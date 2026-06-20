Александр Зверев – Тейлор Фритц, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Галле

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Чемпион «Ролан Гаррос» Александр Зверев открыл травяной сезон турниром ATP-500 в Галле. Третья ракетка мира уже дошел до полуфинала, где встретится с американцем Тейлором Фритцем. Кто продолжит борьбу за трофей?
Дата / Время: 20.06.2026, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: OWL Arena (Галле, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Выиграл 25 титулов на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне стал чемпионом «Ролан Гаррос» и впервые победил на турнире «Большого шлема». Также на грунте пробился в финал в Мадриде, в полуфинал – в Монте-Карло и Мюнхене. На харде дошел до полуфинала на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в 2026 г. одержал 38 побед при девяти поражениях. На турнире в Галле лучший результат показал в 2016 и 2017 гг., когда доходил до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе и травяных – в Гамбурге. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 18 побед при 11 поражениях. На турнире в Галле уже показал лучший результат, не выступал там с 2019 г.
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Спортсмены ранее провели 14 официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграл Зверев. На траве соперники одержали по две победы. На харде немец выиграл два раза, американец – семь.
Букмекеры считают фаворитом представителя Германии. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,68 на его победу и 2,18 на успех американца.
Шесть последних очных матчей спортсменов продлились не менее 22 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на ТБ (25,5) и 2,02 на ТМ (25,5).
Зверев регулярно приезжает в Галле, но пока так и не взял там титул. У него в целом нет трофеев на траве. При этом в Галле немец вылетел в полуфинале в трех прошлых сезонах. И есть риск, что серия продлится, ведь Фритц – очень неудобный соперник для Зверева. У американца не просто преимущество по личным встречам – он выиграл шесть последних очных матчей.
Видно, что представитель США вновь обретает оптимальные кондиции после травмы. Он хорошо начал травяной сезон и подтверждает статус одного из главных специалистов тура по этому покрытию. Но в матче со Зверевым наверняка ключевым фактором станет подача. У обоих она летит на траве с сумасшедшей скоростью, оба входят в число лидеров по эйсам.
Резюмируя, ждем плотную борьбу на протяжении всего матча. Полагаем, уже первый сет дойдет минимум до 12-го гейма.