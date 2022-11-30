Южная Корея – Португалия, 2 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022

Южная Корея – Португалия, 2 декабря: прогноз и ставка на ЧМ-2022Обновлено:
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Сборная Португалии досрочно решила вопрос с выходом в плей-офф чемпионата мира по футболу, но внимания к Криштиану Роналду и компании в третьем туре вряд ли станет меньше. Анализируем возможные ставки на их матч с командой Южной Кореи.
Дата / Время: 02.11.2022, 18:00 мск.
Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян).
Прямая трансляция: «Матч! Футбол 1», «Матч! Страна».
Место в рейтинге ФИФА: 28 / 9
Статистика
- Сборная Португалии забила в восьми подряд матчах чемпионатов мира - это её рекорд.
- Паулу Бенту (Южная Корея) первым из главных тренеров получил красную карточку на ЧМ-2022.
- Криштиану Роналду остался один гол до повторения рекорда Эйсебио по числу забитых мячей за сборную Португалии на чемпионатах мира (9).
Расклады
Португальцы обеспечили себе участие в 1/8 финала после побед в первых двух матчах. Зачастую это приводит к активации экономного режима и ротации состава в третьем туре. Однако сборной Португалии резонно окончательно обезопасить первую строчку в таблице - в противном случае соперником по 1/8 финала наверняка станет Бразилия.
Кроме того, у Криштиану Роналду мотивация всегда на должном уровне, тем более что в прошлой встрече он получил удар по самолюбию. После навеса Бруну Фернандеша капитан португальцев выпрыгнул в штрафной для удара головой, мяч угодил в ворота. Однако гол записали на Фернандеша, не усмотрев касания от Роналду. Уже после матча португальская сторона обратилась к ФИФА с инициативой пересмотреть авторство, но международная федерация оставила забитый мяч на счету Бруну.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|Тенденция
|1
|🇵🇹 Португалия
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
↔
|2
|🇬🇭 Гана
|2
|1
|0
|1
|5:5
|3
⬆
|3
|🇰🇷 Южная Корея
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
⬇
|4
|🇺🇾 Уругвай
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
⬇
Наверняка это как минимум дополнительно раззадорит Криштиану. Особенно с учетом того, что ему остался один мяч до рекорда по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира. Впрочем, эгоцентричность звездного форварда порой негативно сказывается на командной игре и не позволяет в полной мере раскрываться его партнерам.
Сможет ли сборная Южной Кореи воспользоваться слабостями соперника? Иного варианта нет, если она хочет зацепиться за плей-офф. Азиатской команде для выхода в 1/8 финала необходимо побеждать португальцев и рассчитывать на то, что сборная Ганы не обыграет Уругвай. Дальше либо превосходство по очкам, либо в дело вступит разница голов.
Статистика очных встреч
Соперники пересекались на групповом этапе чемпионата мира 2002 года. Тогда сборная Южной Кореи, для которой турнир был домашним, одержала победу со счетом 1:0 и вышла из группы с первого места. Португальцы пролетели мимо плей-офф.
Примечательно, что в стартовом составе европейской команды тогда вышел Паулу Бенту - нынешний главный тренер сборной Южной Кореи.
Ставка на Южную Корею
Букмекеры ожидаемо считают корейцев аутсайдерами предстоящей встречи. Коэффициенты на их победу стремятся к 5 - так, «Бетсити» предлагает взять П1 за 4,8.
Рискнуть с перестраховкой можно, например, через Ф1 (+1). У «Бетсити» коэффициент 1,9 на такой исход. На более проходной вариант Ф1 (+1,5) там же обнаружили кэф 1,51.
Ставка на Португалию
Простые пари на победу сборной Португалии идут с относительно привлекательными коэффициентами. Например, 1,66 на П2 от «Мелбет» выглядят интересным вариантом. Почти идентичные котировки на минимум два гола от португальцев (1,63 у того же букмекера).
И обязательная рубрика. На забитый мяч Роналду «Мелбет» дает коэффициент 2,2.
Сравнение коэффициентов букмекеров
|Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея - Португалия
|Контора
|Победа 1
|Ничья
|Победа 2
|«Бетсити»
|4,80
|4,50
|1,68
|«Мелбет»
|4,80
|4,55
|1,66
|«Лига Ставок»
|4,90
|4,20
|1,67
|Winline
|5,00
|4,30
|1,65
|«Марафон»
|4,80
|4,40
|1,65
Прогноз и ставка
Пойдем по лаконичному пути. Сборная Португалии не радует надежной игрой в обороне на этом турнире, а корейцам необходимо лезть в атаку и выгрызать три очка. Почему бы не предположить, что в итоге обе команды смогут забить хотя бы по одному мячу? «Лига Ставок» дает коэффициент 1,78 на «Обе забьют».
Онлайн трансляция матча Южная Корея - Португалия
UPD: результат
Наша ставка выиграла. Сборная Южной Кореи победила команду Португалии со счетом 2:1.