Зенит — Динамо Москва, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

«Динамо» часто использует схему 4-2-3-1, делая ставку на быстрый отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. Полузащитники отличаются высокой работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи как в центре, так и на подступах к своей штрафной.

В позиционном нападении москвичи делают акцент на фланговые проходы, прострелы и использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на быстрые контратаки с использованием скорости своих вингеров.