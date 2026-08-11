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ГлавнаяПрогнозыЗенит — Динамо Москва, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Зенит — Динамо Москва, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
Действующий чемпион примет московское «Динамо»!
Валентин Васильев

Зенит — Динамо Москва

 

команды

16 августа 2026 (14:30) МСК

 

начало

Газпром Арена, Санкт-Петербург

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

прямая трансляция

П1

 

прогноз

1.55

 

коэффициент

БЕТСИТИ
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Зенит — Динамо Москва

16 августа 2026 года на санкт-петербургской «Газпром Арене» состоится матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо».

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

1.55

БЕТСИТИ

Х

4.20

БЕТСИТИ

П2

6.30

БЕТСИТИ

«Зенит» считается безусловным фаворитом встречи, но гости отличаются своим характером и неуступчивостью в принципиальных противостояниях.

«Сине-бело-голубым» придется попотеть, чтобы добыть 3 очка в этом матче.

Где смотреть матч Зенит — Динамо Москва

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК БЕТСИТИ. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

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Зенит

Команда Сергея Семака исповедует атакующий футбол с акцентом на контроль мяча и продолжительные позиционные атаки. Базовая схема «Зенита» позволяет создавать численное преимущество в зонах атаки и проламывать оборону оппонентов за счет забеганий игроков и кинжальных передач. В центре поля питерцы предпочитают подолгу контролировать мяч, выискивая наиболее подходящий момент для атаки.

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Однако высокий прессинг и смелая линия обороны оставляют уязвимые зоны за спинами центральных защитников, чем часто пользуются соперники при быстрых переходах. В прошлом туре «Зенит» неожиданно уступил «Родине» со счетом 1:2, что стало холодным душем для команды перед встречей с москвичами.

Последние 5 матчей Зенита

09.08.2026РПЛЗенит - Родина — 1:2
05.08.2026КубокЗенит - Балтика — 1:0
01.08.2026РПЛОренбург - Зенит — 0:3
25.07.2026РПЛАкрон Тольятти - Зенит — 0:5
18.07.2026СуперкубокЗенит - Спартак Москва — 1:1 (4:5)

В целом поражение от «Родины» можно считать банальной осечкой из-за недооценки сил соперника. На старте сезона питерцы забили 9 голов в официальных матчах. Подопечные Семака в каждом матче много атакуют и создают по несколько голевых моментов.

Динамо Москва

«Динамо» на старте сезона демонстрирует высокую результативность: за первые матчи в РПЛ футболисты забили 4 гола, но и пропустили 3. Игроки смело бегут вперед, часто не успевая возвращаться и прикрывать тылы во время контратак соперников.

Последние 5 матчей Динамо

09.08.2026РПЛДинамо Москва - Динамо Махачкала — 3:1
05.08.2026КубокФакел - Динамо Москва — 0:1
01.08.2026РПЛБалтика - Динамо Москва — 2:1
25.07.2026РПЛДинамо Москва - Крылья Советов — 0:0
18.07.2026ТоварищескийДинамо Москва - ЦСКА — 5:2
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«Динамо» часто использует схему 4-2-3-1, делая ставку на быстрый отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. Полузащитники отличаются высокой работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи как в центре, так и на подступах к своей штрафной.

В позиционном нападении москвичи делают акцент на фланговые проходы, прострелы и использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на быстрые контратаки с использованием скорости своих вингеров.

Очные встречи

Последний раз команды встречались 22 марта 2026 года. Тот матч в рамках РПЛ завершился уверенной победой «Зенита» со счетом 3:1. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля. Сказался более высокий класс питерцев, поскольку они реализовали практически все созданные моменты.

Последние 5 очных встреч

22.03.2026РПЛДинамо Москва - Зенит — 1:3
03.02.2026ТоварищескийЗенит - Динамо Москва — 2:1
27.11.2025КубокДинамо Москва - Зенит — 0:1
05.11.2025РПЛЗенит - Динамо Москва — 1:3
26.10.2025РПЛЗенит - Динамо Москва — 2:1

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Зенит» — «Динамо Москва». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Зенит — Динамо Москва

«Зенит» является безусловным фаворитом и играет дома, где поддержка родных фанатов добавит игрокам мотивации. Именно поэтому самой безопасной ставкой выглядит победа «Зенита» с коэффициентом 1.55 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч Зенит — Динамо Москва

«Зенит» является номинальным хозяином поля и обладает прекрасным подбором атакующих футболистов. Гости пропускали в этом сезоне и от более слабых оппонентов, поэтому атаке питерцев вполне по силам разгромить гостей с крупным счетом.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Зенита» и тотал больше (2,5) с коэффициентом 1.95 в БК «БЕТСИТИ».

Рискованный прогноз на матч Зенит — Динамо Москва

Однако не стоит полностью списывать «Динамо» со счетов. Если у питерцев не пойдет игра и они будут раз за разом транжирить свои моменты, то у гостей появятся шансы зацепиться за ничью. Можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 4.20 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче Зенит — Динамо Москва

Опираясь на статус «Зенита» как домашнего фаворита, но принимая во внимание атакующий потенциал и контратакующую тактику «Динамо», вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.

Однако не стоит забывать о том, что питерцы играют дома. Они постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы одержать важную победу в сезоне.

Ожидаемый счет — 2:1 в пользу «Зенита» (кэф — 8.50 в БК «БЕТСИТИ») или 1:1 (кэф — 7.50 в БК «БЕТСИТИ»).

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