Винус Уильямс — Питон Стирнс, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

В понедельник, 21 июля, в первом раунде «пятисотника» в Вашингтоне скрестят ракетки американки Винус Уильямс и Питор Стирнс. Это будет первое появление на корте 45-летней Уильямс с марта прошлого года. Многократная победительница турниров Большого шлема, мягко говоря, не является фаворитом предстоящей встречи. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.