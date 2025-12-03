Зенит - Акрон, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Год назад аналитики давали на победу «Акрона» в Северной столице коэффициент 26.00! Представляете, как ликовали бетторы, поверившие в дебютанта лиги? Спустя 12 месяцев котировка на тольяттинский клуб уже более чем в два раза ниже, но все равно очень высокая - 12.50. Премьерным сезоном на высшем уровне представитель Самарской области заставил себя уважать.

В этом чемпионате «Акрон» тоже выглядит прилично. После ряда неудач в конце лета - начале осени команда Заура Тедеева сумела переломить ситуацию и выдала новую серию - из шести туров без поражений в РПЛ. При этом из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Москвы («Динамо») тольяттинцы вывезли максимум очков - девять из девяти возможных! Только в последнем туре «Акрон» споткнулся дома на «Пари НН». Но по результатам игр в гостях он входит в топ-5 лиги - тревожный звонок для «Зенита». «Валидольную» ничью в Самаре с нереализованным пенальти Дзюбы в Петербурге тоже не забыли.

«Зенит» единственное поражение в чемпионате потерпел еще в начале августа в Грозном и прошел всю осень без поражений в РПЛ. Наученный горьким опытом прошлой зимы, Сергей Семак сделает все, чтобы не допустить отпускных настроений у своих футболистов раньше времени. Но, учитывая проблемы команды в атаке, мы бы не стали рассчитывать на голевой карнавал на Крестовском острове. Полагаем, фаворит заберет свое в умеренно результативном матче - не более 4.5 голов на пару.