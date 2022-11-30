Южная Корея – Португалия, 2 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

Португальцы обеспечили себе участие в 1/8 финала после побед в первых двух матчах. Зачастую это приводит к активации экономного режима и ротации состава в третьем туре. Однако сборной Португалии резонно окончательно обезопасить первую строчку в таблице - в противном случае соперником по 1/8 финала наверняка станет Бразилия.

Кроме того, у Криштиану Роналду мотивация всегда на должном уровне, тем более что в прошлой встрече он получил удар по самолюбию. После навеса Бруну Фернандеша капитан португальцев выпрыгнул в штрафной для удара головой, мяч угодил в ворота. Однако гол записали на Фернандеша, не усмотрев касания от Роналду. Уже после матча португальская сторона обратилась к ФИФА с инициативой пересмотреть авторство, но международная федерация оставила забитый мяч на счету Бруну.

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇵🇹 Португалия 2 2 0 0 5:2 6 ↔ 2 🇬🇭 Гана 2 1 0 1 5:5 3 ⬆ 3 🇰🇷 Южная Корея 2 0 1 1 2:3 1 ⬇ 4 🇺🇾 Уругвай 2 0 1 1 0:2 1 ⬇

Наверняка это как минимум дополнительно раззадорит Криштиану. Особенно с учетом того, что ему остался один мяч до рекорда по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира. Впрочем, эгоцентричность звездного форварда порой негативно сказывается на командной игре и не позволяет в полной мере раскрываться его партнерам.

Сможет ли сборная Южной Кореи воспользоваться слабостями соперника? Иного варианта нет, если она хочет зацепиться за плей-офф. Азиатской команде для выхода в 1/8 финала необходимо побеждать португальцев и рассчитывать на то, что сборная Ганы не обыграет Уругвай. Дальше либо превосходство по очкам, либо в дело вступит разница голов.