Краснодар - ЦСКА, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

У Фабио Челестини пока связаны исключительно приятные воспоминания с «Краснодаром». С матча против «быков» началась его официальная история в России, и первая же игра принесла новому тренеру армейцев трофей - Суперкубок страны. В матче чемпионата повторно обыграть своего коллегу Мурада Мусаева ему не удалось, но и поражения он тоже избежал. Игра первого круга РПЛ на 3-й Песчаной улице столицы завершилась по-настоящему боевой ничьей - 1:1 с шестью желтыми карточками, одной красной и перепалкой двух главных тренеров. Тот конфликт Фабио с Мурадом оперативно уладили, переговорив по телефону. Тем не менее новая встреча команд обещает быть не менее ожесточенный. И дело не в старых обидах, а в турнирных стимулах. На кону первое место!

Конечно же, и здоровый реваншизм в помыслах хозяев поля наверняка присутствует. Но бросаться с шашками наголо на соперника, располагающего реактивными флангами, южане точно не станут - слишком велик риск нарваться на убийственную контратаку.

Встречи этих команд редко носят авантюрно открытый характер. Не забудем и о факторе вратарей: Агкацев с Акинфеевым по праву входят в топ самых надежных стражников РПЛ: Станислав - уже, Игорь - еще. Из 10 последних противостояний соперников только два были «верховыми». В половине из этих случаев забивался всего один гол на пару клубов.

Полагаем, что и в первое воскресенье зимы зрителям не стоит ожидать «искреннего» футбола с россыпью голов. Если один-два случатся - уже хорошо. Больше - вряд ли.