Верона - Фиорентина, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

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Пока сбитые на взлете в Лиге чемпионов «Ювентус» и «Аталанта» зализывают раны, у «Фиорентины» есть хороший шанс сократить отставание от группы лидеров. В воскресенье «фиалкам» предстоит выездной матч с «Вероной», победа в котором может позволить флорентийца улучшить собственное турнирное положение.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Верона» (Верона)
23.02.2024, Вс
17:00 МСК
«Фиорентина» (Флоренция)
|П1 - 4.10
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия)
Главный арбитр: Марко Ди Белло
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Верона»
|19
|23
|41
|82-125
|«Фиорентина»
|41
|23
|19
|125-82
Последние пять матчей «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Милан»
|1:0
|«Верона»
|Серия А
|08.02.2025
|«Верона»
|0:5
|«Аталанта»
|Серия А
|01.02.2025
|«Монца»
|0:1
|«Верона»
|Серия А
|27.01.2025
|«Венеция»
|1:1
|«Верона»
|Серия А
|19.01.2025
|«Верона»
|0:3
|«Лацио»
|Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Фиорентина»
|0:2
|«Комо»
|Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
|2:1
|«Фиорентина»
|Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
|3:0
|«Интер»
|Серия А
|02.02.2025
|«Фиорентина»
|2:1
|«Дженоа»
|Серия А
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
«Фиорентина» перед 26-м туром занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от «Лацио» и «Ювентуса» на 4 очка. «Верона» на 16-й строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|25
|9
|6
|10
|32-37
|33
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|25
|6
|7
|12
|18-41
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
Синусоида результатов «Фиорентины» поражает. «Фиалки» могут крупно обыграть лидера, а могут упустить свои очки. Перед выездом в Верону у тренерского штаба имеются кадровые проблемы, но гости будут несомненными фаворитами в предстоящей игре.
Предыдущая встреча в городе Ромео и Джульетты этих соперников завершилась победой «желто-синих» (2:1), а матч первого круга во Флоренции выиграла «Фиорентина» (3:1). рассуждая о результате предстоящей встречи, отталкиваться необходимо не от проблем «фиалок», а от хозяев поля.
В 2025-м году «Верона» выиграла лишь однажды, взяв три очка в матче с безнадежным аутсайдером Серии А - «Монцей». В остальных шести играх «желто-синие» набрали лишь два балла. Добавим к этому, что веронцы с приличным отрывом возглавляют список самых пропускающих команд чемпионата.
Все вводные говорят о том, что гости должны побеждать в Вероне. Коэффициент за победу «Фиорентины» FONBET предлагает приятный. Не будем отказываться от него.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Верона»: Брадарич (дисквалификация). Арруи, Тенгстедт, Сердар, Фресе, Ливраменто (все - травма)
«Фиорентина»: Госенс (дисквалификация). Адли, Кольпани, Гудмундссон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Верона» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Верона»
|«Фиорентина»
|Позиция
|Вратарь
|1. Монтипо
|43. Де Хеа
|Вратарь
|Защитник
|4. Данилюк
|2. Додо
|Защитник
|Защитник
|42. Коппола
|15. Комуццо
|Защитник
|Защитник
|6. Валентини
|6. Раньери
|Защитник
|Полузащитник
|12. Брадарич
|65. Паризи
|Защитник
|Полузащитник
|38. Тчатчуа
|24. Ричардсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ньясс
|8. Мандрагора
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Бернед
|27. Ндур
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Суслов
|90. Флоруншо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Сарр
|9. Бельтран
|Нападающий
|Нападающий
|35. Москера
|20. Кин
|Нападающий
|Главный тренер
|Паоло Дзанетти
|Раффаэле Палладино
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.00) FONBET предлагает за ничью 1:1 и минимальную победу «Юве» 0:1. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена букмекером на 8.50.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1»
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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