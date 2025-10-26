Ведомости
Зенит — Динамо Москва, 26 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Вице-чемпионы России идут за очередной победой
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 26 октября, пройдет центральный матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо». В середине недели команды одержали разгромные победы в Кубке России. Какого сценария следует ожидать в очном противостоянии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит»

26.10.2025, Вс

17:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 1.58

Х - 4.50

П2 - 6.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Алексей Сухой

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»564570194-238
«Динамо»704556238-194

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург» 

Кубок России

19.10.2025«Сочи»

0:3

«Зенит»

РПЛ

04.10.2025«Акрон» 

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Оренбург» 

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2025«Динамо»

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России

19.10.2025«Динамо»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.10.2025«Динамо»

3:5

«Локомотив»

РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

1:0 после серии пенальти

«Динамо»

Кубок России

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед началом встречи «Зенит» идет за пределами первой тройки с 23 очками. «Динамо» замыкает топ-8, имея в активе 16 баллов.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив1275029-1626
2. Краснодар1282224-726
3. ЦСКА1273222-1324
4. Зенит1265124-1023
5. Балтика1265118-623
6. Спартак1254320-1819
7. Рубин1253415-1818
8. Динамо1244420-1916
9. Ахмат1244416-1516
10. Ростов1235410-1314
11. Крылья Советов1234517-2213
12. Акрон1225514-1811
13. Динамо Махачкала122465-1510
14. Оренбург1215614-238
15. Пари НН1220109-236
16. Сочи121297-285

Прогноз на матч

С начала августа «Зенит» практически не теряет очков в национальном первенстве. За этот период сине-бело-голубые оступились лишь дважды, сыграв вничью в гостях со «Спартаком» (2:2) и неуступчивой «Балтикой» (0:0). В родных стенах петербуржцы и вовсе идут на серии из семи побед кряду. 

«Динамо» продолжает лихорадить, несмотря на недавнюю яркую победу над «Крыльями Советов» в Кубке России. Коллектив Валерия Карпина продолжает допускать слишком много ошибок у своих ворот. За последние пять матчей в ворота бело-голубых соперники забили девять мячей – тревожный звонок в преддверии матча с вице-чемпионами России.

«Зенит» оправданно идет фаворитом противостояния. Атака петербуржцев в последних матчах заиграла новыми красками, а защита редко дает сбои. Тем не менее, «Динамо» всегда оказывает крепкую борьбу во встречах с «Зенитом». В такой ситуации предлагаем не рисковать с форами. Остановимся на чистой победе хозяев за неплохой коэффициент.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» обеспечит прямую видеотрансляцию матча между «Зенитом» и «Динамо». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатная прямая трансляция на сайте
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Москвичев (травма)

«Динамо»: Гомес, Чавес, Макаров (все - травмы), Фомин (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Динамо»:

Позиция«Зенит»«Зенит»Позиция
Вратарь16. Адамов40. РасуловВратарь
Защитник3. Сантос4. КасересЗащитник
Защитник 33. Нино55. ОсипенкоЗащитник
Защитник31. Густаво Мантуан19. ЗайнутдиновЗащитник
Защитник5. Барриос6. ФернандесЗащитник
Защитник28. Алип74. ФоминПолузащитник 
Полузащитник10. Глушенков15. ГлебовПолузащитник 
Полузащитник11. Луис Энрике21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник20. Педро14. МаухубПолузащитник
Полузащитник8. Вендел33. СергеевНападающий
Нападающий30. Кассьерра10. БителлоНападающий
Главный тренерСергей СемакВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры БЕТСИТИ считают хозяев поля фаворитами противостояния, выставив за их победу коэффициент 1.58. Успех «Динамо» оценивается кратно выше - 6.00, за ничью предлагают котировки 4.50.

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Динамо»?

БЕТСИТИ считает наиболее вероятным исходом победу сине-бело-голубых со счетом 1:0, 2:0 или 3:0. В этом случае букмекер выплатит почти трехкратный выигрыш от суммы ставки.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Динамо»?

Прямая трансляция встречи будет доступна на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Зенит» - «Динамо»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте «Зенита».

