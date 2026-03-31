Зенит — Крылья Советов, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кажется, что поражением в Оренбурге «Зенит» исчерпал некий лимит потерь на весну. Больше недооценки аутсайдеров с середняками вице-чемпион себе не позволит. Четыре последующих матча, включая товарищеский с «Кайратом», питерцы выиграли, причем три из них - всухую. На этот раз в сборные отлучалось не так много «зенитовцев», как обычно, и это большой плюс для Сергея Семака.

А в «Крыльях» снова неспокойно. В эпицентре слухов оказался главный тренер команды, которого молва уже отправляет в Казахстан. Укреплению морального духа коллектива такие разговоры не способствуют. Едва ли в своем нынешнем состоянии волжане способны доставить серьезные проблемы фавориту сезона. Полагаем, что в субботу на Крестовском острове забьет только одна команда.