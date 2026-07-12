Зенит - Црвена Звезда, 12 июля: где смотреть матч Winline Суперсерии, прогноз, составы

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону, который откроется для него матчем за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде. Команда Сергея Семака провела летом-2026 четыре матча. Обыграть питерцы не сумели только гостей из Аргентины – игра с «Химнасией» из Ла-Платы завершилась результативной ничьей (1:1). Трех остальных соперников сине-бело-голубые обыграли убедительно – «Ленинградец» со счетом 4:0, «Динамо» из Махачкалы – 2:0, «Нефтчи» из Ферганы – 4:1.

«Црвена Звезда» в этом ряду выглядит наиболее представительно. Девять лет подряд клубу из Белграда нет равных в чемпионате Сербии. В регулярном чемпионате страны красно-белые на 13 очков опередили «Войводину». Этого задела «Звезде» хватило, чтобы досрочно выиграть и чемпионский раунд.