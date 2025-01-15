Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Изменения затронут 0,4% всех автомобилистов столицы. Лишь 30 000–40 000 уникальных пользователей заплатят в сутки 15-45 руб. за проезд, при этом максимальную цену за одну поездку по диаметру – 45 руб. – порядка 80 машин в сутки. В департаменте отметили, что в году 248 рабочих дней, и если дважды в день ездить по трассе при средней стоимости поездки 10-15 руб., то за год водитель потратит около 6500 руб.