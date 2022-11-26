Восьмой день ЧМ-2022 по футболу, 27 ноября: онлайн и ставки

01:05. На этом мы заканчиваем освещение событий восьмого дня чемпионата мира в Катаре. В понедельник будет много всего любопытного, не пропустите!

00:51. С полным расписанием и всеми результатами турнира вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

00:40. В понедельник второй тур группового этапа ЧМ-2022 завершится четырьмя матчами.

00:34. Кстати, по ставке нашей редакции на матч Испания – Германия снова возврат. Мы выбрали пари на «Красную фурию» через нулевую фору.

00:28. У сборной Германии на повестке дня в первую очередь – выход в плей-офф. Для этого нужно как можно крупнее обыграть Коста-Рику, чтобы не зависеть от результата матча Япония – Испания. «Фонбет» принимает ставки на попадание немецкой команды в 1/8 финала с коэффициентом 1,22.

00:15. Вас впечатлила игра сборной Испании? Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на итоговую победу «Фурии рохи» на ЧМ-2022 с коэффициентом 7,50. Более вероятным считается триумф Бразилии (3,40) и Франции (7,00).

00:01. Испанцы набрали четыре очка, сохранив лидерство в группе E. Германия с одним баллом идет на последней, четвертой позиции.

Таблица группы E

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇪🇸 Испания 2 1 1 0 8:1 4 ↔ 2 🇯🇵 Япония 2 1 0 1 2:2 3 ⬇ 3 🇨🇷 Коста-Рика 2 1 0 1 1:7 3 ⬆ 4 🇩🇪 Германия 2 0 1 1 2:3 1 ↔

23:54. Финальный свисток! Сборной Германии удалось отыграться в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией – 1:1.

Источник: fifa.com

23:48. Шесть минут добавлено к основному времени второго тайма. Еще есть возможность у команд вырвать победу. 🕐

23:45. И еще Давида Раума отправляют отдыхать в сборной Германии. Его заменил Нико Шлоттербек. 🔄

23:44. И сразу же меняют Сержа Гнабри. Его место на поле занимает Йонас Хофманн. 🔄

23:43. Германия сравнивает счет - 1:1! Только что вышедший на замену Никлас Фюллькруг отправляет мяч в ворота после передачи Джамала Мусиалы.

23:40. Автор голевой передачи Жорди Альба уступает место на поле своему партнеру по «Барселоне» Алехандро Бальде. 🔄

23:35. На матче на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре присутствуют 69 тысяч зрителей. ⚽

23:32. Немцы в несколько раз усилили натиск. Голкипер сборной Испании Унай Симон парирует опасные удары Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри.

23:29. Теперь тройная перестановка у Германии – не устраивает главного тренера Ханса-Дитера Флика игра команды. Покинули поле Илкай Гюндоган, Тило Керер и Томас Мюллер. Их места занимают Лерой Сане, Лукас Клостерманн и Никлас Фюллькруг. 🔄

23:25. Двойная замена у сборной Испании. Уходят с поля Гави и Марко Асенсио. Их места занимают Нико Уильямс и Коке. 🔄

23:24. Еще одна стремительная атака прошла у испанцев. Дани Ольмо покатил мяч вдоль штрафной, и Марко Асенсио пробил из выгодной позиции выше ворот.

23:20. ГООООООООООООООООООООЛ! Жорди Альба подал с левого фланга, Альваро Мората опередил Тило Керера и срезал мяч в ворота Мануэля Нойера. 1:0 в пользу сборной Испании.

23:19. А вот и третий горчичник для Бундестим. Йозуа Киммих в подкате угодил шипами в голеностоп Дани Ольмо. 🟨

23:18. Леон Горецка получает желтые карточку за фол против Марко Асенсио. Второе предупреждения для немцев. 🟨

23:16. Опасно у ворот сборной Испании. Вратарю команды Унай Симону пришлось реагировать на удар Йозуа Киммиха практически в упор.

23:14. Создается впечатление, что сегодня вряд ли будет забито больше одного гола. Cогласны с этим утверждением? Winline принимает ставки на Тотал меньше 1,5 гола с коэффициентом 1,42.

23:12. Первая замена в матче. У испанцев Феррана Торреса сменил Альваро Мората. 🔄

23:03. Начался второй тайм. В перерыве главные тренеры команд не стали делать замены.

22:57. Обновленные коэффициенты наводят на мысль, что ничья и победа сборной Испании являются равновероятными исходами противостояния.

Победа Испании Ничья Победа Германии PARI 2,65 2,60 3,70 «Мелбет» 2,77 2,50 3,65 «Бетсити» 2,60 2,60 3,50

22:47. Две добавленные к основному времени первого тайма истекли. Перерыв. Сборные Испании и Германии пока играют вничью – 0:0.

22:44. Серхио Бускетс сзади сбивает Джамала Мусиалу. И это предупреждение для испанского ветерана. 🟨

22:41. Антонио Рюдигер забивает после подачи Йозуа Киммиха со штрафного с правого фланга. Радуются немцы, но гол не будет засчитан из-за явного офсайда. 🏁

Источник: fifa.com

22:37. Тило Керер бросился в ноги Феррану Торресу. Это явная желтая карточка для защитника сборной Германии. 🟨

22:34. Невероятно! Немцы провалились на фланге, Дани Ольмо прорвался по левому краю и прострелил в штрафную на одинокого Феррана Торреса. Автор дубль в ворота Коста-Рики в касание пробил выше ворот. Тут еще офсайд был, но все равно захватывающий момент.

