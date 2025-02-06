Вольфсбург — Байер, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу «Байер» сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Команда Хаби Алонсо остается единственным реальным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионство. Потеря гостями очков в Вольфсбурге может окончательно убить «золотую» интригу.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вольфсбург» (Дортмунд)
08.02.2025, Сб
17:30 МСК
«Байер» (Леверкузен)
|П1 - 4.30
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вольфсбург»
|21
|10
|27
|87-102
|«Байер»
|27
|10
|21
|102-87
Последние пять игр «Вольфсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Айнтрахт»
|1:1
|«Вольфсбург»
|Бундеслига
|24.01.2025
|«Вольфсбург»
|2:2
|«Хольштайн»
|Бундеслига
|18.01.2025
|«Бавария»
3:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
|14.01.2025
|«Вольфсбург»
5:1
«Боруссия М»
Бундеслига
|11.01.2025
|«Хоффенхайм»
0:1
«Вольфсбург»
Бундеслига
Последние пять игр «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Байер»
|3:2 ДВ
|«Кельн»
|Кубок Германии
|02.02.2025
|«Байер»
|3:1
|«Хоффенхайм»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Байер»
|2:0
|«Спарта»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Лейпциг»
|2:2
|«Байер»
|Бундеслига
|21.01.2025
|«Атлетико»
|2:1
|«Байер»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Вольфсбурга» и «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Байер»
|4:3
|«Вольфсбург»
|Бундеслига
|10.03.2024
|«Байер»
|2:0
|«Вольфсбург»
|Бундеслига
|21.10.2023
|«Вольфсбург»
1:2
«Байер»
Бундеслига
|16.04.2023
|«Вольфсбург»
0:0
«Байер»
Бундеслига
|22.10.2022
|«Байер»
2:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
После 20-ти туров «Вольфсбург» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Байер» - 2-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|2. Байер
|20
|13
|6
|1
|49-27
|45
|3. Айнтрахт
|20
|11
|5
|4
|45-27
|38
|4. Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|5. Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|6. Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|7. Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|8. Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|9. Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|10. Вольфсбург
|20
|8
|5
|7
|43-35
|29
|11. Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|12. Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|13. Санкт-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|14. Унион
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|15. Хоффенхайм
|20
|4
|6
|10
|26-40
|18
|16. Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|17. Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|18. Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Если оставить за скобками мюнхенские 3:2 с «Баварией», за которые «Вольфсбургу» точно не должно быть стыдно, то можно сказать, что команда Ральфа Хезенхюттля в новом году идет без поражений. Ничью в позапрошлом туре национального первенства с «Хольштайном» сложно записать в актив, но зато была лихая домашняя игра с менхенгладбахской «Боруссией» (5:1).
«Байер» подходит к матчу после выполнения ряда задач. Во-первых, команда Хаби Алонсо продолжает борьбу за чемпионство в национальном первенстве. Отставание от «Баварии» составляет шесть очков, что нельзя назвать непреодолимой пропастью. Во-вторых, леверкузенцы успешно преодолели групповой этап Лиги чемпионов. Немецкий клуб занял место в первой восьмерке, получив прямую путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира, избежав стыковых матчей. И, наконец, «Байер» на неделе добыл пропуск в полуфинал кубка Германии.
Четвертьфинал с «Кельном», сыгранный в минувшую среду, может дорого обойтись подопечным Алонсо. Сломить сопротивление проходного, казалось бы, соперника футболистам «Байера» удалось лишь в дополнительное время. Свежести и сил игрокам второй команды Бундеслиги это точно не добавит.
Фаворитом встречи в Вольфсбурге будет именно «Байер», но у хозяев поля есть реальный шанс зацепиться за очки. Не станем гадать только над именем победителя, а обратим внимание и на результативность. Чаще леверкузенцев ворота противников в Бундеслиге поражает только «Бавария». «Вольфсбург» уступает в этом игровом компоненте лишь первой тройке из турнирной таблицы чемпионата. В предыдущей встрече соперников было забито семь мячей. Есть все основания рассчитывать на приятную результативность и в этот раз. Делаем выбор в пользу ставки на победу фаворита и общую результативность выше двух голов.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру «Вольфсбург» - «Байер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в социальных сетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Вольфсбург»: Майер (травма)
«Байер»: Белосьян, Адли, Гримальдо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вольфсбург» - «Байер»:
|Позиция
|«Вольфсбург»
|«Байер»
|Позиция
|Вратарь
|29. Мюллер
|1. Градецки
|Вратарь
|Защитник
|2. Фишер
|3. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|18. Вавро
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|4. Кульеракис
|12. Тапсоба
|Защитник
|Защитник
|21. Мехле
|5. Эрмосо
|Защитник
|Полузащитник
|27. Арнольд
|30. Фримпонг
|Защитник
|Полузащитник
|31. Герардт
|24. Гарсия
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Сванберг
|34. Джака
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Томаш
|10. Вирц
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Винд
|19. Телла
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Амура
|14. Шик
|Нападающий
|Главный тренер
|Ральф Хазенхюттль
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Эксперты БК PARI называют фаворитом встречи «Байер», предлагая за победу леверкузенцев коэффициент 1.80. На успех «Вольфсбурга» можно поставить за приятные 4.30. Заключить пари на ничью - за 3.85.
Наиболее вероятным исходом аналитики считают результативную ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена по коэффициенту 8.00. Поставить на победу гостей со счетом 1:2 предлагается за 8.50. 0:1 идет за 9.00. Заключить пари на итоговые 0:2 в пользу «Байера» можно за 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру «Вольфсбург» - «Байер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в социальных сетях.
Эксперты БДК PARI не сомневаются в чемпионстве мюнхенцев, предлагая за победу «Баварии» в первенстве мизерный коэффициент 1.08. На «Байер» можно поставить за 8.00. Перспективы на титул остальных команд Бундеслиги котируются за 5000.00.
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