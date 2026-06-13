Донна Векич – Эмма Радукану, 14 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

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Главным женским турниром на старте травяного сезона стал WTA-500 в Лондоне. В финал пробились хорватка Донна Векич и британка Эмма Радукану. Кто заберет титул?
Дата / Время: 14.06.2026, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Queen's Club, Арена имени Энди Маррея (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Донна Векич (29 лет, 76-я ракетка мира)
Эмма Радукану (23 года, 42-я ракетка мира)
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победительница четырех турниров WTA, в том числе одного травяного. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала грунтового турнира в Линце. На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» – во втором. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при 13 поражениях. На турнире в Лондоне показала лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Бывшая десятая ракетка мира, победительница US Open 2021 г. Других титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала грунтового турнира в Клуж-Напоке. На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при девяти поражениях. На турнире в Лондоне показала лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают британку фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на её победу и 2,28 на успех хорватки.
Букмекеры считают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
Довольно неожиданный состав финалисток. Особенно впечатляет результат Векич, которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Отчасти хорватке повезло с оппозицией, но это не умаляет её заслуг, тем более при сложном графике, который превратился в хаос из-за погодных условий.
Радукану же приучила, что бодро выступает дома. За четыре матча она не отдала соперницам ни сета и лишь раз вышла на 12-й гейм в партии. В целом британка выглядит несколько увереннее Векич, поэтому по делу считается фавориткой по коэффициентам.
Но глобально обеим не хватает стабильности, так что матч довольно сложный для прогноза. Рискнем предположить, что в борьбе за титул обе не перегорят, а покажут свои лучшие навыки. Если будет так, то нас ждет красивый и конкурентный матч, который едва ли завершится быстро. Пробуем ТБ (20,5).