Московский скоростной диаметр: где проходит и правила проезда

Московский скоростной диаметр: где проходит и правила проездаС 15 февраля автомобилисты будут платить в среднем по 15 рублей за поездку в часы пик
С 15 февраля вступают в силу новые правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные утренние и вечерние часы. В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 автомобилисты будут платить по 5 руб. за проезд по каждому из девяти участков, то есть максимально возможная сумма за поездку составит 45 руб. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отмечали, что в среднем автомобилисты проезжают по три участка. В остальные часы, а также в праздники и выходные проезд останется бесплатным.
МСД – самый протяженный (68 км) в России скоростной диаметр, проходящий с севера от магистрали до Санкт-Петербурга М-11 «Нева» на юг до трассы М-2 «Крым», имеющий также выход на трассу М-12 «Восток» (Москва – Нижний Новгород – Казань). Движение по основному северному участку МСД протяженностью 40 км было открыто 10 сентября 2022 г. Работы по строительству южного отрезка и соединению основного участка с М-12 были завершены в сентябре 2023 г. Всего трасса объединяет 10 крупнейших вылетных магистралей.
Участки МСД с 15 февраля будут выглядеть следующим образом:
Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе;
Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе;
Ярославское шоссе – Щелковское шоссе;
Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов;
шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе;
шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект;
Волгоградский проспект – Каширское шоссе;
Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов;
улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе.
Платный проезд в утренние и вечерние часы вводится из-за загруженности трассы, которая в часы пик уже достигает 6-7 баллов. Деньги за проезд по МСД будут направляться на создание новой транспортной инфраструктуры.
Взиматься деньги за проезд будут только в том случае, если автомобилист заехал и выехал с трассы в соответствующее время. В дептрансе отмечали, что изменения затронут 0,4% всех водителей Москвы. Только 30 000 – 40 000 пользователей будут платить в сутки 15-45 руб., а максимальные 45 руб. – около 80 машин. В департаменте указывали, что при 248 рабочих днях в этом году автомобилист, совершающий по две поездки по трассе при средней их стоимости в 10-15 руб., потратит за год около 6500 руб. Стоимость транзитной поездки по МСД с 2023 г. составляет 950 руб. в сутки.
Правила транзитного проезда ЦКАД – МСД – ЦКАД не изменятся, для машин оперативных и коммунальных служб, городского транспорта, школьных автобусов и почты останется бесплатным. Также бесплатным пока будет проезд для такси с лицензией Москвы и Московской области. По итогам 2025 г. будет проанализировано их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок.
Оплатить проезд можно будет через приложение «Парковки России», «Госуслуги» и приложения банков. Стоимость всех поездок за сутки будет суммироваться, а в течение пяти дней будет выставлен общий платеж.
В результате введения трассы скорость прибытия скорой помощи в прилегающих к МСД районах выросла на 20%, а пропускная способность транспортных коридоров, проходящих через Москву – на 30%. Нагрузка на северо-восточные участки МКАД при этом снизилась на 30%, а число вредных выбросов в прилегающих районах – на 20%.