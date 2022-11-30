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ГлавнаяЧМ-22Южная Корея – Португалия, 2 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

Южная Корея – Португалия, 2 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

Обновлено:
Корейцам нужно чудо, чтобы заскочить в плей-офф
Александр Бокулёв
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com
  • Статистика
  • Расклады
  • Статистика очных встреч
  • Ставка на Южную Корею
  • Ставка на Португалию
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат

Сборная Португалии досрочно решила вопрос с выходом в плей-офф чемпионата мира по футболу, но внимания к Криштиану Роналду и компании в третьем туре вряд ли станет меньше. Анализируем возможные ставки на их матч с командой Южной Кореи.

Дата / Время: 02.11.2022, 18:00 мск.

Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян). 

Прямая трансляция: «Матч! Футбол 1», «Матч! Страна».

Место в рейтинге ФИФА: 28 / 9

Статистика

  • Сборная Португалии забила в восьми подряд матчах чемпионатов мира - это её рекорд.
  • Паулу Бенту (Южная Корея) первым из главных тренеров получил красную карточку на ЧМ-2022.
  • Криштиану Роналду остался один гол до повторения рекорда Эйсебио по числу забитых мячей за сборную Португалии на чемпионатах мира (9).

Расклады

Португальцы обеспечили себе участие в 1/8 финала после побед в первых двух матчах. Зачастую это приводит к активации экономного режима и ротации состава в третьем туре. Однако сборной Португалии резонно окончательно обезопасить первую строчку в таблице - в противном случае соперником по 1/8 финала наверняка станет Бразилия.

Кроме того, у Криштиану Роналду мотивация всегда на должном уровне, тем более что в прошлой встрече он получил удар по самолюбию. После навеса Бруну Фернандеша капитан португальцев выпрыгнул в штрафной для удара головой, мяч угодил в ворота. Однако гол записали на Фернандеша, не усмотрев касания от Роналду. Уже после матча португальская сторона обратилась к ФИФА с инициативой пересмотреть авторство, но международная федерация оставила забитый мяч на счету Бруну.

 КомандаИВНПГолыОчкиТенденция
1🇵🇹 Португалия2200 5:26

2🇬🇭 Гана2101 5:53

3🇰🇷 Южная Корея2011 2:31

4🇺🇾 Уругвай2011 0:21

Наверняка это как минимум дополнительно раззадорит Криштиану. Особенно с учетом того, что ему остался один мяч до рекорда по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира. Впрочем, эгоцентричность звездного форварда порой негативно сказывается на командной игре и не позволяет в полной мере раскрываться его партнерам.

Сможет ли сборная Южной Кореи воспользоваться слабостями соперника? Иного варианта нет, если она хочет зацепиться за плей-офф. Азиатской команде для выхода в 1/8 финала необходимо побеждать португальцев и рассчитывать на то, что сборная Ганы не обыграет Уругвай. Дальше либо превосходство по очкам, либо в дело вступит разница голов. 

Статистика очных встреч

Соперники пересекались на групповом этапе чемпионата мира 2002 года. Тогда сборная Южной Кореи, для которой турнир был домашним, одержала победу со счетом 1:0 и вышла из группы с первого места. Португальцы пролетели мимо плей-офф.

Примечательно, что в стартовом составе европейской команды тогда вышел Паулу Бенту - нынешний главный тренер сборной Южной Кореи.

Ставка на Южную Корею

Букмекеры ожидаемо считают корейцев аутсайдерами предстоящей встречи. Коэффициенты на их победу стремятся к 5 - так, «Бетсити» предлагает взять П1 за 4,8.

Рискнуть с перестраховкой можно, например, через Ф1 (+1). У «Бетсити» коэффициент 1,9 на такой исход. На более проходной вариант Ф1 (+1,5) там же обнаружили кэф 1,51.

Ставка на Португалию

Простые пари на победу сборной Португалии идут с относительно привлекательными коэффициентами. Например, 1,66 на П2 от «Мелбет» выглядят интересным вариантом. Почти идентичные котировки на минимум два гола от португальцев (1,63 у того же букмекера).

И обязательная рубрика. На забитый мяч Роналду «Мелбет» дает коэффициент 2,2.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея - Португалия
КонтораПобеда 1НичьяПобеда 2
«Бетсити»4,804,501,68
«Мелбет»4,804,551,66
«Лига Ставок» 4,904,201,67
Winline5,004,301,65
«Марафон»4,804,401,65

Прогноз и ставка

Пойдем по лаконичному пути. Сборная Португалии не радует надежной игрой в обороне на этом турнире, а корейцам необходимо лезть в атаку и выгрызать три очка. Почему бы не предположить, что в итоге обе команды смогут забить хотя бы по одному мячу? «Лига Ставок» дает коэффициент 1,78 на «Обе забьют».

Онлайн трансляция матча Южная Корея - Португалия

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Сборная Южной Кореи победила команду Португалии со счетом 2:1.

Ранее по теме:Гана - Уругвай, 2 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

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