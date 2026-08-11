Зенит — Динамо Москва, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Зенит — Динамо Москва, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогнозОбновлено:
Зенит — Динамо Москва
команды
16 августа 2026 (14:30) МСК
начало
Газпром Арена, Санкт-Петербург
место проведения
БК БЕТСИТИ
прямая трансляция
П1
прогноз
1.55
коэффициент
Зенит — Динамо Москва
16 августа 2026 года на санкт-петербургской «Газпром Арене» состоится матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо».
«Зенит» считается безусловным фаворитом встречи, но гости отличаются своим характером и неуступчивостью в принципиальных противостояниях.
«Сине-бело-голубым» придется попотеть, чтобы добыть 3 очка в этом матче.
Где смотреть матч Зенит — Динамо Москва
Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК БЕТСИТИ. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.
СМОТРЕТЬ МАТЧ ЗЕНИТ — ДИНАМО МОСКВА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Зенит
Команда Сергея Семака исповедует атакующий футбол с акцентом на контроль мяча и продолжительные позиционные атаки. Базовая схема «Зенита» позволяет создавать численное преимущество в зонах атаки и проламывать оборону оппонентов за счет забеганий игроков и кинжальных передач. В центре поля питерцы предпочитают подолгу контролировать мяч, выискивая наиболее подходящий момент для атаки.
Однако высокий прессинг и смелая линия обороны оставляют уязвимые зоны за спинами центральных защитников, чем часто пользуются соперники при быстрых переходах. В прошлом туре «Зенит» неожиданно уступил «Родине» со счетом 1:2, что стало холодным душем для команды перед встречей с москвичами.
Последние 5 матчей Зенита
|09.08.2026
|РПЛ
|Зенит - Родина — 1:2
|05.08.2026
|Кубок
|Зенит - Балтика — 1:0
|01.08.2026
|РПЛ
|Оренбург - Зенит — 0:3
|25.07.2026
|РПЛ
|Акрон Тольятти - Зенит — 0:5
|18.07.2026
|Суперкубок
|Зенит - Спартак Москва — 1:1 (4:5)
В целом поражение от «Родины» можно считать банальной осечкой из-за недооценки сил соперника. На старте сезона питерцы забили 9 голов в официальных матчах. Подопечные Семака в каждом матче много атакуют и создают по несколько голевых моментов.
Динамо Москва
«Динамо» на старте сезона демонстрирует высокую результативность: за первые матчи в РПЛ футболисты забили 4 гола, но и пропустили 3. Игроки смело бегут вперед, часто не успевая возвращаться и прикрывать тылы во время контратак соперников.
Последние 5 матчей Динамо
|09.08.2026
|РПЛ
|Динамо Москва - Динамо Махачкала — 3:1
|05.08.2026
|Кубок
|Факел - Динамо Москва — 0:1
|01.08.2026
|РПЛ
|Балтика - Динамо Москва — 2:1
|25.07.2026
|РПЛ
|Динамо Москва - Крылья Советов — 0:0
|18.07.2026
|Товарищеский
|Динамо Москва - ЦСКА — 5:2
«Динамо» часто использует схему 4-2-3-1, делая ставку на быстрый отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. Полузащитники отличаются высокой работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи как в центре, так и на подступах к своей штрафной.
В позиционном нападении москвичи делают акцент на фланговые проходы, прострелы и использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на быстрые контратаки с использованием скорости своих вингеров.
Очные встречи
Последний раз команды встречались 22 марта 2026 года. Тот матч в рамках РПЛ завершился уверенной победой «Зенита» со счетом 3:1. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля. Сказался более высокий класс питерцев, поскольку они реализовали практически все созданные моменты.
Последние 5 очных встреч
|22.03.2026
|РПЛ
|Динамо Москва - Зенит — 1:3
|03.02.2026
|Товарищеский
|Зенит - Динамо Москва — 2:1
|27.11.2025
|Кубок
|Динамо Москва - Зенит — 0:1
|05.11.2025
|РПЛ
|Зенит - Динамо Москва — 1:3
|26.10.2025
|РПЛ
|Зенит - Динамо Москва — 2:1
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Зенит» — «Динамо Москва». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Зенит — Динамо Москва
«Зенит» является безусловным фаворитом и играет дома, где поддержка родных фанатов добавит игрокам мотивации. Именно поэтому самой безопасной ставкой выглядит победа «Зенита» с коэффициентом 1.55 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на матч Зенит — Динамо Москва
«Зенит» является номинальным хозяином поля и обладает прекрасным подбором атакующих футболистов. Гости пропускали в этом сезоне и от более слабых оппонентов, поэтому атаке питерцев вполне по силам разгромить гостей с крупным счетом.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Зенита» и тотал больше (2,5) с коэффициентом 1.95 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на матч Зенит — Динамо Москва
Однако не стоит полностью списывать «Динамо» со счетов. Если у питерцев не пойдет игра и они будут раз за разом транжирить свои моменты, то у гостей появятся шансы зацепиться за ничью. Можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 4.20 в БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на точный счет в матче Зенит — Динамо Москва
Опираясь на статус «Зенита» как домашнего фаворита, но принимая во внимание атакующий потенциал и контратакующую тактику «Динамо», вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.
Однако не стоит забывать о том, что питерцы играют дома. Они постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы одержать важную победу в сезоне.
Ожидаемый счет — 2:1 в пользу «Зенита» (кэф — 8.50 в БК «БЕТСИТИ») или 1:1 (кэф — 7.50 в БК «БЕТСИТИ»).
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