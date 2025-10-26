Зенит — Динамо Москва, 26 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

С начала августа «Зенит» практически не теряет очков в национальном первенстве. За этот период сине-бело-голубые оступились лишь дважды, сыграв вничью в гостях со «Спартаком» (2:2) и неуступчивой «Балтикой» (0:0). В родных стенах петербуржцы и вовсе идут на серии из семи побед кряду.

«Динамо» продолжает лихорадить, несмотря на недавнюю яркую победу над «Крыльями Советов» в Кубке России. Коллектив Валерия Карпина продолжает допускать слишком много ошибок у своих ворот. За последние пять матчей в ворота бело-голубых соперники забили девять мячей – тревожный звонок в преддверии матча с вице-чемпионами России.

«Зенит» оправданно идет фаворитом противостояния. Атака петербуржцев в последних матчах заиграла новыми красками, а защита редко дает сбои. Тем не менее, «Динамо» всегда оказывает крепкую борьбу во встречах с «Зенитом». В такой ситуации предлагаем не рисковать с форами. Остановимся на чистой победе хозяев за неплохой коэффициент.