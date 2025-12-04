Краснодар - ЦСКА, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
«Краснодар» с ЦСКА открывали новый сезон в российском футболе июльским матчей за национальный Суперкубок. Они же этот год символически и «закроют» в 18-м туре РПЛ. Победитель уйдет на каникулы лидером чемпионата - серьезный повод выложиться на поле без остатка! Рассмотрим матч лидеров сквозь призму цифр - статистических выкладок и расчетов крупнейших букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|13
|12
|15
|36-48
|ЦСКА
|15
|12
|13
|48-36
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Краснодар»
5:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|26.11.2025
|«Краснодар»
4:0
«Спартак»
Кубок России
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|ЦСКА
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|26.11.2025
|ЦСКА
2:1, пен. 5:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
Кубок России
|18.09.2024
|ЦСКА
2:0
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2024
|«Краснодар»
2:1
ЦСКА
Кубок России
Перед заключительным туром года соперники занимают два первых места в таблице. Расстояние между ними составляет всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
У Фабио Челестини пока связаны исключительно приятные воспоминания с «Краснодаром». С матча против «быков» началась его официальная история в России, и первая же игра принесла новому тренеру армейцев трофей - Суперкубок страны. В матче чемпионата повторно обыграть своего коллегу Мурада Мусаева ему не удалось, но и поражения он тоже избежал. Игра первого круга РПЛ на 3-й Песчаной улице столицы завершилась по-настоящему боевой ничьей - 1:1 с шестью желтыми карточками, одной красной и перепалкой двух главных тренеров. Тот конфликт Фабио с Мурадом оперативно уладили, переговорив по телефону. Тем не менее новая встреча команд обещает быть не менее ожесточенный. И дело не в старых обидах, а в турнирных стимулах. На кону первое место!
Конечно же, и здоровый реваншизм в помыслах хозяев поля наверняка присутствует. Но бросаться с шашками наголо на соперника, располагающего реактивными флангами, южане точно не станут - слишком велик риск нарваться на убийственную контратаку.
Встречи этих команд редко носят авантюрно открытый характер. Не забудем и о факторе вратарей: Агкацев с Акинфеевым по праву входят в топ самых надежных стражников РПЛ: Станислав - уже, Игорь - еще. Из 10 последних противостояний соперников только два были «верховыми». В половине из этих случаев забивался всего один гол на пару клубов.
Полагаем, что и в первое воскресенье зимы зрителям не стоит ожидать «искреннего» футбола с россыпью голов. Если один-два случатся - уже хорошо. Больше - вряд ли.
По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|БЕТСИТИ
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы), Кокшаров (дефицит тренировочной практики)
ЦСКА: Лукин (дисквалификация), Ди Лусиано (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:
|Позиция
|«Краснодар»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|4. Жоао Виктор
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|22. Гайич
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|7. Матеус Алвес
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|3. Круговой
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|17. Глебов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Коэффициент на победу чемпиона в БЕТСИТИ совсем немного не дотягивает до двух (1.97). Котировка на успех москвичей более чем вдвое выше - 4.10. Ничья идет в конторе за 3.40.
По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. При таком исходе сыграет коэффициент 6.20.
В прямом эфире игру лидеров сезона покажет «Матч ТВ».
Билеты на игру реализуются на официальном сайте краснодарского клуба.
Аналитики БЕТСИТИ считают главным фаворитом сезона не действующего чемпиона, а вице-чемпиона. Коэффициент на триумф «Зенита» сейчас составляет 1.90. Повторный успех «Краснодара» котируется за 4.50. Успешное долгосрочное пари на ЦСКА обещает пятикратный выигрыш относительно номинала ставки.
