Вольфсбург — Байер, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Если оставить за скобками мюнхенские 3:2 с «Баварией», за которые «Вольфсбургу» точно не должно быть стыдно, то можно сказать, что команда Ральфа Хезенхюттля в новом году идет без поражений. Ничью в позапрошлом туре национального первенства с «Хольштайном» сложно записать в актив, но зато была лихая домашняя игра с менхенгладбахской «Боруссией» (5:1).

«Байер» подходит к матчу после выполнения ряда задач. Во-первых, команда Хаби Алонсо продолжает борьбу за чемпионство в национальном первенстве. Отставание от «Баварии» составляет шесть очков, что нельзя назвать непреодолимой пропастью. Во-вторых, леверкузенцы успешно преодолели групповой этап Лиги чемпионов. Немецкий клуб занял место в первой восьмерке, получив прямую путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира, избежав стыковых матчей. И, наконец, «Байер» на неделе добыл пропуск в полуфинал кубка Германии.

Четвертьфинал с «Кельном», сыгранный в минувшую среду, может дорого обойтись подопечным Алонсо. Сломить сопротивление проходного, казалось бы, соперника футболистам «Байера» удалось лишь в дополнительное время. Свежести и сил игрокам второй команды Бундеслиги это точно не добавит.

Фаворитом встречи в Вольфсбурге будет именно «Байер», но у хозяев поля есть реальный шанс зацепиться за очки. Не станем гадать только над именем победителя, а обратим внимание и на результативность. Чаще леверкузенцев ворота противников в Бундеслиге поражает только «Бавария». «Вольфсбург» уступает в этом игровом компоненте лишь первой тройке из турнирной таблицы чемпионата. В предыдущей встрече соперников было забито семь мячей. Есть все основания рассчитывать на приятную результативность и в этот раз. Делаем выбор в пользу ставки на победу фаворита и общую результативность выше двух голов.