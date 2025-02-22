Верона - Фиорентина, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Синусоида результатов «Фиорентины» поражает. «Фиалки» могут крупно обыграть лидера, а могут упустить свои очки. Перед выездом в Верону у тренерского штаба имеются кадровые проблемы, но гости будут несомненными фаворитами в предстоящей игре.

Предыдущая встреча в городе Ромео и Джульетты этих соперников завершилась победой «желто-синих» (2:1), а матч первого круга во Флоренции выиграла «Фиорентина» (3:1). рассуждая о результате предстоящей встречи, отталкиваться необходимо не от проблем «фиалок», а от хозяев поля.

В 2025-м году «Верона» выиграла лишь однажды, взяв три очка в матче с безнадежным аутсайдером Серии А - «Монцей». В остальных шести играх «желто-синие» набрали лишь два балла. Добавим к этому, что веронцы с приличным отрывом возглавляют список самых пропускающих команд чемпионата.

Все вводные говорят о том, что гости должны побеждать в Вероне. Коэффициент за победу «Фиорентины» FONBET предлагает приятный. Не будем отказываться от него.