Вест Хэм — Ноттингем, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье в чемпионате Англии «Ноттингем» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». «Лесники» еще сохраняют шанс обойти в турнирной таблице «Манчестер Сити» и получить путевку в Лигу Европы, отправив команду Пепа Гвардиолы в Лигу конференций. «Молотобойцы» лишены какой-либо турнирной мотивации. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Лондон» (Лондон, Англия)
Главный судья: Сэмюэл Барротт
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Вест Хэм»
|34
|20
|38
|127-145
|«Ноттингем»
|38
|20
|34
|145-127
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|04.05.2025
|«Вест Хэм»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|26.04.2025
|«Брайтон»
3:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|19.04.2025
|«Вест Хэм»
1:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|13.04.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Ноттингем»
2:2
«Лестер»
АПЛ
|05.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:1
«Ноттингем»
АПЛ
|01.05.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Брэнтфорд»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|21.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ноттингем»
АПЛ
Последние пять матчей «Вест Хэма» и «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Ноттингем»
3:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|17.02.2024
|«Ноттингем»
2:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|12.11.2023
|«Вест Хэм»
3:2
«Ноттингем»
АПЛ
|25.02.2023
|«Вест Хэм»
4:0
«Ноттингем»
АПЛ
|14.08.2022
|«Ноттингем»
1:0
«Вест Хэм»
АПЛ
За два тура до финиша первенства «Ноттингем» занимает 7-е место, а «молотобойцы» - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7. Ноттингем
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
В предыдущем туре «Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:2), а «Ноттингем» сыграл дома результативную ничью с «Лестером». Но вряд ли результаты этих встреч показательны и могут быть спроецированы на предстоящую встречу.
В современной истории очных встреч этих клубов было всего шасть матчей, и каждый из них неизменно заканчивался победой хозяев поля. Победа нужна гостям, но «молотобойцы» не отдадут очки на своем стадионе без боя. Рискнем предположить, что «домашняя» традиция в этот раз будет нарушена. «Лесникам» необходимо забивать, а у «Вест Хэма» нет причин отсиживаться в обороне. Выбираем вариант «обе забьют» при том, что «Ноттингем» не проиграет.
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Потери
«Вест Хэм»: Антонио, Саммервилл (оба - травма)
«Ноттингем»: Авонийи, Морейра (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Ноттингем»:
|Позиция
|«Вест Хэм»
|«Ноттингем»
Позиция
|Вратарь
|23. Ареола
|26. Селс
Вратарь
|Защитник
|25. Тидибо
|34. Айна
Защитник
|Защитник
|26. Килман
|31. Миленкович
Защитник
|Защитник
|3. Крессуэлл
|7. Уильямс
Защитник
|Полузащитник
|5. Цоуфал
|4. Морато
Защитник
|Полузащитник
|29. Ван-Биссака
|6. Сангаре
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Уорд-Праус
|8. Андерсон
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Родригес
|16. Домингес
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Соучек
|10. Гиббс-Уайт
Полузащитник
|Нападающий
|14. Кудус
|21. Эланга
Полузащитник
|Нападающий
|20. Боуэн
|11. Вуд
Нападающий
|Главный тренер
|Грэм Поттер
|Нуну Санту
Главный тренер
Эксперты Winline предлагают вполне сопоставимые коэффициенты на успех каждой из команд. Победа хозяев идет за 2.80, а гостей - за 2.54. В случае ничьей контора умножит номинал сыгравшего пари на 3.40.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 5.60 предложен за ничью 1:1.
За то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложен коэффициент 1.93. ТМ 2.5 можно взять за 1.87. Получается, что три забитых мяча станут уже приличным результатом. Вариант «обе забьют» котируется за 1.73.
Вероятность того, что счет откроют «молотобойцы» эксперты Winline оценили кэфом 2.07. На «Ноттингем» в этой линии можно поставить за 1.96.
Партнерский проект