Зенит - Акрон, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дзюба отдаст честь Санкт-Петербургу?
Валентин Васильев

Ровно год назад на этой же стадии «Акрон» основательно испортил настроение тогда еще действующему чемпиону страны перед уходом на каникулы. Эти же команды закроют первую часть сезона в Санкт-Петербурге и теперь. Избежит ли «Зенит» еще одной подножки от дерзких тольяттинцев?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

07.12.2025, Сб

19:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.23

Х - 6.30

П2 - 12.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»22113-5
«Акрон»1225-13

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Зенит»

1:0

«Рубин»

РПЛ

27.11.2025«Динамо» Москва

0:1

«Зенит»

Кубок России

23.11.2025«Пари НН»

0:2

«Зенит»

РПЛ

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Акрон»

1:2

«Пари НН»

РПЛ

21.11.2025«Акрон»

3:2

«Сочи»

РПЛ

08.11.2025«Динамо» Москва

1:2

«Акрон»

РПЛ

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Зенит» все еще не первый в таблице, но может вернуться на вершину при совпадении двух условий: своя победа и ничья в матче главных конкурентов.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

Свернуть

Год назад аналитики давали на победу «Акрона» в Северной столице коэффициент 26.00! Представляете, как ликовали бетторы, поверившие в дебютанта лиги? Спустя 12 месяцев котировка на тольяттинский клуб уже более чем в два раза ниже, но все равно очень высокая - 12.50. Премьерным сезоном на высшем уровне представитель Самарской области заставил себя уважать.

В этом чемпионате «Акрон» тоже выглядит прилично. После ряда неудач в конце лета - начале осени команда Заура Тедеева сумела переломить ситуацию и выдала новую серию - из шести туров без поражений в РПЛ. При этом из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону  и Москвы («Динамо») тольяттинцы вывезли максимум очков - девять из девяти возможных! Только в последнем туре  «Акрон» споткнулся дома на «Пари НН». Но по результатам игр в гостях он входит в топ-5 лиги - тревожный звонок для «Зенита». «Валидольную» ничью в Самаре  с нереализованным пенальти Дзюбы в Петербурге тоже не забыли. 

«Зенит» единственное поражение в чемпионате потерпел еще в начале августа в Грозном и прошел всю осень без поражений в РПЛ. Наученный горьким опытом прошлой зимы, Сергей Семак сделает все, чтобы не допустить отпускных настроений у своих футболистов раньше времени. Но, учитывая проблемы команды в атаке, мы бы не стали рассчитывать на голевой карнавал на Крестовском острове. Полагаем, фаворит заберет свое в умеренно результативном матче - не более 4.5 голов на пару.

Трансляции

Свернуть

Видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Зенит»: Нино, Шилов, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» -«Акрон»:

Позиция«Зенит»«Акрон»Позиция
Вратарь16. Адамов88. ГудиевВратарь
Защитник31. Мантуан2. РошаЗащитник
Защитник6. Дркушич86. АгаповЗащитник
Защитник28. Алип19. БокоевЗащитник
Защитник66. Вега21. ФернандесПолузащитник
Полузащитник5. Барриос15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел80. ХосоновПолузащитник 
Полузащитник9. Жерсон35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой17. БакаевПолузащитник
Нападающий10. Глушенков11. БеншимолНападающий
Нападающий11. Луис Энрике24. ДзюбаНападающий
Главный тренерСергей СемакЗаур ТедеевГлавный тренер

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Зенит» - «Акрон»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона составляет более 80%.  

Будет ли играть Дзюба?

Лучший бомбардир российского футбола наверняка захочет напомнить о себе бывшему клубу. Явных противопоказаний к выходу на поле у Дзюбы нет.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Акрон»?

«Матч ТВ» покажет игру в Санкт-Петербурге в прямом эфире. Альтернативу телевизионной трансляции предложит титульный букмекер РПЛ. 

Где купить билеты на матч  «Зенит» - «Акрон»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или  на официальном сайте «Зенита». Помимо футболистов перед зрителями выступит певица Миа Бойко.

Сколько стоит билет на матч «Зенит» - «Акрон»?

Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге начинается с 300 рублей. 