22:29. Игра пока не очень зрелищная, но внутреннее напряжение просто колоссальное.

22:22. Жорди Альба сместился со своего левого фланга в центр и пробил. Мяч попал в сетку, но только с внешней стороны.

22:19. Испанцы в два с лишним раза больше контролирует мяч (61% против 26%) и это вполне предсказуемо. Из ударов по воротам пока можно вспомнить только то спасение Нойра и перекладину.

Источник: fifa.com

22:12. У немцев прошла стремительная контратака. Леон Горецка вывел на ударную позицию Сержа Гнабри, которого успел заблокировать вратарь сборной Испании Унай Симон. К тому арбитр здесь зафиксировал офсайд.

22:08. А вот и первый голевой момент. Дани Ольмо мощно бьет с линии штрафной, вратарь сборной Германии Мануэль Нойер переводит мяч в перекладину.

22:05. Еще накануне было очевидно, что поражение в этом матче лишит Германию шансов на выход в плей-офф. Ситуация изменилась после победы Коста-Рики над Японией. Теперь неудача в игре с испанцем все же оставляет немцам кое-какие шансы.

22:00. Голландский арбитр Данни Маккели дает стартовый свисток. Поехали! Скучно точно не будет!

21:56. А вот и предстартовые коэффициенты подоспели.

21:52. Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Испания - Унай Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Дани Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес

- Унай Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Дани Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес Германия - Мануэль Нойер, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Тило Керер, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Томас Мюллер

21:45. А теперь пришло время для главного блюда сегодняшнего дня. Матч сборных Испании и Германии – настоящее пиршество для футбольных болельщиков во всем мире. Встреча группы E на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре вот-вот начнется. Все расклады, прогнозы и ставки – в нашем материале.

21:33. Что касается ставки нашей редакции накануне матча Хорватия – Канада, то у нас возврат. Мы ставили на Тотал меньше 4 желтых карточек – именно такое количество горчичников и раздал арбитр.

21:28. После победы над канадцами шансы хорватов на выход из группы существенно возросли. В третьем туре «шашечным» достаточно сыграть вничью с Бельгией. «Фонбет» принимает ставки на участие сборной Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2022 с коэффициентом 1,34. Для Марокко этот показатель составляет 1,07, для Бельгии – 2,54.

Источник: fifa.com

Канадцы стали второй командой, потерявшей даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Ранее из борьбы за золото выбыли катарцы.

21:11. Сборная Хорватии набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы F. На второй позиции – команда Марокко, у которой тоже четыре балла, но хуже разница забитых и пропущенных голов.

Таблица группы F

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇭🇷 Хорватия 2 1 1 0 4:1 4 ⬆ 2 🇲🇦 Марокко 2 1 1 0 2:0 4 ⬆ 3 🇧🇪 Бельгия 2 1 0 1 1:2 3 ⬇ 4 🇨🇦 Канада 2 0 0 2 1:5 0 ⬇

20:58. На этом все! Сборная Хорватии одержала волевую победу над канадцами во втором туре групповой стадии чемпионата мира в Катаре со счетом 4:1.

20:55. Канадцы перестали играть в обороне. Две хорватских футболиста, только что вышедших на замену, убежали вдвоем на ворота соперников, Мислав Оршич сделал точную передачу и Ловро Майер забил четвертый гол в ворота Милана Боряна - 4:1.

20:52. Шесть минут добавлены к основному времени второго тайма. 🕐

20:49. Тройная замена у вице-чемпионов мира. Ушли отдыхать Лука Модрич, Матео Ковачич и Иван Перишич, на газон вышли Марио Пашалич, Ловро Майер и Мислав Оршич. 🔄

20:47. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич и канадский защитник Камал Миллер немного потолкались и получили по желтой карточке. 🟨

20:42. Похоже, хорваты успокоились. Если считаете, что счет 3:1 в пользу Хорватии сохранится до финального свистка, можете поставить в «Бетсити» на этот исход с коэффициентом 1,86.

20:37. А у хорватов меняют автора дубля Андрея Крамарича. В игру вступает бывший хавбек московского ЦСКА Никола Влашич. 🔄

20:36. Двойную замену проводит главный тренер сборной Канады Джон Хердман. Ушли с поля Атиба Хатчинсон и Джонатан Дэвид. Их места заняли Сэм Адекугбе и Лукас Каваллини. 🔄

20:31. ГОООООООООООООООООООЛ! Третий гол забивает сборная Хорватии. Перишич забросил мяч в штрафную, Крамарич подработал мяч, сместился влево и ювелирным ударом поразил самый угол ворот.

