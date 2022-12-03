Ведомости
3 декабря 6:41ГлавнаяЧМ-22

Бразилия - Южная Корея, 5 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

У главного фаворита Кубка мира есть проблемы
Валентин Васильев

Главный, согласно котировкам букмекеров, фаворит чемпионата мира 2022 года начнет свой путь в плей-офф 5 декабря в Дохе. Есть ли шансы у соперника Бразилии или лимит сенсаций от сборной Кореи уже исчерпан? Давайте разбираться.

Дата / Время: 05.12.2022, 22:00 мск.

Стадион: «974» (Доха). 

Прямая трансляция: «Матч ТВ».

Место в рейтинге ФИФА: 1 / 28.

Соперник по 1/4 финала: победитель матча Япония - Хорватия.

Статистика


  • Поражение от Камеруна в третьем туре группового турнира стало первым для бразильцев в 2022 году. Победная серия «селесао» длилась 9 матчей.
  • Бразильцы впервые не забили под руководством Тите.
  • Сборная Южной Кореи не пропустила ни одного из последних 10 чемпионатов мира и в третий раз вышла в плей-офф (высшее достижение - полуфинал на совместном с Японией домашнем турнире).

Расклады



Первый номер рейтинга ФИФА изначально назывался экспертами главными претендентом на Кубок мира и на старте турнира этот свой статус подтвердил. Видимо, серьезным моральным ударом для южноамериканского гранда стала травма Неймара, любимца нации и вожака команды. С ним Бразилия достаточно уверенно разобралась с сербами. Без него - начались проблемы, и прежде всего в атаке. 

Если швейцарцев пентакампеоны не без труда, но дожали, то с Камеруном этот номер не прошел. Справедливости ради, в турнирном плане этот матч для бразильцев мало что решал, и они отнеслись к нему соответствующе - достаточно легкомысленно. В плей-офф мы наверняка увидим более собранную и агрессивную команду. Страна ждет от них чемпионского титула.

Cameroon-v-Brazil-Group-G-FIFA-World-Cup-Qatar-2022_11zon (1).jpg
Источник: fifa.com

Корейцам повезло примерно так же, как Камеруну. Они тоже попали на немотивированного фаворита в конце групповой стадии. Победа над экспериментальным составом Португалии и вывела азиатов в 1/8 финала. Но здесь уповать на рассеянность и благодушие топов им точно не стоит. 

Статистика очных встреч



Не далее чем в июне эти команды встречались между собой, ещё не догадываясь, что совсем скоро столкнутся на мировом уровне. Стало быть, хорошо знакомы. Бразильцы крупно выиграли в Сеуле (5:1), Неймар дважды забил с пенальти, а Ришарлисон, Коутиньо и Жезус - с игры. В общей сложности из семи совместных матчей корейцы выиграли только один - спарринг в 1999 году. Остальные шесть остались за Бразилией.

Ставки на Бразилию



Ставить на чистую победу бразильцев в этой паре - занятие мало того, что бесперспективное, но еще и достаточно опасное. Коэффициенты минимальные (максимум 1,28), а вероятность потери денег, что ни говори, есть. Не факт, что Бразилия сломит упорных корейцев в основное время. Азиаты вполне могут затянуть игру в дополнительное время.

Если всё же подмывает поставить на фаворита, стоит поискать другие маркеты. Например, на победу фаворита в тайме и матче Winline дает коэффициент 1,65. Тоже не суперпредложение, но хоть что-то. 

Ставки на Корею



Вот на Корее можно поднять денег. Котировки очень аппетитные! Но тут придется рискнуть - понятно, что после поражения от камерунцев Бразилия будет взвинчена и очень мотивирована. Если всё же решитесь поставить на аутсайдера, то самые выгодные кэфы на П2 предлагают «Бетсити», «Фонбет»  и PARI (13,00). Двойной шанс тоже выглядит достаточно заманчиво. Winline умножит номинал ставки на Х2 на 4,1. Есть о чем подумать.

Сравнение коэффициентов букмекеров


Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия - Корея
КонтораПобеда 1 (основное время)Ничья         (о. в.)Победа 2   (о. в.)Проход 1Проход 2
«Бетсити»1,276,2013,001,118,00
«Фонбет»1,255,8013,001,107,30
PARI1,255,8013,001,107,30
Winline1,275,8012,001,117,00
«Лига Ставок»1,285,8011,001,116,80

Прогноз и ставка



В том, что бразильцы забьют, сомневаться практически не приходится. Вопрос в количестве голов. В семи из восьми последних матчей пентакампеонов на чемпионатах мира фиксировалось не более 2,5 взятий ворот. Отсутствие Неймара и колоссальная цена ошибки для обеих команд - существенные факторы против голевого карнавала. Можно предположить, что после камерунского казуса фаворит сыграет не столько на публику, сколько на результат, собрано и прагматично. В этой ситуации ставка на Тотал меньше 2,5 представляется достаточно здравой. Winline оценил ее вероятность симпатичным коэффициентом 2,08. Берем?

UPD: результат



Сборная Бразилии разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:1.

Ранее по теме:Определились все участники плей-офф ЧМ-2022: кто с кем сыграет в 1/8 финала


