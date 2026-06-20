Александр Зверев – Тейлор Фритц, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Галле

Зверев регулярно приезжает в Галле, но пока так и не взял там титул. У него в целом нет трофеев на траве. При этом в Галле немец вылетел в полуфинале в трех прошлых сезонах. И есть риск, что серия продлится, ведь Фритц – очень неудобный соперник для Зверева. У американца не просто преимущество по личным встречам – он выиграл шесть последних очных матчей.

Видно, что представитель США вновь обретает оптимальные кондиции после травмы. Он хорошо начал травяной сезон и подтверждает статус одного из главных специалистов тура по этому покрытию. Но в матче со Зверевым наверняка ключевым фактором станет подача. У обоих она летит на траве с сумасшедшей скоростью, оба входят в число лидеров по эйсам.

Резюмируя, ждем плотную борьбу на протяжении всего матча. Полагаем, уже первый сет дойдет минимум до 12-го гейма.