20:24. И у канадцев проводится замена. Место Ричи Лареи занял Джуниор Хойлетт. 🔄

20:22. Перестановка в хорватской атакующей линии. Вместо автора одного из голов Марко Ливаи выходит Бруно Петкович. 🔄

20:20. Теперь вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович реагирует на опаснейший удар форварда соперников Джонатана Дэвида. В том же эпизоде хорватский зенитовец Деян Ловрен получил желтую карточку за фол против Дэвида. 🟨

20:16. Канадский голкипер Милан Борян спас команду от верного гола. Крамарич прицельно бил по центру ворот после прострела капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

20:14. Арбитр показывает первую желтую карточку в матче. Канадский форвард Тейджон Бьюкенен в центральном круге ударил сзади по ноге Йошко Гвардиола. 🟨

20:12. Должны были сейчас канадцы сравнивать счет. Только что вышедший на поле Осорио нанес мощнейший удар с правого угла штрафной. Мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот сборной Хорватии.

20:10. Верите, что во втором тайме будут забиты еще два мяча? WInline принимает ставки на Тотал больше 4,5 голов с коэффициентом 2,07.

20:07. Начался второй тайм. В перерыве в составе сборной Канады произошла двойная замена. На поле не вышли Стивен Эуштакиу и Кайл Ларин. Их места заняли Исмаэль Коне и Джонатан Осорио. 🔄

20:00. В перерыве букмекеры пересчитали коэффициенты. В победе сборной Хорватии уже практически нет никаких сомнений.

Победа Хорватии Ничья Победа Канады PARI 1,25 5,40 14,00 «Мелбет» 1,28 5,55 14,40 «Бетсити» 1,33 5,10 12,00

19:50. Перерыв. Веселая игра была в первом тайме, очень веселая. Сборная Хорватии пока лидирует в матче с Канадой со счетом 2:1.

19:44. Дожимает сборная Хорватии канадцев к концу первого тайма – 2:1. Защитник «шашечных» Йосип Юранович сменился в центр поля и протолкнул мяч на Марко Ливаю, который нанес мощнейший удар с линии штрафной.

19:37. Сравнивает счет Хорватия – 1:1. Иван Перишич мягко забросил мяч в штрафную соперника, и Андрей Крамарич неотразимо пробил с угла вратарской.

19:35. Форварда сборной Хорватии вывели на ударную позицию в канадской штрафной. С его прицельным ударом справился вратарь Милан Борян.

19:29. Любопытно, что к этой минуте команды нанесли по одному удару по воротам друг друга. Только канадцы забили, а хорваты – нет.

19:26. Нападающий сборной Хорватии получил мяч в чужой штрафной и поразил ворота канадского вратаря Милана Боряна. Правда, из-за явного офсайда гол засчитан не был.

19:17. Между тем, названо имя лучшего игрока матча между сборными Японии Коста-Рики (0:1). Им предсказуемо стал защитник Кейшер Фуллер, забивший единственный мяч в ворота азиатской команды.

19:10. «Кленовые листья» уже в самом дебюте встречи отправили вице-чемпионов мира в нокдаун и продолжают активно играть в атаке.

19:02. ГООООООООООООООООЛ! Есть первый гол сборной Канады на чемпионатах мира за всю историю! На второй минуте матча Тейджон Бьюкенен подал с правого фланга, и Альфонсо Дэвис головой отправил мяч в ворота.

19:00. Свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте Кабреры возвещает о начале матча между сборными Хорватии и Канады. Поехали!

18:55. Что ж, уже скоро начинается матч группы F между сборными Хорватии и Канады. Обо всех раскладах, прогнозах и ставках читайте здесь. Опубликованы стартовые составы команд.

Хорватия: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Борна Соса, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Матео Ковачич, Иван Перишич, Марцело Брозович, Лука Модрич, Андрей Крамарич, Марко Ливая

Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Борна Соса, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Матео Ковачич, Иван Перишич, Марцело Брозович, Лука Модрич, Андрей Крамарич, Марко Ливая Канада: Милан Борян, Алистэр Джонстон, Камал Миллер, Стивен Витория, Ричи Ларея, Альфонсо Дэвис, Стивен Эуштакиу, Атиба Хатчинсон, Тейджон Бьюкенен, Кайл Ларин, Джонатан Дэвид

18:50. Сборная Бельгии прервала серию из 13 матчей без поражений на групповом этапе чемпионатов мира. На ЧМ-1998 у команды было три ничьих, на ЧМ-2022 – победа и две ничьих, на ЧМ-2014 и ЧМ-2018 – по три победы. Кроме того, на старте ЧМ-2022 «Красные дьяволы» одолели Канаду (1:0). Если вы болеете за бельгийскую команду, можете поставить в «Марафоне» на ее итоговую победу на турнире в Катаре с коэффициентом 51,0.

18:35. Хваленая сборная Бельгии пока откровенно разочаровывает, впервые в истории чемпионатов мира проиграв команде из Африки. Тем не менее, у нее есть хорошие шансы на выход из группы. В последнем туре «Красных дьяволов» при определенном раскладе устроит и ничья с Хорватией. Букмекерская контора PARI принимает ставки на выход бельгийцев в плей-офф с коэффициентом 1,98.

18:20. За всю историю сборная Марокко только один раз выходила в плей-офф чемпионата – в 1986 году. Сейчас букмекерская контора «Фонбет» принимает ставки на участие команды в 1/8 финала ЧМ-2022 с коэффициентом 1,08. И действительно, африканской сборной достаточно в последнем туре сыграть вничью с Канадой.

