Валенсия — Севилья, 11 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Валенсия» за последний месяц не проиграла ни одного матча из пяти, одержав три победы. В предыдущем туре на выезде был сенсационно повержен мадридский «Реал», что позволило «летучим мышам» значительно улучшить турнирное положение и удалиться от опасной зоны. «Севилья» в трех последних матчах Примеры встречалась исключительно с командами из первой пятерки, но это является слабым утешением после трех поражений.

Встречи этих команд редко получаются результативными. В последний раз рубеж в три гола был преодолен четыре года назад. Учитывая последние результаты соперников и статистику личных встреч, предположим, что победа достанется хозяевам поля, а голов на «Месталье» будет забито не больше двух.