Зенит — Динамо Москва, 26 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В воскресенье, 26 октября, пройдет центральный матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо». В середине недели команды одержали разгромные победы в Кубке России. Какого сценария следует ожидать в очном противостоянии?
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный арбитр: Алексей Сухой
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|56
|45
|70
|194-238
|«Динамо»
|70
|45
|56
|238-194
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
|19.10.2025
|«Сочи»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2025
|«Динамо»
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|19.10.2025
|«Динамо»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.10.2025
|«Динамо»
3:5
«Локомотив»
РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
1:0 после серии пенальти
«Динамо»
Кубок России
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо»
РПЛ
Перед началом встречи «Зенит» идет за пределами первой тройки с 23 очками. «Динамо» замыкает топ-8, имея в активе 16 баллов.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|12
|7
|5
|0
|29-16
|26
|2. Краснодар
|12
|8
|2
|2
|24-7
|26
|3. ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|22-13
|24
|4. Зенит
|12
|6
|5
|1
|24-10
|23
|5. Балтика
|12
|6
|5
|1
|18-6
|23
|6. Спартак
|12
|5
|4
|3
|20-18
|19
|7. Рубин
|12
|5
|3
|4
|15-18
|18
|8. Динамо
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|9. Ахмат
|12
|4
|4
|4
|16-15
|16
|10. Ростов
|12
|3
|5
|4
|10-13
|14
|11. Крылья Советов
|12
|3
|4
|5
|17-22
|13
|12. Акрон
|12
|2
|5
|5
|14-18
|11
|13. Динамо Махачкала
|12
|2
|4
|6
|5-15
|10
|14. Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-23
|8
|15. Пари НН
|12
|2
|0
|10
|9-23
|6
|16. Сочи
|12
|1
|2
|9
|7-28
|5
С начала августа «Зенит» практически не теряет очков в национальном первенстве. За этот период сине-бело-голубые оступились лишь дважды, сыграв вничью в гостях со «Спартаком» (2:2) и неуступчивой «Балтикой» (0:0). В родных стенах петербуржцы и вовсе идут на серии из семи побед кряду.
«Динамо» продолжает лихорадить, несмотря на недавнюю яркую победу над «Крыльями Советов» в Кубке России. Коллектив Валерия Карпина продолжает допускать слишком много ошибок у своих ворот. За последние пять матчей в ворота бело-голубых соперники забили девять мячей – тревожный звонок в преддверии матча с вице-чемпионами России.
«Зенит» оправданно идет фаворитом противостояния. Атака петербуржцев в последних матчах заиграла новыми красками, а защита редко дает сбои. Тем не менее, «Динамо» всегда оказывает крепкую борьбу во встречах с «Зенитом». В такой ситуации предлагаем не рисковать с форами. Остановимся на чистой победе хозяев за неплохой коэффициент.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» обеспечит прямую видеотрансляцию матча между «Зенитом» и «Динамо».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатная прямая трансляция на сайте
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Москвичев (травма)
«Динамо»: Гомес, Чавес, Макаров (все - травмы), Фомин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Динамо»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|3. Сантос
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|31. Густаво Мантуан
|19. Зайнутдинов
|Защитник
|Защитник
|5. Барриос
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|14. Маухуб
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|33. Сергеев
|Нападающий
|Нападающий
|30. Кассьерра
|10. Бителло
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Букмекеры БЕТСИТИ считают хозяев поля фаворитами противостояния, выставив за их победу коэффициент 1.58. Успех «Динамо» оценивается кратно выше - 6.00, за ничью предлагают котировки 4.50.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
БЕТСИТИ считает наиболее вероятным исходом победу сине-бело-голубых со счетом 1:0, 2:0 или 3:0. В этом случае букмекер выплатит почти трехкратный выигрыш от суммы ставки.
Прямая трансляция встречи будет доступна на общедоступном телеканале «Матч ТВ».
Билеты можно приобрести на официальном сайте «Зенита».