Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраляИзменения затронут только часы пиковой нагрузки
С 15 февраля в силу вступят новые правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в утренние и вечерние часы. В критически загруженные часы автомобилисты будут платить от 5 до 45 руб. в зависимости от длины маршрута, в остальное время проезд останется бесплатным, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Согласно сообщению ведомства, изменения будут действовать только в будни, в критически загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время поездка, как и сейчас, будет бесплатной. Правила транзитного проезда по маршруту ЦКАД – МСД – ЦКАД остаются прежними.
Диаметр разделят на девять участков, проезд по каждому из них будет стоить 5 руб. В департаменте отметили, что в среднем один автомобилист проезжает три участка, что составит 15 руб. за поездку. Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры.
В ведомстве добавили, что мера принимается в связи с увеличивающейся загруженностью трассы и необходима, «чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами». Тарифы могут быть изменены в случае, если уровень загруженности МСД достигнет 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».
В департаменте обратили внимание на то, что прежние правила проезда по МСД будут действовать в течение 16 из 24 часов, когда загрузка не выше критического уровня. В выходные и праздничные правила останутся неизмененными.
Изменения затронут 0,4% всех автомобилистов столицы. Лишь 30 000–40 000 уникальных пользователей заплатят в сутки 15-45 руб. за проезд, при этом максимальную цену за одну поездку по диаметру – 45 руб. – порядка 80 машин в сутки. В департаменте отметили, что в году 248 рабочих дней, и если дважды в день ездить по трассе при средней стоимости поездки 10-15 руб., то за год водитель потратит около 6500 руб.
Основной участок МСД ввели в эксплуатацию в конце 2022 г. С января 2023 г. магистраль является платной. Со 2 января того года проезд для транзитных автомобилей стоит 950 руб. В департаменте отметили, что аналогичные правила впоследствии планируется применить для проезда по строящейся автодороге «Солнцево – Бутово – Видное».
В октябре 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы в ближайшие три года планируется ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. В том числе, в этот период рабочие соединят южное направление МСД и автомобильную дорогу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», а также построят мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводской до 3-й Магистральной ул. и в створе ул. Мясищева.