Зенит - Црвена Звезда, 12 июля: где смотреть матч Winline Суперсерии, прогноз, составы

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В воскресенье, 12 июля, «Зенит» проведет третий матч лета-2026 в рамках Winline Суперсерии. В гости к чемпионам России приехала «Црвена Звезда». Рассмотрим предложения легальных букмекеров на игру в Северной столице.
Турнир: Winline Суперсерия
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|7
|0
|3
|18-8
|«Црвена Звезда»
|3
|0
|7
|8-18
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2026
|«Зенит»
4:1
«Нефтчи»
Winline Суперсерия
|05.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Химнасия»
Winline Суперсерия
|27.06.2026
|«Зенит»
4:0
«Ленинградец»
Товарищеский матч
|17.05.2026
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
РПЛ
|10.05.2026
|«Зенит»
2:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Црвены Звезды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2026
|«Црвена Звезда»
2:2
«Линц»
Товарищеский матч
|29.06.2026
|«Црвена Звезда»
1:1
«Слован»
Товарищеский матч
|25.06.2026
|«Црвена Звезда»
2:1
«Амшеттен»
Товарищеский матч
|22.05.2026
|«Црвена Звезда»
1:2
ОФК
Суперлига
|17.05.2026
|«Радник»
0:0
«Црвена Звезда»
Суперлига
«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону, который откроется для него матчем за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде. Команда Сергея Семака провела летом-2026 четыре матча. Обыграть питерцы не сумели только гостей из Аргентины – игра с «Химнасией» из Ла-Платы завершилась результативной ничьей (1:1). Трех остальных соперников сине-бело-голубые обыграли убедительно – «Ленинградец» со счетом 4:0, «Динамо» из Махачкалы – 2:0, «Нефтчи» из Ферганы – 4:1.
«Црвена Звезда» в этом ряду выглядит наиболее представительно. Девять лет подряд клубу из Белграда нет равных в чемпионате Сербии. В регулярном чемпионате страны красно-белые на 13 очков опередили «Войводину». Этого задела «Звезде» хватило, чтобы досрочно выиграть и чемпионский раунд.
Полагаем, что на этот раз «Зениту» не удастся выиграть на ноль. Наш прогноз на матч: обе забьют в Winline за 1.69.
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«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Зенит»: нет
«Црвена Звезда»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Црвена Звезда»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Црвена Звезда»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|1. Матеус
|Вратарь
|Защитник
|4. Горшков
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|30. Тебо
|Защитник
|Защитник
|25. Андраде
|13. Велькович
|Защитник
|Защитник
|31. Мантуан
|23. Тикнизян
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|21. Эльшник
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|15. Фани
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|75. Лоизу
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Глушенков
|10. Катай
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Мостовой
|4. Иванич
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|17. Дуарте
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Деян Станкович
|Главный тренер
Winline установил коэффициент 1.57 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.73, а успех чемпиона Сербии - за 6.40.
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