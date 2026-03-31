Зенит — Крылья Советов, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Соболев напомнит о себе бывшим одноклубникам
Валентин Васильев

Премьер-Лига возвращается после первого в 2026 году «окна ФИФА». На 4 апреля в РПЛ запланировано четыре матча. В этот день сыграют оба лидера сезона. В более ранней встрече «Зенит» примет «Крылья Советов». Сюрпризы в паре исключены?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

04.04.2026, Сб

15:15 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.21

Х - 6.20

П2 - 13.00

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 23-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»622631194-128
«Крылья Советов»312662128-194

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2026«Зенит»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

22.03.2026«Динамо» М

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» Мх

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2 (5:4 по пенальти)

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После 22 туров «Зенит» на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Крылья» находятся всего в одном пункте от зоны стыков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

Кажется, что поражением в Оренбурге «Зенит» исчерпал некий лимит потерь на весну. Больше недооценки аутсайдеров с середняками вице-чемпион себе не позволит. Четыре последующих матча, включая товарищеский с «Кайратом», питерцы выиграли, причем три из них - всухую. На этот раз в сборные отлучалось не так много «зенитовцев», как обычно, и это большой плюс для Сергея Семака.

А в «Крыльях» снова неспокойно. В эпицентре слухов оказался главный тренер команды, которого молва уже отправляет в Казахстан. Укреплению морального духа коллектива такие разговоры не способствуют. Едва ли в своем нынешнем состоянии волжане способны доставить серьезные проблемы фавориту сезона. Полагаем, что в субботу на Крестовском острове забьет только одна команда.   

В WINLINE такой исход идет с коэффициентом 1.77.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма), Дивеев (под вопросом)

«Крылья Советов»: Сутормин, Раков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Крылья Советов»:

Позиция«Зенит»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь16. Д. Адамов30. ПесьяковВратарь
Защитник31. Мантуан31. РекенаЗащитник
Защитник6. Дркушич5. ОрозЗащитник
Защитник33. Нино47. БожинЗащитник
Защитник3. Дуглас3. ГальдамесЗащитник
Полузащитник5. Барриос72. ФернандесПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник17. Мостовой6. БабкинПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике14. БаньяцПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков70. ШуманскийПолузащитник
Нападающий7. Соболев99. ЧинедуНападающий
Главный тренерСергей СемакМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

WINLINE присвоила коэффициент 1.21 победе клуба-партнера. Удачная ставка на волжан сулит 13-кратный выигрыш. Ничья котируется за 6.20.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Крылья Советов»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. При этом последняя встреча команд на берегах Невы завершилась сенсационной победой гостей - 3:2.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Крылья Советов»?

Регистрация в Winline открывает доступ к бесплатным и легальным трансляциям РПЛ.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Крылья Советов»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Перед игрой состоится концерт группы «Иванушки International». Стоимость билетов начинается от 300 рублей.

