Зенит — Родина 9 августа: где смотреть матч РПЛ, аналитика, прогноз

Зенит — Родина 9 августа: где смотреть матч РПЛ, аналитика, прогнозОбновлено:
Зенит — Родина
команды
9 августа 2026 (17:00) МСК
начало
Газпром Арена, Санкт-Петербург
место проведения
БК Винлайн
прямая трансляция
Ф1 (-2)
прогноз
1.65
коэффициент
Зенит — Родина
9 августа 2026 года на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина».
«Зенит» уверенно стартовал в новом сезоне, тогда как московский клуб лишь адаптируется к реалиям элитного дивизиона.
Где смотреть матч Зенит — Родина
Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК Winline. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.
СМОТРЕТЬ МАТЧ ЗЕНИТ — РОДИНА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Зенит
Команда Сергея Семака демонстрирует потрясающую готовность к сезону. Действующий чемпион одержал две крупные победы на старте с общим счетом 8:0.
Последние 5 матчей Зенита
|5.08.2026
|Кубок
|Зенит - Балтика — 1:0
|02.08.2026
|РПЛ
|Оренбург - Зенит — 0:3
|25.07.2026
|РПЛ
|Акрон - Зенит — 0:5
|18.07.2026
|Суперкубок
|Зенит - Спартак — 1:1 (4:2)
|13.07.2026
|Товарищеский
|Зенит - Динамо Махачкала — 1:1
Базовая схема «сине-бело-голубых» позволяет доминировать и создавать огромное количество моментов за счет фланговых проходов и смещений в центр. Александр Соболев и Максим Глушенков находятся в великолепной форме и регулярно огорчают соперников.
На «Газпром Арене» петербуржцы традиционно играют еще агрессивнее, используя поддержку трибун для высокого прессинга с первых минут. Пробоины в обороне соперника они создают в основном за счет быстрых переводов мяча ближе к штрафной соперника.
На старте сезона петербуржцы забили 8 голов в РПЛ и выиграли Суперкубок России. Домашние стены «Газпром Арены» традиционно становятся для «Зенита» хорошим подспорьем для победы.
Родина
Для московской «Родины» сезон 2026/2027 стал историческим — команда впервые в своей истории вышла в российскую Премьер-Лигу. Однако старт в элите выдался крайне тяжелым. Поражение от «Спартака» (0:3) и домашний разгром от «Ростова» (2:4) показали, что дебютанту предстоит огромная работа над ошибками в обороне.
Последние 5 матчей Родины
|5.08.2026
|Кубок
|Родина - Рубин — 5:0
|02.08.2026
|РПЛ
|Родина - Ростов — 2:4
|25.07.2026
|РПЛ
|Спартак - Родина — 3:0
|18.07.2026
|Товарищеский
|Родина - Акрон — 0:5
|11.07.2026
|Товарищеский
|Локомотив - Родина — 0:0
Тем не менее в Кубке России москвичи продемонстрировали свой потенциал, разгромив казанский «Рубин» со счетом 5:0. На выезде против топ-клуба «Родина» наверняка сделает ставку на плотную оборону и редкие контратаки.
Очные встречи
Так как «Родина» является дебютантом РПЛ, на официальном уровне главные команды этих клубов ранее между собой не пересекались.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Зенит»-«Родина». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Зенит-Родина
«Зенит» находится в потрясающей форме и не оставляет шансов своим соперникам в РПЛ. Разница мячей 8:0 после двух туров говорит сама за себя.
Учитывая класс команд и то, что петербуржцы играют дома, а «Родина» испытывает проблемы в защите против топ-клубов, логично ожидать уверенной победы хозяев.
Самой безопасной ставкой выглядит победа Зенита с коэффициентом 1.18 в букмекерской конторе «Винлайн».
Сбалансированный прогноз на матч Зенит-Родина
«Зенит» будет играть первым номером и сразу зажмет соперника на его половине поля. Оборона «Родины» уже пропускала 3 от «Спартака» и 4 от «Ростова», поэтому сдержать атаку чемпиона им будет крайне сложно.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем фору 1 (-2) с коэффициентом 1.65 в БК «Винлайн».
Рискованный прогноз на матч Зенит-Родина
Учитывая результативность «Зенита» на старте сезона (5 голов «Акрону», 3 — «Оренбургу»), питерцы вполне могут оформить очередной разгром. Ставка на индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 выглядит крайне заманчивой.
Можно рискнуть и поставить на ИТБ1 (3.5) больше с высоким коэффициентом 2.05 в БК «Винлайн».
Прогноз на точный счет в матче Зенит — Родина
Опираясь на статус «Зенита» как безоговорочного фаворита и явные проблемы «Родины» в выездных матчах против грандов, наиболее вероятным исходом является доминирование петербуржцев на протяжении всех 90 минут. Однако не стоит забывать о том, что москвичи могут поймать хозяев на одной быстрой контратаке, забив свой первый гол в истории противостояний.
Ожидаемый счет — 3:1 (коэффициент — 13.50 в БК «Винлайн») или 4:0 (коэффициент — 15.00 в БК «Винлайн») в пользу «Зенита».
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