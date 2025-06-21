Донна Векич — Диана Шнайдер, 22 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

В воскресенье, 22 июня, в первом круге турнира категории WTA 500 сыграют хорватка Донна Векич и россиянка Диана Шнайдер. Соревнования на травяных кортах пройдут в немецком Бад-Хомбурге. Соперницы встречались менее недели назад на берлинском турнире, и тогда в двух сетах победила Диана. Сможет ли хорватка за столь короткий срок подготовить сюрпризы для россиянки и взять реванш?

Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

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