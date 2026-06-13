Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыДонна Векич – Эмма Радукану, 14 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

Донна Векич – Эмма Радукану, 14 июня: прогноз на финал турнира в Лондоне

Обновлено:
Довольно неожиданная афиша для матча за титул
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Донна Векич
  • Эмма Радукану
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Главным женским турниром на старте травяного сезона стал WTA-500 в Лондоне. В финал пробились хорватка Донна Векич и британка Эмма Радукану. Кто заберет титул?

Дата / Время: 14.06.2026, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: Queen's Club, Арена имени Энди Маррея (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Донна Векич (29 лет, 76-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мика Стойсавлевич (Великобритания) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) – 7:6 (11:9), 6:3
  • 1/4 финала: Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:3
  • 1/2 финала: Кэти Бултер (Великобритания) – 6:1, 6:3

Эмма Радукану (23 года, 42-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анна Блинкова (Россия) – 6:0, 6:3
  • 2-й круг: Сорана Кырстя (Румыния, 7) – 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:3, 7:5
  • 1/2 финала: Ива Йович (США, 6) – 6:2, 6:2

Донна Векич

Свернуть

Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победительница четырех турниров WTA, в том числе одного травяного. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала грунтового турнира в Линце. На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» – во втором. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при 13 поражениях. На турнире в Лондоне показала лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Эмма Радукану

Свернуть

Бывшая десятая ракетка мира, победительница US Open 2021 г. Других титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала грунтового турнира в Клуж-Напоке. На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при девяти поражениях. На турнире в Лондоне показала лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают британку фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на её победу и 2,28 на успех хорватки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры считают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ВекичПобеда РадукануТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,281,621,752,05

Прогноз и ставка

Свернуть

Довольно неожиданный состав финалисток. Особенно впечатляет результат Векич, которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Отчасти хорватке повезло с оппозицией, но это не умаляет её заслуг, тем более при сложном графике, который превратился в хаос из-за погодных условий.

Радукану же приучила, что бодро выступает дома. За четыре матча она не отдала соперницам ни сета и лишь раз вышла на 12-й гейм в партии. В целом британка выглядит несколько увереннее Векич, поэтому по делу считается фавориткой по коэффициентам. 

Но глобально обеим не хватает стабильности, так что матч довольно сложный для прогноза.  Рискнем предположить, что в борьбе за титул обе не перегорят, а покажут свои лучшие навыки. Если будет так, то нас ждет красивый и конкурентный матч, который едва ли завершится быстро. Пробуем ТБ (20,5).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer200 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer200 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer200 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer200 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading