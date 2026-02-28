Ведомости
27 февраля 16:27ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон – Вегас, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды идут на победной серии
Валентин Васильев

В ночь на субботу, 28 февраля, состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Вегасом». «Столичные» существенно улучшили результаты в феврале. Хватит ли текущих кондиций для победы над «рыцарями»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

28.02.2026, Сб

03:00 МСК

«Вегас Голден Найтс»

П1 - 2.43

Х - 4.22

П2 - 2.58

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вашингтон»901058-55
«Вегас»100955-58

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.02.2026«Вашингтон»

3:1

«Филадельфия»

06.02.2026«Вашингтон»

4:2

«Нэшвилл»

04.02.2026«Филадельфия»

4:2

«Вашингтон»

03.02.2026«Вашингтон»

4:1

«Айлендерс»
01.02.2026«Вашингтон»

4:3 (ОТ)

«Каролина»

Последние пять матчей «Вегаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.02.2026«Лос-Анджелес»

4:6

«Вегас»
06.02.2026«Вегас»

4:1

«Лос-Анджелес»

05.02.2026«Вегас»

5:2

«Ванкувер»

02.02.2026«Анахайм»

4:3

   «Вегас»

01.02.2026«Вегас»

2:3

«Сиэтл»

Прогноз на матч

Свернуть

После олимпийской паузы «Вашингтон» сразу взялся за дело, обыграв крепкую «Филадельфию» на родном льду. В прошедшей встрече обошлось без заброшенных шайб от Овечкина, который получил двухнедельную передышку. «Вегас», в свою очередь, расправился с «Лос-Анджелесом», забросив сразу шесть шайб в основное время.

В нынешнем сезоне «Вегас» ровно настолько хорошо себя проявляет в атаке, как и ощутимо плохо в обороне, допуская соперникам наносить по своим воротам по 23,9 броска за матч. Считаем, у «Вашингтона» есть необходимый запас для победы над столь неровным соперником. Ставим на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,50.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BETBOOMДо 10 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК FONBET практически выровняла шансы команд на победу в предстоящем матче. Коэффициент на победу «столичных» составляет 2,43. Успех гостей оценивается в 2,58. Ничья в основное время может приумножить банк беттора более чем в четыре раза – 4,22.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Клуб не делал заявлений о каких-либо повреждениях российского нападающего, поэтому стоит ожидать его участия в домашнем матче.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» забил 22 гола и отдал 26 результативных передач в 60 сыгранных встречах регулярного чемпионата. 40-летний нападающий идет на втором месте в списке лучших снайперов команды.

