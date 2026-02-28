Вашингтон – Вегас, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

После олимпийской паузы «Вашингтон» сразу взялся за дело, обыграв крепкую «Филадельфию» на родном льду. В прошедшей встрече обошлось без заброшенных шайб от Овечкина, который получил двухнедельную передышку. «Вегас», в свою очередь, расправился с «Лос-Анджелесом», забросив сразу шесть шайб в основное время.

В нынешнем сезоне «Вегас» ровно настолько хорошо себя проявляет в атаке, как и ощутимо плохо в обороне, допуская соперникам наносить по своим воротам по 23,9 броска за матч. Считаем, у «Вашингтона» есть необходимый запас для победы над столь неровным соперником. Ставим на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,50.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».