Вест Хэм — Ноттингем, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В предыдущем туре «Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:2), а «Ноттингем» сыграл дома результативную ничью с «Лестером». Но вряд ли результаты этих встреч показательны и могут быть спроецированы на предстоящую встречу.

В современной истории очных встреч этих клубов было всего шасть матчей, и каждый из них неизменно заканчивался победой хозяев поля. Победа нужна гостям, но «молотобойцы» не отдадут очки на своем стадионе без боя. Рискнем предположить, что «домашняя» традиция в этот раз будет нарушена. «Лесникам» необходимо забивать, а у «Вест Хэма» нет причин отсиживаться в обороне. Выбираем вариант «обе забьют» при том, что «Ноттингем» не проиграет.