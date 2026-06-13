Донна Векич – Эмма Радукану, 14 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

Довольно неожиданный состав финалисток. Особенно впечатляет результат Векич, которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Отчасти хорватке повезло с оппозицией, но это не умаляет её заслуг, тем более при сложном графике, который превратился в хаос из-за погодных условий.

Радукану же приучила, что бодро выступает дома. За четыре матча она не отдала соперницам ни сета и лишь раз вышла на 12-й гейм в партии. В целом британка выглядит несколько увереннее Векич, поэтому по делу считается фавориткой по коэффициентам.

Но глобально обеим не хватает стабильности, так что матч довольно сложный для прогноза. Рискнем предположить, что в борьбе за титул обе не перегорят, а покажут свои лучшие навыки. Если будет так, то нас ждет красивый и конкурентный матч, который едва ли завершится быстро. Пробуем ТБ (20,5).