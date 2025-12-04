Ведомости
Краснодар - ЦСКА, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Битва за негласное звание «зимнего чемпиона» России
Валентин Васильев

«Краснодар» с ЦСКА открывали новый сезон в российском футболе июльским матчей за национальный Суперкубок. Они же этот год символически и «закроют» в 18-м туре РПЛ. Победитель уйдет на каникулы лидером чемпионата - серьезный повод выложиться на поле без остатка! Рассмотрим матч лидеров сквозь призму цифр - статистических выкладок и расчетов крупнейших букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар» 

07.12.2025, Вс

19:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.97

Х - 3.40

П2 - 4.10

Турнир:  чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 13121536-48
ЦСКА15121348-36

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Краснодар»

5:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

26.11.2025«Краснодар»

4:0

«Спартак» 

Кубок России

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025ЦСКА

2:0

«Оренбург»

РПЛ

26.11.2025ЦСКА

2:1, пен. 5:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025ЦСКА

1:1

 «Краснодар» 

РПЛ

12.07.2025«Краснодар» 

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

10.05.2025ЦСКА

1:0

 «Краснодар» 

Кубок России

18.09.2024ЦСКА

2:0

 «Краснодар» 

Кубок России

10.08.2024 «Краснодар» 

2:1

ЦСКА

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед заключительным туром года соперники занимают два первых места в таблице. Расстояние между ними составляет всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

Свернуть

У Фабио Челестини пока связаны исключительно приятные воспоминания с «Краснодаром». С матча против «быков» началась его официальная история в России, и первая же игра принесла новому тренеру армейцев трофей - Суперкубок страны. В матче чемпионата повторно обыграть своего коллегу Мурада Мусаева ему не удалось, но и поражения он тоже избежал. Игра первого круга РПЛ на 3-й Песчаной улице столицы завершилась по-настоящему боевой ничьей - 1:1 с шестью желтыми карточками, одной красной и перепалкой двух главных тренеров. Тот конфликт Фабио с Мурадом оперативно уладили, переговорив по телефону. Тем не менее новая встреча команд обещает быть не менее ожесточенный. И дело не в старых обидах, а в турнирных стимулах. На кону первое место! 

Конечно же, и здоровый реваншизм в помыслах хозяев поля наверняка присутствует. Но бросаться с шашками наголо на соперника, располагающего реактивными флангами, южане точно не станут - слишком велик риск нарваться на убийственную контратаку. 

Встречи этих команд редко носят авантюрно открытый характер. Не забудем и о факторе вратарей: Агкацев с Акинфеевым по праву входят в топ самых надежных стражников РПЛ: Станислав - уже, Игорь - еще. Из 10 последних противостояний соперников только два были «верховыми». В половине из этих случаев забивался всего один гол на пару клубов. 

Полагаем, что и в первое воскресенье зимы зрителям не стоит ожидать «искреннего» футбола с россыпью голов. Если один-два случатся - уже хорошо. Больше - вряд ли.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы), Кокшаров (дефицит тренировочной практики)

ЦСКА: Лукин (дисквалификация), Ди Лусиано (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:

Позиция«Краснодар»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Агкацев35. АкинфеевВратарь
Защитник20. Гонсалес27. МойзесЗащитник
Защитник3. Тормена78. ДивеевЗащитник
Защитник4. Коста4. Жоао ВикторЗащитник
Защитник15. Оласа22. ГайичЗащитник
Защитник6. Ленини31. КислякПолузащитник
Полузащитник53. Черников10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник11. Батчи7. Матеус АлвесПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян3. КруговойПолузащитник
Нападающий7. Са17. ГлебовПолузащитник
Нападающий9. Кордоба11. МусаевНападающий
Главный тренерМурад МусаевФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу чемпиона в БЕТСИТИ совсем немного не дотягивает до двух (1.97). Котировка на успех москвичей более чем вдвое выше - 4.10. Ничья идет в конторе за 3.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Краснодар» - ЦСКА?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. При таком исходе сыграет коэффициент 6.20.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - ЦСКА?

В прямом эфире игру лидеров сезона покажет «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте краснодарского клуба. 

«Краснодар» защитит свой титул?

Аналитики БЕТСИТИ считают главным фаворитом сезона не действующего чемпиона, а вице-чемпиона. Коэффициент на триумф «Зенита» сейчас составляет 1.90. Повторный успех «Краснодара» котируется за 4.50. Успешное долгосрочное пари на ЦСКА обещает пятикратный выигрыш относительно номинала ставки.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

