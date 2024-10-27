Собянин анонсировал строительство двух дорог в новой Москве
Власти построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) еще две значимые дороги, они находятся на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Первая дорога длиной около 10 км – участок новой магистрали Мамыри – автомобильная дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – Пенино – Шарапово.
Дорога будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040 и позволит добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе, уточнил мэр столицы.
«Второй проект – участок будущей магистрали Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе от магистрали Саларьево – Московский – Марьино до Калужского шоссе», – написал Собянин.
Эта дорога должна связать территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. Появится еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии, добавил мэр Москвы.
В начале сентября в столице начал работу участок дороги между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе. Автомобилисты теперь могут напрямую выехать в районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также в подмосковное поселение Булатниковское, рассказывал Собянин.