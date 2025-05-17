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16 мая 14:14ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Даллас — Виннипег, 18 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Победитель регулярного чемпионата не сдается
Руслан Ипполитов

 

В ночь с субботы на воскресенье, 18 мая, состоится шестой матч в серии второго раунда Кубка Стэнли «Виннипег» - «Даллас». «Джетс», ставшие победителями регулярки, бьются до последнего. Находясь на грани вылета после четырех встреч, «Виннипег» уверенно обыграл «Звезд» на своей площадке (4:0) и сократил отставание до минимума. Теперь перед командой Владислава Наместникова стоит задача победить техасцев на выезде. Пока сделать это канадскому клубу в ходе серии не удалось ни разу. Прикидываем шансы команд и внимательно изучаем линии букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Даллас Старз»

18.05.2025, Вс

03:00 МСК

«Виннипег Джетс»

П1 - 2.10

Х - 3.95

П2 - 2.95

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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, шестой матч

Счет в серии: 3:2

Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»2527141-168
«Виннипег»2725168-141

Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

14.05.2025«Даллас»

3:1

«Виннипег»

11.05.2025«Даллас»

5:2

«Виннипег»

10.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

08.05.2025«Виннипег»

2:3

«Даллас»

Лидеры (регулярка+плей-офф)

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«Даллас»

Показатель

«Виннипег»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен86

Коннор

113

Снайпер (голы)Джонстон37

Коннор

46

Ассистент (передачи)Дюшен56

Коннор

67

Вратарь (коэфф. надежности)Эттингер2.58

Хеллибайк

2.23

Пары второго раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз». Счет в серии: 2:3 

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз». Серия завершена (1:4)

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз». Серия завершена (1:4)

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз». Счет в серии: 2:3 (16 февраля)

Лучшие снайперы плей-офф-2025

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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников занимает второе место, уступая лишь Микко Рантанену из «Далласа», но финн провел на два матча больше.

ИгрокКомандаАмплуаГолМатчи
1. Микко РантаненДаллас нападающий912
2. Андрей СвечниковКаролинанападающий810
3. Натан МаккиннонКолорадонападающий77
4. Сэм БеннеттФлориданападающий610
5. Вильям НюландерТоронтонападающий611
6. Кирилл КапризовМиннесотанападающий56
7. Мэтт БолдиМиннесотанападающий56
8. Николай ЭлерсВиннипегнападающий57
9. Александр ОвечкинВашингтоннападающий510
10. Джон ТаваресТоронтонападающий511

Лучшие бомбардиры плей-офф-2025

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ИгрокКомандаАмплуаОчкиГолПасМатчи
1. Микко РантаненДалласнападающий1991012
2. Коннор МакдэвидЭдмонтоннападающий1731411
3. Леон ДрайзайтльЭдмонтоннападающий1651111
4. Кайл КоннорВиннипегнападающий1651112
5. Вильям НюландерТоронтонападающий156911
6. Эван БушарЭдмонтонзащитник124811
7. Митчелл МарнерТоронтонападающий1221011
8. Натан МаккиннонКолорадонападающий11747
9. Дилан СтроумВашингтоннападающий112910
10. Роопе ХинцДалласнападающий105512

Лучшие ассистенты плей-офф-2025

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ИгрокКомандаАмплуаПасМатчи
1. Коннор МакдэвидЭдмонтон нападающий1411
2. Леон ДрайзайтльЭдмонтон нападающий1111
3. Кайл КоннорВиннипег нападающий1112
4. Митчелл МарнерТоронто нападающий1011
5. Микко РантаненДаллас нападающий1012
6. Дилан СтроумВашингтон нападающий910
7. Вильям НюландерТоронто нападающий911
8. Джек АйкелВегас нападающий911
9. Кэм ФаулерСент-Луис защитник87
10. Остон МэттьюсТоронто нападающий811

Прогноз на матч

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После того, как техасцы повели в серии 3:1, могло сложиться впечатление, что «Виннипег» поплыл и готов выбросить белый флаг. Но лучшая команда регулярки показала зубы, сумев сократить отставание в серии до минимального. В самый подходящий момент отличный превосходный матч провел голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк. У 31-летнего американца худший в плей-офф показатель по проценту отраженных бросков, но на этот раз вратарь отразил все 22 выстрела противника. Кстати, Коннор стал первым голкипером в истории «Джетс», которому удалось отстоять на ноль в матче плей-офф, по итогам которого команда могла вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли.

Заслуживает упоминания и единственный представитель российской хоккейной школы в составе «Виннипега» - Владислав Наместников. В четырех предыдущих матчах форвард не совершал результативных действий, но в самый сложный момент двумя очками (1+1) оказавший помощь своей команде.

Канадскому клубу предстоит совершить то, что ему в серии с «Далласом» еще не удавалось - одержать победу на выезде. На прошлый матч мы дали неочевидный прогноз, поставив на «Виннипег», и не прогадали. «Старз» в плей-офф выглядит, пожалуй, предпочтительней. Да и красивая серия с «Колорадо», в которой техасцы одержали победу лишь в решающем седьмом матче, оставила сильное впечатление и все еще свежа в памяти. Но пойдем на риск и вновь сделаем выбор в пользу «Джетс» - победа в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры полагают, что вероятность победы «Далласа» выше. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.10, а на победу «Виннипега» можно заключить пари за 2.95. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.95.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

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В составе «Звезд» на льду обязательно появятся форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин. На счету российского нападающего 4 (1+3) очка за результативность в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У Любушкина 3 голевые передачи.

Какие российские хоккеисты выступают за «Виннипег»?

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В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф забил три гола и отдал три передачи. В предыдущей встрече Влад забросил 3-ю шайбу своей команды и отдал результативный пас.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 3.40 

«Каролина» - 3.85

«Флорида» - 4.00

На победу в финале «Виннипега» можно поставить с коэффициентом 22.00.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных