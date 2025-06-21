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21 июня 10:19ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Донна Векич — Диана Шнайдер, 22 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

Встреча прошлогодних финалисток
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 22 июня, в первом круге турнира категории WTA 500 сыграют хорватка Донна Векич и россиянка Диана Шнайдер. Соревнования на травяных кортах пройдут в немецком Бад-Хомбурге. Соперницы встречались менее недели назад на берлинском турнире, и тогда в двух сетах победила Диана. Сможет ли хорватка за столь короткий срок подготовить сюрпризы для россиянки и взять реванш? 

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Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

Прямая трансляция: Официальных трансляций по ТВ в РФ нет. Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах. 

Диана Шнайдер (21 год, 12-я ракетка мира)

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Серебряный призер Олимпийских игр 2024 в парном разряде. Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне провела 37 матчей: 29 побед, 8 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Лондоне (трава), Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» выбыла во 2-м круге, а в парном разряде добралась до полуфинала. На Australian Open проиграла в 3-м круге Донне Векич, а в парном разряде дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Донна Векич (28 лет, 22-я ракетка мира)

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Серебряный призер Олимпийских игр 2024 в одиночном разряде. Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге в карьере - 17. В текущем сезоне до поздних стадий турниров не добиралась ни разу. На Australian Open дошла до 4-го круга. На «Ролан Гаррос» зачехлила ракетку после 2-го круга. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Впервые соперницы встретились на корте год назад, а случилось это в финале турнира в Бад-Хомбурге. Тот титульный матч выиграла Шнайдер. Во второй раз пути теннисисток пересеклись в третьем круге Australian Open-2025, и победу праздновала уже Векич. В последний пока раз спортсменки скрещивали ракетки менее недели назад. В первом круге турнира в Берлине в двух сетах победила россиянка.

Ставки на исход

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Букмекеры почти не сомневаются в победе Шнайдер. PARI предлагает коэффициенты 1,41 на успех россиянки и кричащие 2,90 на выигрыш Векич.

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Ставки на тоталы

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БК PARI предлагает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ВекичПобеда ШнайдерТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,901,411,871,93

Прогноз и ставка

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Поражение Дианы на этой неделе от Маркеты Вондроушовой немного удивило, но его никак нельзя назвать симптоматичным. Шнайдер и Векич встречались всего несколько дней назад в Берлине, и результат той игры не оставил вопросов относительно того, кто демонстрирует лучший теннис на данный момент. С тех пор не изменилось практически ничего. Вновь Германия, вновь травяной корт, вновь первый раунд турнира. Не станем ходить кругами. Наш выбор - победа россиянки, к которой мы добавим фору в 3,5 сета.

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