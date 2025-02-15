Московский скоростной диаметр: где проходит и правила проезда

Взиматься деньги за проезд будут только в том случае, если автомобилист заехал и выехал с трассы в соответствующее время. В дептрансе отмечали, что изменения затронут 0,4% всех водителей Москвы. Только 30 000 – 40 000 пользователей будут платить в сутки 15-45 руб., а максимальные 45 руб. – около 80 машин. В департаменте указывали, что при 248 рабочих днях в этом году автомобилист, совершающий по две поездки по трассе при средней их стоимости в 10-15 руб., потратит за год около 6500 руб. Стоимость транзитной поездки по МСД с 2023 г. составляет 950 руб. в сутки.