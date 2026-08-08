Зенит — Родина 9 августа: где смотреть матч РПЛ, аналитика, прогноз

На «Газпром Арене» петербуржцы традиционно играют еще агрессивнее, используя поддержку трибун для высокого прессинга с первых минут. Пробоины в обороне соперника они создают в основном за счет быстрых переводов мяча ближе к штрафной соперника.

На старте сезона петербуржцы забили 8 голов в РПЛ и выиграли Суперкубок России. Домашние стены «Газпром Арены» традиционно становятся для «Зенита» хорошим подспорьем для победы.