Винус Уильямс — Питон Стирнс, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

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В понедельник, 21 июля, в первом раунде «пятисотника» в Вашингтоне скрестят ракетки американки Винус Уильямс и Питор Стирнс. Это будет первое появление на корте 45-летней Уильямс с марта прошлого года. Многократная победительница турниров Большого шлема, мягко говоря, не является фаворитом предстоящей встречи. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном). Победительница Итогового турнира WTA-2008. Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Победительница 49 турниров WTA в одиночном разряде). Обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде (14 титулов). Победительница двух турниров Большого шлема в миксте. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в миксте.
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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 28. Профессионал с 2021 года.
В 2025 году на различных турнирах провела 32 матча: 17 побед - 15 поражений. Полуфиналистка турнира в Риме (грунт).
Ну Уимблдоне вылетела в первом круге. На «Ролан Гаррос» в первом раунде проиграла немке Еве Лис. На Открытом чемпионате Австралии в первом матче уступила 8-й ракетке мира - Эмме Наварро.
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Раньше соперники не встречались на кортах в турнирах АТР.
WINLINE в своей линии не оставляет шансов Винус. На успех Уильямс можно поставить за 9.00. Вероятность победы Стирнс котируется за красноречивые 1.06.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.69 за тотал меньше 18.5 (не больше 18 геймов в матче). Тотал больше 18.5 можно взять за 2.11.
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Предыдущий выход на корт легендарной Венус датируется мартом прошлого года. Тогда Уильямс сыграла на турнире в Майами (хард) с россиянкой Дианой Шнайдер. Результат неутешителен для американки - 3:6, 3:6. Очередной раз тряхнуть стариной Винус решила на «полутысячнике» в Вашингтоне. Какую цель преследует именитая спортсменка - не совсем понятно, ведь ее шансы на успех стремятся к нулю.
Стирнс, которая моложе своей ближайшей соперницы на 22 года, не блистала в этом сезоне, лишь однажды добравшись до высокой стадии плей-офф (полуфинал в Риме). Но на фоне Уильямс, форма которой является загадкой, Питон выглядит записным фаворитом. Дело не в вере в чудеса, а в проблемах с пониманием мотивации Винус. Выходить в качестве тренировочного «мешка» на корт прославленная теннисистка вряд ли захотела бы. Рискнем и поставим на победу Уильямс в первом сете. На весь матч у чемпионки вряд ли хватит сил, так что ждать сюрпризов от нее можно разве что в самом начале встречи. Наш выбор - победа Уильямс в первом сете и поражение в матче. Коэффициент за это предлагается очень сочный.