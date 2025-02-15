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Московский скоростной диаметр: где проходит и правила проезда

С 15 февраля автомобилисты будут платить в среднем по 15 рублей за поездку в часы пик
Денис Куренев
Денис Воронин / АГН «Москва»
Денис Воронин / АГН «Москва»

С 15 февраля вступают в силу новые правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные утренние и вечерние часы. В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 автомобилисты будут платить по 5 руб. за проезд по каждому из девяти участков, то есть максимально возможная сумма за поездку составит 45 руб. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отмечали, что в среднем автомобилисты проезжают по три участка. В остальные часы, а также в праздники и выходные проезд останется бесплатным.

МСД – самый протяженный (68 км) в России скоростной диаметр, проходящий с севера от магистрали до Санкт-Петербурга М-11 «Нева» на юг до трассы М-2 «Крым», имеющий также выход на трассу М-12 «Восток» (Москва – Нижний Новгород – Казань). Движение по основному северному участку МСД протяженностью 40 км было открыто 10 сентября 2022 г. Работы по строительству южного отрезка и соединению основного участка с М-12 были завершены в сентябре 2023 г. Всего трасса объединяет 10 крупнейших вылетных магистралей.

Участки МСД с 15 февраля будут выглядеть следующим образом:

  1. Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе;

  2. Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе;

  3. Ярославское шоссе – Щелковское шоссе;

  4. Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов;

  5. шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе;

  6. шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект;

  7. Волгоградский проспект – Каширское шоссе;

  8. Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов;

  9. улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе.

Платный проезд в утренние и вечерние часы вводится из-за загруженности трассы, которая в часы пик уже достигает 6-7 баллов. Деньги за проезд по МСД будут направляться на создание новой транспортной инфраструктуры.

Взиматься деньги за проезд будут только в том случае, если автомобилист заехал и выехал с трассы в соответствующее время. В дептрансе отмечали, что изменения затронут 0,4% всех водителей Москвы. Только 30 000 – 40 000 пользователей будут платить в сутки 15-45 руб., а максимальные 45 руб. – около 80 машин. В департаменте указывали, что при 248 рабочих днях в этом году автомобилист, совершающий по две поездки по трассе при средней их стоимости в 10-15 руб., потратит за год около 6500 руб. Стоимость транзитной поездки по МСД с 2023 г. составляет 950 руб. в сутки.

Правила транзитного проезда ЦКАД – МСД – ЦКАД не изменятся, для машин оперативных и коммунальных служб, городского транспорта, школьных автобусов и почты останется бесплатным. Также бесплатным пока будет проезд для такси с лицензией Москвы и Московской области. По итогам 2025 г. будет проанализировано их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок.

Оплатить проезд можно будет через приложение «Парковки России», «Госуслуги» и приложения банков. Стоимость всех поездок за сутки будет суммироваться, а в течение пяти дней будет выставлен общий платеж.

В результате введения трассы скорость прибытия скорой помощи в прилегающих к МСД районах выросла на 20%, а пропускная способность транспортных коридоров, проходящих через Москву – на 30%. Нагрузка на северо-восточные участки МКАД при этом снизилась на 30%, а число вредных выбросов в прилегающих районах – на 20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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