Бразилия - Южная Корея, 5 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

Главный, согласно котировкам букмекеров, фаворит чемпионата мира 2022 года начнет свой путь в плей-офф 5 декабря в Дохе. Есть ли шансы у соперника Бразилии или лимит сенсаций от сборной Кореи уже исчерпан? Давайте разбираться.
Дата / Время: 05.12.2022, 22:00 мск.
Стадион: «974» (Доха).
Прямая трансляция: «Матч ТВ».
Место в рейтинге ФИФА: 1 / 28.
Соперник по 1/4 финала: победитель матча Япония - Хорватия.
Первый номер рейтинга ФИФА изначально назывался экспертами главными претендентом на Кубок мира и на старте турнира этот свой статус подтвердил. Видимо, серьезным моральным ударом для южноамериканского гранда стала травма Неймара, любимца нации и вожака команды. С ним Бразилия достаточно уверенно разобралась с сербами. Без него - начались проблемы, и прежде всего в атаке.
Если швейцарцев пентакампеоны не без труда, но дожали, то с Камеруном этот номер не прошел. Справедливости ради, в турнирном плане этот матч для бразильцев мало что решал, и они отнеслись к нему соответствующе - достаточно легкомысленно. В плей-офф мы наверняка увидим более собранную и агрессивную команду. Страна ждет от них чемпионского титула.
Корейцам повезло примерно так же, как Камеруну. Они тоже попали на немотивированного фаворита в конце групповой стадии. Победа над экспериментальным составом Португалии и вывела азиатов в 1/8 финала. Но здесь уповать на рассеянность и благодушие топов им точно не стоит.
Не далее чем в июне эти команды встречались между собой, ещё не догадываясь, что совсем скоро столкнутся на мировом уровне. Стало быть, хорошо знакомы. Бразильцы крупно выиграли в Сеуле (5:1), Неймар дважды забил с пенальти, а Ришарлисон, Коутиньо и Жезус - с игры. В общей сложности из семи совместных матчей корейцы выиграли только один - спарринг в 1999 году. Остальные шесть остались за Бразилией.
Ставить на чистую победу бразильцев в этой паре - занятие мало того, что бесперспективное, но еще и достаточно опасное. Коэффициенты минимальные (максимум 1,28), а вероятность потери денег, что ни говори, есть. Не факт, что Бразилия сломит упорных корейцев в основное время. Азиаты вполне могут затянуть игру в дополнительное время.
Если всё же подмывает поставить на фаворита, стоит поискать другие маркеты. Например, на победу фаворита в тайме и матче Winline дает коэффициент 1,65. Тоже не суперпредложение, но хоть что-то.
Вот на Корее можно поднять денег. Котировки очень аппетитные! Но тут придется рискнуть - понятно, что после поражения от камерунцев Бразилия будет взвинчена и очень мотивирована. Если всё же решитесь поставить на аутсайдера, то самые выгодные кэфы на П2 предлагают «Бетсити», «Фонбет» и PARI (13,00). Двойной шанс тоже выглядит достаточно заманчиво. Winline умножит номинал ставки на Х2 на 4,1. Есть о чем подумать.
|Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия - Корея
|Контора
|Победа 1 (основное время)
|Ничья (о. в.)
|Победа 2 (о. в.)
|Проход 1
|Проход 2
|«Бетсити»
|1,27
|6,20
|13,00
|1,11
|8,00
|«Фонбет»
|1,25
|5,80
|13,00
|1,10
|7,30
|PARI
|1,25
|5,80
|13,00
|1,10
|7,30
|Winline
|1,27
|5,80
|12,00
|1,11
|7,00
|«Лига Ставок»
|1,28
|5,80
|11,00
|1,11
|6,80
В том, что бразильцы забьют, сомневаться практически не приходится. Вопрос в количестве голов. В семи из восьми последних матчей пентакампеонов на чемпионатах мира фиксировалось не более 2,5 взятий ворот. Отсутствие Неймара и колоссальная цена ошибки для обеих команд - существенные факторы против голевого карнавала. Можно предположить, что после камерунского казуса фаворит сыграет не столько на публику, сколько на результат, собрано и прагматично. В этой ситуации ставка на Тотал меньше 2,5 представляется достаточно здравой. Winline оценил ее вероятность симпатичным коэффициентом 2,08. Берем?
Сборная Бразилии разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:1.