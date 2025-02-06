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6 февраля 11:57ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Вольфсбург — Байер, 8 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Единственный конкурент «Баварии» постарается не дать мюнхенцам уйти в отрыв
Руслан Ипполитов

8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу  «Байер» сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Команда Хаби Алонсо остается единственным реальным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионство. Потеря гостями очков в Вольфсбурге может окончательно убить «золотую» интригу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вольфсбург» (Дортмунд)

08.02.2025, Сб

17:30 МСК

«Байер» (Леверкузен)

П1 - 4.30

Х - 3.85

П2 - 1.80

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вольфсбург»21102787-102
«Байер»271021102-87

Последние пять игр «Вольфсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Айнтрахт»1:1«Вольфсбург»Бундеслига
24.01.2025«Вольфсбург»2:2«Хольштайн»Бундеслига
18.01.2025«Бавария»

3:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

14.01.2025«Вольфсбург»

5:1

«Боруссия М»

Бундеслига

11.01.2025«Хоффенхайм»

0:1

«Вольфсбург»

Бундеслига

Последние пять игр «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Байер»3:2 ДВ«Кельн»Кубок Германии
02.02.2025«Байер»3:1«Хоффенхайм»Бундеслига
29.01.2025«Байер»2:0«Спарта»Лига чемпионов
25.01.2025«Лейпциг»2:2«Байер»Бундеслига
21.01.2025«Атлетико»2:1«Байер»Лига чемпионов

Последние пять игр «Вольфсбурга» и «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Байер»4:3«Вольфсбург»Бундеслига
10.03.2024«Байер»2:0«Вольфсбург»Бундеслига
21.10.2023«Вольфсбург»

1:2

«Байер»

Бундеслига

16.04.2023«Вольфсбург»

0:0

«Байер»

Бундеслига

22.10.2022«Байер»

2:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 20-ти туров «Вольфсбург» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Байер» - 2-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария20163162-1951
2. Байер20136149-2745
3. Айнтрахт20115445-2738
4. Лейпциг2096534-2933
5. Штутгарт2095637-3032
6. Майнц2094733-2431
7. Боруссия М2093832-3030
8. Вердер2086634-3630
9. Фрайбург2093827-3630
10. Вольфсбург2085743-3529
11. Боруссия Д2085736-3429
12. Аугсбург2075824-3526
13. Санкт-Паули20631118-2221
14. Унион2056916-2721
15. Хоффенхайм20461026-4018
16. Хайденхайм20421425-4214
17. Хольштайн20331431-5212
18. Бохум20241417-4410

Прогноз на матч

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Если оставить за скобками мюнхенские 3:2 с «Баварией», за которые «Вольфсбургу» точно не должно быть стыдно, то можно сказать, что команда Ральфа Хезенхюттля в новом году идет без поражений. Ничью в позапрошлом туре национального первенства с «Хольштайном» сложно записать в актив, но зато была лихая домашняя игра с менхенгладбахской «Боруссией» (5:1).

«Байер» подходит к матчу после выполнения ряда задач. Во-первых, команда Хаби Алонсо продолжает борьбу за чемпионство в национальном первенстве. Отставание от «Баварии» составляет шесть очков, что нельзя назвать непреодолимой пропастью. Во-вторых, леверкузенцы успешно преодолели групповой этап Лиги чемпионов. Немецкий клуб занял место в первой восьмерке, получив прямую путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира, избежав стыковых матчей. И, наконец, «Байер» на неделе добыл пропуск в полуфинал кубка Германии.

Четвертьфинал с «Кельном», сыгранный в минувшую среду, может дорого обойтись подопечным Алонсо. Сломить сопротивление проходного, казалось бы, соперника футболистам «Байера» удалось лишь в дополнительное время. Свежести и сил игрокам второй команды Бундеслиги это точно не добавит.

Фаворитом встречи в Вольфсбурге будет именно «Байер», но у хозяев поля есть реальный шанс зацепиться за очки. Не станем гадать только над именем победителя, а обратим внимание и на результативность. Чаще леверкузенцев ворота противников в Бундеслиге поражает только «Бавария». «Вольфсбург» уступает в этом игровом компоненте лишь первой тройке из турнирной таблицы чемпионата. В предыдущей встрече соперников было забито семь мячей. Есть все основания рассчитывать на приятную результативность и в этот раз. Делаем выбор в пользу ставки на победу фаворита и общую результативность выше двух голов.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет игру «Вольфсбург» - «Байер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вольфсбург»: Майер (травма)

«Байер»: Белосьян, Адли, Гримальдо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вольфсбург» - «Байер»:

Позиция«Вольфсбург»«Байер»Позиция
Вратарь29. Мюллер1. ГрадецкиВратарь
Защитник2. Фишер3. ИнкапьеЗащитник
Защитник18. Вавро4. ТаЗащитник
Защитник4. Кульеракис12. ТапсобаЗащитник
Защитник21. Мехле5. ЭрмосоЗащитник
Полузащитник 27. Арнольд30. ФримпонгЗащитник 
Полузащитник 31. Герардт24. ГарсияПолузащитник 
Полузащитник32. Сванберг34. ДжакаПолузащитник
Полузащитник11. Томаш10. ВирцПолузащитник
Нападающий23. Винд19. ТеллаПолузащитник
Нападающий9. Амура14. ШикНападающий
Главный тренерРальф ХазенхюттльХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI называют фаворитом встречи «Байер», предлагая за победу леверкузенцев коэффициент 1.80. На успех «Вольфсбурга» можно поставить за приятные 4.30. Заключить пари на ничью - за 3.85.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Вольфсбург» «Байер»?

Наиболее вероятным исходом аналитики считают результативную ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена по коэффициенту 8.00. Поставить на победу гостей со счетом 1:2 предлагается за 8.50. 0:1 идет за 9.00. Заключить пари на итоговые 0:2 в пользу «Байера» можно за 9.50.

Где смотреть бесплатно матч «Вольфсбург» «Байер»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет игру «Вольфсбург» - «Байер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БДК PARI не сомневаются в чемпионстве мюнхенцев, предлагая за победу «Баварии» в первенстве мизерный коэффициент 1.08. На «Байер» можно поставить за 8.00. Перспективы на титул остальных команд Бундеслиги котируются за 5000.00. 

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