Джошуа Ван – Тацуро Таира, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Титульный поединок Джошуа Вана и Тацуро Таиры в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) был запланирован на UFC 327. Но действующий чемпион получил незначительную травму, поэтому бой перенесли. Теперь противостояние представителей Мьянмы и Японии станет соглавным событием UFC 328. Кто победит?
Ван
Таира
|Мьянма
Страна
Япония
|24
Возраст
26
|18
Бои
19
|16 (8 / 2 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (6 / 8 / 4)
|2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|Чемпион
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
3
|165
Рост (см)
170
|165
Размах рук (см)
178
|89
Размах ног (см)
96,5
Выступает в профессиональных MMA с 2021 г, весь первый этап карьеры провел в лиге Fury FC. В 2022 г. стал там чемпионом в наилегчайшем весе и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл девять раз и уступил однажды. В последнем поединке в декабре одолел Александра Пантожу за 26 секунд из-за травмы ноги у соперника и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Суммарно идет на серии из шести побед. Занимает 10-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
В детстве занимался бейсболом, затем перешел в кикбоксинг и японские единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2018 г. В 2021-м стал чемпионом Shooto в наилегчайшем весе, в 2022-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь боев и уступил в одном. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Брэндона Морено во втором раунде.
Нечасто приходится видеть, как претендент идет столь значительным фаворитом в титульном поединке. Вероятно, большую роль сыграло и то, как Ван забрал пояс. Как ни крути, в этом был весомый элемент случайности, а незамедлительного реванша с Пантожей ввиду тяжести травмы последнего не получилось.
Представителю Мьянмы необходимо очень много доказывать. Но уже понятно, что с его стойкой точно нужно считаться. У Вана вариативная техника, резкий стиль и хорошая защита. Для Таиры опасно заигрываться с ним на верхнем этаже. Пожалуй, логичнее для японца сделать ставку на партер. Там он умеет и накидывать сабмишены, и сминать соперников через граунд-энд-паунд.
Вдобавок претендент значительно крупнее чемпиона. При переводе в партер Таира может надолго забрать контроль, поэтому Ван наверняка будет всеми силами избегать тейкдаунов и опасных сближений. А заодно пытаться поймать соперника на контратаках.
С учетом молодого возраста обоих бойцов ждем интенсивный и конкурентный поединок. Едва ли он получится односторонним. Вероятно, инициативой в разные отрезки будут владеть и Ван, и Таира, а ключевым фактором окажется выносливость. Кто грамотнее распределит силы и сохранит концентрацию, тот и покинет октагон с поясом. Едва ли развязка в таких обстоятельствах наступит раньше экватора. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Ван – Таира стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы