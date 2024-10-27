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Собянин анонсировал строительство двух дорог в новой Москве

Ведомости

Власти построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) еще две значимые дороги, они находятся на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первая дорога длиной около 10 км – участок новой магистрали Мамыри – автомобильная дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – Пенино – Шарапово.

Дорога будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040 и позволит добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе, уточнил мэр столицы.

«Второй проект – участок будущей магистрали Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе от магистрали Саларьево – Московский – Марьино до Калужского шоссе», – написал Собянин.

Эта дорога должна связать территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. Появится еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии, добавил мэр Москвы.

В начале сентября в столице начал работу участок дороги между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе. Автомобилисты теперь могут напрямую выехать в районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также в подмосковное поселение Булатниковское, рассказывал Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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