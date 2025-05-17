Даллас — Виннипег, 18 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

После того, как техасцы повели в серии 3:1, могло сложиться впечатление, что «Виннипег» поплыл и готов выбросить белый флаг. Но лучшая команда регулярки показала зубы, сумев сократить отставание в серии до минимального. В самый подходящий момент отличный превосходный матч провел голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк. У 31-летнего американца худший в плей-офф показатель по проценту отраженных бросков, но на этот раз вратарь отразил все 22 выстрела противника. Кстати, Коннор стал первым голкипером в истории «Джетс», которому удалось отстоять на ноль в матче плей-офф, по итогам которого команда могла вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли.

Заслуживает упоминания и единственный представитель российской хоккейной школы в составе «Виннипега» - Владислав Наместников. В четырех предыдущих матчах форвард не совершал результативных действий, но в самый сложный момент двумя очками (1+1) оказавший помощь своей команде.

Канадскому клубу предстоит совершить то, что ему в серии с «Далласом» еще не удавалось - одержать победу на выезде. На прошлый матч мы дали неочевидный прогноз, поставив на «Виннипег», и не прогадали. «Старз» в плей-офф выглядит, пожалуй, предпочтительней. Да и красивая серия с «Колорадо», в которой техасцы одержали победу лишь в решающем седьмом матче, оставила сильное впечатление и все еще свежа в памяти. Но пойдем на риск и вновь сделаем выбор в пользу «Джетс» - победа в основное время.