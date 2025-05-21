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17 мая 11:39ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Вест Хэм — Ноттингем, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Лесники» еще могут обойти «Манчестер Сити»
Руслан Ипполитов

В воскресенье в чемпионате Англии «Ноттингем» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». «Лесники» еще сохраняют шанс обойти в турнирной таблице «Манчестер Сити» и получить путевку в Лигу Европы, отправив команду Пепа Гвардиолы в Лигу конференций. «Молотобойцы» лишены какой-либо турнирной мотивации. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вест Хэм» (Лондон)

18.05.2025, Вс

16:15 МСК

 «Ноттингем» (Ноттингем)

П1 - 2.80

Х - 3.40

П2 - 2.54

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Лондон»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Сэмюэл Барротт

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Вест Хэм»342038127-145
«Ноттингем»382034145-127

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Манчестер Юнайтед»

0:2

«Вест Хэм»

АПЛ

04.05.2025«Вест Хэм»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

26.04.2025«Брайтон»

3:2

«Вест Хэм»

АПЛ

19.04.2025«Вест Хэм»

1:1

«Саутгемптон»

АПЛ

13.04.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Ноттингем»

2:2

«Лестер»

АПЛ

05.05.2025«Кристал Пэлас»

1:1

«Ноттингем»

АПЛ

01.05.2025«Ноттингем»

0:2

«Брэнтфорд»

АПЛ

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

21.04.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ноттингем»

АПЛ

Последние пять матчей «Вест Хэма» и «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Ноттингем»

3:0

«Вест Хэм»

АПЛ

17.02.2024«Ноттингем»

2:0

«Вест Хэм»

АПЛ

12.11.2023«Вест Хэм»

3:2

«Ноттингем»

АПЛ

25.02.2023«Вест Хэм»

4:0

«Ноттингем»

АПЛ

14.08.2022«Ноттингем»

1:0

«Вест Хэм»

АПЛ

Турнирное положение

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За два тура до финиша первенства «Ноттингем» занимает 7-е место, а «молотобойцы» - 15-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Челси37199963-4366
5. Астон Вилла37199958-4966
6. Манчестер Сити36198967-4365
7. Ноттингем361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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В предыдущем туре «Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:2), а «Ноттингем» сыграл дома результативную ничью с «Лестером». Но вряд ли результаты этих встреч показательны и могут быть спроецированы на предстоящую встречу.

В современной истории очных встреч этих клубов было всего шасть матчей, и каждый из них неизменно заканчивался победой хозяев поля. Победа нужна гостям, но «молотобойцы» не отдадут очки на своем стадионе без боя. Рискнем предположить, что «домашняя» традиция в этот раз будет нарушена. «Лесникам» необходимо забивать, а у «Вест Хэма» нет причин отсиживаться в обороне. Выбираем вариант «обе забьют» при том, что «Ноттингем» не проиграет.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом встречи в Лондоне есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах. Онлайны идут и на платформах некоторых официальных букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вест Хэм»: Антонио, Саммервилл (оба - травма)

«Ноттингем»: Авонийи, Морейра (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Ноттингем»:

Позиция«Вест Хэм»«Ноттингем»

Позиция

Вратарь23. Ареола26. Селс

Вратарь

Защитник25. Тидибо34. Айна

Защитник

Защитник26. Килман31. Миленкович

Защитник

Защитник3. Крессуэлл7. Уильямс

Защитник

Полузащитник5. Цоуфал4. Морато

Защитник

Полузащитник 29. Ван-Биссака6. Сангаре

Полузащитник

Полузащитник 8. Уорд-Праус8. Андерсон

Полузащитник 

Полузащитник24. Родригес16. Домингес

Полузащитник

Полузащитник28. Соучек10. Гиббс-Уайт

Полузащитник

Нападающий14. Кудус21. Эланга

Полузащитник

Нападающий20. Боуэн11. Вуд

Нападающий

Главный тренерГрэм ПоттерНуну Санту

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline предлагают вполне сопоставимые коэффициенты на успех каждой из команд. Победа хозяев идет за 2.80, а гостей - за 2.54. В случае ничьей контора умножит номинал сыгравшего пари на 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Вест Хэм» - «Ноттингем»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 5.60 предложен за ничью 1:1.

Будет ли много голов в матче «Вест Хэм» - «Ноттингем»?

За то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложен коэффициент 1.93. ТМ 2.5 можно взять за 1.87. Получается, что три забитых мяча станут уже приличным результатом. Вариант «обе забьют» котируется за 1.73.

Кто первым забьет в матче «Вест Хэм» - «Ноттингем»?

Вероятность того, что счет откроют «молотобойцы» эксперты Winline  оценили кэфом 2.07. На «Ноттингем» в этой линии можно поставить за 1.96

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных