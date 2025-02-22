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22 февраля 12:49ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Верона - Фиорентина, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

У «фиалок» хороший шанс приблизиться к лидерам
Руслан Ипполитов

Пока сбитые на взлете в Лиге чемпионов «Ювентус» и «Аталанта» зализывают раны, у «Фиорентины» есть хороший шанс сократить отставание от группы лидеров. В воскресенье «фиалкам» предстоит выездной матч с «Вероной», победа в котором может позволить флорентийца улучшить собственное турнирное положение. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Верона» (Верона) 

23.02.2024, Вс

17:00 МСК

«Фиорентина» (Флоренция) 

П1 - 4.10

Х - 3.50

П2 - 1.97

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион:  «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия)

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Верона»19234182-125
«Фиорентина»412319125-82

Последние пять матчей «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Милан»1:0«Верона»Серия А
08.02.2025«Верона»0:5«Аталанта»Серия А
01.02.2025«Монца»0:1«Верона»Серия А
27.01.2025«Венеция»1:1«Верона»Серия А
19.01.2025«Верона»0:3«Лацио»Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Фиорентина»0:2«Комо»Серия А
10.02.2025«Интер»2:1«Фиорентина»Серия А
06.02.2025«Фиорентина»3:0«Интер»Серия А
02.02.2025«Фиорентина»2:1«Дженоа»Серия А
26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А

Турнирное положение

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«Фиорентина» перед 26-м туром занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от «Лацио» и «Ювентуса» на 4 очка. «Верона» на 16-й строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе25961032-3733
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче25671218-4125
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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Синусоида результатов «Фиорентины» поражает. «Фиалки» могут крупно обыграть лидера, а могут упустить свои очки. Перед выездом в Верону у тренерского штаба имеются кадровые проблемы, но гости будут несомненными фаворитами в предстоящей игре.

Предыдущая встреча в городе Ромео и Джульетты этих соперников завершилась победой «желто-синих» (2:1), а матч первого круга во Флоренции выиграла «Фиорентина» (3:1). рассуждая о результате предстоящей встречи, отталкиваться необходимо не от проблем «фиалок», а от хозяев поля.

В 2025-м году «Верона» выиграла лишь однажды, взяв три очка в матче с безнадежным аутсайдером Серии А - «Монцей». В остальных шести играх «желто-синие» набрали лишь два балла. Добавим к этому, что веронцы с приличным отрывом возглавляют список самых пропускающих команд чемпионата.

Все вводные говорят о том, что гости должны побеждать в Вероне. Коэффициент за победу «Фиорентины» FONBET предлагает приятный. Не будем отказываться от него. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Верона»: Брадарич (дисквалификация). Арруи, Тенгстедт, Сердар, Фресе, Ливраменто (все - травма)

«Фиорентина»: Госенс (дисквалификация). Адли, Кольпани, Гудмундссон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Верона» - «Фиорентина»:

Позиция«Верона»«Фиорентина»Позиция
Вратарь1. Монтипо43. Де ХеаВратарь
Защитник4. Данилюк2. ДодоЗащитник
Защитник42. Коппола15. КомуццоЗащитник
Защитник6. Валентини6. РаньериЗащитник
Полузащитник12. Брадарич65. ПаризиЗащитник
Полузащитник38. Тчатчуа24. РичардсонПолузащитник
Полузащитник 10. Ньясс8. Мандрагора Полузащитник 
Полузащитник24. Бернед27. НдурПолузащитник
Полузащитник31. Суслов90. ФлоруншоПолузащитник
Нападающий9. Сарр9. БельтранНападающий
Нападающий35. Москера20. КинНападающий
Главный тренерПаоло ДзанеттиРаффаэле ПалладиноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу «Вероны» FONBET умножит на 4.10. Заключить пари на ничью можно за 3.50.  Выигрыш «Фиорентины» оценен коэфом 1.97.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Верона» - «Фиорентина»?

Самый скромный коэффициент (7.00) FONBET предлагает за ничью 1:1 и минимальную победу «Юве» 0:1. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена букмекером на 8.50.

Где смотреть бесплатно матч «Верона» - «Фиорентина»?

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1»

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.85
  2. «Наполи» - 2.05
  3. «Аталанта» - 15.00
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