Зенит — Крылья Советов, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Премьер-Лига возвращается после первого в 2026 году «окна ФИФА». На 4 апреля в РПЛ запланировано четыре матча. В этот день сыграют оба лидера сезона. В более ранней встрече «Зенит» примет «Крылья Советов». Сюрпризы в паре исключены?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
04.04.2026, Сб
15:15 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1.21
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 23-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|62
|26
|31
|194-128
|«Крылья Советов»
|31
|26
|62
|128-194
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|22.03.2026
|«Динамо» М
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» Мх
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2 (5:4 по пенальти)
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
После 22 туров «Зенит» на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Крылья» находятся всего в одном пункте от зоны стыков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
Кажется, что поражением в Оренбурге «Зенит» исчерпал некий лимит потерь на весну. Больше недооценки аутсайдеров с середняками вице-чемпион себе не позволит. Четыре последующих матча, включая товарищеский с «Кайратом», питерцы выиграли, причем три из них - всухую. На этот раз в сборные отлучалось не так много «зенитовцев», как обычно, и это большой плюс для Сергея Семака.
А в «Крыльях» снова неспокойно. В эпицентре слухов оказался главный тренер команды, которого молва уже отправляет в Казахстан. Укреплению морального духа коллектива такие разговоры не способствуют. Едва ли в своем нынешнем состоянии волжане способны доставить серьезные проблемы фавориту сезона. Полагаем, что в субботу на Крестовском острове забьет только одна команда.
В WINLINE такой исход идет с коэффициентом 1.77.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма), Дивеев (под вопросом)
«Крылья Советов»: Сутормин, Раков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|16. Д. Адамов
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|31. Рекена
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|5. Ороз
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|3. Гальдамес
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|72. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|70. Шуманский
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|99. Чинеду
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Магомед Адиев
|Главный тренер
WINLINE присвоила коэффициент 1.21 победе клуба-партнера. Удачная ставка на волжан сулит 13-кратный выигрыш. Ничья котируется за 6.20.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. При этом последняя встреча команд на берегах Невы завершилась сенсационной победой гостей - 3:2.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Перед игрой состоится концерт группы «Иванушки International». Стоимость билетов начинается от 300 рублей.