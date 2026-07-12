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ГлавнаяПрогнозыЗенит - Црвена Звезда, 12 июля: где смотреть матч Winline Суперсерии, прогноз, составы

Зенит - Црвена Звезда, 12 июля: где смотреть матч Winline Суперсерии, прогноз, составы

Обновлено:
И снова Станкович против Семака
Валентин Васильев
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В воскресенье, 12 июля, «Зенит» проведет третий матч лета-2026 в рамках Winline Суперсерии. В гости к чемпионам России приехала «Црвена Звезда». Рассмотрим предложения легальных букмекеров на игру в Северной столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)

12.07.2026, Вс

19:00 МСК

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

П1 - 1.57

Х - 3.73

П2 - 6.40

Турнир: Winline Суперсерия

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»70318-8
«Црвена Звезда»3078-18

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2026«Зенит»

4:1

«Нефтчи»

Winline Суперсерия

05.07.2026«Зенит»

1:1

«Химнасия»

Winline Суперсерия

27.06.2026«Зенит»

4:0

«Ленинградец»

Товарищеский матч

17.05.2026«Ростов»

0:1

«Зенит»

РПЛ

10.05.2026«Зенит»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Црвены Звезды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2026«Црвена Звезда»

2:2

«Линц»

Товарищеский матч

29.06.2026«Црвена Звезда»

1:1

«Слован»

Товарищеский матч

25.06.2026«Црвена Звезда»

2:1

«Амшеттен»

Товарищеский матч

22.05.2026«Црвена Звезда»

1:2

ОФК

Суперлига

17.05.2026«Радник»

0:0

«Црвена Звезда»

Суперлига

Прогноз на матч

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону, который откроется для него матчем за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде. Команда Сергея Семака провела летом-2026 четыре матча. Обыграть питерцы не сумели только гостей из Аргентины – игра с «Химнасией» из Ла-Платы завершилась результативной ничьей (1:1). Трех остальных соперников сине-бело-голубые обыграли убедительно – «Ленинградец» со счетом 4:0, «Динамо» из Махачкалы – 2:0, «Нефтчи» из Ферганы – 4:1.

«Црвена Звезда» в этом ряду выглядит наиболее представительно. Девять лет подряд клубу из Белграда нет равных в чемпионате Сербии. В регулярном чемпионате страны красно-белые на 13 очков опередили «Войводину». Этого задела «Звезде» хватило, чтобы досрочно выиграть и чемпионский раунд. 

Полагаем, что на этот раз «Зениту» не удастся выиграть на ноль. Наш прогноз на матч: обе забьют в  Winline за 1.69.

Бонусы на матч

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Трансляции

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

Потери

«Зенит»: нет

«Црвена Звезда»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Црвена Звезда»:

Позиция«Зенит»«Црвена Звезда»Позиция
Вратарь16. Адамов1. МатеусВратарь
Защитник4. Горшков25. ЭраковичЗащитник
Защитник33. Нино30. ТебоЗащитник
Защитник25. Андраде13. ВельковичЗащитник
Защитник31. Мантуан23. ТикнизянЗащитник
Полузащитник5. Барриос21. ЭльшникПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел15. ФаниПолузащитник 
Полузащитник20. Педро75. ЛоизуПолузащитник
Нападающий10. Глушенков10. КатайПолузащитник
Нападающий17. Мостовой4. ИваничПолузащитник
Нападающий7. Соболев17. ДуартеНападающий
Главный тренерСергей СемакДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Winline установил коэффициент 1.57 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.73, а успех чемпиона Сербии - за 6.40.

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