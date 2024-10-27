Собянин анонсировал строительство двух дорог в новой Москве

В начале сентября в столице начал работу участок дороги между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе. Автомобилисты теперь могут напрямую выехать в районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также в подмосковное поселение Булатниковское, рассказывал Собянин.