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ГлавнаяПрогнозыАлександр Зверев – Тейлор Фритц, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Галле

Александр Зверев – Тейлор Фритц, 20 июня: прогноз на полуфинал турнира в Галле

Обновлено:
Первый турнир для немца после победы на «Ролан Гаррос»
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Александр Зверев
  • Тейлор Фритц
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Чемпион «Ролан Гаррос» Александр Зверев открыл травяной сезон турниром ATP-500 в Галле. Третья ракетка мира уже дошел до полуфинала, где встретится с американцем Тейлором Фритцем. Кто продолжит борьбу за трофей?

Дата / Время: 20.06.2026, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: OWL Arena (Галле, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

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Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Вит Коприва (Чехия) – 6:3, 4:6, 6:2
  • 2-й круг: Янник Ханфманн (Германия) – 6:3, 7:6 (7:4)
  • 1/4 финала: Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 7:6 (12:10), 7:6 (7:2)

Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Зизу Бергс (Бельгия) – 7:6 (7:4), 5:7, 6:4
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 3) – 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3)

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США)

Александр Зверев

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Выиграл 25 титулов на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне стал чемпионом «Ролан Гаррос» и впервые победил на турнире «Большого шлема». Также на грунте пробился в финал в Мадриде, в полуфинал – в Монте-Карло и Мюнхене. На харде дошел до полуфинала на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в 2026 г. одержал 38 побед при девяти поражениях. На турнире в Галле лучший результат показал в 2016 и 2017 гг., когда доходил до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Тейлор Фритц

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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе и травяных – в Гамбурге. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 18 побед при 11 поражениях. На турнире в Галле уже показал лучший результат, не выступал там с 2019 г.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены ранее провели 14 официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграл Зверев. На траве соперники одержали по две победы. На харде немец выиграл два раза, американец – семь.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фаворитом представителя Германии. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,68 на его победу и 2,18 на успех американца.

Ставки на тоталы

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Шесть последних очных матчей спортсменов продлились не менее 22 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на ТБ (25,5) и 2,02 на ТМ (25,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ЗвереваПобеда ФритцаТБ (25,5)ТМ (25,5)
WINLINE1,682,181,782,02

Прогноз и ставка

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Зверев регулярно приезжает в Галле, но пока так и не взял там титул. У него в целом нет трофеев на траве. При этом в Галле немец вылетел в полуфинале в трех прошлых сезонах. И есть риск, что серия продлится, ведь Фритц – очень неудобный соперник для Зверева. У американца не просто преимущество по личным встречам – он выиграл шесть последних очных матчей.

Видно, что представитель США вновь обретает оптимальные кондиции после травмы. Он хорошо начал травяной сезон и подтверждает статус одного из главных специалистов тура по этому покрытию. Но в матче со Зверевым наверняка ключевым фактором станет подача. У обоих она летит на траве с сумасшедшей скоростью, оба входят в число лидеров по эйсам.

Резюмируя, ждем плотную борьбу на протяжении всего матча. Полагаем, уже первый сет дойдет минимум до 12-го гейма.

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