Зенит - Акрон, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ровно год назад на этой же стадии «Акрон» основательно испортил настроение тогда еще действующему чемпиону страны перед уходом на каникулы. Эти же команды закроют первую часть сезона в Санкт-Петербурге и теперь. Избежит ли «Зенит» еще одной подножки от дерзких тольяттинцев?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
07.12.2025, Сб
19:30 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 1.23
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|2
|2
|1
|13-5
|«Акрон»
|1
|2
|2
|5-13
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Зенит»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|27.11.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Зенит»
Кубок России
|23.11.2025
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Акрон»
1:2
«Пари НН»
РПЛ
|21.11.2025
|«Акрон»
3:2
«Сочи»
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» Москва
1:2
«Акрон»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
«Зенит» все еще не первый в таблице, но может вернуться на вершину при совпадении двух условий: своя победа и ничья в матче главных конкурентов.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Год назад аналитики давали на победу «Акрона» в Северной столице коэффициент 26.00! Представляете, как ликовали бетторы, поверившие в дебютанта лиги? Спустя 12 месяцев котировка на тольяттинский клуб уже более чем в два раза ниже, но все равно очень высокая - 12.50. Премьерным сезоном на высшем уровне представитель Самарской области заставил себя уважать.
В этом чемпионате «Акрон» тоже выглядит прилично. После ряда неудач в конце лета - начале осени команда Заура Тедеева сумела переломить ситуацию и выдала новую серию - из шести туров без поражений в РПЛ. При этом из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Москвы («Динамо») тольяттинцы вывезли максимум очков - девять из девяти возможных! Только в последнем туре «Акрон» споткнулся дома на «Пари НН». Но по результатам игр в гостях он входит в топ-5 лиги - тревожный звонок для «Зенита». «Валидольную» ничью в Самаре с нереализованным пенальти Дзюбы в Петербурге тоже не забыли.
«Зенит» единственное поражение в чемпионате потерпел еще в начале августа в Грозном и прошел всю осень без поражений в РПЛ. Наученный горьким опытом прошлой зимы, Сергей Семак сделает все, чтобы не допустить отпускных настроений у своих футболистов раньше времени. Но, учитывая проблемы команды в атаке, мы бы не стали рассчитывать на голевой карнавал на Крестовском острове. Полагаем, фаворит заберет свое в умеренно результативном матче - не более 4.5 голов на пару.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Нино, Шилов, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» -«Акрон»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|2. Роша
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|66. Вега
|21. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|80. Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Жерсон
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Глушенков
|11. Беншимол
|Нападающий
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Заур Тедеев
|Главный тренер
В БК FONBET поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.23. Успешная ставка на ничью сулит беттору более чем шестикратный выигрыш. Предложение на успех гостей почти в два раза выше - 12.50.
По расчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона составляет более 80%.
Лучший бомбардир российского футбола наверняка захочет напомнить о себе бывшему клубу. Явных противопоказаний к выходу на поле у Дзюбы нет.
«Матч ТВ» покажет игру в Санкт-Петербурге в прямом эфире. Альтернативу телевизионной трансляции предложит титульный букмекер РПЛ.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на официальном сайте «Зенита». Помимо футболистов перед зрителями выступит певица Миа Бойко.
Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге начинается с 300 рублей.