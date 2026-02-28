Вашингтон – Вегас, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на субботу, 28 февраля, состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Вегасом». «Столичные» существенно улучшили результаты в феврале. Хватит ли текущих кондиций для победы над «рыцарями»?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|9
|0
|10
|58-55
|«Вегас»
|10
|0
|9
|55-58
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.02.2026
|«Вашингтон»
3:1
«Филадельфия»
|06.02.2026
|«Вашингтон»
4:2
«Нэшвилл»
|04.02.2026
|«Филадельфия»
4:2
«Вашингтон»
|03.02.2026
|«Вашингтон»
4:1
|«Айлендерс»
|01.02.2026
|«Вашингтон»
4:3 (ОТ)
|«Каролина»
Последние пять матчей «Вегаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.02.2026
|«Лос-Анджелес»
4:6
|«Вегас»
|06.02.2026
|«Вегас»
4:1
«Лос-Анджелес»
|05.02.2026
|«Вегас»
5:2
«Ванкувер»
|02.02.2026
|«Анахайм»
4:3
«Вегас»
|01.02.2026
|«Вегас»
2:3
«Сиэтл»
После олимпийской паузы «Вашингтон» сразу взялся за дело, обыграв крепкую «Филадельфию» на родном льду. В прошедшей встрече обошлось без заброшенных шайб от Овечкина, который получил двухнедельную передышку. «Вегас», в свою очередь, расправился с «Лос-Анджелесом», забросив сразу шесть шайб в основное время.
В нынешнем сезоне «Вегас» ровно настолько хорошо себя проявляет в атаке, как и ощутимо плохо в обороне, допуская соперникам наносить по своим воротам по 23,9 броска за матч. Считаем, у «Вашингтона» есть необходимый запас для победы над столь неровным соперником. Ставим на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,50.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|BETBOOM
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.
БК FONBET практически выровняла шансы команд на победу в предстоящем матче. Коэффициент на победу «столичных» составляет 2,43. Успех гостей оценивается в 2,58. Ничья в основное время может приумножить банк беттора более чем в четыре раза – 4,22.
Клуб не делал заявлений о каких-либо повреждениях российского нападающего, поэтому стоит ожидать его участия в домашнем матче.
В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» забил 22 гола и отдал 26 результативных передач в 60 сыгранных встречах регулярного чемпионата. 40-летний нападающий идет на втором месте в списке лучших снайперов команды.