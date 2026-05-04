Джошуа Ван – Тацуро Таира, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Первая защита для нового чемпиона
Александр Бокулёв
  • Статистика
  • Джошуа Ван
  • Тацуро Таира
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Ван – Таира

Титульный поединок Джошуа Вана и Тацуро Таиры в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) был запланирован на UFC 327. Но действующий чемпион получил незначительную травму, поэтому бой перенесли. Теперь противостояние представителей Мьянмы и Японии станет соглавным событием UFC 328. Кто победит?

Ван

 

Таира

Мьянма

Страна

Япония

24

Возраст

26

18

Бои

19

16 (8 / 2 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (6 / 8 / 4)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

Чемпион

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

3

165

Рост (см)

170

165

Размах рук (см)

178

89

Размах ног (см)

96,5

Джошуа Ван

Выступает в профессиональных MMA с 2021 г, весь первый этап карьеры провел в лиге Fury FC. В 2022 г. стал там чемпионом в наилегчайшем весе и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл девять раз и уступил однажды. В последнем поединке в декабре одолел Александра Пантожу за 26 секунд из-за травмы ноги у соперника и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Суммарно идет на серии из шести побед. Занимает 10-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Тацуро Таира

В детстве занимался бейсболом, затем перешел в кикбоксинг и японские единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2018 г. В 2021-м стал чемпионом Shooto в наилегчайшем весе, в 2022-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь боев и уступил в одном. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Брэндона Морено во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ВанаПобеда ТаирыТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI2,601,521,652,17

Прогноз на бой

Нечасто приходится видеть, как претендент идет столь значительным фаворитом в титульном поединке. Вероятно, большую роль сыграло и то, как Ван забрал пояс. Как ни крути, в этом был весомый элемент случайности, а незамедлительного реванша с Пантожей ввиду тяжести травмы последнего не получилось.

Представителю Мьянмы необходимо очень много доказывать. Но уже понятно, что с его стойкой точно нужно считаться. У Вана вариативная техника, резкий стиль и хорошая защита. Для Таиры опасно заигрываться с ним на верхнем этаже. Пожалуй, логичнее для японца сделать ставку на партер. Там он умеет и накидывать сабмишены, и сминать соперников через граунд-энд-паунд.

Вдобавок претендент значительно крупнее чемпиона. При переводе в партер Таира может надолго забрать контроль, поэтому Ван наверняка будет всеми силами избегать тейкдаунов и опасных сближений. А заодно пытаться поймать соперника на контратаках.

С учетом молодого возраста обоих бойцов ждем интенсивный и конкурентный поединок. Едва ли он получится односторонним. Вероятно, инициативой в разные отрезки будут владеть и Ван, и Таира, а ключевым фактором окажется выносливость. Кто грамотнее распределит силы и сохранит концентрацию, тот и покинет октагон с поясом. Едва ли развязка в таких обстоятельствах наступит раньше экватора. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Ван – Таира

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Ван – Таира стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