Источник: fifa.com

18:10. Сборная Марокко набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы F. Бельгия с тремя баллами опустилась на вторую позицию.

Таблица группы F

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇲🇦 Марокко 2 1 1 0 2:0 4 ⬆ 2 🇧🇪 Бельгия 2 1 0 1 1:2 3 ⬇ 3 🇭🇷 Хорватия 1 0 1 0 0:0 1 ↔ 4 🇨🇦 Канада 1 0 0 1 0:1 0 ⬇

17:57. Финальный свисток! Казалось бы, лимит сенсаций на ЧМ-2022 должен быть исчерпан, но вот вам еще одна. Сборная Бельгии, занимающая второе место в рейтинге ФИФА, проиграла команде Марокко со счетом 0:2.

17:53. ГОООООООООООЛ! Марокканцы забивают второй в контратаке. После передачи Хакими Зиеша мощнейший удар под перекладину нанес вышедший на замену во втором тайме Закария Абухляль.

17:51. К основному времени второго тайма добавлено пять минут. Бельгийские надежды еще живы. 🕐

17:49. Тактика навесов на Лукаку пока не приносит успеха сборной Бельгии. Матч постепенно завершается.

17:45. Мог отличиться бельгийский защитник Ян Вертонген. Он пробил в пустой угол ворот после подачи с углового, но совсем чуть-чуть промахнулся.

17:43. А что делать сборной Бельгии? Мартинес снимает с игры защитника Тома Менье и выпускает только-только оправившегося от травмы Ромелу Лукаку. Свистать всех наверх! 🔄

17:42. Очередную рокировку делает марокканский наставник Валид Реграги. Вместо Аззедина Унаи на поле выходит Джавад Эль-Ямик. 🔄

17:41. Смогут ли бельгийцы спастись? В букмекерской конторе Winline можно поставить на итоговую победу сборной Марокко со счетом 1:0 с коэффициентом 1,65.

17:38. Сразу же освежает атаку главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Убирает он с поля Торгана Азара и Миши Батшуайи, их места занимают Шарль Де Кетеларе и Леандро Троссар. 🔄

17:34. И вот сразу забивает вышедший на замену Абдельхамид Сабири. И вновь марокканцы отличились со штрафного. На этот раз гол уже не отменят. 1:0 в пользу Марокко.

17:31. Двойная перестановка в составе африканской команды. Отдыхать уходят Селим Амалла и Афраф Хаким, появляются Абдельхамид Сабири и Яхья Аттьят-Алла. 🔄

17:27. Марокканцы прозевали рывок только что вышедшего на замену Дриса Мертенса. После его удара вратарь Мунир Мохамеди с большим трудом смог отразить мяч кончиками пальцев.

17:22. Двойная замена у сборной Бельгии. С поля ушли Амаду Онана и Эден Азар, их места заняли Юри Тилеманс и Дрис Мертенс. 🔄

17:18. Марокко играет все смелее. Софьян Буфаль сместился с левого фланга чуть правее с внешней стороной стопы закручивал мяч в дальний угол. Мяч пролетел в опасной близости от штанги.

17:12. Эден Азар опасно бьет с правого края штрафной. Марокканский вратарь Мунир Мохамеди переводит мяч на угловой.

17:09. Похоже, что в этом матче также не будет голевого фейерверка. В букмекерской конторе PARI можно поставить на Тотал меньше 1,5 мячей с коэффициентом 1,65.

17:05. Начался второй тайм. В перерыве главные тренеры команды решили не делать замен.

16:59. Обновленные коэффициенты на матч Бельгия – Марокко выглядят следующим образом:

Победа Бельгии Ничья Победа Саудовской Марокко Betboom 2,22 2,56 5,06 «Фонбет» 2,17 2,45 5,40 «Лига Ставок» 2,14 2,52 4,90

16:52. Перерыв. Пока сборные Бельгии и Марокко играют вничью (0:0).

16:50. А вот и нет! Арбитр пошел смотреть видеоповтор и гол отменил. В момент удара Зиеша защитник сборной Марокко Ромен Саисс находился в положении «вне игры» и активно мешал голкиперу.

16:47. ГОООООООООООООООООООООООЛ! Сборная Марокко открывает счет! Хаким Зиеш со штрафного от правой бровки закрутил мяч в ворота. Бельгийский вратарь Тибо Куртуа среагировать не успел.

16:40. Да, без травмированного форварда Ромелу Лукаку сборной Бельгии очень тяжело. В первом туре «красные дьяволы» с огромным трудом одолели скромную Канаду (1:0), и вот теперь никак не могут вскрыть оборону Марокко.

16:35. Прошла редкая контратака у Марокко. Ашраф Хакими прорвался по правому флангу и мощно пробил в ближний угол. Рядом со штангой пролетел мяч.

16:30. Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана в верховой борьбе грубо сыграл против Аззедина Унаи. Это первая желтая карточка в матче. Для Онана это уже второй горчичник на ЧМ-2022, из-за автоматической дисквалификации он пропустит матч последнего тура с Хорватией. 🟨

16:25. У сборной Бельгии сейчас подавляющее преимущество по владению мячом (62% против 24%). Марокканцы после небольшой стартовой активности окопались у своей штрафной, но ничего опасного создать сопернику не дают.

16:15. Кстати, основной вратарь сборной Марокко Яссин Буну получил травму на предматчевой разминке. Его в спешном порядке заменил Мунир Мохамеди.

16:10. Бельгийцы создают первый голевой момент. Миши Батшуайи пробил из левого угла вратарской после передачи Торгана Азара. Вратарь сборной Марокко Мунир Мохамеди перевел мяч на угловой.

16:00. Мексиканский арбитр Сесар Артуро Рамос дает стартовый свисток. Сборная Бельгии начала с центра поля.

15:53. Пора переходить ко второму матчу игрового дня. Обо всех раскладах, прогнозах и ставках на встречу Бельгия – Марокко читайте в нашем материале. Также любопытно ознакомиться со стартовыми составами команд:

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань, Аксель Витсель, Торган Азар, Амаду Онана, Эден Азар, Кевин де Брейне, Миши Батшуайи

Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань, Аксель Витсель, Торган Азар, Амаду Онана, Эден Азар, Кевин де Брейне, Миши Батшуайи Марокко: Мунир Мохамеди, Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Найеф Агерд, Ромен Саисс, Софьян Амрабат, Аззедин Унаи, Селим Амалла, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири

15:38. Японцы откровенно разочаровали. В случае победы над Коста-Рикой они почти гарантировали себе выход из группы, но теперь шансы представителей Страны Восходящего солнца весьма туманны, ведь в последнем туре им играть с Испанией. PARI принимает ставки на попадание сборной Японии в плей-офф с коэффициентом 4,10.

Источник: fifa.com

15:27. Удивительный факт – сборная Коста-Рики за два матча на ЧМ-2022 нанесла всего один удар в створ ворот соперников. При этом команда каким-то чудесным образом набрала три очка и по-прежнему претендует на выход из группы. Если вы под впечатлением от игры костариканцев, то можете поставить в букмекерской конторе «Фонбет» на их попадание 1/8 финала с коэффициентом 8,50. В сущности, им для продолжения борьбы на мундиале нужно всего-навсего победить немцев. Верится с трудом, но чего мы только не видели на турнире в Катаре.

Источник: fifa.com

15:10. Ясно одно – теперь даже в случае вечернего поражения от Испания немецкая команда сохранит теоретические шансы на выход в плей-офф.

15:05. Все смешалось в группе Е после победы Коста-Рики над Японией. Теперь сразу у трех команд – по три очка. По разнице мячей Испания занимает первое место, Япония – второе, Коста-Рика – третье.

Таблица группы E

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇪🇸 Испания 1 1 0 0 7:0 3 ⬆ 2 🇯🇵 Япония 2 1 0 1 2:2 3 ⬇ 3 🇨🇷 Коста-Рика 2 1 0 1 1:7 3 ⬆ 4 🇩🇪 Германия 1 0 0 1 1:2 0 ⬇

14:55. Шесть добавленных ко второму тайму минут истекли. Япония после сенсационной победы над Германией (2:1) проиграла скромной команде Коста-Рики со счетом 0:1.

14:52. Японцы увлеклись атакой и пропустили контрвыпад соперника. Ватару Эндо пришлось ценой желтой карточки сбивать Ельцина Техеду. 🟨

14:49. Невероятный момент у коста-риканских ворот. После прорыва Каору Митому и удара Такуми Минамино низом по центру вратарь соперников Кейлор Навас отбил мяч перед собой, но добить у японцев не получилось.

14:46. Сборная Коста-Рики окончательно застегнулась на все пуговицы и плотно села в оборону. Японцы делают все возможное, чтобы сравнять счет.

14:44. Японский защитник Ко Итакура еще и предупреждение получил за нарушение правил на чужой половине поля. 🟨

14:42. И сразу же последнюю замену проводит главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу. Такуми Минамино вышел вместо Юки Сомы. 🔄

14:38. ГОООООООООООЛ! Кейшер Фуллер выводит Коста-Рику вперед после ошибки японского защитника Майи Йосиды у своей штрафной - 0:1. Голкипер Сюити Гонда коснулся мяча кончиками пальцев, но отразить удар не смог.

14:33. Похоже, что о двух голах в нашем матче можно уже и не мечтать. Забили бы хоть один. Букмекерская контора «Леон» принимает ставки на Тотал больше 0,5 гола с коэффициентом 1,85.

14:29. Еще один опаснейший стандарт заработала сборная Японии. Франсиско Кальво прямо у линии штрафной сбил Дзюню Ито и получил горчичник. Даити Камада попал точно в стенку. 🟨

14:25. Четвертая уже перестановка в составе «синих самураев». Вместо Рицу Доана в полузащиту выходит Дзюня Ито. 🔄

14:23. А у костариканцев – двойная замена. Отдыхать ушли Герсон Торрес и Энтони Контрерас. В игру вступили Брэндон Агилера и Джевисон Беннетт. 🔄

14:22. Юки Сома пробил со штрафного гораздо выше ворот. Еще и замена у японцев - Каору Митома выходит на поле вместо Мики Яманэ. 🔄

14:20. Японский полузащитник Ватару Эндо прорвался по центру, и Сельсо Борхесу пришлось его сбивать. Желтая карточка и опаснейший штрафной. 🟨

14:17. Во втором тайме японцы заиграли острее. На их счету уже девять ударов по воротам. Правда только два из них пришлись в створ.

14:12. Костариканцы самоотверженно защищаются, не щадя ни себя, ни соперника. Надолго ли их хватит? Вообще букмекеры сильно сомневаются, что в этой встрече будет забито больше одного гола. Winline принимает ставки на Тотал больше 1,5 голов с приличным коэффициентом 2,51.

14:03. Команды вернулись на поле. В перерыве в составе сборной Японии произошла двойная замена. Юто Нагатомо и Аясэ Уэда на второй тайм не вышли. Их места заняли Хироки Ито и Такума Асано. 🔄

13:58. В перерыве букмекеры пересчитали коэффициенты. Японцев по-прежнему считают фаворитами, но вероятность итоговой ничьи значительно выросла.

13:47. Первый тайм, к которому добавили всего одну минуту, завершен. Пока в матче Япония – Коста-Рика ничья (0:0).

13:45. А сейчас предупреждение получает японский защитник Мики Яманэ – за удар соперника сзади по ногам. 🟨

13:42. Первая желтая карточка в матче. Нападающий сборной Коста-Рики Энтони Контрерас шипами наступил на ногу японскому защитнику Майе Йосиде. 🟨

13:40. Забьет ли кто-нибудь до перерыва? «Фонбет» принимает ставки на ничью по итогам первого тайма с коэффициентом 1,20.

13:35. Редкая атака Коста-Рики завершилась дальним ударом Хоэля Кэмпбелла, пытавшегося «шведой» закинуть мяч в дальний верхний угол. Получилось не очень точно, скажем прямо.

13:29. Перед матчем казалось, что, если уж японцы одолели Германию, то с Коста-Рикой они справятся играючи. Но пока тотального преимущества азиатской команды чего-то не видно.

13:24. Костариканцы пытаются сбить темп. Важную роль в действиях команды играет 30-летний нападающий Хоэль Кэмпбелл, заработавший несколько фолов.

13:17. Инициатива окончательно перешла к японской команде. «Синие самураи» владеют мячом и постоянно прессингуют соперника.

13:07. Японские болельщики как всегда невероятно колоритны, а команды на поле пока присматриваются друг к другу.

Источник: fifa.com

13:00. Английский арбитр Майкл Оливер дает свисток к началу игры на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Матч Япония – Коста-Рика начался.

12:54. Между тем, уже вот-вот начнется первый матч игрового дня. Обо всех раскладах, прогнозах и ставках на встречу Япония – Коста-Рика читайте в нашем материале. Команды уже объявили стартовые составы.

Япония: Сюити Гонда, Мики Яманэ, Ко Итакура, Юто Нагатомо, Мая Йосида, Ватару Эндо, Рицу Доан, Хидэмаса Морита, Даити Камада, Юки Сома, Аясэ Уэда

Сюити Гонда, Мики Яманэ, Ко Итакура, Юто Нагатомо, Мая Йосида, Ватару Эндо, Рицу Доан, Хидэмаса Морита, Даити Камада, Юки Сома, Аясэ Уэда Коста-Рика: Кейлор Навас, Оскар Дуарте, Брайан Овьедо, Франсиско Кальво, Кендалл Уостон, Кейшер Фуллер, Сельсо Борхес, Герсон Торрес, Ельцин Техеда, Энтони Контрерас, Хоэль Кэмпбелл

12:40. Лучшим бомбардиром сборной Испании на ЧМ-2022 является Ферран Торрес, оформивший дубль в матче с Коста-Рикой (7:0). Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки не его гол во встрече с немцами с коэффициентом 3,30. Почему бы не рискнуть?

Футболисты сборной Испании Ферран Торрес и Дани Ольмо (слева направо). Источник: fifa.com

12:35. Бывший капитан московского «Спартака» и сборной России по футболу постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов склонен считать, что Испания не проиграет Германии, а в матче будет забито не менее двух мячей. «1хСтавка» заключает пари на такой исход с коэффициентом 1,80.

«Испанцы очень много забили Коста-Рики, показали цельный футбол, которому очень тяжело противостоять. Но часто так бывает, что в первом матче забиваешь очень много, а потом становится сложнее. Какое-то успокоение приходит, да и соперники настраиваются иначе. Здесь Германии отступать некуда, она все силы отдаст в этой игре. Но поставлю на то, что Испания не проиграет при тотале больше 1,5 мяча. Очень вероятна ничья 1:1. Но все-таки в Испанию веры у меня больше, тем более они не так давно немцев громили», - заявил Титов.

12:25. Прогноз редакции. В первом туре сборная Германии показала много качества, но дрогнула характером. Испанцы же куражились, однако их соперник, изначально котировавшийся как явный аутсайдер, совсем развалился. Исходя из этого, трудно перенести реально соотношение сил в паре Испания - Германия на ставку на исход. Если все-таки выбирать прогноз на результат, то оптимальным видится пари на «Красную фурию» через нулевую фору. У BetBoom коэффициент 1,74 на такой исход.

12:22. Особое внимание стоит обратить на то, что в случае поражения от испанцев сборная Германии лишится шансов на выход в плей-офф уже после второго тура.

Таблица группы E

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇪🇸 Испания 1 1 0 0 7:0 3 ⬆ 2 🇯🇵 Япония 1 1 0 0 2:1 3 ⬆ 3 🇩🇪 Германия 1 0 0 1 1:2 0 ⬇ 4 🇨🇷 Коста-Рика 1 0 0 1 0:7 0 ⬇

12:19. Считаете, что испанцы в матче с Германией как минимум повторят голевое достижение японцев? PARI предлагает коэффициент 2,02 на Индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 1,5.

12:15. Примечательно, что последняя встреча команд завершилась громким разгромом. В 2020 году сборная Испании в рамках Лиги наций выиграла со счетом 6:0. Хет-трик тогда оформил Ферран Торрес, который отметился дублем в стартовом матче ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания - Германия Контора Победа 1 Ничья Победа 2 PARI 2,35 3,65 3,10 «Лига Ставок» 2,41 3,50 2,95 BetBoom 2,34 3,61 2,99 «1хСтавка» 2,365 3,60 3,07 «Мелбет» 2,37 3,65 3,03

12:01. Наконец, мы добрались до центрального матча игрового дня. В 22:00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре начнется встреча сборных Испании и Германии в группе Е. В роли главного арбитра выступит голландец Данни Маккели. Обо всех раскладах, ставках и прогнозах читайте здесь.

11:52. Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Погребняк предлагает ставить на победу Хорватии в матче с Канадой и Тотал меньше двух голов. Букмекерская контора BetBoom заключает пари на такой исход с коэффициентом 4,20.

«В номинации за самый скучный и унылый матч чемпионата мира победила пара Хорватия - Марокко. Вице-чемпион мира не показал ровным счетом ничего, играя очень пассивно. Канада против бельгийцев действовала дерзко и агрессивно. Забей Дэвис пенальти, результат матча был бы другим. Тем не менее класс хорватов должен сказаться. Моя ставка - победа Хорватии и тотал меньше 2,5», - отмечает Погребняк.

11:43. Прогноз редакции. Сборная Хорватии умеет играть дисциплинированно даже против атлетичных и скоростных футболистов, которых хватает в составе канадцев. В первом туре «шашечные» не получили ни одной желтой карточки - вряд ли картина радикально поменяется в следующем матче. Канадцы же в матче с бельгийцами обошлись двумя предупреждениями. Исходя из этого, кажется разумным сделать аккуратную ставку на общий Тотал меньше 4 желтых карточек. Букмекерская контора «Мелбет» предлагает коэффициент 1,70 на такой исход.

11:28. Сборная Канады в четырех предыдущих матчах на чемпионатах мира не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. При этом в матче с хорватами у «кленовых» достаточно высокие шансы отличиться. Winline принимает ставки на гол североамериканцев с коэффициентом 1,44.

11:15. Перед стартом ЧМ-2022 хорваты считались безоговорочными фаворитами в этой паре. Впрочем, их не слишком убедительная игра в матче с Марокко (0:0) вкупе с необыкновенно смелыми действиями канадцев против Бельгии (0:1) несколько передвинули чашу весов. Да, «шашечным» по-прежнему отдают преимущество, но уже с большой долей сомнений.

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия - Канада Контора Победа 1 Ничья Победа 2 PARI 2,30 3,35 3,45 «Бетсити» 2,32 3,30 3,40 Winline 2,30 3,30 3,40 «Олимп» 2,30 3,31 3,41 «Мелбет» 2,31 3,40 3,35

11:04. Еще раз напомним положение команд в группе F:

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇧🇪 Бельгия 1 1 0 0 1:0 3 ⬆ 2 🇭🇷 Хорватия 1 0 1 0 0:0 1 ↔ 3 🇲🇦 Марокко 1 0 1 0 0:0 1 ↔ 4 🇨🇦 Канада 1 0 0 1 0:1 0 ⬇

11:00. В 19:00 на поле «Халифа» в Эр-Райяне выйдут еще две команды группы F - Хорватия и Канада. Судить игру будет Андрес Матонте Кабрера из Уругвая. Самые интересные котировки на игру собрали в отдельном материале .

10:46. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков считает, что в матче сборных Бельгии и Марокко будет забито не более двух мячей. Букмекерская контора «Олимп» принимает ставки на Тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,69.

«Сборная Марокко главный претендент на лавры самой безынтересной команды этого мундиаля. Марокканцы практически не пропускают – в пяти последних матчах они сыграли на ноль. Как бы бельгийцы ни считались атакующей командой, но с Лукаку и без него – это две разные сборные. Удивительно, что коэффициент на низ в этой игре достаточно высокий. Думаю, что марокканцы сделают все, чтобы продлить свою беспроигрышную серию, а в голевую феерию Бельгии без Лукаку я поверить не могу. Ставлю на низ», - сказал Казаков.

10:37. Прогноз редакции. Несмотря на не слишком убедительную игру в первом туре, бельгийцы наверняка откроют счет в матче с Марокко. «Лига Ставок» готова заключить пари на этот вариант с коэффициентом 1,66.

