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ГлавнаяПрогнозыЗенит — Родина 9 августа: где смотреть матч РПЛ, аналитика, прогноз

Зенит — Родина 9 августа: где смотреть матч РПЛ, аналитика, прогноз

Обновлено:
«Зенит» уничтожит дебютанта?!
Валентин Васильев

Зенит — Родина

 

команды

9 августа 2026 (17:00) МСК

 

начало

Газпром Арена, Санкт-Петербург

 

место проведения

БК Винлайн

 

прямая трансляция

Ф1 (-2)

 

прогноз

1.65

 

коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
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ОбзорСайт

Зенит — Родина

9 августа 2026 года на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина».

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

1.18

Винлайн

Х

7.20

Винлайн

П2

16.00

Винлайн

«Зенит» уверенно стартовал в новом сезоне, тогда как московский клуб лишь адаптируется к реалиям элитного дивизиона.

Где смотреть матч Зенит — Родина

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК Winline. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

СМОТРЕТЬ МАТЧ ЗЕНИТ — РОДИНА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Зенит

Команда Сергея Семака демонстрирует потрясающую готовность к сезону. Действующий чемпион одержал две крупные победы на старте с общим счетом 8:0. 

Последние 5 матчей Зенита

5.08.2026КубокЗенит - Балтика — 1:0
02.08.2026РПЛОренбург - Зенит — 0:3
25.07.2026РПЛАкрон - Зенит — 0:5
18.07.2026СуперкубокЗенит - Спартак — 1:1 (4:2)
13.07.2026ТоварищескийЗенит - Динамо Махачкала — 1:1

Базовая схема «сине-бело-голубых» позволяет доминировать и создавать огромное количество моментов за счет фланговых проходов и смещений в центр. Александр Соболев и Максим Глушенков находятся в великолепной форме и регулярно огорчают соперников.

Winline
5/5Рейтинг
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ОбзорСайт

На «Газпром Арене» петербуржцы традиционно играют еще агрессивнее, используя поддержку трибун для высокого прессинга с первых минут. Пробоины в обороне соперника они создают в основном за счет быстрых переводов мяча ближе к штрафной соперника.

На старте сезона петербуржцы забили 8 голов в РПЛ и выиграли Суперкубок России. Домашние стены «Газпром Арены» традиционно становятся для «Зенита» хорошим подспорьем для победы.

Родина

Для московской «Родины» сезон 2026/2027 стал историческим — команда впервые в своей истории вышла в российскую Премьер-Лигу. Однако старт в элите выдался крайне тяжелым. Поражение от «Спартака» (0:3) и домашний разгром от «Ростова» (2:4) показали, что дебютанту предстоит огромная работа над ошибками в обороне.

Последние 5 матчей Родины

5.08.2026КубокРодина - Рубин — 5:0
02.08.2026РПЛРодина - Ростов — 2:4
25.07.2026РПЛСпартак - Родина — 3:0
18.07.2026ТоварищескийРодина - Акрон — 0:5
11.07.2026ТоварищескийЛокомотив - Родина — 0:0

Тем не менее в Кубке России москвичи продемонстрировали свой потенциал, разгромив казанский «Рубин» со счетом 5:0. На выезде против топ-клуба «Родина» наверняка сделает ставку на плотную оборону и редкие контратаки.

Очные встречи

Так как «Родина» является дебютантом РПЛ, на официальном уровне главные команды этих клубов ранее между собой не пересекались.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Зенит»-«Родина». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Зенит-Родина

«Зенит» находится в потрясающей форме и не оставляет шансов своим соперникам в РПЛ. Разница мячей 8:0 после двух туров говорит сама за себя.

Учитывая класс команд и то, что петербуржцы играют дома, а «Родина» испытывает проблемы в защите против топ-клубов, логично ожидать уверенной победы хозяев.

Самой безопасной ставкой выглядит победа Зенита с коэффициентом 1.18 в букмекерской конторе «Винлайн».

Сбалансированный прогноз на матч Зенит-Родина

«Зенит» будет играть первым номером и сразу зажмет соперника на его половине поля. Оборона «Родины» уже пропускала 3 от «Спартака» и 4 от «Ростова», поэтому сдержать атаку чемпиона им будет крайне сложно.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем фору 1 (-2) с коэффициентом 1.65 в БК «Винлайн».

Рискованный прогноз на матч Зенит-Родина

Учитывая результативность «Зенита» на старте сезона (5 голов «Акрону», 3 — «Оренбургу»), питерцы вполне могут оформить очередной разгром. Ставка на индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 выглядит крайне заманчивой.

Можно рискнуть и поставить на ИТБ1 (3.5) больше с высоким коэффициентом 2.05 в БК «Винлайн».

Прогноз на точный счет в матче Зенит — Родина

Опираясь на статус «Зенита» как безоговорочного фаворита и явные проблемы «Родины» в выездных матчах против грандов, наиболее вероятным исходом является доминирование петербуржцев на протяжении всех 90 минут. Однако не стоит забывать о том, что москвичи могут поймать хозяев на одной быстрой контратаке, забив свой первый гол в истории противостояний.

Ожидаемый счет — 3:1 (коэффициент — 13.50 в БК «Винлайн») или 4:0 (коэффициент — 15.00 в БК «Винлайн») в пользу «Зенита».

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