Джошуа Ван – Тацуро Таира, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Нечасто приходится видеть, как претендент идет столь значительным фаворитом в титульном поединке. Вероятно, большую роль сыграло и то, как Ван забрал пояс. Как ни крути, в этом был весомый элемент случайности, а незамедлительного реванша с Пантожей ввиду тяжести травмы последнего не получилось.

Представителю Мьянмы необходимо очень много доказывать. Но уже понятно, что с его стойкой точно нужно считаться. У Вана вариативная техника, резкий стиль и хорошая защита. Для Таиры опасно заигрываться с ним на верхнем этаже. Пожалуй, логичнее для японца сделать ставку на партер. Там он умеет и накидывать сабмишены, и сминать соперников через граунд-энд-паунд.

Вдобавок претендент значительно крупнее чемпиона. При переводе в партер Таира может надолго забрать контроль, поэтому Ван наверняка будет всеми силами избегать тейкдаунов и опасных сближений. А заодно пытаться поймать соперника на контратаках.

С учетом молодого возраста обоих бойцов ждем интенсивный и конкурентный поединок. Едва ли он получится односторонним. Вероятно, инициативой в разные отрезки будут владеть и Ван, и Таира, а ключевым фактором окажется выносливость. Кто грамотнее распределит силы и сохранит концентрацию, тот и покинет октагон с поясом. Едва ли развязка в таких обстоятельствах наступит раньше экватора. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.