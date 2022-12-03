Бразилия - Южная Корея, 5 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

Первый номер рейтинга ФИФА изначально назывался экспертами главными претендентом на Кубок мира и на старте турнира этот свой статус подтвердил. Видимо, серьезным моральным ударом для южноамериканского гранда стала травма Неймара, любимца нации и вожака команды. С ним Бразилия достаточно уверенно разобралась с сербами. Без него - начались проблемы, и прежде всего в атаке.

Если швейцарцев пентакампеоны не без труда, но дожали, то с Камеруном этот номер не прошел. Справедливости ради, в турнирном плане этот матч для бразильцев мало что решал, и они отнеслись к нему соответствующе - достаточно легкомысленно. В плей-офф мы наверняка увидим более собранную и агрессивную команду. Страна ждет от них чемпионского титула.

Источник: fifa.com

Корейцам повезло примерно так же, как Камеруну. Они тоже попали на немотивированного фаворита в конце групповой стадии. Победа над экспериментальным составом Португалии и вывела азиатов в 1/8 финала. Но здесь уповать на рассеянность и благодушие топов им точно не стоит.