10:27. По матчу первого тура с Хорватией этого не было заметно, но вообще-то марокканцы редко уходят с поля без забитых мячей. В 2022 году команда отличилась в 12 из 15 проведенных встреч. Если вы считаете, что атака африканской команды проявит себя на фоне опытной, но возрастной защиты бельгийцев, то у Winline на минимум один гол номинальных гостей коэффициент 1,60.

10:21. Впервые сборные Бельгии и Марокко пересеклись на групповом этапе ЧМ-1994 в США. Тогда европейская команда выиграла со счетом 2:0. За следующие 15 лет соперники обменялись разгромами в товарищеских встречах: в 1998-м вновь победили бельгийцы (4:0), а в 2008-м реванш взяли африканцы (4:1).

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия - Марокко Контора Победа 1 Ничья Победа 2 «Мелбет» 1,96 3,45 4,45 «Лига Ставок» 1,98 3,25 4,40 Winline 1,95 3,40 4,50 «СпортБет» 1,97 3,44 4,20 Tennisi 1,94 3,50 4,45

10:10. В первом туре в группе F сборная Бельгии с большим трудом победила Канаду (1:0), а команда Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Таблица группы F

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇧🇪 Бельгия 1 1 0 0 1:0 3 ⬆ 2 🇭🇷 Хорватия 1 0 1 0 0:0 1 ↔ 3 🇲🇦 Марокко 1 0 1 0 0:0 1 ↔ 4 🇨🇦 Канада 1 0 0 1 0:1 0 ⬇

10:00. В 16:00 по московскому времени второй тур в группе F откроют сборные Бельгии и Марокко. Встреча пройдет на арене «Эль-Тумама» в Дохе. Судить игру будет мексиканец Артуро Рамос. Мы собрали для вас все расклады и прогнозы.

9:55. Спортивный журналист, профессиональный комментатор, эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель считает, что в матче Япония - Коста-Рика будет забито минимум три гола. «1хСтавка» заключает пари на такой вариант с приятным коэффициентом 2,08.

«Японцы удивительно включились в игру с немцами. Они проигрывали по всем статьям, но провели ударный отрезок во втором тайме и выиграли. Коста-Рика произвела просто удручающее впечатление в первом матче, попав под каток испанцев. Навас не играет в своем клубе, он явно тяжеловат, поэтому тащить сборную, как раньше, он не в состоянии. При этом, когда твои ворота много атакуют, во вратаря многое упирается, а он не выручает. Я в Коста-Рику совсем не верю. Я бы ставил в этом матче на голы, на то, что будет верх», - говорит Журавель.

9:44. Прогноз редакции. Большой вопрос, насколько успешно представители Страны Восходящего солнца будут действовать первым номером после столь изнуряющего матча с немцами. Но уровень футболистов вполне позволяет японцам доминировать над костариканцами. Исходя из этого, кажется разумным поставить на победу азиатской команды и дополнить пари общим тоталом меньше 3,5. Winline предлагает коэффициент 1,89 на такой исход.

9:31. Ясное дело, что японцы считаются безоговорочными фаворитами встречи. В связи с этим можно рассмотреть ставку на выигрыш азиатской команды минимум в два гола. «Фонбет» предлагает коэффициент 2,40 на такую фору.

9:20. В первом туре Япония сенсационно одолела сборную Германии (2:1), а Коста-Рика была разгромлена Испанией (0:7).

Таблица группы E

№ Команда И В Н П Голы Очки Тенденция 1 🇪🇸 Испания 1 1 0 0 7:0 3 ⬆ 2 🇯🇵 Япония 1 1 0 0 2:1 3 ⬆ 3 🇩🇪 Германия 1 0 0 1 1:2 0 ⬇ 4 🇨🇷 Коста-Рика 1 0 0 1 0:7 0 ⬇

9:15. Первая встреча игрового дня пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райяне. Судить матч будет арбитр из Англии Майкл Оливер.

Коэффициенты букмекеров на матч Япония - Коста-Рика Контора Победа 1 Ничья Победа 2 «Фонбет» 1,50 4,30 8,00 «Лига Ставок» 1,51 4,20 7,00 Winline 1,50 4,40 7,40 «1хСтавка» 1,48 4,24 7,80 «СпортБет» 1,48 4,25 7,91

09:00. Восьмой день ЧМ-2022 откроется матчем сборных Японии и Коста-Рики в группе E, который начнется в 13:00 по московскому времени. Самые интересные котировки на игру собрали в отдельном материале .

1:05. Под занавес игрового дня нас ждет первый на ЧМ-2022 матч с вывеской, достойной финала. Дополнительную интригу придает тот факт, что в случае поражения от испанцев сборная Германии лишится шансов на выход в плей-офф уже после второго тура.

00:55. Расписание на воскресенье выглядит следующим образом:

00:50. В субботу состоялись очередные матчи второго тура ЧМ-2022. Сборная Франции первой вышла в плей-офф, а Лионель Месси сохранил аргентинской команде шансы на продолжение борьбы за золото. Все подробности минувшего игрового дня - в нашем специальном материале.

00:40. Здравствуйте, уважаемые читатели! Совместный проект «Ведомости. Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» продолжает масштабный беттинговый онлайн, посвященный чемпионату мира по футболу в Катаре. Новости, коэффициенты, результаты - здесь вы найдете главное.