Даллас — Виннипег, 18 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь с субботы на воскресенье, 18 мая, состоится шестой матч в серии второго раунда Кубка Стэнли «Виннипег» - «Даллас». «Джетс», ставшие победителями регулярки, бьются до последнего. Находясь на грани вылета после четырех встреч, «Виннипег» уверенно обыграл «Звезд» на своей площадке (4:0) и сократил отставание до минимума. Теперь перед командой Владислава Наместникова стоит задача победить техасцев на выезде. Пока сделать это канадскому клубу в ходе серии не удалось ни разу. Прикидываем шансы команд и внимательно изучаем линии букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, шестой матч
Счет в серии: 3:2
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|25
|27
|141-168
|«Виннипег»
|27
|25
|168-141
Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
|11.05.2025
|«Даллас»
5:2
«Виннипег»
|10.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|08.05.2025
|«Виннипег»
2:3
«Даллас»
«Даллас»
|Показатель
«Виннипег»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|86
Коннор
113
|Снайпер (голы)
|Джонстон
|37
Коннор
46
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|56
Коннор
67
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эттингер
|2.58
Хеллибайк
2.23
«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз». Счет в серии: 2:3
«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз». Серия завершена (1:4)
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз». Серия завершена (1:4)
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз». Счет в серии: 2:3 (16 февраля)
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников занимает второе место, уступая лишь Микко Рантанену из «Далласа», но финн провел на два матча больше.
|Игрок
|Команда
|Амплуа
|Гол
|Матчи
|1. Микко Рантанен
|Даллас
|нападающий
|9
|12
|2. Андрей Свечников
|Каролина
|нападающий
|8
|10
|3. Натан Маккиннон
|Колорадо
|нападающий
|7
|7
|4. Сэм Беннетт
|Флорида
|нападающий
|6
|10
|5. Вильям Нюландер
|Торонто
|нападающий
|6
|11
|6. Кирилл Капризов
|Миннесота
|нападающий
|5
|6
|7. Мэтт Болди
|Миннесота
|нападающий
|5
|6
|8. Николай Элерс
|Виннипег
|нападающий
|5
|7
|9. Александр Овечкин
|Вашингтон
|нападающий
|5
|10
|10. Джон Таварес
|Торонто
|нападающий
|5
|11
|Игрок
|Команда
|Амплуа
|Очки
|Гол
|Пас
|Матчи
|1. Микко Рантанен
|Даллас
|нападающий
|19
|9
|10
|12
|2. Коннор Макдэвид
|Эдмонтон
|нападающий
|17
|3
|14
|11
|3. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|нападающий
|16
|5
|11
|11
|4. Кайл Коннор
|Виннипег
|нападающий
|16
|5
|11
|12
|5. Вильям Нюландер
|Торонто
|нападающий
|15
|6
|9
|11
|6. Эван Бушар
|Эдмонтон
|защитник
|12
|4
|8
|11
|7. Митчелл Марнер
|Торонто
|нападающий
|12
|2
|10
|11
|8. Натан Маккиннон
|Колорадо
|нападающий
|11
|7
|4
|7
|9. Дилан Строум
|Вашингтон
|нападающий
|11
|2
|9
|10
|10. Роопе Хинц
|Даллас
|нападающий
|10
|5
|5
|12
|Игрок
|Команда
|Амплуа
|Пас
|Матчи
|1. Коннор Макдэвид
|Эдмонтон
|нападающий
|14
|11
|2. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|нападающий
|11
|11
|3. Кайл Коннор
|Виннипег
|нападающий
|11
|12
|4. Митчелл Марнер
|Торонто
|нападающий
|10
|11
|5. Микко Рантанен
|Даллас
|нападающий
|10
|12
|6. Дилан Строум
|Вашингтон
|нападающий
|9
|10
|7. Вильям Нюландер
|Торонто
|нападающий
|9
|11
|8. Джек Айкел
|Вегас
|нападающий
|9
|11
|9. Кэм Фаулер
|Сент-Луис
|защитник
|8
|7
|10. Остон Мэттьюс
|Торонто
|нападающий
|8
|11
После того, как техасцы повели в серии 3:1, могло сложиться впечатление, что «Виннипег» поплыл и готов выбросить белый флаг. Но лучшая команда регулярки показала зубы, сумев сократить отставание в серии до минимального. В самый подходящий момент отличный превосходный матч провел голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк. У 31-летнего американца худший в плей-офф показатель по проценту отраженных бросков, но на этот раз вратарь отразил все 22 выстрела противника. Кстати, Коннор стал первым голкипером в истории «Джетс», которому удалось отстоять на ноль в матче плей-офф, по итогам которого команда могла вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли.
Заслуживает упоминания и единственный представитель российской хоккейной школы в составе «Виннипега» - Владислав Наместников. В четырех предыдущих матчах форвард не совершал результативных действий, но в самый сложный момент двумя очками (1+1) оказавший помощь своей команде.
Канадскому клубу предстоит совершить то, что ему в серии с «Далласом» еще не удавалось - одержать победу на выезде. На прошлый матч мы дали неочевидный прогноз, поставив на «Виннипег», и не прогадали. «Старз» в плей-офф выглядит, пожалуй, предпочтительней. Да и красивая серия с «Колорадо», в которой техасцы одержали победу лишь в решающем седьмом матче, оставила сильное впечатление и все еще свежа в памяти. Но пойдем на риск и вновь сделаем выбор в пользу «Джетс» - победа в основное время.
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Букмекеры полагают, что вероятность победы «Далласа» выше. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.10, а на победу «Виннипега» можно заключить пари за 2.95. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.95.
В составе «Звезд» на льду обязательно появятся форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин. На счету российского нападающего 4 (1+3) очка за результативность в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У Любушкина 3 голевые передачи.
В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф забил три гола и отдал три передачи. В предыдущей встрече Влад забросил 3-ю шайбу своей команды и отдал результативный пас.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 3.40
«Каролина» - 3.85
«Флорида» - 4.00
На победу в финале «Виннипега» можно поставить с коэффициентом 22.00.
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