьедад301251330-3241
9. Мальорка301171229-3740
10. Райо Вальекано3010101033-3540
11. Хетафе301091130-2539
12. Севилья30991234-4136
13. Осасуна30714934-4335
14. Валенсия308101234-4734
15. Жирона30971437-4634
16. Эспаньол29881331-4032
17. Алавес30791433-4430
18. Леганес306101429-4728
19. Лас-Пальмас30681634-5126
20. Вальядолид30442219-6916

Прогноз на матч

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«Валенсия» за последний месяц не проиграла ни одного матча из пяти, одержав три победы. В предыдущем туре на выезде был сенсационно повержен мадридский «Реал», что позволило «летучим мышам» значительно улучшить турнирное положение и удалиться от опасной зоны. «Севилья» в трех последних матчах Примеры встречалась исключительно с командами из первой пятерки, но это является слабым утешением после трех поражений.

Встречи этих команд редко получаются результативными. В последний раз рубеж в три гола был преодолен четыре года назад. Учитывая последние результаты соперников и статистику личных встреч, предположим, что победа достанется хозяевам поля, а голов на «Месталье» будет забито не больше двух. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Валенсии в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка - 299 рублей в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Валенсия»:  Коррея, Хайме (оба - травмы) 

«Севилья»: Куасси (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Севилья»:

Позиция«Валенсия»

«Севилья»

Позиция

Вратарь25. Мамардашвили

13. Нюланд

Вратарь

Защитник4. Дьякаби

4. Салас

Защитник

Защитник15. Таррега

22. Баде

Защитник

Защитник3. Москера

6. Гудель

Защитник

Защитник21. Васкес

3. Педроса

Защитник

Полузащитник16. Лопес

20. Соу

Полузащитник

Полузащитник 8. Герра

12. Локонга

Полузащитник 

Полузащитник18. Вайя

17. Ньигес

Полузащитник

Нападающий10. Алмейда

11. Лукебакио

Полузащитник

Нападающий11. Мир

5. Варгас

Полузащитник

Нападающий9. Дуро

7. Ромеро

Нападающий

Главный тренерКарлос Корберан

Гарсия Пимьента

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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На победу хозяев можно заключить пари за 2.25. На ничью предлагается поставить по котировке 3.05. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит умножение номинала на 3.50

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Валенсия» - «Севилья»?

Эксперты PARI предлагают одинаковый коэффициент ничьи 0:0 и 1:1 - 6.00

Где бесплатно смотреть матч «Валенсия» - «Севилья»?

«МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Валенсии в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.23. Дальше в топе фаворитов сезона идут  «Реал» (4.50) и «Атлетико» (30.00). 

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